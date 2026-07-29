Auto Trading Plan Generator MAX MT4

Обзор продукта
Auto-Trading Plan Generator MAX — это система свинг‑трейдинга с опережающими сигналами для главного графика, разработанная для обеих платформ MT4 и MT5. Она инновационно объединяет три аналитических движка — пользовательский стохастический осциллятор, индекс истинной силы (TSI) и индикатор относительной силы (RSI) — в пятиуровневую архитектуру сигналов: Low Buy (предупреждение о покупке на просадке), High Sell (предупреждение о продаже на отскоке), Buy (подтверждённый лонг), Sell (подтверждённый шорт) и Top (предупреждение о развороте из перекупленности). Low Buy и High Sell служат опережающими предупреждающими сигналами, помогая трейдерам заранее ощущать возможности отскока из перепроданности и отката из перекупленности; Buy и Sell служат подтверждёнными импульсом TSI высокодостоверными сигналами входа, при срабатывании которых одновременно рисуется полная панель торгового плана; Top служит предупреждением об откате из зоны перекупленности, напоминая держателям позиций о потенциальном риске. Объединяя предупреждение, подтверждение, генерацию плана и управление рисками в одном инструменте, он является идеальным средством главного графика для построения многоуровневой свинг‑торговой системы.
Ключевые функции
Пятиуровневая архитектура сигналов и многоуровневая структура принятия решений Основная философия дизайна данного индикатора — «сначала предупреждение, затем подтверждение, потом план». Система внутренне запускает три независимых аналитических движка: первый уровень — пользовательский стохастический осциллятор, вычисляющий состояния перекупленности/перепроданности через относительное положение взвешенной цены к недавним экстремумам; когда быстрая линия пересекает медленную снизу вверх в зоне перепроданности, срабатывает предупреждение Low Buy (лососёвая стрелка вверх); когда быстрая линия пересекает медленную сверху вниз в зоне перекупленности, срабатывает предупреждение High Sell (зелёная стрелка вниз). Второй уровень — индекс истинной силы (TSI), вычисляющий направление и силу импульса через дважды сглаженные изменения цены; когда TSI пересекает свою скользящую среднюю снизу вверх в зоне недавнего экстремального минимума, срабатывает подтверждающий сигнал Buy (жёлтая стрелка вверх); при пересечении сверху вниз — подтверждающий сигнал Sell (зелёная стрелка вниз). Третий уровень — индикатор относительной силы; когда значение индикатора падает ниже порога перекупленности сверху, срабатывает предупреждение Top (жёлтая стрелка вниз), напоминая держателям длинных позиций о потенциальном риске отката. Пять типов сигналов выполняют различные функции: предупреждающие сигналы дают опережающую перспективу, подтверждающие сигналы дают основание для входа, предупреждения о вершине дают ориентир для управления рисками.
Панель торгового плана и пунктирная линия стоп‑лосса При каждом срабатывании подтверждающего сигнала Buy или Sell система автоматически рисует структурированную панель торгового плана рядом с сигнальной свечой, содержащую четыре ключевых элемента: Stop (динамический стоп‑лосс, автоматически рассчитываемый на основе более консервативного из индикатора волатильности и недавних структурных экстремумов), T1 (первая цель прибыли на основе фиксированного множителя риска), T2 (вторая цель прибыли на основе большего множителя риска) и RR (соотношение риск/прибыль на основе расстояния от недавних структурных экстремумов до входа, делённого на риск). Панель использует цветовую кодировку — белый заголовок, красный стоп, зелёные цели, жёлтое соотношение риск/прибыль — для мгновенной читаемости. Кроме того, система рисует красную пунктирную линию стоп‑лосса в течение заданного числа свечей после подтверждающих сигналов, сохраняя уровень стопа постоянно видимым на графике для укрепления дисциплинированного исполнения. Предупреждающие сигналы (Low Buy / High Sell) и предупреждение о вершине (Top) отображают только стрелки и текстовые метки без панелей торгового плана, отражая их позиционирование как вспомогательного ориентира, а не прямого сигнала входа. Версия для MT5 дополнительно поддерживает цветовую окраску свечей сигналов: свечи, вызвавшие сигнал Buy, окрашиваются в зелёный, Sell — в красный, благодаря чему момент входа наглядно отображается цветом свечи.
Сигнал на покупку
  • Low Buy (Предупреждение о покупке на просадке): Срабатывает, когда быстрая линия пользовательского стохастического осциллятора пересекает медленную снизу вверх в зоне перепроданности; под свечой отображается лососёвая стрелка вверх с текстом "Low Buy". Это опережающий предупреждающий сигнал, указывающий на то, что цена вошла в зону перепроданности и импульс начинает разворачиваться, предполагая формирование потенциальной возможности отскока. Данный сигнал не включает панель торгового плана и позиционируется как «сигнал наблюдения», а не «сигнал входа»; трейдерам рекомендуется использовать его как предварительный ориентир для последующих подтверждающих сигналов Buy.
  • Buy (Подтверждённый лонг): Срабатывает, когда индекс истинной силы (TSI) находится в зоне недавнего экстремального минимума, содержащей отрицательные значения, и одновременно пересекает свою скользящую среднюю снизу вверх; под свечой отображается жёлтая стрелка вверх с текстом "Buy" и одновременно рисуется полная панель торгового плана для лонга. Механизм двойного сглаживания TSI эффективно фильтрует краткосрочный шум, обеспечивая отражение сигналом подлинного разворота импульса, а не случайных колебаний. Данный сигнал представляет импульс, подтвердивший разворот вверх из зоны экстремальной слабости, являясь строго отфильтрованным высокодостоверным сигналом входа в лонг.
Сигнал на продажу
  • High Sell (Предупреждение о продаже на отскоке): Срабатывает, когда быстрая линия пользовательского стохастического осциллятора пересекает медленную сверху вниз в зоне перекупленности; над свечой отображается зелёная стрелка вниз с текстом "High Sell". Это опережающий предупреждающий сигнал, указывающий на то, что цена вошла в зону перекупленности и импульс начинает угасать, предполагая накопление потенциального риска отката. Данный сигнал не включает панель торгового плана и позиционируется как «предупреждающий сигнал»; держателям позиций рекомендуется повысить бдительность и рассмотреть частичное сокращение позиции.
  • Sell (Подтверждённый шорт): Срабатывает, когда индекс истинной силы (TSI) находится в зоне недавнего экстремального максимума, содержащей сильные значения, и одновременно пересекает свою скользящую среднюю сверху вниз; над свечой отображается зелёная стрелка вниз с текстом "Sell" и одновременно рисуется полная панель торгового плана для шорта. Данный сигнал представляет импульс, подтвердивший разворот вниз из зоны экстремальной силы, являясь строго отфильтрованным высокодостоверным сигналом входа в шорт.
  • Top (Предупреждение о развороте из перекупленности): Срабатывает, когда индикатор относительной силы падает ниже порога перекупленности сверху; над свечой отображается жёлтая стрелка вниз с текстом "Top". Это сигнал ориентира для управления рисками, указывающий на то, что рынок, возможно, формирует локальную вершину; держателям длинных позиций следует оценить необходимость сокращения позиции или ужесточения стопов. Данный сигнал не включает панель торгового плана и позиционируется как «предупреждение о риске», а не основание для входа.
Практическое применение
В повседневной свинг‑торговле главная ценность данного индикатора заключается в принципе «многоуровневое принятие решений, сигнал равен плану». Пятиуровневая архитектура сигналов предоставляет трейдерам полную цепочку принятия решений: сначала предупреждение Low Buy указывает на формирование возможности отскока из перепроданности, и трейдер начинает мониторинг инструмента; затем, при появлении подтверждающего сигнала Buy, панель торгового плана уже предоставляет точный стоп‑лосс, два целевых уровня прибыли и соотношение риск/прибыль, позволяя трейдеру немедленно исполнять без ручных расчётов. Направление шорта следует той же логике: предупреждение High Sell сигнализирует о риске отката из перекупленности, подтверждающий сигнал Sell предоставляет основание для входа и полный план. Предупреждение Top сопровождает весь период удержания, напоминая держателям длинных позиций об оценке риска при угасании зоны перекупленности.
Рекомендуется использовать уровень Stop из панели торгового плана как жёсткий стоп‑лосс, T1 как первую цель частичного выхода (фиксация части прибыли), а T2 как вторую цель частичного или полного выхода (фиксация большей прибыли). Значение RR может служить вспомогательным фильтром качества сигнала: когда RR высокое, это указывает на достаточное пространство до структурного экстремума и более высокое качество сигнала; когда RR низкое, рассмотрите уменьшение объёма или пропуск сигнала. Красная пунктирная линия стоп‑лосса сохраняется в течение нескольких свечей после подтверждающих сигналов; рекомендуется синхронизировать уровень пунктирной линии с фактическим стоп‑ордером в торговом терминале, реализуя дисциплинированное исполнение «что видишь, то и ставишь».
Совместное использование предупреждающих и подтверждающих сигналов представляет лучшую практику данного индикатора: когда после предупреждения Low Buy в течение следующих нескольких свечей появляется подтверждающий сигнал Buy, надёжность этого сигнала Buy значительно возрастает (двойная верификация: отскок из перепроданности + подтверждение импульса); наоборот, если появляется только предупреждение без подтверждения, это указывает на то, что импульс ещё не развернулся по‑настоящему, и трейдеру следует оставаться в стороне.
Настройки параметров
Параметры основного алгоритма: Signal cooldown управляет периодом охлаждения для всех пяти типов сигналов, эффективно предотвращая повторные сигналы при многократных колебаниях цены в ключевых зонах, сохраняя дефицитность и практическую ценность сигналов. Plan line bars управляет длительностью отображения красной пунктирной линии стоп‑лосса после подтверждающих сигналов; большее значение сохраняет линию дольше, что подходит для трейдеров с длительным удержанием, меньшее значение делает график чище для краткосрочной торговли. Max Lookback Bars задаёт максимальное число исторических свечей с отметками сигналов и панелями плана, обеспечивая баланс между чистотой графика и потребностями бэктестинга.
Настройки оповещений: Alert On Bar Close включён по умолчанию, и настоятельно рекомендуется оставить его включённым, чтобы оповещения срабатывали только после закрытия и подтверждения свечи, избегая ложных сигналов из‑за внутрибарных колебаний цены. Popup и Sound включены по умолчанию, Push и Email по умолчанию выключены; трейдер может гибко настраивать их в зависимости от привычки следить за экраном.
Переключатели оповещений по отдельным сигналам: система позволяет независимо включать или выключать оповещения для каждого из пяти типов сигналов (Low Buy, High Sell, Buy, Sell, Top); по умолчанию все включены. Рекомендуется гибко настраивать их в зависимости от стиля торговли: чистые трендовые трейдеры могут включить только оповещения Buy и Sell; свинг‑трейдеры могут включить все пять для получения полной цепочки предупреждение‑подтверждение‑управление рисками; управляющие позициями могут приоритетно включить оповещения Top для своевременного получения предупреждений о рисках.
Рекомендации по использованию
Индикатор применим к основным инструментам, таким как форекс, драгоценные металлы, индексы и криптовалюты, и полностью совместим с терминалами MT4 и MT5. Рекомендуется использовать его на таймфрейме H1 и выше: подтверждающие сигналы импульса TSI на старших таймфреймах стабильнее, а расстояния стоп‑лосса и целей прибыли в торговом плане разумнее, что эффективно снижает помехи от ложных сигналов в боковике.
Рекомендуется сочетать пятиуровневую архитектуру сигналов с определением направления тренда на старшем таймфрейме. Например, после подтверждения восходящего тренда на дневном графике дожидайтесь предупреждения Low Buy с последующим подтверждающим сигналом Buy на таймфрейме H4 или H1, реализуя трёхуровневый процесс принятия решений «старший таймфрейм задаёт направление, предупреждение находит момент, подтверждение даёт план». Предупреждение Top может служить ориентиром для сокращения позиции, а не полного выхода, в восходящих трендах старшего таймфрейма, но должно получать больший вес в боковиках младшего таймфрейма. Ни один индикатор не гарантирует 100% прибыльных сделок, поэтому всегда устанавливайте стоп‑лоссы строго в соответствии с уровнем Stop из панели плана, используя индикатор как помощника в принятии решений и инструмент дисциплинированного исполнения, а не как единственное основание.
Заключение
Auto-Trading Plan Generator MAX идеально объединяет три аналитических движка — предупреждения пользовательского стохастического осциллятора о перекупленности/перепроданности, подтверждение входа импульсом TSI и предупреждения RSI о вершине из перекупленности — создавая редкую пятиуровневую архитектуру принятия решений. Это не только инструмент свинг‑трейдинга на главном графике с чётко разделёнными уровнями сигналов и ясным функциональным позиционированием, но и практическая торговая система с полным замкнутым циклом «предупреждение‑подтверждение‑план‑управление рисками» — предупреждающие сигналы дают опережающую перспективу, подтверждающие сигналы сопровождаются точным динамическим стоп‑лоссом, двумя целями прибыли и соотношением риск/прибыль, предупреждения о вершине дают ориентир для управления рисками удержания, позволяя трейдеру достичь полной дисциплинированности от обнаружения возможности до исполнения входа и управления рисками. Подходит для трейдеров любого уровня для построения многоуровневых правил свинг‑торговли, точно захватывая точки разворота отскоков из перепроданности и откатов из перекупленности при строгом контроле рисковой экспозиции каждой сделки через структурированные планы и многоуровневые сигналы.

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Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
Индикаторы
В настоящее время скидка 30%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
Индикаторы
Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Лучше всего работает на младших таймфреймах, таких как 1 минута, 5 минут и 15 минут. Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённ
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Индикаторы
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.26 (38)
Индикаторы
При торговле по тренду основная сложность — не в том, чтобы найти уровень, а в том, чтобы понять, где вход действительно имеет смысл. Цена часто реагирует на уровни, но не даёт продолжения — из-за этого появляются ложные входы или пропущенные движения. Owl Smart Levels показывает не просто уровни , а зоны, сформированные с учётом структуры движения и отката. Это позволяет по-другому смотреть на точки входа и избегать части ложных сигналов. Что входит в систему Owl Smart Levels? Owl Smart Levels
Quant Direction
Georgios Kalomoiropoulos
Индикаторы
Quant Direction — это инструмент трехмерного анализа рынка. Он обеспечивает полностью объективный, основанный на алгоритмах анализ рынка, одновременно вычисляя точные процентные отклонения по нескольким параметрам. Разработанный с использованием передовых инструментов моделирования на основе искусственного интеллекта и тщательно протестированный, алгоритм предназначен для интерпретации рынка с уникальной точностью. Он может анализировать любую валютную пару или финансовый инструмент на вашей пла
Congestioni
Stefano Frisetti
5 (1)
Индикаторы
This indicator is very usefull to TRADE Trading Ranges and helps identify the following TREND. Every Trader knows that any market stay 80% of the time in trading ranges and only 20% of the time in TREND; this indicator has been built to help traders trade trading ranges. Now instead of waiting for the next TREND, You can SWING TRADE on trading ranges with this simple yet very effective indicator. TRADING with CONGESTIONI INDICATOR: The CONGESTIONI Indicator identify a new trading range and ale
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Индикаторы
Индикатор Miraculous – 100% ненарисовывающийся инструмент для Форекс и бинарных опционов, основанный на Квадрате Девяти Ганна Это видео представляет индикатор Miraculous – высокоточный и мощный торговый инструмент, специально разработанный для трейдеров Форекс и бинарных опционов. Что делает этот индикатор уникальным, так это его основа на легендарном Квадрате Девяти Ганна и Законе вибрации Ганна , что делает его одним из самых точных инструментов прогнозирования, доступных в современном трейдин
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (2)
Индикаторы
Сигнал GoldRush Trend Arrow Индикатор GoldRush Trend Arrow Signal предоставляет точный анализ тренда в режиме реального времени, специально разработанный для высокоскоростных краткосрочных скальперов в XAU/USD. Этот инструмент, созданный специально для 1-минутного таймфрейма, отображает стрелки направления для четких точек входа, позволяя скальперам уверенно ориентироваться в волатильных рыночных условиях. Индикатор состоит из ПЕРВИЧНЫХ и ВТОРИЧНЫХ стрелок оповещения. ПЕРВИЧНЫЕ сигналы — это
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Индикаторы
Индикатор обнаружения блоков ордеров мультитаймфреймов MT4. Функции - Полностью настраиваемая панель управления графиком, обеспечивает полное взаимодействие. - Скрыть и показать панель управления где угодно. - Обнаружение OB на нескольких таймфреймах. - Выберите количество OB для отображения. - Различные пользовательские интерфейсы OB. - Различные фильтры по OB. - Оповещение о близости OB. - Линии ADR High и Low. - Служба уведомлений (Экранные оповещения | Push-уведомления). Резюме
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (9)
Индикаторы
ENIGMERA: Основы рынка Важно: демо-версия на MQL5.com работает в Strategy Tester и может не полностью отображать функциональность Enigmera. Ознакомьтесь с описанием, скриншотами и видео для подробной информации. Не стесняйтесь обращаться с вопросами! Код индикатора был полностью переписан. Версия 3.0 добавляет новые функции и устраняет ошибки, накопившиеся с момента появления индикатора. Введение Этот индикатор и торговая система представляет собой уникальный подход к финансовым рынкам. ENIGMER
Meravith
Ivan Stefanov
5 (3)
Индикаторы
Инструмент маркет-мейкеров. Meravith будет: Анализировать все таймфреймы и отображать текущий действующий тренд. Выделять зоны ликвидности (объёмное равновесие), где бычий и медвежий объём равны. Показывать все уровни ликвидности с разных таймфреймов прямо на вашем графике. Генерировать и отображать текстовый анализ рынка для вашего ориентирования. Рассчитывать цели, уровни поддержки и стоп-лосс в соответствии с текущим трендом. Вычислять соотношение риск/прибыль для ваших сделок. Определять раз
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
Индикаторы
Этот индикатор представляет собой индикатор автоматического волнового анализа, который идеально подходит для практической торговли! Случай... Примечание.   Я не привык использовать западные названия для классификации волн. Из-за влияния соглашения об именах Тан Лунь (Тан Чжун Шуо Дзен) я назвал основную волну   ручкой   , а вторичную полосу волн —   сегментом   Ат. в то же время сегмент имеет направление тренда. Именование   в основном является трендовым сегментом   (этот метод именования буде
KT Alpha Hunter Arrows MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
Большинство стрелочных индикаторов дают вам сигнал и оставляют разбираться со всем остальным самостоятельно. KT Alpha Hunter Arrows дает вам полноценный торговый план. Каждая сигнальная стрелка появляется вместе с уже готовым планом: линия входа, стоп-лосс, четыре уровня тейк-профита и живой вердикт по преимуществу, который показывает, стоит ли сейчас торговать этот символ и таймфрейм. В комплект входит Trade Manager EA, который берет на себя сопровождение сделки после входа, чтобы дисциплина со
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (2)
Индикаторы
Индикатор " Dynamic Scalper System " разработан для скальпингового метода торговли внутри трендовых волн. Тестировался на основных валютных парах и золоте, возможна совместимость с другими торговыми инструментами. Дает сигналы для кратковременного открытия позиций по тренду с дополнительным сопровождением движения цены. Принцип действия индикатора. Большие стрелки определяют направление тренда. Внутри трендовых волн действует алгоритм генерации сигналов для скальпинга в виде маленьких стрело
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.65 (107)
Индикаторы
RelicusRoad Pro: Квантовая Рыночная Операционная Система СКИДКА 70% ПОЖИЗНЕННЫЙ ДОСТУП (ОГРАНИЧЕНО) - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К 2000+ ТРЕЙДЕРАМ Почему большинство трейдеров теряют деньги даже с «идеальными» индикаторами? Потому что они торгуют Единичными Концепциями в вакууме. Сигнал без контекста — это лотерея. Чтобы выигрывать стабильно, вам нужна КОНФЛЮЭНЦИЯ . RelicusRoad Pro — это не простой стрелочный индикатор. Это полная Количественная Рыночная Экосистема . Она отображает «Дорогу Справедливой Сто
Cyclic Impulse
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Технический индикатор производящий структуризацию графиков и выявляющий циклические движения цены. Может работать на любых графиках. Несколько типов оповещений. Есть дополнительные стрелки на самом графике. Без перерисовки на истории, работает на закрытии свечи. Рекомендуемые TF от M5 и выше. Прост в использовании и настройке параметров. При использовании 2 индикаторов с разными параметрами можно использовать без других индикаторов. Имеет 2 входных параметра Цикличность и Продолжительность сиг
Peak Formation Dashboard Pro MT4
Sarika G Talekar
Индикаторы
The Propfolio Master Suite is the ultimate all-in-one analytical workstation for professional traders. Combining the power of the Beat The Market Maker (BTMM) methodology, Smart Money Concepts (SND/Liquidity), and Advanced Volume Profile, this suite replaces multiple different indicators with one optimized engine. Monitor up to 14 pairs simultaneously from a single chart, instantly identify market cycles, and seamlessly map institutional footprints with the click of a button. The Command Center
KuKl
IGOR KIRIANEN
Индикаторы
Индикатор построен на не стандартном Zig Zag ,он отрисовывает накопления  после чего если цена выходит с этой зоны и происходит тест этой зоны,то подаётся звуковой сигнал и появляется стрелка- после закрытия тестовой свечи.Индикатор не перерисовывает свои сигналы,очень прост в использовании,всего три настройки 1- это параметр zig zag 2- это  минимальный выход цены из зоны 3- это максимальный выход цены из зоны.Чем ниже параметр для Zig Zag,тем больше ложного сигнала,но и также чаще точек входа(р
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Индикаторы
OrderFlow Absorption – Профессиональный индикатор дельты и сигналов абсорбции для MT4 Откройте для себя настоящую силу анализа потока ордеров с OrderFlow Absorption – лучшим индикатором дельты и сигналов абсорбции для MetaTrader 4. Этот инструмент создан для трейдеров, которые хотят видеть, что действительно происходит за каждым движением цены, выявляя скрытое давление покупателей/продавцов и события абсорбции, которые двигают рынок. Возможности Визуализация дельты:   Мгновенно определяйте давле
TrendMaestro
Stefano Frisetti
4 (4)
Индикаторы
Attention: beware of SCAMS, TRENDMAESTRO is only ditributed throught MQL5.com market place. note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes a
NAM Divergences
NAM TECH GROUP, CORP.
5 (1)
Индикаторы
MT4 Мультитаймфреймовый индикатор дивергенции и обнаружения перекупленности / перепроданности. Функции - Полностью настраиваемая панель управления графиком, обеспечивает полное взаимодействие. - Скрыть и показать панель управления где угодно. - Информация о расхождениях без заглавной буквы в реальном времени. - Информация в реальном времени о ситуациях перекупленности / перепроданности. - Информация о регулярных расхождениях в реальном времени. - Информация о скрытых расхождениях в реа
Volatility Ratio Histogram MTF
Damien Camille Leriche
Индикаторы
There is always a need to measure if the market is "quiet" or it is volatile. One of the possible way is to use standard deviations, but the issue is simple : We do not have some levels that could help us find out if the market is in a state of lower or higher volatility. This indicator is attempting to do that : •           values above level 0 are indicating state of higher volatility (=GREEN buffer) •           values below level 0 are indicating state of lower volatility (=RED buffer)
IQ FX Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (2)
Индикаторы
IQ FX Gann Levels a precision trading indicator based on W.D. Gann’s square root methods . It plots real-time, non-repainting support and resistance levels to help traders confidently spot intraday and scalping opportunities with high accuracy. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst, whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient mathematics which proved to be extremely accurate. Setup & Guide:  Download  MT5 Ver
Route Lines Prices
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Route Lines Prices - индикатор разработанный для поиска направлений цены. Простой интерфейс индикатора содержит в себе множество алгоритмов поведения цены и расчет будущих направлений. В алгоритмах содержатся расчеты волатильности и сглаживание цены в соответствии с используемыми тайм-фреймами. Индикатор имеет единственный параметр для изменения значений " Calculating price values ". Значение по умолчанию 1 имеет сбалансированную автоматическую форму расчетов, которой можно пользоваться без с
IQ Star Lines
INTRAQUOTES
Индикаторы
First time on MetaTrader, introducing IQ Star Lines - an original Vedic Astrology based indicator. "Millionaires don't use astrology, billionaires do" . - J.P. Morgan, Legendary American financier and banker. Welcome to  the new and updated  IQ Star Lines , the ultimate fusion of ancient planetary harmonic cycles and modern quantitative trading. published for the   first time on Metatrader. This is an indicator built by the developer, who has spent almost 2 decades trading while studying Vedic
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You Long Guo
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You Long Guo
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Pattern Recognition Master System MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Pattern Recognition Master System — это индикатор автоматического распознавания классических свечных моделей для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Он автоматически обнаруживает и размечает на главном графике одиннадцать классических разворотных и продолжительных моделей, включая двойные вершины и основания, голову и плечи (вершину и основание), молот и повешенного, поглощение, доджи, а также утреннюю и вечернюю звезду, причём для каждой категории мо
FREE
Dynamic Trend Follower MT5
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 、5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему изм
FREE
Dynamic Trend Follower MT4
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему измене
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Gap Up Hunter
You Long Guo
Индикаторы
Reasonable Indicators, Reasonable Prices 1. Core Functions   Multi-Period Resonance : Uses   13, 34, 55   period KDJ for signal filtering.   Gap Up Capture : Identifies   Gap Up   patterns for strong start entries.   Reversal Warning : Predicts tops/bottoms using   J-value   sensitivity. 2. Signal Description   Buy Signal 1: UP (Gap Up) Displays white   “UP”   text. Indicates a   Gap Up   bullish candle above   MA5 . Shows strong   bullish power , suitable for   trend following .
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Smart Divergence Finder
You Long Guo
Индикаторы
Smart Divergence Finder Indicator In-depth Analysis: A Practical Guide to Trend, Divergence, and Resonance Indicator Introduction Smart Divergence Finder is an intelligent main-chart comprehensive indicator designed for MT4/MT5 platforms. It overcomes the fragmented limitations of traditional sub-chart divergence analysis by integrating: Trend determination Multi-indicator divergence detection Intelligent signal filtering All key trading signals are displayed directly on the price chart. Its co
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You Long Guo
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Channel State Analyzer MT4
You Long Guo
Индикаторы
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Confluence System 6 in 1 MT4
You Long Guo
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