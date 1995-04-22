SMT Renko Trader

  • Эксперты
  • Muhammad Ashraf
    Muhammad Ashraf

    Muhammad Ashraf

    Hello! I'm a professional algorithmic trader and MQL5 developer specializing in automated trading systems for Forex and Gold (XAUUSD). I have more than 6 years of experience in this. My focus is on developing reliable Expert Advisors that combine adaptive market analysis, intelligent trade
  • Версия: 1.14
  • Активации: 5
SMT Renko Trader MT5 — это автоматизированный советник, предназначенный для торговли на основе изменений импульса, вызванных синтетическими разворотами направления тренда в рамках модели Ренко. Отфильтровывая рыночный шум и консолидацию, советник определяет четкие развороты тренда, обусловленные динамикой среднего истинного диапазона (ATR).

В отличие от стандартных временных графиков, структуры Ренко изолируют чистое движение цены. SMT Renko Trader непрерывно рассчитывает границы синтетических блоков Ренко в реальном времени, используя встроенный механизм волатильности ATR, и немедленно исполняет ордера на покупку или продажу, как только разворот направления подтверждается на закрытии бара.

Ключевые особенности
Механизм синтетических блоков Ренко на основе ATR: динамически адаптирует размер блока в зависимости от волатильности рынка, устраняя необходимость в пользовательских настройках графиков в автономном режиме.

Гибкие режимы противоположных сигналов:

Закрытие и разворот: закрывает существующие позиции и немедленно открывает сделку в новом направлении.

Только закрытие: закрывает текущие сделки при развороте тренда без открытия новой позиции.

«Ничего не делать»: удерживает активные сделки до достижения уровней стоп-лосса или тейк-профита.

Встроенный фильтр последовательных сигналов: возможность пропускать последовательные сигналы в одном направлении для предотвращения чрезмерной торговли в условиях волатильности.

Расширенное управление рисками и капиталом:

Режим фиксированного размера лота или динамический расчет процента риска для каждой сделки.

Настраиваемые уровни стоп-лосса и тейк-профита в пунктах.

Инструменты защиты капитала:

Встроенный механизм блокировки точки безубыточности после достижения целевой прибыли.

Динамический трейлинг-стоп для фиксации прибыли во время сильных восходящих трендов.

Универсальная совместимость: полная совместимость со всеми основными валютными парами, металлами, индексами и криптовалютными инструментами при любой настройке брокера (автоматически подстраивается под режимы заполнения брокера и уровни стоп-лосса).

Рекомендуемая настройка
Символ: XAUUSD (Золото)

Таймфрейм: M1, M15 или M15 (сигналы оцениваются при закрытии бара).

Тип счета: рекомендуется брокер ECN / с низким спредом.

Минимальный депозит: 500 долларов США (минимум) и 1000 долларов США (рекомендуется).

VPS: Рекомендуется использовать VPS с низкой задержкой для круглосуточной работы.

Важные настройки для золота (XAUUSD)
Эти настройки разработаны для XAUUSD (золото) и обеспечивают стабильную работу при использовании соответствующей стратегии и надлежащего управления рисками. Всегда тестируйте их на демо-счете, прежде чем использовать на реальном счете.

Движок Ренко
Длина ATR Ренко (источник размера блока): 10
Фильтр сигналов: Использовать все сигналы
Управление сделками
Фиксированный размер лота: 0,01
Использовать автоматическое определение размера лота на основе риска: Ложь
Риск в процентах на сделку: 1,0
Стоп-лосс: 500 пунктов
Тейк-профит: 1000 пунктов
Использовать стоп-лосс / тейк-профит: Истина
Противоположный сигнал
Действие по противоположному сигналу: Ничего не делать
Трейлинговый стоп
Включить трейлинговый стоп: Истина
Целевая точка начала трейлинга: 150 пунктов
Расстояние трейлингового стопа: 10 пунктов
Шаг трейлинга: 10 пунктов
Точка безубыточности
Включить точку безубыточности: Ложь
Триггер точки безубыточности: 200 пунктов
Точки, заблокированные после точки входа: 20 пунктов
Режим входа
Максимальное количество одновременных сделок: 1
Общие
Магическое число: 55210
Комментарий к сделке: SMT_Renko
Важное примечание
Эти настройки считаются важными для торговли золотом (XAUUSD) и могут дать хорошие результаты при использовании правильной стратегии, подходящих рыночных условиях и дисциплинированного управления рисками. Однако никакие настройки не могут гарантировать прибыль, поскольку финансовые рынки непредсказуемы. Настоятельно рекомендуется оптимизировать и протестировать настройки с вашим брокером и типом счета, прежде чем торговать реальными деньгами.

Стратегия 2 – Расширенные настройки золота (XAUUSD) (более высокий потенциал прибыли)
Эти настройки разработаны для XAUUSD (золото) и направлены на использование более крупных рыночных движений. Они могут предложить более высокий потенциал прибыли, но также сопряжены с более высоким риском. Всегда проводите тестирование на демо-счете, прежде чем использовать их на реальном счете.

Движок Ренко
Длина ATR Ренко (источник размера блока): 10
Фильтр сигналов: Использовать все сигналы
Управление сделками
Фиксированный размер лота: 0,01
Использовать автоматическое определение размера лота на основе риска: True
Риск % на сделку: 0,1%
Стоп-лосс: 500 пунктов
Тейк-профит: 1000 пунктов
Использовать стоп-лосс / тейк-профит: True
Противоположный сигнал
Действие по противоположному сигналу: Ничего не делать
Трейлинговый стоп
Включить трейлинговый стоп: True
Целевая точка начала трейлинга: 150 пунктов
Расстояние трейлингового стопа: 10 пунктов
Шаг трейлинга: 10 пунктов
Точка безубыточности
Включить точку безубыточности: False
Триггер точки безубыточности: 200 пунктов
Блокированные пункты после точки входа: 20 пунктов
Режим входа
Максимальное количество одновременных сделок: 1
Общие
Магическое число: 55210
Комментарий к сделке: SMT_Renko
Важное примечание
Эти настройки предназначены для золота (XAUUSD) и оптимизированы для получения большей потенциальной прибыли. Хотя они могут показывать хорошие результаты при подходящих рыночных условиях, они не гарантируют прибыль. Рыночные условия меняются, и каждая сделка сопряжена с риском. Всегда используйте надлежащее управление рисками, тщательно тестируйте стратегии на исторических данных и практикуйтесь на демо-счете, прежде чем торговать на реальном счете.

Торгуйте с умом, управляйте рисками и сосредоточьтесь на долгосрочной стабильности, а не на гарантированной прибыли.

📌 Важная информация
Чтобы получить наилучший опыт использования этой стратегии, выберите надежного брокера, который предлагает:

Низкие спреды
Быстрое исполнение ордеров
Низкая задержка
Стабильные торговые серверы
Хорошая поддержка советников (EA)
Рекомендуемые брокеры
Брокер
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Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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Smart Trend Breakout
Muhammad Ashraf
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Интеллектуальный прорыв тренда EMA EA MT5 — это профессиональный советник для MetaTrader 5, разработанный для торговли на основе продолжения тренда и прорывов, использующий систему подтверждения с помощью нескольких EMA в сочетании с обнаружением прорывов на уровне опорных точек. Советник автоматически анализирует структуру рынка, подтверждает направление тренда и совершает сделки после закрытия свечи, применяя при этом расширенное управление рисками и интеллектуальное управление сделками.
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