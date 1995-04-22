SMT Renko Trader
- Эксперты
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Muhammad AshrafHello! I'm a professional algorithmic trader and MQL5 developer specializing in automated trading systems for Forex and Gold (XAUUSD). I have more than 6 years of experience in this. My focus is on developing reliable Expert Advisors that combine adaptive market analysis, intelligent trade
- Версия: 1.14
- Активации: 5
SMT Renko Trader MT5 — это автоматизированный советник, предназначенный для торговли на основе изменений импульса, вызванных синтетическими разворотами направления тренда в рамках модели Ренко. Отфильтровывая рыночный шум и консолидацию, советник определяет четкие развороты тренда, обусловленные динамикой среднего истинного диапазона (ATR).
В отличие от стандартных временных графиков, структуры Ренко изолируют чистое движение цены. SMT Renko Trader непрерывно рассчитывает границы синтетических блоков Ренко в реальном времени, используя встроенный механизм волатильности ATR, и немедленно исполняет ордера на покупку или продажу, как только разворот направления подтверждается на закрытии бара.
Ключевые особенности
Механизм синтетических блоков Ренко на основе ATR: динамически адаптирует размер блока в зависимости от волатильности рынка, устраняя необходимость в пользовательских настройках графиков в автономном режиме.
Гибкие режимы противоположных сигналов:
Закрытие и разворот: закрывает существующие позиции и немедленно открывает сделку в новом направлении.
Только закрытие: закрывает текущие сделки при развороте тренда без открытия новой позиции.
«Ничего не делать»: удерживает активные сделки до достижения уровней стоп-лосса или тейк-профита.
Встроенный фильтр последовательных сигналов: возможность пропускать последовательные сигналы в одном направлении для предотвращения чрезмерной торговли в условиях волатильности.
Расширенное управление рисками и капиталом:
Режим фиксированного размера лота или динамический расчет процента риска для каждой сделки.
Настраиваемые уровни стоп-лосса и тейк-профита в пунктах.
Инструменты защиты капитала:
Встроенный механизм блокировки точки безубыточности после достижения целевой прибыли.
Динамический трейлинг-стоп для фиксации прибыли во время сильных восходящих трендов.
Универсальная совместимость: полная совместимость со всеми основными валютными парами, металлами, индексами и криптовалютными инструментами при любой настройке брокера (автоматически подстраивается под режимы заполнения брокера и уровни стоп-лосса).
Рекомендуемая настройка
Символ: XAUUSD (Золото)
Таймфрейм: M1, M15 или M15 (сигналы оцениваются при закрытии бара).
Тип счета: рекомендуется брокер ECN / с низким спредом.
Минимальный депозит: 500 долларов США (минимум) и 1000 долларов США (рекомендуется).
VPS: Рекомендуется использовать VPS с низкой задержкой для круглосуточной работы.
Важные настройки для золота (XAUUSD)
Эти настройки разработаны для XAUUSD (золото) и обеспечивают стабильную работу при использовании соответствующей стратегии и надлежащего управления рисками. Всегда тестируйте их на демо-счете, прежде чем использовать на реальном счете.
Движок Ренко
Длина ATR Ренко (источник размера блока): 10
Фильтр сигналов: Использовать все сигналы
Управление сделками
Фиксированный размер лота: 0,01
Использовать автоматическое определение размера лота на основе риска: Ложь
Риск в процентах на сделку: 1,0
Стоп-лосс: 500 пунктов
Тейк-профит: 1000 пунктов
Использовать стоп-лосс / тейк-профит: Истина
Противоположный сигнал
Действие по противоположному сигналу: Ничего не делать
Трейлинговый стоп
Включить трейлинговый стоп: Истина
Целевая точка начала трейлинга: 150 пунктов
Расстояние трейлингового стопа: 10 пунктов
Шаг трейлинга: 10 пунктов
Точка безубыточности
Включить точку безубыточности: Ложь
Триггер точки безубыточности: 200 пунктов
Точки, заблокированные после точки входа: 20 пунктов
Режим входа
Максимальное количество одновременных сделок: 1
Общие
Магическое число: 55210
Комментарий к сделке: SMT_Renko
Важное примечание
Эти настройки считаются важными для торговли золотом (XAUUSD) и могут дать хорошие результаты при использовании правильной стратегии, подходящих рыночных условиях и дисциплинированного управления рисками. Однако никакие настройки не могут гарантировать прибыль, поскольку финансовые рынки непредсказуемы. Настоятельно рекомендуется оптимизировать и протестировать настройки с вашим брокером и типом счета, прежде чем торговать реальными деньгами.
Стратегия 2 – Расширенные настройки золота (XAUUSD) (более высокий потенциал прибыли)
Эти настройки разработаны для XAUUSD (золото) и направлены на использование более крупных рыночных движений. Они могут предложить более высокий потенциал прибыли, но также сопряжены с более высоким риском. Всегда проводите тестирование на демо-счете, прежде чем использовать их на реальном счете.
Движок Ренко
Длина ATR Ренко (источник размера блока): 10
Фильтр сигналов: Использовать все сигналы
Управление сделками
Фиксированный размер лота: 0,01
Использовать автоматическое определение размера лота на основе риска: True
Риск % на сделку: 0,1%
Стоп-лосс: 500 пунктов
Тейк-профит: 1000 пунктов
Использовать стоп-лосс / тейк-профит: True
Противоположный сигнал
Действие по противоположному сигналу: Ничего не делать
Трейлинговый стоп
Включить трейлинговый стоп: True
Целевая точка начала трейлинга: 150 пунктов
Расстояние трейлингового стопа: 10 пунктов
Шаг трейлинга: 10 пунктов
Точка безубыточности
Включить точку безубыточности: False
Триггер точки безубыточности: 200 пунктов
Блокированные пункты после точки входа: 20 пунктов
Режим входа
Максимальное количество одновременных сделок: 1
Общие
Магическое число: 55210
Комментарий к сделке: SMT_Renko
Важное примечание
Эти настройки предназначены для золота (XAUUSD) и оптимизированы для получения большей потенциальной прибыли. Хотя они могут показывать хорошие результаты при подходящих рыночных условиях, они не гарантируют прибыль. Рыночные условия меняются, и каждая сделка сопряжена с риском. Всегда используйте надлежащее управление рисками, тщательно тестируйте стратегии на исторических данных и практикуйтесь на демо-счете, прежде чем торговать на реальном счете.
Торгуйте с умом, управляйте рисками и сосредоточьтесь на долгосрочной стабильности, а не на гарантированной прибыли.
📌 Важная информация
Чтобы получить наилучший опыт использования этой стратегии, выберите надежного брокера, который предлагает:
Низкие спреды
Быстрое исполнение ордеров
Низкая задержка
Стабильные торговые серверы
Хорошая поддержка советников (EA)
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