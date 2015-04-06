MACD LevelTrader

Эксперт MACD_LevelTrader создан для торговле валютной пары XAUUSD. Данная версия это наработки того, что можно извлечь  из  индикатора MACD и Moving Average.

 Важно перед тестированием изменить настройку с 1000 на 5000

                      Offset in points UP from SMA200 for sell            5000

                      Offset in points DOWN from SMA200 for buy       5000

  Тайм фрейм  М5. Два варианта логики, Параметр true=вход по уровню MACD + SMA200, false=вход по MACD  Тестируйте на демо версии Мартин Гейл опасен сам по себе, а на золоте риск увеличивается многократно, не злоупотребляйте, Баланс счета рассчитываете на 7 открытых позиций, не менее 2500 баланса  брать 0,01 лот.  MartingaleMultiplier = 2.0

Желаю удачи


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HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
Scalp On Scalp Off MT4
Connor Michael Woodson
Эксперты
Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.05 (56)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
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MACD LevelTrader MT5
Eduard Gluhov
Эксперты
Эксперт  MACD_LevelTrader MT5   создан для торговле валютной пары XAUUSD. Данная версия это наработки того, что можно извлечь  из  индикатора MACD и Moving Average.  Важно   перед тестированием изменить настройку с 1000 на 5000                       Offset in points UP from SMA200 for sell              5000                       Offset in points DOWN from SMA200 for buy        5000   Тайм фрейм  М5. Два варианта логики, П араметр  true=вход по уровню  MACD +   SMA200, false=вход по MACD  Тестиру
FREE
RSI Gold EA
Eduard Gluhov
Эксперты
Эксперт RSI Gold EA пригоден для торговле только одной валютной пары XAUUSD. Данная версия это наработки того, что можно извлечь только из одного индикатора RSI. В торговле используйте тайм фрейм только М5. Тестируйте на демо версии и перезапускайте эксперта каждую неделю. Мартин Гейл опасен сам по себе, а на золоте риск увеличивается многократно, не злоупотребляйте, хотя на все сделки выставляется фиксированный стоп, рекомендую на 3000 баланса  брать 0,01 лот.  MartingaleMultiplier = 2.0 Желаю
FREE
Mtr
Eduard Gluhov
Эксперты
MTR - торговый эксперт для тех кто  в погоне за прибылью не готов платить нервами и здоровьем, взамен  вы получаете спокойствие и надёжность, от вас требуется иметь только терпение, если вы не превышаете риски алгоритм  справится с огромными движениями которые иногда случаются и в эти    моменты трейдеры теряют всё. Робот не покажет большой доходности но он может вам дать  разумный доход  и при этом стабильность и крепкий сон. Эксперт торгует на  EURUSD H4 возможна торговля на D1, более рискован
MTR BTC spot
Eduard Gluhov
Эксперты
MTR BTC spot - алгоритм данного эксперта  покажет, где можно оптимально набирать позиции на споте, открывая сделки в терминале имейте ввиду что торговля с плечом особенно на такой паре как BTC USD очень рискованная, и тем не менее эксперт справляется со своей задачей если не превышать риски. И всё же я бы советовал просто дублировать уровни покупок на споте, эти уровни покажет вам советник открывая сделки, и сообщит вам об открытии по MetaQuotes ID. Торговля ведётся на таймфрейме H4. Я рекомендо
Mtr MT5
Eduard Gluhov
Эксперты
MTR MT5 - торговый эксперт для тех кто  в погоне за прибылью не готов платить нервами и здоровьем, взамен вы получаете спокойствие и надёжность, от вас требуется иметь только терпение, если вы не превышаете риски алгоритм справится с огромными движениями которые иногда случаются и в эти моменты трейдеры теряют всё. Робот не покажет большой доходности но он может вам дать разумный доход и при этом стабильность и крепкий сон. Эксперт торгует EURUSD H4 , более рискованно на H1 в этом случае мы полу
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