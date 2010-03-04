Mtr MT5

MTR MT5 - торговый эксперт для тех кто  в погоне за прибылью не готов платить нервами и здоровьем, взамен вы получаете спокойствие и надёжность, от вас требуется иметь только терпение, если вы не превышаете риски алгоритм справится с огромными движениями которые иногда случаются и в эти моменты трейдеры теряют всё. Робот не покажет большой доходности но он может вам дать разумный доход и при этом стабильность и крепкий сон. Эксперт торгует EURUSD H4 , более рискованно на H1 в этом случае мы получаем больше сделок.

В среднем 1-2 сделки в месяц.

Баланс 1000$ - 0,01 лот -  13-15% в год.

Баланс 100$ - 0,01 лот -    60-120% в год. 

В настройках фиксации прибыли следует выбирать для 0,01 лот (InpTargetUSD - 10) , для 0,1 лот (InpTargetUSD - 100)

 Если вы всё же выберете другие валютные пары, хотя я не рекомендую, то выбирайте направление с положительным SWAP, так как сделка по времени заключаются в среднем 5 -30 дней  и здесь время и SWAP  будет на вашей стороне.

Сделки на реальном счете эксперта можно посмотреть https://www.mql5.com/ru/signals/2365957

Желаю удачи и профита!
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Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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MACD LevelTrader MT5
Eduard Gluhov
Эксперты
Эксперт  MACD_LevelTrader MT5   создан для торговле валютной пары XAUUSD. Данная версия это наработки того, что можно извлечь  из  индикатора MACD и Moving Average.  Важно   перед тестированием изменить настройку с 1000 на 5000                       Offset in points UP from SMA200 for sell              5000                       Offset in points DOWN from SMA200 for buy        5000   Тайм фрейм  М5. Два варианта логики, П араметр  true=вход по уровню  MACD +   SMA200, false=вход по MACD  Тестиру
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RSI Gold EA
Eduard Gluhov
Эксперты
Эксперт RSI Gold EA пригоден для торговле только одной валютной пары XAUUSD. Данная версия это наработки того, что можно извлечь только из одного индикатора RSI. В торговле используйте тайм фрейм только М5. Тестируйте на демо версии и перезапускайте эксперта каждую неделю. Мартин Гейл опасен сам по себе, а на золоте риск увеличивается многократно, не злоупотребляйте, хотя на все сделки выставляется фиксированный стоп, рекомендую на 3000 баланса  брать 0,01 лот.  MartingaleMultiplier = 2.0 Желаю
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MACD LevelTrader
Eduard Gluhov
Эксперты
Эксперт  MACD_LevelTrader создан для торговле валютной пары XAUUSD. Данная версия это наработки того, что можно извлечь  из  индикатора MACD и Moving Average.   Важно перед тестированием изменить настройку с 1000 на 5000                       Offset in points UP from SMA200 for sell            5000                       Offset in points DOWN from SMA200 for buy        5000   Тайм фрейм  М5. Два варианта логики, П араметр  true=вход по уровню  MACD + SMA200, false=вход по MACD  Тестируйте на демо
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Mtr
Eduard Gluhov
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MTR - торговый эксперт для тех кто  в погоне за прибылью не готов платить нервами и здоровьем, взамен  вы получаете спокойствие и надёжность, от вас требуется иметь только терпение, если вы не превышаете риски алгоритм  справится с огромными движениями которые иногда случаются и в эти    моменты трейдеры теряют всё. Робот не покажет большой доходности но он может вам дать  разумный доход  и при этом стабильность и крепкий сон. Эксперт торгует на  EURUSD H4 возможна торговля на D1, более рискован
MTR BTC spot
Eduard Gluhov
Эксперты
MTR BTC spot - алгоритм данного эксперта  покажет, где можно оптимально набирать позиции на споте, открывая сделки в терминале имейте ввиду что торговля с плечом особенно на такой паре как BTC USD очень рискованная, и тем не менее эксперт справляется со своей задачей если не превышать риски. И всё же я бы советовал просто дублировать уровни покупок на споте, эти уровни покажет вам советник открывая сделки, и сообщит вам об открытии по MetaQuotes ID. Торговля ведётся на таймфрейме H4. Я рекомендо
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