QuantSpread Terminal — советник парной статистической торговли







Торгуйте не направление рынка, а взаимосвязь между двумя инструментами.



QuantSpread Terminal — рыночно-нейтральный советник, построенный на скользящей линейной регрессии. Вместо того чтобы предсказывать, вырастет или упадёт один инструмент, советник непрерывно измеряет статистическую

взаимосвязь между двумя коррелированными инструментами (по умолчанию — EUR/USD и XAU/USD) и торгует моменты, когда эта взаимосвязь чрезмерно отклоняется от исторической нормы: покупает относительно недооценённую ногу и продаёт относительно переоценённую, а затем закрывает обе позиции одновременно, когда спред возвращается к среднему значению.



Поскольку каждая позиция сразу же захеджирована противоположной сделкой по второму инструменту, стратегия задумана как существенно менее чувствительная к направленному движению рынка по сравнению с типичным

направленным советником — при этом она даёт частые и короткие по времени торговые возможности.



Как это работает





**Регрессионная модель** — на каждом закрытом баре советник строит линейную регрессию (МНК) инструмента B относительно инструмента A на настраиваемом историческом окне, получая «справедливое» значение спреда. **Z-score со сглаживанием** — текущее отклонение спреда от его исторического среднего преобразуется в сглаженный (EMA) z-score. 3. **Фильтр корреляции** — сделки разрешены только тогда, когда скользящая корреляция между инструментами (по уровням цены или по доходностям) выше настраиваемого порога, что позволяет избегать периодов, когда взаимосвязь между инструментами нарушена. **Вход** — когда сглаженный z-score превышает порог входа, советник одновременно открывает обе ноги в противоположных направлениях. **Выход** — корзина закрывается по тому из условий, которое наступит первым: возврат z-score к среднему, достижение плавающей прибыли, защитный лимит убытка или максимальное время удержания позиции. **Пауза (cooldown)** — настраиваемая задержка после закрытия корзины предотвращает немедленный повторный вход на том же рыночном шуме.



Ключевые особенности





Полностью самодостаточный модуль регрессии / z-score / корреляции — без внешних индикаторов и DLL

Одновременное, хедж-осознанное исполнение ордеров: если одна нога не открылась, вторая автоматически закрывается, чтобы избежать незахеджированной направленной позиции

Гибкий мани-менеджмент: фиксированный лот на ногу или расчёт объёма в % от риска

**Дневная цель прибыли и дневной лимит убытка** (% от баланса на начало дня) с автоматической остановкой новых входов до конца дня

Аварийный стоп по просадке счёта (kill-switch)

Раздельные временные окна для открытия и закрытия корзин (например, запретить новые входы перед закрытием сессии, но разрешить закрывать уже открытую позицию)

Фильтры спреда по обеим ногам, повторные попытки отправки ордера при реквотах/таймаутах, подробный журнал сделок

Панель мониторинга прямо на графике: баланс/эквити/маржа счёта, текущий спред и z-score, корреляция, прибыль за день/месяц/всё время, статус сигнала стратегии и таймер паузы

Встроенный критерий оптимизации `OnTester()` (чистая прибыль / макс. просадка) для содержательных результатов оптимизации



Рекомендации по настройке





**Инструменты:** любые два ликвидных, исторически коррелированных инструмента (конфигурация по умолчанию — EURUSD / XAUUSD)

**Таймфрейм:** M1 (советник ведёт собственное регрессионное окно внутри себя; таймфрейм графика должен соответствовать `InpTimeframe`)

**Тип счёта:** рекомендуется ECN/Raw-спред — стратегия торгует часто, поэтому низкий спред и комиссия критичны

**VPS:** рекомендуется для непрерывной работы 24/5, так как позиции контролируются на каждом тике



Важные замечания



