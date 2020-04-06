MTR - торговый эксперт для тех кто в погоне за прибылью не готов платить нервами и здоровьем, взамен вы получаете спокойствие и надёжность, от вас требуется иметь только терпение, если вы не превышаете риски алгоритм справится с огромными движениями которые иногда случаются и в эти моменты трейдеры теряют всё. Робот не покажет большой доходности но он может вам дать разумный доход и при этом стабильность и крепкий сон.

Эксперт торгует на EURUSD H4 возможна торговля на D1.

Если вы всё же выберете другие валютные пары хотя я не рекомендую, то выбирайте направление с положительным SWAP, так как сделки по времени заключаются в среднесрочный, от одного дня и выше, и здесь время будет на вашей стороне.

Желаю удачи и профита!