Global Session Zones System MT5
- 指标
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- 版本: 1.10
- 激活: 20
产品概述
Global Session Zones System 是一款专为 MT4 和 MT5 双平台设计的主图辅助指标。它将无形的时间周期转化为直观的图表语言，通过自动绘制全球四大外汇交易时段（纽约、伦敦、东京、悉尼）的背景框、关键价格线和统计面板，帮助交易者精准识别市场波动范围与趋势强度，并提供可靠的时段高低点突破信号。
核心功能
- 四时段可视化：支持自定义配置四大时段的起止时间与颜色，以矩形背景框直观展示各时段区间。
- 多维技术分析：可选显示时段内的线性回归趋势线、均值线、VWAP（成交量加权平均价）及高低点延伸线，辅助判断趋势方向。
- 实时状态面板：右上角显示各时段的活跃状态，高级模式下提供趋势强度（R²）、标准差（σ）等量化数据。
- 智能突破系统：自动监测价格对时段高低点的突破，绘制箭头信号并触发多种提醒，支持收盘确认防抖动。
交易信号
- 突破做多 (Breakout Buy)：当一根 K 线的收盘价明确向上突破某一时段（如伦敦时段）的最高价时，系统会在该 K 线下方绘制一个向上的箭头。这标志着价格可能脱离盘整区间，开启一轮新的上涨趋势。
- 突破做空 (Breakout Sell)：当一根 K 线的收盘价明确向下跌破某一时段的最低价时，系统会在该 K 线上方绘制一个向下的箭头。这预示着空头力量占据主导，价格可能进入下跌通道。
实战应用
该指标是执行“时段突破”策略的理想工具，尤其适合外汇及黄金原油交易者。
- 捕捉开盘突破：在伦敦或纽约时段开盘后，密切关注价格是否有效突破前一个时段（通常是交投清淡的亚洲时段）形成的震荡区间。
- 结合趋势强度：利用状态面板中的 R² 值（决定系数）来过滤假信号。当出现突破信号时，若对应时段的 R² 值较高（例如大于 0.7），说明当前趋势强劲且稳定，该突破信号为真突破的概率更大，胜率更高。
- 支撑阻力转换：时段的高低点延伸线可作为日内交易的天然支撑与阻力位。当价格突破后回踩这些线条不破时，是极佳的二次入场点。
提醒设置
系统提供多重提醒机制，确保交易者不错过任何关键行情：
- 弹窗提醒：当突破信号触发时，软件界面会弹出提示窗口。
- 声音提醒：支持自定义声音文件，在信号触发时播放特定音频。
- 推送通知：支持向手机 MT4/MT5 App 发送推送消息，方便移动端交易者实时监控。
- 邮件提醒：可配置发送邮件至指定邮箱，适合需要长期记录或远程监控的交易者。
- 防抖动机制：支持设置“等待 K 线收盘确认”，避免因盘中价格毛刺导致的虚假信号干扰。
参数设置
- 时段配置：分别设置四个时段的名称、时间（服务器时间）、颜色及显示开关。
- 绘图选项：控制是否显示背景框、趋势线、VWAP 及高低点延伸线。
- 面板设置：选择面板位置、字体大小及是否显示高级数据（R²/σ）。
使用建议
推荐在 H1 或 M15 周期使用。重点关注伦敦与纽约时段的重叠期，此时段往往伴随高波动和真突破。
总结
Global Session Zones System 将复杂的时间周期转化为直观的图表语言，让交易者能够像看地图一样看清市场的节奏与脉络，是日内波段交易者的得力助手。