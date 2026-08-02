Global Session Zones System MT5

产品概述

Global Session Zones System 是一款专为 MT4 和 MT5 双平台 设计的主图辅助指标。它将无形的时 间周期转化为直观的图表语言，通过自动绘 制全球四大外汇交易时段（纽约、伦敦、 东京、悉尼）的背景框、关键价格线和统计面 板，帮助交易者精准识别市场波动范围 与趋势强度，并提供可靠的时段高低点突破信号。

核心功 能

四时段可视化 ：支持自定义配置四大时段的起止时 间与颜色，以矩形背景框直观展示各 时段区间。

多维技术分析 ： 可选显示时段内的线性回归趋势线、均 值线、VWAP（成交量加权平均价） 及高低点延伸线，辅助判断趋势方向。

实时状态面板 ：右上角显示各时段 的活跃状态，高级模式下提供趋势强度（ R²）、标准差（σ）等量化数据。

智能突破系统 ：自动监测价格对时段高低点的突 破，绘制箭头信号并触发多种提醒，支持收盘确认 防抖动。

交易信 号

突破做多 (Break out Buy) ：当一根 K 线的收 盘价明确向上突破某一时段（如伦敦时 段）的最高价时，系统会在该 K 线下方绘制一个向上的箭头。这标志着价格 可能脱离盘整区间，开启一轮新的上涨趋势。

突破做空 (Breakout Se ll) ：当一根 K 线的收盘价明确向下跌 破某一时段的最低价时，系统会在该 K 线 上方绘制一个向下的箭头。这预示着空头力量占 据主导，价格可能进入下跌通道。

实战应用

该指标是执行“时段突破 ”策略的理想工具，尤其适合外汇及黄金原油交 易者。

捕捉开盘突 破 ：在伦敦或纽约时段开盘 后，密切关注价格是否有效突破前一个时段（通常是交投清 淡的亚洲时段）形成的震荡区间。

结合趋势强度 ：利用状态面板 中的 R² 值（决定系数）来过滤假信 号。当出现突破信号时，若对应时段的 R² 值较高（例如大于 0.7） ，说明当前趋势强劲且稳定，该突破信号为真 突破的概率更大，胜率更高。

支撑阻力转换 ：时段的高低点延 伸线可作为日内交易的天然支撑与阻力位。当 价格突破后回踩这些线条 不破时，是极佳的二次入场点。

提醒设置

系统 提供多重提醒机制，确保交易者不错过任 何关键行情：

弹窗提 醒 ：当突破信号触发时，软件界面会弹出 提示窗口。

声音提醒 ：支持自定 义声音文件，在信号触发时播放特定音频。

推送通知 ：支持向手机 MT4/M T5 App 发送推送消息，方便移动端 交易者实时监控。

邮件提醒 ：可配置发送 邮件至指定邮箱，适合需要长期记录或远程监控的交易者。

防 抖动机制 ：支持设置“等待 K 线 收盘确认”，避免因盘中价格毛刺导致 的虚假信号干扰。

参数 设置

时段配置 ：分别设置四 个时段的名称、时间（ 服务器时间）、颜色及显示开关 。

绘图选项 ：控制是否显示背景框、趋 势线、VWAP 及高低点延伸线。

面板设置 ：选择面板位置、字体大小及 是否显示高级数据（R²/σ）。

使用建议

推荐在 H1 或 M15 周期使用。重点关注伦 敦与纽约时段的重叠期，此时段往往伴随高波动和真突破。

总结