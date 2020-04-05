QuantSpread Terminal

QuantSpread Terminal — советник парной статистической торговли


Торгуйте не направление рынка, а взаимосвязь между двумя инструментами.

QuantSpread Terminal — рыночно-нейтральный советник, построенный на скользящей линейной регрессии. Вместо того чтобы предсказывать, вырастет или упадёт один инструмент, советник непрерывно измеряет статистическую
взаимосвязь между двумя коррелированными инструментами (по умолчанию — EUR/USD и XAU/USD) и торгует моменты, когда эта взаимосвязь чрезмерно отклоняется от исторической нормы: покупает относительно недооценённую ногу и продаёт относительно переоценённую, а затем закрывает обе позиции одновременно, когда спред возвращается к среднему значению.

Поскольку каждая позиция сразу же захеджирована противоположной сделкой по второму инструменту, стратегия задумана как существенно менее чувствительная к направленному движению рынка по сравнению с типичным
направленным советником — при этом она даёт частые и короткие по времени торговые возможности.

Как это работает

  1. **Регрессионная модель** — на каждом закрытом баре советник строит линейную регрессию (МНК) инструмента B относительно инструмента A на настраиваемом историческом окне, получая «справедливое» значение спреда.
  2. **Z-score со сглаживанием** — текущее отклонение спреда от его исторического среднего преобразуется в сглаженный (EMA) z-score. 3. **Фильтр корреляции** — сделки разрешены только тогда, когда скользящая корреляция между инструментами (по уровням цены или по доходностям) выше настраиваемого порога, что позволяет избегать периодов, когда взаимосвязь между инструментами нарушена.
  3. **Вход** — когда сглаженный z-score превышает порог входа, советник одновременно открывает обе ноги в противоположных направлениях.
  4. **Выход** — корзина закрывается по тому из условий, которое наступит первым: возврат z-score к среднему, достижение плавающей прибыли, защитный лимит убытка или максимальное время удержания позиции.
  5. **Пауза (cooldown)** — настраиваемая задержка после закрытия корзины предотвращает немедленный повторный вход на том же рыночном шуме.


Ключевые особенности

  • Полностью самодостаточный модуль регрессии / z-score / корреляции — без внешних индикаторов и DLL
  • Одновременное, хедж-осознанное исполнение ордеров: если одна нога не открылась, вторая автоматически закрывается, чтобы избежать незахеджированной направленной позиции
  • Гибкий мани-менеджмент: фиксированный лот на ногу или расчёт объёма в % от риска
  • **Дневная цель прибыли и дневной лимит убытка** (% от баланса на начало дня) с автоматической остановкой новых входов до конца дня
  • Аварийный стоп по просадке счёта (kill-switch)
  • Раздельные временные окна для открытия и закрытия корзин (например, запретить новые входы перед закрытием сессии, но разрешить закрывать уже открытую позицию)
  • Фильтры спреда по обеим ногам, повторные попытки отправки ордера при реквотах/таймаутах, подробный журнал сделок
  • Панель мониторинга прямо на графике: баланс/эквити/маржа счёта, текущий спред и z-score, корреляция, прибыль за день/месяц/всё время, статус сигнала стратегии и таймер паузы
  • Встроенный критерий оптимизации `OnTester()` (чистая прибыль / макс. просадка) для содержательных результатов оптимизации


Рекомендации по настройке

  • **Инструменты:** любые два ликвидных, исторически коррелированных инструмента (конфигурация по умолчанию — EURUSD / XAUUSD)
  • **Таймфрейм:** M1 (советник ведёт собственное регрессионное окно внутри себя; таймфрейм графика должен соответствовать `InpTimeframe`)
  • **Тип счёта:** рекомендуется ECN/Raw-спред — стратегия торгует часто, поэтому низкий спред и комиссия критичны
  • **VPS:** рекомендуется для непрерывной работы 24/5, так как позиции контролируются на каждом тике


Важные замечания

  • Это статистическая стратегия: её эффективность зависит от того, сохранится ли историческая корреляционная/регрессионная взаимосвязь между выбранными инструментами. Всегда перепроверяйте   `InpEntryZScore`, `InpExitZScore`, `InpLookback`, `InpSmoothing` и `InpCorrThreshold` на исторических данных именно вашего брокера перед   торговлей на реальном счёте.
  • Результаты прошлого тестирования не гарантируют результатов в   будущем. Стратегии статистического арбитража могут переживать   периоды разрушения корреляции — используйте встроенный дневной лимит убытка и аварийный стоп по просадке счёта.
  • Требуется, чтобы оба инструмента были доступны и выбраны в Обзоре рынка на торговом счёте у брокера.
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ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Byrdi
William Brandon Autry
5 (21)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подкл
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
Эксперты
ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕКВИЗИТА! -->   СКАЧАТЬ ВСЕ ФАЙЛЫ ДЛЯ СЪЕМОК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ НОВИНКА (от 399$)   : Выберите 1 советника бесплатно! (ограничено 2 номерами торговых счетов, любые мои советники, кроме UBS) Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Live Signal 2 !! ЗОЛОТОЙ ФАНТОМ УЖЕ ЗДЕСЬ !! После оглушительного
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Эксперты
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
Эксперты
Gold House — Система торговли на пробоях свинг-структуры золота Один советник. Три торговых режима. Выберите тот, который подходит именно вам. Без сетки. Без мартингейла. Цена будет увеличиваться на 50 долларов после каждых 10 покупок. Окончательная запланированная цена: 1 999 долларов. Торговые сигналы в реальном времени: Режим Profit Priority: https://www.mql5.com/en/signals/2359124 Режим BE Priority:  https://www.mql5.com/en/signals/2372604 Адаптивный режим:   https://www.mql5.com/en/sign
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цена
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Эксперты
Запустить промо: Ограниченное количество копий по текущей цене Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: получите 1 EA бесплатно!   (за 2 торговых счета) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Добро пожаловать в DayTrade Pro Algo!   После многих лет изучения рынков и программирования различных стратегий я нашел алгоритм, в котором есть все, что нужно хорошей торговой системе: Не зависит от брокера Распрост
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