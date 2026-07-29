Auto Trading Plan Generator MAX MT4

产品简介

Auto-Trading Plan Generator MAX 是一款专为 MT4 和 MT5 双平台设计的主图波段预示交易系统。它创新性地融合了自定义随机振荡器、真实强度指数（TSI）和相对强弱指标（RSI）三大分析引擎，构建了一套五层信号体系——低吸预警（Low Buy）、高抛预警（High Sell）、确认做多（Buy）、确认做空（Sell）和顶部警示（Top）。其中低吸和高抛作为前瞻性预警信号，帮助交易者提前感知超卖反弹和超买回落机会；Buy 和 Sell 作为经 TSI 动量确认的高置信度入场信号，触发时同步绘制完整的交易计划面板；Top 作为超买区回落警示，提醒持仓者注意风险。该指标将预警、确认、计划生成和风险管理融为一体，是构建多层次波段交易系统的理想主图工具。

核心功能

五层信号体系与分层决策架构 本指标最核心的设计理念是「预警先行、确认跟进、计划落地」。系统内部运行三大独立分析引擎：第一层为自定义随机振荡器，通过加权价格与近期极值的相对位置计算超卖超买状态，当快速线与慢速线在超卖区发生金叉时触发 Low Buy 预警（浅红色向上箭头），在超买区发生死叉时触发 High Sell 预警（绿色向下箭头）。第二层为真实强度指数（TSI），通过对价格变化进行双重平滑处理后计算动量方向与强度，当 TSI 在近期极值区域上穿其均线时触发 Buy 确认信号（黄色向上箭头），下穿时触发 Sell 确认信号（绿色向下箭头）。第三层为相对强弱指标，当指标值从超买区回落跌破阈值时触发 Top 警示（黄色向下箭头），提醒多头持仓者注意潜在回调风险。五类信号各司其职：预警信号提供前瞻视角，确认信号提供入场依据，顶部警示提供风控参考。

交易计划面板与止损虚线 每当 Buy 或 Sell 确认信号触发时，系统在信号 K 线旁自动绘制一份结构化的交易计划面板，包含四项关键数据：Stop（动态止损，基于波动率指标与近期结构极值的较保守者自动计算）、T1（第一止盈目标，基于固定风险倍数）、T2（第二止盈目标，基于更大风险倍数）、RR（风险回报比，基于近期结构极值与入场价的距离除以风险）。面板以白色标题、红色止损、绿色止盈、黄色风险回报比的分色排版呈现，一目了然。此外，系统在确认信号触发后的指定 K 线数内绘制红色虚线止损参考线，让止损位置在图表上持续可见，强化纪律执行。预警信号（Low Buy / High Sell）和顶部警示（Top）仅显示箭头与文字标注，不附带交易计划面板，体现其辅助参考而非直接入场的定位。 MT5 版本额外支持信号 K 线染色功能 ，将触发 Buy 信号的 K 线染为绿色、Sell 信号染为红色，让入场时机通过 K 线颜色直观呈现。

买入信号

Low Buy (低吸预警)：当自定义随机振荡器的快速线在超卖区域上穿慢速线时触发，在 K 线下方显示浅红色向上箭头与 "Low Buy" 文字。这是一个前瞻性预警信号，表明价格已进入超卖区域且动量开始转向，暗示潜在的反弹机会正在形成。该信号不附带交易计划面板，定位为「关注信号」而非「入场信号」，建议交易者将其作为后续 Buy 确认信号的前置观察依据。

Buy (确认做多)：当真实强度指数（TSI）处于近期极值低位区域且包含负值，同时 TSI 上穿其移动平均线时触发，在 K 线下方显示黄色向上箭头与 "Buy" 文字，并同步绘制完整的做多交易计划面板。TSI 的双重平滑机制有效过滤了短期噪音，确保信号反映的是真实动量转折而非随机波动。该信号代表动量已从极度弱势区域确认反转向上，是经过严格筛选的高置信度做多入场信号。

卖出信号

High Sell (高抛预警)：当自定义随机振荡器的快速线在超买区域下穿慢速线时触发，在 K 线上方显示绿色向下箭头与 "High Sell" 文字。这是一个前瞻性预警信号，表明价格已进入超买区域且动量开始衰减，暗示潜在的回落风险正在积聚。该信号不附带交易计划面板，定位为「警示信号」，建议持仓者提高警惕并考虑部分减仓。

Sell (确认做空)：当真实强度指数（TSI）处于近期极值高位区域且包含强势值，同时 TSI 下穿其移动平均线时触发，在 K 线上方显示绿色向下箭头与 "Sell" 文字，并同步绘制完整的做空交易计划面板。该信号代表动量已从极度强势区域确认反转向下，是经过严格筛选的高置信度做空入场信号。

Top (顶部警示)：当相对强弱指标从超买区域回落跌破阈值时触发，在 K 线上方显示黄色向下箭头与 "Top" 文字。这是一个风控参考信号，表明市场可能正在形成阶段性顶部，多头持仓者应评估是否需要减仓或收紧止损。该信号不附带交易计划面板，定位为「风险提示」而非入场依据。

实战应用

在日常波段交易中，本指标的核心价值在于「分层决策、信号即计划」。五层信号体系为交易者提供了完整的决策链条：首先，Low Buy 预警提示超卖反弹机会正在酝酿，交易者开始关注该品种；随后，当 Buy 确认信号出现时，交易计划面板已同步给出精确的止损、双档止盈和风险回报比，交易者无需手动计算即可直接执行。做空方向同理：High Sell 预警提示超买回落风险，Sell 确认信号提供入场依据和完整计划。Top 警示则贯穿持仓全程，提醒多头持仓者在超买区回落时评估风险。

建议将交易计划面板中的 Stop 价位作为硬止损严格执行，T1 作为第一档减仓目标（锁定部分利润），T2 作为第二档减仓或全部离场目标（锁定更大利润）。RR 值可作为信号质量的辅助筛选：当 RR 较高时，说明信号位置距离结构极值有充足空间，信号质量较高；当 RR 偏低时，可考虑缩小仓位或放弃该信号。红色虚线止损参考线在确认信号后数根 K 线内持续显示，建议将虚线价位同步设置为交易终端中的实际止损单，实现「所见即所设」的纪律化执行。

预警信号与确认信号的配合使用是本指标的最佳实践：当 Low Buy 预警出现后，若随后数根 K 线内出现 Buy 确认信号，则该 Buy 信号的可靠性显著提升（超卖反弹 + 动量确认双重验证）；反之，若仅有预警而无确认，则说明动量尚未真正转向，应保持观望。

参数说明

核心算法参数：Signal cooldown 控制所有五类信号的冷却周期，有效防止在关键区域反复震荡时连续触发重复信号，保持信号的稀缺性和实战价值。Plan line bars 控制确认信号触发后红色虚线止损参考线的持续显示时长，数值越大止损线显示越久，适合持仓周期较长的交易者；数值越小则图表越整洁，适合短线操作。Max Lookback Bars 控制历史信号标注与计划面板的最大回溯 K 线数，兼顾图表整洁与回测需求。

提醒设置：Alert On Bar Close 默认开启，强烈建议保持开启状态，仅在 K 线收盘确认后才触发提醒，以避免盘中价格波动导致的假信号。Popup 和 Sound 默认开启，Push 和 Email 默认关闭，交易者可根据自身盯盘习惯灵活调整。

单信号提醒开关：系统允许您针对五类信号（Low Buy、High Sell、Buy、Sell、Top）分别独立开启或关闭提醒功能，默认全部开启。建议根据自身交易风格灵活配置：纯趋势交易者可仅开启 Buy 和 Sell 提醒；波段交易者可全部开启以获取完整的预警-确认-风控链条；持仓管理者可重点开启 Top 提醒以及时获取风险提示。

使用建议

本指标适用于外汇、贵金属、指数及加密货币等主流交易品种，完美兼容 MT4 与 MT5 终端。建议在 H1 及以上周期使用，大周期上的 TSI 动量确认信号比小周期更稳定，交易计划中的止损和止盈距离也更合理，能有效降低震荡市中的假信号干扰。

建议将本指标的五层信号体系与更高周期的趋势方向判断结合使用。例如，在日线级别确认上升趋势后，在 H4 或 H1 级别等待 Low Buy 预警出现后紧跟 Buy 确认信号，实现「大周期定方向、预警找时机、确认给计划」的三层决策流程。Top 警示信号在大周期上升趋势中可作为减仓参考而非清仓依据，在小周期震荡市中则应给予更高权重。没有任何指标能保证 100% 胜率，请务必严格按照计划面板中的 Stop 价位设置止损，将本指标作为决策辅助与纪律执行工具而非唯一依据。

总结