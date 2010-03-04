MTR MT5 - торговый эксперт для тех кто в погоне за прибылью не готов платить нервами и здоровьем, взамен вы получаете спокойствие и надёжность, от вас требуется иметь только терпение, если вы не превышаете риски алгоритм справится с огромными движениями которые иногда случаются и в эти моменты трейдеры теряют всё. Робот не покажет большой доходности но он может вам дать разумный доход и при этом стабильность и крепкий сон. Эксперт торгует EURUSD H4 , более рискованно на H1 в этом случае мы получаем больше сделок.

В среднем 1-2 сделки в месяц.

Баланс 1000$ - 0,01 лот - 13-15% в год.

Баланс 100$ - 0,01 лот - 60-120% в год.

В настройках фиксации прибыли следует выбирать для 0,01 лот (InpTargetUSD - 10) , для 0,1 лот (InpTargetUSD - 100)



Если вы всё же выберете другие валютные пары, хотя я не рекомендую, то выбирайте направление с положительным SWAP, так как сделка по времени заключаются в среднем 5 -30 дней и здесь время и SWAP будет на вашей стороне.

Сделки на реальном счете эксперта можно посмотреть https://www.mql5.com/ru/signals/2365957

Желаю удачи и профита!