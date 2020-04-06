Mtr

MTR - торговый эксперт для тех кто  в погоне за прибылью не готов платить нервами и здоровьем, взамен  вы получаете спокойствие и надёжность, от вас требуется иметь только терпение, если вы не превышаете риски алгоритм  справится с огромными движениями которые иногда случаются и в эти    моменты трейдеры теряют всё. Робот не покажет большой доходности но он может вам дать  разумный доход  и при этом стабильность и крепкий сон.

Эксперт торгует на  EURUSD H4 возможна торговля на D1.

Если вы всё же выберете другие валютные пары  хотя я не рекомендую, то выбирайте направление с положительным SWAP, так как сделки по времени заключаются в среднесрочный,  от одного дня и выше, и здесь время будет на вашей стороне.

Желаю удачи и профита!

Рекомендуем также
BuckWise
Joel Protusada
Эксперты
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Эксперты
Matrix Arrow EA MT4 - уникальный советник, который может торговать по сигналам MT4 индикатора Matrix Arrow с помощью торговой панели на графике, вручную или на 100% автоматически. Индикатор Matrix Arrow MT4 будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX), Индекс товарного канала (CCI), Классические свечи Heiken Ashi, Скользящая средняя, Дивергенция схождения скользящих средни
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Эксперты
Euro Gift (EURUSD M15) I am celebrating my birthday, so i will publish some EAs for FREE. This EA has been developed for EURUSD M15.  Strategy is based on ICHIMOKU indicator and has very little parameters - so its VERY ROBUST. It uses Stop pending orders with   ATR   Stop Loss . At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+2 only!!! For every candle the pending orders are modified to adapt the mar
FREE
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Эксперты
This automated trading robot uses the capabilities of the macd indicator to create a grid strategy. The algorithm creates a grid strategy at overbought and oversold levels and in times of high volatility. This makes it susceptible to all price fluctuations. The Close Money input is the total amount of earnings in the cycle. We define it as the total take profit amount in the cycle. It has the ability to open more cycles in short periods. However, you can use the robot in medium-term trading. Rea
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Эксперты
Зигзагообразная стратегия МММ: Советники используют встроенный индикатор Zig Zag для определения ценовых тенденций и расчета сигнала для принятия решения об открытии позиций на покупку или продажу. Он отправляет ордер, закрывает или перемещает позицию Trailing Stop loss по мере работы индикатора. Общие входы: Закрывает ордера с любой прибылью значения (валюты): этот параметр работает как традиционный Take Profit, но разница в том, что вы определяете его значение в валюте депозита, обычно в долл
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Эксперты
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Ksm Bot4
Andriy Sydoruk
Эксперты
Ksm: Умное Решение для Автоматизированной Торговли на Форексе Ksm – это инструмент для автоматизации торговли на Форексе, который применяет современные методы анализа временных данных для работы с множеством валютных пар и различных временных интервалов. Основные Возможности и Преимущества Мультивалютная поддержка : Ksm позволяет работать с множеством валютных пар, что помогает трейдерам адаптировать стратегии к разным рыночным условиям. Новые валютные пары можно легко добавить. Анализ временных
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Эксперты
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Grid Hero
Chock Hwee Ng
3.91 (186)
Эксперты
Grid Hero – полностью автоматизированный советник с использованием продвинутого сеточного алгоритма (P.A.M.A.) вместе с фирменным комплексом торговли по ценовому действию (Price Action) и модуля самонастраивающейся обработки искусственного инстинкта. Grid Hero разрабатывался, тестировался и оптимизировался строго следуя методике разработки "Обратной выборки", основанной на "Внутривыборочной" фазе (с 2012 года по 2017 год) и "Вневыборочной" фазе (с 2004 по 2011 год). Он прошел тестирование на реа
Gridingale
Arthur Hatchiguian
4.33 (6)
Эксперты
Gridingale  - это новый комплексный советник, сочетающий в себе сетевую и мартингейльную составляющие. Он создаст сетку заказов в соответствии с настройками, а также добавит на нее мартингейл. Так что это будет приносить прибыль при небольших и больших перемещениях. Интегрирована система покрытия убытков, позволяющая восстановить ордера, которые слишком далеки от текущей цены. Он может работать с обеими сторонами одновременно, но интересно, чтобы он работал на рынках, имеющих скидку, чтобы макси
FREE
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Эксперты
️ Hedging Forex EA1 – Smart Risk Control with ATR & Hedge Strategy Now with enhanced features and virtual strategy tester guidance --- Overview Hedging Forex EA1 is a smart, risk-managed Expert Advisor designed for volatile currency pairs using a hedging strategy. This EA provides advanced control over position sizing, trade timing, and Take Profit strategies with ATR integration. Whether you're a beginner or an experienced trader, Hedging Forex EA1 offers flexibility, protection, an
AdvisorKing MT4
Artem Grishchenko
Эксперты
AdvisorKing   - это мультивалютный скальпер, который использует авторские алгоритмы торговли. Вход в рынок осуществляется с помощью фильтров, что позволяет торговому советнику получать хорошие результаты во время маловолатильной  торговой сессии. Данная система рассчитана для долгосрочной торговли и подойдет для трейдеров, которые привыкли к стабильности и минимальному риску. Торговый советник не содержит таких опасных стратегий как сетка и мартингейл. По вопросам настройки и установки торговог
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Эксперты
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Taranus
Viktor Shpakovskiy
5 (1)
Эксперты
Taranus - многофункциональный советник, универсальный помощник трейдера, предназначен для работы под контролем трейдера. Советник обладает большим набором инструментов и может работать: по индикаторам, по торговым уровням, по трендовым линиям, по стратегии мартингейла, торговать на новостях. Имеет: несколько фильтров для определения тренда, многоуровневую систему управления риском, виртуальный стоп лосс, универсальный трейлинг стоп, может работать с любым типом ордеров. Сет файлы и руководство к
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Эксперты
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
FREE
Commodity Channel Indicator Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4.67 (3)
Эксперты
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades after CCI indicator exit the oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is GBPUSD and the recommended timeframe to operate and to do backtests is D1. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame a
FREE
Reef Scalper
Charles Crete
Эксперты
Reef Scalper   is an aggressive scalping EA. It primarily uses the   Bollinger Bands and the Parabolic SAR indicator , which quickly detects small trend changes over short timeframes. The bot places pending orders to react swiftly when taking profits. Its recovery method relies on a grid system with an optional martingale , and it can open up to 15 recovery positions with a lot size multiplier . Using a tick counter , the bot is not sensitive to spread . It aims for quick profits , preferably se
MavericksProPlus
Langtha Prosanta Daudung
Эксперты
The  MaverickProPlus  is a fully automated EA design for trading EURUSD pair. It is design to trade along the trend and also trade during reversal. It uses adaptive grid strategy. In adaptive grid strategy the distance between the trade is not fixed, the entry of next trade is base on most favorable market condition to close the trade in profit. So the risk associated with normal  grid/Martingale  strategy is considerably reduced by adopting adaptive grid distance strategy.  Back tested for 5 y
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Эксперты
he expert works on the Zigzag levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3 Bro
Asteroid
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Основа работы советника - использование изменения силы тренда для определения оптимальных точек входа в рынок.  Логика работы советника совмещает в себе две стратегии: контроль консолидации цены и ее "взрыв" и контроль окончания тренда для работы в канале. Советник НЕ использует опасные методы торговли. Каждая сделка имеет стоп-лосс и тейк-профит. Рекомендуемые торговые инструменты (5m): EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD. Настройки:  MaxRisk - Значение для расчета торгового лота; Lots - Если MaxRi
Hermes Gold PRO
Igor Pereira Calil
Эксперты
Специалист HERMES — это робот для Meta Trader, целью которого является работа с собственными тенденциями и стратегиями робота. ПОЛУЧИТЕ HERMES GOLD PRO БЕСПЛАТНО, УСТАНОВИТЕ И РАБОТАЙТЕ НА ВАШЕМ УЧЕТЕ, СПРОСИТЕ МНЕ В ЧАСТНОМ СООБЩЕНИИ. РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВРЕМЯ: H1 HERMES был разработан для работы на американском металле XAUUSD (GOLD). ГЕРМЕС является многолетним экспертом в ассертивном СКАЛЬПИНГЕ, поэтому он может оставаться без торговли 1,2,3 дня, в зависимости от величины его «ри
BBMA Grid Combination
Kahfi Pangariduwan
5 (1)
Эксперты
BBMAGC   BBMAGC  is an automatic trading system with a work strategy obtained from famous BBMA indicator combine with advance grid system . This EA use dangerous trading systems like martingale and grid so please understand the risk before using this EA Time Frame: H1 Symbol: best result on EUR/USD, GBPUSD, GBPCAD VPS recommended 4/5 digit broker Min Deposit 1000$ Low spread always better Since you using Grid system, always trade using money that you are willing to lose. When you use an expert a
Richy Premium
Hien Hoang
Эксперты
Стратегия использует полосы Боллинджера для открытия первой позиции. Если позиция пошла в противоположном направлении за пределы диапазона хеджирования Hedging Range, открывается локирующая позиция с увеличенным лотом для выхода их противоположного тренда. В скором времени будет опубликован сигнал мониторинга с реального счета. Рекомендуемый лот: 0.01 на каждые 3000$ баланса. Входные параметры Starting lot size - размер первой открытой позиции Use autolot - использовать автоматический расчет ра
Atena Gold EA
Igor Pereira Calil
Эксперты
Специалист Atena — это робот для Meta Trader, целью которого является работа с собственными тенденциями и стратегиями робота. ПОЛУЧИТЕ Atena Gold EA БЕСПЛАТНО УСТАНОВЛЕННУЮ И РАБОТАЮЩУЮ НА ВАШЕЙ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ, СПРАШИТЕ МНЕ ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ. Atena была разработана для более безопасной работы с американскими металлами (GOLD, XAUUSD). Atena GOLD — это долгосрочный робот с ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ И ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ прибылью, поэтому не беспокойтесь, если для закрытия иногда требуется некоторое время. Помните, чт
Night Trader EURUSD
Ugur Oezcan
4.21 (29)
Эксперты
Советник может торговать несколькими валютами. Смотрите подробную информацию ( https://www.mql5.com/ru/users/ugur-edin/seller ) на страницах наших сигналов. Не сетка! Не мартингейл! Ручная настройка не требуется! Каждая сделка защищена стоп-лоссом. Советник торгует только ночью в течение короткого периода времени в конце нью-йоркской сессии. Он использует моменты низкой волатильности на паре EURUSD и входит в сделки по данным индикаторов. В работе используются динамические стоп-лоссы и тейк-проф
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Эксперты
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
Reversion Core H1
Fernando Dario Fuentes
Эксперты
ReversionCore H1 – USDCAD Mean Reversion Expert Advisor ReversionCore H1 is a professional-grade trading algorithm that applies a robust mean reversion logic on the USDCAD pair using the H1 timeframe. It is engineered for long-term capital preservation with moderate growth, ideal for traders who prefer reliability over hype. This EA identifies extreme price deviations using Bollinger Bands and confirms entries with RSI and EMA filters. Designed to operate once per day during key market hours, it
FDM Strategy
Paranchai Tensit
Эксперты
Советник FDM Strategy основан на фракталах и методе пяти измерений. Система Five Dimensions разработана на основе теории, объединяющей Теорию Хаоса с торговой психологией и последствиями, которые каждый из них оказывает на движение рынка. Также имеется фильтр сделок на основе индикатора ADX (измерение силы тренда при помощи индекса среднего направленного движения). Торговые сигналы на покупку и продажу: Если фрактал на покупку находится выше зубов Аллигатора (красная линия), отложенный ордер Sel
С этим продуктом покупают
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (13)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (22)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
Эксперты
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for   Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by   Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while   maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continu
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (171)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (3)
Эксперты
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
KT Gold Nexus EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Эксперты
ICMarkets Live Signal: Нажмите здесь Что необходимо для успешной работы с KT Gold Nexus EA? Терпение. Дисциплина. Время. KT Gold Nexus EA основан на реальном торговом подходе, используемом профессиональными трейдерами и частными управляющими фондами. Его сила заключается не в краткосрочных эмоциях, а в долгосрочной стабильности. Этот советник предназначен для торговли на дистанции. Рекомендуется использовать его не менее одного года, чтобы раскрыть его реальный потенциал. Как и в профессиональн
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Эксперты
Jesko EA  Jesko — это особый торговый советник , созданный на основе проверенной стратегии, которая оптимизировалась и тестировалась в течение многих лет. Он был протестирован на реальных счетах и показал себя как прибыльное и низкорисковое решение . Теперь мы решили сделать его доступным для всех. Signal live       Четыре месяца реального счета  Простая установка  Работает у любого брокера (рекомендуется ECN)  Минимальный депозит: 100$ 1,5 мин.: Золото Для тестирования: убедитесь, что на график
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Эксперты
Goldex AI:  сегодняшний успех станет завтрашним плодом СУПЕРСКИДКА В ТЕЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ! ПОСЛЕДНИЕ 2 ЭКЗЕМПЛЯРА ЗА 299 USD ДО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ. Живые сигналы > IC Markets Real: Goldex AI Набор высокого риска Руководство и файлы конфигурации: Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации. Цена: Стартовая цена $899 и будет увеличиваться на $199 после каждых десяти продаж. Доступные копии: 2 Goldex AI - продвинутый торговый робот с нейронными сетями, т
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Эксперты
С оветник MT4 для торговли золотом  Gold Emperor EA полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller   Gold Emperor EA  – это автоматизированный торговый советник (эксперт), разработанный специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе MetaTrader 4 (MT4). Он предназначен для максимизации прибыли и минимизации рисков при торговле этим волатильным активом. Ключевые особенности: Специализация на золоте: Советник разработан с учетом специфически
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (3)
Эксперты
Javier Gold Scalper: Наша технология на вашей стороне! Руководство и файлы конфигурации: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступные копии: 5 Торговля золотом, одним из самых волатильных активов на финансовом рынке, требует высокой точности, тщательного анализа и крайне эффективного управления рисками. Javier Gold Scalper был разработан именно для объединения этих основ в надеж
The Golden Way
Lin Lin Ma
Эксперты
The Golden Way — это автоматическое торговое программное обеспечение для платформы MT4. Оно использует комплексную гибридную стратегию, которая работает благодаря совместному действию нескольких субстратегий. Это позволяет точно выявлять возможности для покупки (лонгов) и продажи (шортов) на рынке золота (XAUUSD), помогая вам своевременно воспользоваться торговыми моментами при различных рыночных условиях. Основываясь на продуманной торговой логике, The Golden Way обеспечивает профессиональные
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность уста
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Эксперты
Советник ADVANCED MULTI SCALPING — полностью автоматическая многопарная торговая система — очень безопасная и с устойчивым ростом. Этот прибыльный скальпинговый советник действительно является одной из самых стабильных систем на рынке в настоящее время — он совершает около 70–100 сделок в месяц. Загрузите набор файлов советника для тестирования и торговли: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Особенност
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Эксперты
Одна из самых мощных автоматических торговых стратегий 2025 года Мы преобразовали одну из сильнейших ручных торговых стратегий 2025 года в полностью автоматический торговый советник , основанный на TMA (треугольная скользящая средняя) с логикой CG . Только одна копия доступна по цене 550 долларов. После этого цена повысится до 650 и 750 долларов, а финальная цена составит 1200 долларов Сигнал в реальном времени >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208    Нажмите Данный Expert Advisor разр
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Эксперты
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Эксперты
XAU FLUX - Профессиональный советник для скальпинга на рынке золота XAU FLUX - это профессиональный торговый робот, разработанный для быстрой и дисциплинированной торговли на рынке золота. Он создан для трейдеров, стремящихся получать стабильную прибыль от небольших ежедневных колебаний цен. Основные особенности: XAU FLUX использует передовую систему скальпинга, которая работает на таймфреймах M1 и M5 для оценки микровозможностей на рынке. Советник непрерывно анализирует рыночные условия, чтобы
GOLD EAgle mt4
Evgenii Aksenov
4.67 (118)
Эксперты
Весенняя распродажа 50%!  Цена $299. Обычная цена $599 Реальный сигнал:   нажмите для перехода Уникальные сет-файлы и все рекомендации предоставляются бесплатно. Все будущие обновления советника включены в стоимость. После покупки свяжитесь со мной, и я помогу вам правильно установить и настроить робота. Я также поделюсь с вами информацией о том, как получить бесплатный VPS у надежного брокера. GOLD EAGLE - это скальпирующая стратегия которая подходит для рынка во флете, что составляет 80-90% в
Greedy Red
Mihails Babuskins
4.34 (29)
Эксперты
Contact me after payment to send you the user manual PDF file Real monitoring signals:    Please see links on my profile Greedy Red is an Expert Advisor is designed based on Volume Profile FR . Volume Profile FR  calculates volume in price levels (typical volume indicator shows only candle volumes). With the volume of price levels, you can identify important areas that have the potential to reverse. You can also see the volume of support and resistance levels and decide on them. Greedy Red(GR)’
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Эксперты
Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$! Следующая цена: 599$ Окончательная цена: 999$ Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по т
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Эксперты
Ziwox Fundamental trader Ziwox Fundamental trader — это торговый помощник, который помогает трейдерам финансовых рынков принимать взвешенные решения на основе информационных данных советника. Этот советник использует онлайн-источники для сбора всей необходимой информации, такой как фундаментальное смещение валют, отношение розничных трейдеров в реальном времени к паре, прогноз банка и института, данные отчета COT и другие данные в сложной панели советника. Вкратце, это интегрированный источник
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Medalist — это интеллектуальная система, ориентированная на волантильную торговлю на рынке XAUUSD. Она направлена на выявление и эффективное использование краткосрочных ценовых импульсов предоставляя трейдерам новые возможности для получения прибыли. Специальное предложение для первых 10 покупателей!  следующая цена $1495 полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Главное преимущество The Gold Medalist заключается в его уникальной системе ан
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Эксперты
Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.77 (31)
Эксперты
Технология на основе искусственного интеллекта с ChatGPT Turbo Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD и XAUUSD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное об
GOLD Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.57 (23)
Эксперты
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get GOLD Scalper PRO with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $157 (Regular Price: $447 — You Save $290!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! GOLD Scalper PRO is a ful
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Эксперты
УЛЬТРА-ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 в версии для MT4 — это самая мощная, стабильная и усовершенствованная версия на сегодняшний день. HFT — это скальпер с высокой частотой сделок, торгующий исключительно золотом (XAUUSD) на таймфрейме M1, выполняющий множество сделок ежедневно. Он поддерживает кредитное плечо до 1:500 и работает с очень разумными объемами лота , соответствующими настоящей скальпинг-стратегии. Поэтому требуется специальный скальпинг-счёт (RAW или EC
Quantum HFT Prop Firm
Ho Tuan Thang
4.92 (111)
Эксперты
ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $99! After that, the price will be raised to $199. HFT  Propfirm Challenge Performance Monitor Account Number: 44787199 Server: ICMarketsSC-Demo04 Password: quantum123 You will get BONUS  worth $399 after you pass the HFT Prop Firm challenge round Quantum HFT Prop Firm is the EA is designed to pass the competition of HFT Prop Firms.  Please be aware that this Expert Advisor (EA) should not be used with a real account. Its sole purpose is to assist in passing
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв