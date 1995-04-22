SMT Renko Trader MT5 — это автоматизированный советник, предназначенный для торговли на основе изменений импульса, вызванных синтетическими разворотами направления тренда в рамках модели Ренко. Отфильтровывая рыночный шум и консолидацию, советник определяет четкие развороты тренда, обусловленные динамикой среднего истинного диапазона (ATR).





В отличие от стандартных временных графиков, структуры Ренко изолируют чистое движение цены. SMT Renko Trader непрерывно рассчитывает границы синтетических блоков Ренко в реальном времени, используя встроенный механизм волатильности ATR, и немедленно исполняет ордера на покупку или продажу, как только разворот направления подтверждается на закрытии бара.





Ключевые особенности

Механизм синтетических блоков Ренко на основе ATR: динамически адаптирует размер блока в зависимости от волатильности рынка, устраняя необходимость в пользовательских настройках графиков в автономном режиме.





Гибкие режимы противоположных сигналов:





Закрытие и разворот: закрывает существующие позиции и немедленно открывает сделку в новом направлении.





Только закрытие: закрывает текущие сделки при развороте тренда без открытия новой позиции.





«Ничего не делать»: удерживает активные сделки до достижения уровней стоп-лосса или тейк-профита.





Встроенный фильтр последовательных сигналов: возможность пропускать последовательные сигналы в одном направлении для предотвращения чрезмерной торговли в условиях волатильности.





Расширенное управление рисками и капиталом:





Режим фиксированного размера лота или динамический расчет процента риска для каждой сделки.





Настраиваемые уровни стоп-лосса и тейк-профита в пунктах.





Инструменты защиты капитала:





Встроенный механизм блокировки точки безубыточности после достижения целевой прибыли.





Динамический трейлинг-стоп для фиксации прибыли во время сильных восходящих трендов.





Универсальная совместимость: полная совместимость со всеми основными валютными парами, металлами, индексами и криптовалютными инструментами при любой настройке брокера (автоматически подстраивается под режимы заполнения брокера и уровни стоп-лосса).





Рекомендуемая настройка

Символ: XAUUSD (Золото)





Таймфрейм: M1, M15 или M15 (сигналы оцениваются при закрытии бара).





Тип счета: рекомендуется брокер ECN / с низким спредом.





Минимальный депозит: 500 долларов США (минимум) и 1000 долларов США (рекомендуется).





VPS: Рекомендуется использовать VPS с низкой задержкой для круглосуточной работы.





Важные настройки для золота (XAUUSD)

Эти настройки разработаны для XAUUSD (золото) и обеспечивают стабильную работу при использовании соответствующей стратегии и надлежащего управления рисками. Всегда тестируйте их на демо-счете, прежде чем использовать на реальном счете.





Движок Ренко

Длина ATR Ренко (источник размера блока): 10

Фильтр сигналов: Использовать все сигналы

Управление сделками

Фиксированный размер лота: 0,01

Использовать автоматическое определение размера лота на основе риска: Ложь

Риск в процентах на сделку: 1,0

Стоп-лосс: 500 пунктов

Тейк-профит: 1000 пунктов

Использовать стоп-лосс / тейк-профит: Истина

Противоположный сигнал

Действие по противоположному сигналу: Ничего не делать

Трейлинговый стоп

Включить трейлинговый стоп: Истина

Целевая точка начала трейлинга: 150 пунктов

Расстояние трейлингового стопа: 10 пунктов

Шаг трейлинга: 10 пунктов

Точка безубыточности

Включить точку безубыточности: Ложь

Триггер точки безубыточности: 200 пунктов

Точки, заблокированные после точки входа: 20 пунктов

Режим входа

Максимальное количество одновременных сделок: 1

Общие

Магическое число: 55210

Комментарий к сделке: SMT_Renko

Важное примечание

Эти настройки считаются важными для торговли золотом (XAUUSD) и могут дать хорошие результаты при использовании правильной стратегии, подходящих рыночных условиях и дисциплинированного управления рисками. Однако никакие настройки не могут гарантировать прибыль, поскольку финансовые рынки непредсказуемы. Настоятельно рекомендуется оптимизировать и протестировать настройки с вашим брокером и типом счета, прежде чем торговать реальными деньгами.





Стратегия 2 – Расширенные настройки золота (XAUUSD) (более высокий потенциал прибыли)

Эти настройки разработаны для XAUUSD (золото) и направлены на использование более крупных рыночных движений. Они могут предложить более высокий потенциал прибыли, но также сопряжены с более высоким риском. Всегда проводите тестирование на демо-счете, прежде чем использовать их на реальном счете.





Движок Ренко

Длина ATR Ренко (источник размера блока): 10

Фильтр сигналов: Использовать все сигналы

Управление сделками

Фиксированный размер лота: 0,01

Использовать автоматическое определение размера лота на основе риска: True

Риск % на сделку: 0,1%

Стоп-лосс: 500 пунктов

Тейк-профит: 1000 пунктов

Использовать стоп-лосс / тейк-профит: True

Противоположный сигнал

Действие по противоположному сигналу: Ничего не делать

Трейлинговый стоп

Включить трейлинговый стоп: True

Целевая точка начала трейлинга: 150 пунктов

Расстояние трейлингового стопа: 10 пунктов

Шаг трейлинга: 10 пунктов

Точка безубыточности

Включить точку безубыточности: False

Триггер точки безубыточности: 200 пунктов

Блокированные пункты после точки входа: 20 пунктов

Режим входа

Максимальное количество одновременных сделок: 1

Общие

Магическое число: 55210

Комментарий к сделке: SMT_Renko

Важное примечание

Эти настройки предназначены для золота (XAUUSD) и оптимизированы для получения большей потенциальной прибыли. Хотя они могут показывать хорошие результаты при подходящих рыночных условиях, они не гарантируют прибыль. Рыночные условия меняются, и каждая сделка сопряжена с риском. Всегда используйте надлежащее управление рисками, тщательно тестируйте стратегии на исторических данных и практикуйтесь на демо-счете, прежде чем торговать на реальном счете.





Торгуйте с умом, управляйте рисками и сосредоточьтесь на долгосрочной стабильности, а не на гарантированной прибыли.





📌 Важная информация

Чтобы получить наилучший опыт использования этой стратегии, выберите надежного брокера, который предлагает:





Низкие спреды

Быстрое исполнение ордеров

Низкая задержка

Стабильные торговые серверы

Хорошая поддержка советников (EA)

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