SMT Renko Trader MT5 是一款自動化智慧交易系統 (EA)，旨在基於合成 Renko 磚塊方向反轉來交易動量變化。此 EA 透過過濾市場雜訊和盤整，識別由平均真實波幅 (ATR) 動態驅動的清晰趨勢反轉。





與標準的時間圖表不同，Renko 結構能夠捕捉純粹的價格波動。 SMT Renko Trader 使用整合的 ATR 波動率引擎即時持續計算合成 Renko 磚塊的邊界，並在 K 線收盤確認方向反轉後立即執行買入或賣出指令。





主要功能





ATR 驅動的合成 Renko 引擎：根據市場波動率動態調整磚塊大小，無需自訂離線圖表設定。





靈活的反向訊號模式：





平倉反轉：平掉現有部位並立即開立新方向的交易。





僅平倉：在方向反轉發生時平掉目前部位，但不開立新部位。





不做任何操作：持有所有活躍部位，直到達到停損或停盈位。





內建連續訊號過濾器：可跳過同一方向的連續訊號，防止在震盪行情中過度交易。





高階風險與資金管理：





固定手數模式或動態風險百分比計算（每筆交易）。





可自訂止損和止盈點位（以點數為單位）。





資金保護工具：





達到獲利目標後，整合損益平衡鎖定機制。





動態追蹤停損，可在強勁的趨勢行情中鎖定利潤。





通用相容性：完全相容於所有主流外匯貨幣對、金屬、指數和加密貨幣，適用於任何經紀商（自動調整經紀商的成交模式和停損位）。





推薦設定





交易品種：XAUUSD（黃金）





時間週期：M1、M15 或 M15（訊號在K線收盤時生效）。





帳戶類型：建議使用ECN帳戶/低點差經紀商。





最低入金：500 美元，建議入金 1000 美元





VPS：建議使用低延遲的外匯 VPS 進行 24/7 全天候運作。





黃金 (XAUUSD) 重要設置





這些設定專為 XAUUSD（黃金）設計，配合合適的策略和風險管理，可提供穩定的交易效能。請務必在模擬帳戶上進行測試，然後再將其用於真實帳戶。





Renko 引擎





Renko ATR 長度（磚塊大小來源）：10





訊號過濾器：使用所有訊號





交易管理





固定手數：0.01





使用基於風險的自動手數調整：否





每筆交易風險百分比：1.0





停損：500 點





止盈：1000 點





使用停損/止盈：是





反向訊號





反向訊號操作：無操作





追蹤停損





啟用追蹤停損：是





追蹤停損起始目標：150 點





追蹤停損距離：10 點





追蹤停損步長：10 點





損益平衡點





啟用損益平衡點：否





損益平衡觸發點：200 點





入場點後鎖定點數：20 點





入場模式





最大同時交易數量：1





常規

魔術數字：55210





交易備註： SMT_Renko





重要提示





這些設定對於黃金 (XAUUSD) 交易至關重要，如果配合正確的策略、合適的市場條件和嚴格的風險管理，可能會帶來良好的交易效果。然而，由於金融市場瞬息萬變，任何設定都無法保證獲利。強烈建議您在使用真實資金交易前，先透過您的經紀商和帳戶類型對設定進行最佳化和前瞻性測試。





策略 2 – 高級黃金 (XAUUSD) 設定（更高獲利潛力）





這些設定專為 XAUUSD（黃金）設計，旨在捕捉更大的市場波動。它們可能帶來更高的獲利潛力，但也伴隨著更高的風險。在真實帳戶中使用之前，請務必先在模擬帳戶上進行回測和測試。





Renko 引擎





Renko ATR 長度（磚塊大小來源）：10





訊號過濾器：使用所有訊號





交易管理





固定手數：0.01





使用基於風險的自動手數調整：是





單筆交易風險百分比：0.1%





停損：500 點





止盈：1000 點





使用停損/止盈：是





反向訊號





反向訊號操作：不執行任何操作





追蹤停損





啟用追蹤停損：是





追蹤停損起始目標：150 點





追蹤停損距離：10 點





追蹤停損步長：10 點





損益平衡點





啟用損益平衡點：否





損益平衡觸發點：200 點





入場點後鎖定點數：20 點





入場模式





允許的最大同時交易數：1





常規

魔術數字：55210





交易備註： SMT_Renko





重要提示





這些設定適用於黃金 (XAUUSD)，並針對更高的獲利潛力進行了最佳化。雖然在合適的市場條件下它們可以表現良好，但並不能保證獲利。市場狀況瞬息萬變，每筆交易都有風險。在進行實盤交易之前，請務必採取適當的風險管理措施，進行充分的回測，並在模擬帳戶上進行練習。





理性交易，管理風險，並專注於長期的穩定性，而非追求固定收益。





📌 重要訊息





為了獲得最佳的策略體驗，請選擇可靠的經紀商，該經紀商應提供：





低點差





快速的訂單執行





低延遲





穩定的交易伺服器





良好的智慧交易系統 (EA) 支持





推薦經紀商





經紀商