Auto Trading Plan Generator MAX MT4

产品简介
Auto-Trading Plan Generator MAX 是一款专为 MT4 和 MT5 双平台设计的主图波段预示交易系统。它创新性地融合了自定义随机振荡器、真实强度指数（TSI）和相对强弱指标（RSI）三大分析引擎，构建了一套五层信号体系——低吸预警（Low Buy）、高抛预警（High Sell）、确认做多（Buy）、确认做空（Sell）和顶部警示（Top）。其中低吸和高抛作为前瞻性预警信号，帮助交易者提前感知超卖反弹和超买回落机会；Buy 和 Sell 作为经 TSI 动量确认的高置信度入场信号，触发时同步绘制完整的交易计划面板；Top 作为超买区回落警示，提醒持仓者注意风险。该指标将预警、确认、计划生成和风险管理融为一体，是构建多层次波段交易系统的理想主图工具。
核心功能
五层信号体系与分层决策架构 本指标最核心的设计理念是「预警先行、确认跟进、计划落地」。系统内部运行三大独立分析引擎：第一层为自定义随机振荡器，通过加权价格与近期极值的相对位置计算超卖超买状态，当快速线与慢速线在超卖区发生金叉时触发 Low Buy 预警（浅红色向上箭头），在超买区发生死叉时触发 High Sell 预警（绿色向下箭头）。第二层为真实强度指数（TSI），通过对价格变化进行双重平滑处理后计算动量方向与强度，当 TSI 在近期极值区域上穿其均线时触发 Buy 确认信号（黄色向上箭头），下穿时触发 Sell 确认信号（绿色向下箭头）。第三层为相对强弱指标，当指标值从超买区回落跌破阈值时触发 Top 警示（黄色向下箭头），提醒多头持仓者注意潜在回调风险。五类信号各司其职：预警信号提供前瞻视角，确认信号提供入场依据，顶部警示提供风控参考。
交易计划面板与止损虚线 每当 Buy 或 Sell 确认信号触发时，系统在信号 K 线旁自动绘制一份结构化的交易计划面板，包含四项关键数据：Stop（动态止损，基于波动率指标与近期结构极值的较保守者自动计算）、T1（第一止盈目标，基于固定风险倍数）、T2（第二止盈目标，基于更大风险倍数）、RR（风险回报比，基于近期结构极值与入场价的距离除以风险）。面板以白色标题、红色止损、绿色止盈、黄色风险回报比的分色排版呈现，一目了然。此外，系统在确认信号触发后的指定 K 线数内绘制红色虚线止损参考线，让止损位置在图表上持续可见，强化纪律执行。预警信号（Low Buy / High Sell）和顶部警示（Top）仅显示箭头与文字标注，不附带交易计划面板，体现其辅助参考而非直接入场的定位。MT5 版本额外支持信号 K 线染色功能，将触发 Buy 信号的 K 线染为绿色、Sell 信号染为红色，让入场时机通过 K 线颜色直观呈现。
买入信号
  • Low Buy (低吸预警)：当自定义随机振荡器的快速线在超卖区域上穿慢速线时触发，在 K 线下方显示浅红色向上箭头与 "Low Buy" 文字。这是一个前瞻性预警信号，表明价格已进入超卖区域且动量开始转向，暗示潜在的反弹机会正在形成。该信号不附带交易计划面板，定位为「关注信号」而非「入场信号」，建议交易者将其作为后续 Buy 确认信号的前置观察依据。
  • Buy (确认做多)：当真实强度指数（TSI）处于近期极值低位区域且包含负值，同时 TSI 上穿其移动平均线时触发，在 K 线下方显示黄色向上箭头与 "Buy" 文字，并同步绘制完整的做多交易计划面板。TSI 的双重平滑机制有效过滤了短期噪音，确保信号反映的是真实动量转折而非随机波动。该信号代表动量已从极度弱势区域确认反转向上，是经过严格筛选的高置信度做多入场信号。
卖出信号
  • High Sell (高抛预警)：当自定义随机振荡器的快速线在超买区域下穿慢速线时触发，在 K 线上方显示绿色向下箭头与 "High Sell" 文字。这是一个前瞻性预警信号，表明价格已进入超买区域且动量开始衰减，暗示潜在的回落风险正在积聚。该信号不附带交易计划面板，定位为「警示信号」，建议持仓者提高警惕并考虑部分减仓。
  • Sell (确认做空)：当真实强度指数（TSI）处于近期极值高位区域且包含强势值，同时 TSI 下穿其移动平均线时触发，在 K 线上方显示绿色向下箭头与 "Sell" 文字，并同步绘制完整的做空交易计划面板。该信号代表动量已从极度强势区域确认反转向下，是经过严格筛选的高置信度做空入场信号。
  • Top (顶部警示)：当相对强弱指标从超买区域回落跌破阈值时触发，在 K 线上方显示黄色向下箭头与 "Top" 文字。这是一个风控参考信号，表明市场可能正在形成阶段性顶部，多头持仓者应评估是否需要减仓或收紧止损。该信号不附带交易计划面板，定位为「风险提示」而非入场依据。
实战应用
在日常波段交易中，本指标的核心价值在于「分层决策、信号即计划」。五层信号体系为交易者提供了完整的决策链条：首先，Low Buy 预警提示超卖反弹机会正在酝酿，交易者开始关注该品种；随后，当 Buy 确认信号出现时，交易计划面板已同步给出精确的止损、双档止盈和风险回报比，交易者无需手动计算即可直接执行。做空方向同理：High Sell 预警提示超买回落风险，Sell 确认信号提供入场依据和完整计划。Top 警示则贯穿持仓全程，提醒多头持仓者在超买区回落时评估风险。
建议将交易计划面板中的 Stop 价位作为硬止损严格执行，T1 作为第一档减仓目标（锁定部分利润），T2 作为第二档减仓或全部离场目标（锁定更大利润）。RR 值可作为信号质量的辅助筛选：当 RR 较高时，说明信号位置距离结构极值有充足空间，信号质量较高；当 RR 偏低时，可考虑缩小仓位或放弃该信号。红色虚线止损参考线在确认信号后数根 K 线内持续显示，建议将虚线价位同步设置为交易终端中的实际止损单，实现「所见即所设」的纪律化执行。
预警信号与确认信号的配合使用是本指标的最佳实践：当 Low Buy 预警出现后，若随后数根 K 线内出现 Buy 确认信号，则该 Buy 信号的可靠性显著提升（超卖反弹 + 动量确认双重验证）；反之，若仅有预警而无确认，则说明动量尚未真正转向，应保持观望。
参数说明
核心算法参数：Signal cooldown 控制所有五类信号的冷却周期，有效防止在关键区域反复震荡时连续触发重复信号，保持信号的稀缺性和实战价值。Plan line bars 控制确认信号触发后红色虚线止损参考线的持续显示时长，数值越大止损线显示越久，适合持仓周期较长的交易者；数值越小则图表越整洁，适合短线操作。Max Lookback Bars 控制历史信号标注与计划面板的最大回溯 K 线数，兼顾图表整洁与回测需求。
提醒设置：Alert On Bar Close 默认开启，强烈建议保持开启状态，仅在 K 线收盘确认后才触发提醒，以避免盘中价格波动导致的假信号。Popup 和 Sound 默认开启，Push 和 Email 默认关闭，交易者可根据自身盯盘习惯灵活调整。
单信号提醒开关：系统允许您针对五类信号（Low Buy、High Sell、Buy、Sell、Top）分别独立开启或关闭提醒功能，默认全部开启。建议根据自身交易风格灵活配置：纯趋势交易者可仅开启 Buy 和 Sell 提醒；波段交易者可全部开启以获取完整的预警-确认-风控链条；持仓管理者可重点开启 Top 提醒以及时获取风险提示。
使用建议
本指标适用于外汇、贵金属、指数及加密货币等主流交易品种，完美兼容 MT4 与 MT5 终端。建议在 H1 及以上周期使用，大周期上的 TSI 动量确认信号比小周期更稳定，交易计划中的止损和止盈距离也更合理，能有效降低震荡市中的假信号干扰。
建议将本指标的五层信号体系与更高周期的趋势方向判断结合使用。例如，在日线级别确认上升趋势后，在 H4 或 H1 级别等待 Low Buy 预警出现后紧跟 Buy 确认信号，实现「大周期定方向、预警找时机、确认给计划」的三层决策流程。Top 警示信号在大周期上升趋势中可作为减仓参考而非清仓依据，在小周期震荡市中则应给予更高权重。没有任何指标能保证 100% 胜率，请务必严格按照计划面板中的 Stop 价位设置止损，将本指标作为决策辅助与纪律执行工具而非唯一依据。
总结
Auto-Trading Plan Generator MAX 将自定义随机振荡器超卖超买预警、TSI 动量确认入场、RSI 超买顶部警示三大分析引擎完美融合，构建了业内罕见的五层信号决策体系。它不仅是信号层次分明、功能定位清晰的主图波段交易工具，更是「预警-确认-计划-风控」全流程闭环型实战交易系统——预警信号提供前瞻视角，确认信号附带精确的动态止损、双档止盈和风险回报比，顶部警示提供持仓风控参考，让交易者从机会发现到入场执行到风险管理实现全流程纪律化。适合各阶段交易者构建多层次的波段交易规则，在精准捕捉超卖反弹与超买回落拐点的同时，通过结构化计划和分层信号严格控制每一笔交易的风险敞口。

推荐产品
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
指标
This indicator has been created for finding the probable reversal points of the symbol price. A small candlestick reversal pattern is used it its operation in conjunction with a filter of extremums. The indicator is not redrawn! If the extremum filter is disabled, the indicator shows all points that have a pattern. If the extremum filter is enabled, the condition works – if the history Previous bars 1 candles back contains higher candles and they are farther than the Previous bars 2 candle, such
FREE
Black Zone Premium Indicator
Elias Mtwenge
指标
The BLACK ZONE PREMIUM INDICATOR is a powerful all-in-one trading assistant built to bring clarity, precision, and consistency to forex trading. It combines multi-timeframe market structure, trade forecasting, risk management, and live monitoring into one professional-grade tool. From planning trades to managing them with discipline, this indicator equips traders with everything they need to make informed and confident decisions. If you’ve been looking for a professional solution that simplifies
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
指标
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
Antabod Gamechanger
Rev Anthony Olusegun Aboderin
指标
*Antabod GameChanger Indicator – Transform Your Trading!*   Are you tired of chasing trends too late or second-guessing your trades? The *Antabod GameChanger Indicator* is here to *revolutionize your trading strategy* and give you the edge you need in the markets!   Why Choose GameChanger? *Accurate Trend Detection* – GameChanger identifies trend reversals with *pinpoint accuracy*, ensuring you enter and exit trades at the optimal time.   *Clear Buy & Sell Signals* – No more guesswork! T
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
指标
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Advanced CRT Indicator MT4
Tola Moses Hector
指标
Advanced CRT Indicator MT4 — Candle Range Theory Tool Advanced CRT Indicator MT4 is a professional analysis tool that automates Candle Range Theory. It identifies consolidation ranges, breakout levels, Fair Value Gaps (FVG), and profit targets, with a real-time dashboard and alerts. Overview - Multi-timeframe candle range detection   - Automatic breakout levels with buffer settings   - Fair Value Gap identification and tracking   - Up to three customizable target levels (Risk:Reward ratios)  
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
指标
我们为您提供一个指标"蜡烛收盘台"，它将成为您在贸易领域不可或缺的助手。 这就是为什么知道蜡烛何时关闭会有所帮助的原因： 如果你喜欢使用蜡烛花纹进行交易，你就会知道蜡烛何时关闭。 此指标将允许您检查是否形成了已知模式以及是否存在交易的可能性。 该指标将帮助您做好市场开放和市场关闭的准备。 可以设置一个计时器来创建计划新闻的预览，这样就可以检查市场对此的反应。 您可以设置指示灯,以便在蜡烛关闭前几秒钟发送警报/警告。 通知/警报/警报可以发送到： 屏幕警报 电子邮件 移动应用 MT4烛台计时器指示器为什么有用 那么烛台计时器什么时候有用呢?如果你长期交易，你可能不需要蜡烛计时器指示器，因为你的参赛不会受到一分钟或一小时的太大影响。但是，如果你在短时间内是黄牛或交易员，那么你知道时机非常重要。 外汇市场24小时开放，只在周末关门，有些策略可能会受到您入仓时出现错误时机的严重影响。 MT4蜡烛计时器指示器可以显示当前蜡烛中的剩余时间,以便为下一次蜡烛打开做好准备。 可以从这一指标中受益的一些情况例子有： 预定消息传出 地理市场开闭 预定发生的事件,通常是金融、经济或政治事件
Double HMA lines MTF
Pavel Zamoshnikov
5 (2)
指标
This is a multi-timeframe version of the popular Hull Moving Average (HMA). The Double HMA MTF Light indicator combines two timeframes on a single chart. The HMA of the higher timeframe defines the trend, and the HMA of the current timeframe defines short-term price movements. The indicator is freely distributed and hasn't audio signals or messages. Its main function is the visualization of price movements. If you need advanced functionality of the HMA multi-timeframe indicator (information ab
FREE
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
指标
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabi
Quantum Smart Signals
Shaaban Riad
指标
Quantum Falcon Signal Free is a smart visual trading indicator for MetaTrader 4 designed for Forex and Gold traders. The indicator combines: • Trend analysis • RSI momentum confirmation • MACD momentum filtering • ATR volatility filtering • Higher timeframe confirmation • Smart exit signal detection Main Features: • Smart Buy and Sell signals • Exit Buy / Exit Sell alerts • Real-time dashboard on chart • Professional candle arrows • Multi-timeframe trend confirmation • ATR market volatility filt
FREE
Order Block Tracker
Suvashish Halder
指标
Order Block Tracker is here to solve one of the biggest challenges traders face: identifying order blocks. Many traders fail to spot these critical zones, often missing out on key market entries. But with Order Block Tracker , you no longer have to worry about that. This advanced indicator automatically highlights these crucial zones for you, giving you the confidence to enter the market at the right time. MT5 Version -  https://www.mql5.com/en/market/product/123362/ Key Features of Order Block
Engulfing Candlestick Pattern Detector for MT4
Raul Canessa Castameda
指标
The Bullish and Bearish Engulfing Pattern Screener for MetaTrader 4 is a powerful tool designed for traders looking to identify key reversal patterns in the financial markets. This indicator scans price charts for bullish and bearish engulfing patterns, which signal potential trend reversals. Key Features: Real-time Scanning : Continuously analyzes price data to provide instant alerts when engulfing patterns are detected. Customizable Settings : Allows users to adjust parameters to fit their tra
FREE
Chaser
Thebo Junior Mahlangu
指标
Introduction  This Indicator Is Based On Average Price/Maximum Price Moves, And Using Moving Bollinger Bands And Moving Averages. The Advantage Of Using It With YOUR own Analysis Will Confirm Potential Supports And Resistances While it Compliments With Your Analysis  The Indicator Is Non-Repainting AND Along With Our Special Trend METRE that Changes With The Conditions OF A Bullish Or Bearish Trend....  Recommend Time-Frames: H1  H4 M15 Usage: The Indicator Is Very Profitable If Use
FREE
Candle GAP
Thushara Dissanayake
3 (1)
指标
Candle GAP 指标是交易者使用 缺口交易策略的 重要工具，因为它会自动识别一周中每一天的蜡烛缺口。缺口是指连续两天的收盘价和开盘价之间的价格水平差异。该指标识别四种类型的缺口模式：常见、突破、延续和耗尽。通过将该指标纳入任何图表，交易者可以验证他们的信号并增强他们的交易决策。 Candle GAP 指标的主要特点之一是它的多功能性，因为它可用于 D1（每日）下的任何时间范围以及任何交易品种或工具。它提供易于使用的参数，使所有经验水平的交易者都可以使用它。该指标在图表上迅速绘制缺口形态，便于快速分析和决策。它的简单性增加了它的可用性，确保了简单高效的交易体验。 指标的数据显示参数允许交易者自定义缺口信息的外观。用户可以选择所需的字体系列和大小来显示与一周中的每一天相关的文本。此外，可以为星期一、星期二、星期三、星期四和星期五分配单独的颜色，提供视觉清晰度和易于解释。 总体而言，Candle GAP 指标是寻求利用缺口交易策略的交易者的强大工具。它有助于识别和确认缺口模式，使交易者能够跨各种时间框架和交易品种做出明智的交易决策。 参数 数据显示参数 - 自定义视觉外观和颜色。
FREE
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
指标
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
Forex Trend Detection
Bilal Haider
指标
Revolutionize Your Trading with This Powerful Indicator-Based System Are you struggling to find accurate entry and exit points in trading? Do you want a proven, indicator-driven system that helps you maximize profits and minimize risks ? Introducing our Advanced Trading System —a powerful, easy-to-use technical analysis tool designed for forex, stocks, and crypto traders . Key Features & Benefits: Precision Buy & Sell Signals – Our system generates crystal-clear buy (green) and sell (red
Fx BFP Pivot Points
Maged Ait Abbi
5 (6)
指标
A forex   pivot point   strategy could very well be a trader’s best friend as far as identifying levels to develop a bias, place stops and identify potential profit targets for a trade. Pivot points have been a go-to for traders for decades. The basis of pivot points is such that price will often move relative to a previous limit, and unless an outside force causes the price to do so, price should stop near a prior extreme. Pivot point trading strategies vary which makes it a versatile tool for
FREE
Urgently
Tatiana Savkevych
指标
The Urgently indicator is designed to quickly determine the situation in the market, reflect the state of the market and signal profitable levels for opening trades. Market conditions change quickly enough, requiring constant calibration of trading strategies. Recommended for use in conjunction with any of the oscillators. The Urgently forex market trend indicator shows the trend direction and entry points. It smooths out price fluctuations when generating a signal by averaging the data and the
TPO Profile MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
指标
Definition : TPO is a Time Price Opportunity. Instead of using bars or candles with an Open, High, Low, and Close price, each "bar" in a Market Profile is represented by horizontal bars against the price It is called Market Profile terminology. In other words time-price-opportunity (TPO) profiles are histograms of how much time was spent at each price within the span of the profile. By using a TPO chart, you are able to analyze the amount of trading activity, based on time, for each price level
Intraday Secret Levels Pro
Vincent Dhabarry
指标
Intraday Secret Levels Pro Intraday Secret Levels Pro 是一款专业级指标，旨在识别 关键的日内支撑与阻力水平 ，这些位置是价格在交易日中自然产生反应的区域。 该工具并不生成交易信号，而是提供一个 清晰且结构化的价格框架 ，帮助交易者基于价格行为、市场反应以及市场结构做出更有依据的决策。 该指标专为重视 清晰度、精确性和稳定性 的交易者而设计，不存在重绘，也不包含不必要的复杂性。 该指标的作用是什么？ Intraday Secret Levels Pro 会自动绘制一组 水平价格水平 ，其作用包括： 日内支撑区域 日内阻力区域 平衡与价格反应水平 这些水平有助于交易者识别： 价格可能暂停运行的区域 价格拒绝或盘整的区域 用于入场、出场以及风险管理的关键价格水平 所有水平线均为 完全水平、稳定且不重绘 。 交易者如何使用 Intraday Secret Levels Pro 该指标通常用于： 日内交易 剥头皮交易（Scalping） 区间交易 均值回归策略 分批止盈与止损位置设定 交易者通常将这些水平与以下分析方法结合使用： 价格行为（P
Gartley Projection D
Oleksandr Medviediev
3.71 (7)
指标
具有经过验证的概念和盈利能力的最佳、最有效、可靠的产品。感谢您的考虑。  该指标根据H.M.Gartley的发展（《股票市场利润》，1935年）识别和确认谐波模式（XABCD）。 它将D点投影为透视投影中的一个点（在设置中指定ProjectionD_Mode = true）。 不会重绘。当工作时间段的柱形图关闭时，如果已识别的模式点在Patterns_Fractal_Bars柱中未移动，则在图表上出现一个箭头（指向预期价格运动的方向）。从此刻起，箭头将永久保留在图表上。 注意：连续出现2-3个或更多箭头 - 这是市场条件的变化，而不是重绘。 总共有85种模式（包括Gartley-222和Gartley-222WS，完整列表可在评论部分的Google Drive链接中找到）。在所有已识别的模式中，只有最新识别的模式填充了单一颜色。 参数 DrawPatterns（true/false）- 以实心颜色绘制模式 ProjectionD_Mode（true/false）- 定义D点作为透视投影模式 Patterns_Fractal_Bars - 在认定为形成分形的情况下，最新
Harmonic Volatility Indicator MT4
Young Ho Seo
5 (1)
指标
Introduction to Harmonic Volatility Indicator Harmonic Volatility Indicator is the first technical analysis applying the Fibonacci analysis to the financial volatility. Harmonic volatility indicator is another level of price action trading tool, which combines robust Fibonacci ratios (0.618, 0.382, etc.) with volatility. Originally, Harmonic Volatility Indicator was developed to overcome the limitation and the weakness of Gann’s Angle, also known as Gann’s Fan. We have demonstrated that Harmonic
MACD Color for GOLD
Chitipat Changsamrit
指标
黄金的 MACD 颜色 用于查看图表的走势和检查将要买入或卖出 看 trand 的颜色很容易看。 红色向下/蓝色向上。 可以在很短的时间内使用它 1. 多头交易：与时间框架 H1 / H4 / 每日一起使用 2.Short Trade : 使用时间框架 M5 / M15 / M 30 / H1 您可以通过查看此指标来了解何时打开或关闭订单 ---------------------------- 黄金的 MACD 颜色 用于查看图表的走势和检查将要买入或卖出 看 trand 的颜色很容易看。 红色向下/蓝色向上。 可以在很短的时间内使用它 1. 多头交易：与时间框架 H1 / H4 / 每日一起使用 2.Short Trade : 使用时间框架 M5 / M15 / M 30 / H1 您可以通过查看此指标来了解何时打开或关闭订单
ABCD Harmonic Patterns
Mehmet Ozhan Hastaoglu
指标
Thanks to this indicator, you can easily see the new ABCD harmonic patterns in the chart. If the two price action lengths are equal, the system will give you a signal when it reaches the specified level. You can set the limits as you wish. For example, You can get the signal of the price, which occurs in the Fibonaci 38.2 and 88.6 retracements, and then moves for the same length, at the level you specify. For example, it will alarm you when the price reaches 80% as a percentage. In vertical
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
指标
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Moving Gann Angles Indicator
Yevhenii Levchenko
指标
该指标建立了趋势线的扇形（在单击某个蜡烛之后），类似于经典的江恩角。该指标的特点是它不仅在固定比例上构建角度，而且还使用一定数量柱线的平均价格（可选）。 有两种方法可以计算指标中角度的平均价格（可选）： 1) 计算从高到低的平均价格变动（对于一定数量的柱）； 2) 计算从开盘到收盘的平均价格变动； 选项： 1.Method——构造角的方法； 2. FixedScale - 固定比例（如果在Method中选择了Fixed_Scale）； 3. SecondaryAngles - 控制绘制次角的权限； 4. RayRight - 为趋势线设置射线； 5. DrawBackground - 画线作为背景； 6. AnglesQuantity——角度数； 7. Bars_To_Process - 周期，柱的数量，在此基础上确定平均价格，角度的“速度”。如果为零或更低，则根据所有历史数据计算； 8. RisingMainAnglesClr、RisingSecondaryAnglesClr、FallingMainAnglesClr、FallingSecondaryAngl
Deep Analyst v4
Yvan Musatov
专家
Deep Analyst Expert Advisor    (mt5  https://www.mql5.com/en/market/product/163998 ) Deep Analyst   is a professional analytical tool powered by a specialized algorithm designed for deep analysis of market cycles and price amplitude fluctuations. By analyzing market conditions over a specific timeframe, the Expert Advisor determines price strength and amplitude using a unique indicator system based exclusively on real-time data. When the global trend and its vector shift, the algorithm automati
Scalping instant
Mikhail Bilan
指标
Skalping即时指indicator. 该信号与地下室的购买或销售值指示器箭头结合。 当箭头和显示四个时间帧的基底指标在预测中重合时，会考虑强信号。 例如卖出信号: 1. 红色箭头给出了卖出头寸的初始信号 2. 所有时间框架中的红色方块-确认打开卖出头寸。 我建议保留指标的默认设置。 适用于所有货币对。 我建议在主要货币对上使用它 : 澳元/美元澳元兑美元 欧元/美元欧元兑美元 英镑/美元英镑兑美元 美元/加元美元兑加元 美元/瑞士法郎美元兑瑞士法郎 美元/日元美元兑日元。 AUD / USD Австралийский доллар против доллара США EUR / USD Евро против доллара США GBP / USD Британский фунт против доллара США USD / CAD Доллар США против канадского доллара USD / CHF Доллар США против швейцарского франка USD / JPY Доллар США про
Goal Time
Mourad Ezzaki
专家
GOAL TIME is an expert advisor based on the notion of time, it studies the change of price according to time, and it finally detects the best time to execute a good order. The EA is based on an indicator that draws a price curve in relation to time, this curve is deduced by an algorithm that analyzes old data. Then, the EA exploits the generated curve and executes the correct order. In case of incorrect choice, the EA has the mission to limit the losses. After a thorough study of this strategy o
该产品的买家也购买
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for all
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (2)
指标
KURAMA GOLD SIGNAL PRO（MT4）— 7层过滤 · 自动止盈止损 · 质量评分 · 信号历史保存 | 完整的XAUUSD交易系统 实时不重绘。信号出现的瞬间，箭头、入场、止盈、止损当场锁定，之后绝不移动。你交易的就是这个实时信号。而且在v7.20中，每一个真正发出的信号都会自动保存，并在重启后精确还原。 购买者专属赠品 购买永久授权，即可免费获得 AI Zone Radar（价值$59）+ 完整PDF手册。在产品价格之外，额外附赠价值$59的赠品。购买后在MQL5上给我留言即可。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 在黄金交易者社区中被实际使用，因精度与易用性而广受好评。 你的难题 —— 以及解决方案 黄金一天波动$30–$50。你知道机会就在那里。但这些情况是否似曾相识： - 入场太早，价格逆行$10后才朝你的方
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
指标
Dynamic Forex28 Navigator - 下一代外汇交易工具。 当前 49% 折扣。 Dynamic Forex28 Navigator 是我们长期流行的指标的演变，将三种功能合二为一： 高级货币强度 28 指标 （695 条评论）+ 高级货币 IMPULSE 带警报 （520 条评论）+ CS28 组合信号（奖励）。 有关指标的详细信息 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 下一代强度指标提供什么？ 您喜欢的原始指标的一切，现在通过新功能和更高的精度进行了增强。 主要特点： 专有货币强度公式。  所有时间范围内的平滑和准确的强度线。 非常适合识别趋势和精确进入。 动态市场斐波那契水平（市场斐波那契）。  此指标独有的独特功能。 斐波那契应用于货币强度，而不是价格图表。 适应实时市场活动以获得准确的反转区域。 实时市场动量。  第 9 行显示市场是活跃还是被动。 对于定时交易至关重要。 全面的警报和显示。  每种货币最强的买入和卖出动量。 ​​28 对的双重动量买入和卖出。 超买/超卖警告外部范围和止损。 反转
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
指标
目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表。 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 總結： Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型
Smart Market Structure Toolkit mt4
Garry James Goodchild
指标
Built-in multi-symbol scanner — traffic-light grid for up to 30 pairs across four timeframes. No separate scanner file required. BUY, SELL, WAIT cells with confluence score and recent structure event. Full alignment with AI Trade Idea — current chart cell reads live engine data so scanner, dashboard, and AI panel always show the same verdict, score, and reason. Per-cell explain popup — four-section breakdown of what is happening, how the score was built, what to look for, and what to watch out
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
指标
Linear Trend Predictor — 结合切入点和方向支撑线的趋势指标。按照突破高/低价通道的原理运作。该指标算法过滤市场噪音，考虑波动性和市场动态。 指示器功能  使用平滑方法，显示市场趋势和开立买入或卖出订单的切入点。  适合通过分析任何时间范围内的图表来确定短期和长期的市场走势。  输入参数可适应任何市场和时间范围，允许交易者独立定制指标。  设定的指示信号不会消失，也不会重新绘制——它是在蜡烛收盘时确定的。  几种类型的通知以箭头组合。  该指标既可以作为独立的交易系统使用，也可以作为其他交易系统的补充。  可供任何经验水平的交易者使用。 主要参数 Volatility Smoothing Level - 指标的主要参数，允许您配置指标以实现舒适的操作。 它的数字范围是 1 到 100，从而增加了您可以获得更长趋势运动的平滑度。 通过少量的数字，您可以获得短期走势并快速退出交易。 使用指标进行交易的时刻：  红线和箭头表示下降趋势和卖出开盘信号。止损应根据前一个上分形来设置。  黄线和箭头表示上升趋势和买入开盘信号。止损应根据前一个下分形来设置。
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
指标
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.26 (38)
指标
在顺势交易中，主要的难点不在于找到一个水平位，而在于理解哪里才是一个真正有效的入场点。 价格经常对水平位产生反应，但无法延续 движение — 这会导致错误入场或错过行情。 Owl Smart Levels 不仅仅显示水平位 ，还会基于市场结构和回调构建区域。这使你可以以不同的方式评估入场点，并避免一部分虚假信号。 Owl Smart Levels 系统包含什么？ Owl Smart Levels 不只是标记水平位，而是一个 完整的交易模型 ，其中每个元素相互配合。 系统包含： Owl Smart Levels（指标） 显示趋势方向、回调区域，以及预定义的入场、止损和止盈水平 系统指南 解释如何在实战中使用信号：哪些情况需要考虑，哪些需要忽略，以及如何管理交易 交易决策清单 帮助你快速评估信号，避免基于“感觉”入场 Owl Helper 辅助EA 简化交易执行和管理 （一键下单） 说明、示例和策略 帮助你快速上手，并在实践中理解系统逻辑 最终，你获得的不是一个单独的工具，而是一个完整的交易框架 —— 从分析到执行。 阅读更多： Owl Smart Levels 如何发展
Congestioni
Stefano Frisetti
5 (1)
指标
This indicator is very usefull to TRADE Trading Ranges and helps identify the following TREND. Every Trader knows that any market stay 80% of the time in trading ranges and only 20% of the time in TREND; this indicator has been built to help traders trade trading ranges. Now instead of waiting for the next TREND, You can SWING TRADE on trading ranges with this simple yet very effective indicator. TRADING with CONGESTIONI INDICATOR: The CONGESTIONI Indicator identify a new trading range and ale
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
指标
Algo Trading Indicaor  With this indicator , you’ll have zones and trends that hight probability the price will reverse from it. so will gives you all the help that you need  MT5 Version                    https://www.mql5.com/en/market/product/170028 MT4 Version                    https://www.mql5.com/en/market/product/88034 Why should you join us !?  1-This indicator is logical since it’s working in previous days movement , to predict the future movements. 2-Algo trading indicator will hel
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
指标
Miraculous 指标 – 100% 不重绘的外汇和二元期权工具，基于江恩九方图 这个视频介绍的 Miraculous 指标 是一款专为外汇和二元期权交易者开发的高精度、强大交易工具。该指标的独特之处在于它建立在传奇的 江恩九方图 和 江恩振动法则 之上，使其成为现代交易中可用的最精确预测工具之一。 Miraculous 指标 完全不重绘 ，这意味着它的信号在 K 线收盘后不会改变或消失——你看到的就是你得到的。这为交易者提供了可靠且一致的基础，让他们能够自信地进出场交易。 主要特点： 基于江恩九方图和江恩理论构建 100% 不重绘的信号系统 适用于所有时间周期（M1、M5、H1、H4、日线、周线） 适用于外汇和二元期权交易 清晰的买卖信号，准确率高 可用于剥头皮、日内交易或波段交易 兼容大多数 MT4 平台 这款工具旨在帮助初学者和专业交易者做出更好、更明智的决策。无论您是交易货币、指数还是二元期权，Miraculous 指标都将为您在市场中提供所需的优势。
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (2)
指标
GoldRush 趨勢箭頭信號 GoldRush 趨勢箭頭信號 指標為 XAU/USD 中的高速、短期短線交易者提供精確、實時的趨勢分析。 專為1分鐘時間框架設計，此工具顯示方向箭頭以明確顯示入場點，使短線交易者能在波動市場中自信操作。 該指標包含主要和次要警示箭頭。主要信號為白色和黑色方向箭頭，用於指示趨勢方向的轉變；次要信號為藍色和紅色箭頭，用於確認主要箭頭指示的方向並提示潛在交易入場點。 注意：當趨勢方向發生變化後僅出現一個主要警報箭頭時，請注意可能會出現多個次要藍/紅箭頭。次要信號將在滿足信號標準的任何蠟燭圖後出現，因此在長期趨勢移動中，螢幕上將顯示大量次要箭頭（如附帶的截圖所示）。您可在設置中開啟或關閉任一箭頭類型。 以下是我使用此指標進行交易的方式： - 對於買入入場，我會耐心等待白箭頭在蠟燭收盤時出現，並在下一根可用蠟燭收盤時出現藍箭頭時進行買入交易。 - 對於賣出入場，我會耐心等待黑箭頭在蠟燭收盤時出現，並在下一根可用蠟燭收盤時出現紅箭頭時進行賣出交易。 - 獲利了結/止損設置由使用者自行負責，但我個人使用最低R：R為1:2，並發現這在倫敦/紐約開盤等
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
指标
MT4多時限訂單塊檢測指示器。 特徵 -在圖表控制面板上完全可自定義，提供完整的交互。 -隨時隨地隱藏和顯示控制面板。 -在多個時間範圍內檢測OB。 -選擇要顯示的OB數量。 -不同的OB用戶界面。 -OB上的不同過濾器。 -OB接近警報。 -ADR高低線。 -通知服務（屏幕警報|推送通知）。 概括 訂單塊是一種市場行為，它指示從金融機構和銀行收取訂單。著名的金融機構和中央銀行帶動了外匯市場。因此，交易者必須知道他們在市場上正在做什麼。當市場建立訂單塊時，它會像發生大多數投資決策的範圍一樣移動。 訂單建立完成後，市場將朝著上升和縮小的方向發展。訂單大宗交易策略的關鍵術語是它包括機構交易者正在做的事情。由於它們是主要的價格驅動因素，因此包括機構交易在內的任何策略都可以。 您將在任何時間範圍內實時看到訂單塊，使用我們的控制面板，您將能夠在所選的歷史記錄週期內檢測常規，拒收和未大寫的訂單塊。 現在您可以接收到訂單塊接近警報，我們在MT4上顯示屏幕通知，並將通知推送到您的手機！
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (9)
指标
ENIGMERA: 市场的核心 重要提示：MQL5.com 演示版本在策略测试器中运行，可能无法完全反映 Enigmera 的功能。请查看描述、截图和视频了解详细信息。如有任何问题，请随时联系我！ 该指标的代码已完全重写。版本 3.0 增加了新功能并修复了自指标发布以来积累的错误。 简介 这个指标和交易系统是金融市场的一种独特方法。ENIGMERA 使用分形周期来精确计算支撑和阻力水平。它展示了真实的积累阶段，并提供了方向和目标。无论是在趋势中还是在修正中，这个系统都能工作。 它是如何工作的 指标的大部分功能通过图表左侧的按钮控制，使得能够快速响应不同的市场情况。 按钮 ON/OFF – 显示或隐藏整个指标。 Channel – 激活支撑通道，显示可接受的偏差范围。 Dev1 (第一偏差) – 指示价格在支撑偏差内的波动，信号表示市场正在整合或积累力量。 Dev2 (第二偏差) – 显示价格在偏差之间的波动，表示趋势形成和方向。 Dev3 (第三偏差) – 表示趋势的显著加速和高波动性。 45deg (45度) – 显示市场的节奏和相对于 45 度线的运动稳定性。 Tgt1/2
Meravith
Ivan Stefanov
5 (3)
指标
做市商工具。 Meravith 将： 分析所有时间周期并显示当前正在运行的趋势。 标注流动性区域（成交量均衡区），即多头与空头成交量相等的位置。 在您的图表上直接显示来自不同时间周期的所有流动性水平。 生成并展示基于文本的市场分析供您参考。 根据当前趋势计算目标位、支撑位和止损位。 计算交易的风险回报比。 根据您的账户余额计算仓位大小，并估算潜在利润。 在市场出现重大变化时，Meravith 还会发出警告。 指标的主要线条： 多头/空头成交量衰竭线 —— 作为目标位使用。 趋势线 —— 指示市场趋势方向。根据市场是多头还是空头而改变颜色，并作为趋势支撑。其颜色主要反映市场情绪。 成交量均衡线（Eq）—— Eq（Volume Equilibrium）是系统的核心。它表示买卖双方成交量的平衡点，即市场流动性所在位置。向上突破 Eq 表示多头倾向，向下突破 Eq 表示空头倾向。突破后，应等待回调——当价格回到相反趋势的偏离线或衰竭线附近时。 使用方法：只需将其添加到图表中。 Meravith 可以分析一切——趋势和回调。 趋势线与某条成交量衰竭线之间的距离越大，说明该方向的成交量越高。 趋
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
指标
本指标是实践实战交易完善的波浪自动分析的指标 !  案例... 注: 波浪分级用西方叫法不习惯,因受到缠论(缠中说禅)命名方式习惯的影响,我是将基础波浪命名为 笔 ,将二级波段命名为 段 ,同时具有趋势方向的段命名为 主趋段 (以后笔记中都是这种命名方式,先告知大家),但是算法上和缠论关系不大切勿混淆.反映的是本人分析盘面总结的 千变万化纷繁复杂的运行规律 . 对波段进行了标准化定义,不再是不同人不同的浪  ,    对人为干扰的画法进行了排除,在严格分析进场起到了关键的作用 . 使用这个指标,等于将交易界面提升美感,抛弃最原始的K线交易带你进入新的交易层次.如果不是为了交易,在宣传上也将使客户观感提升层次. 指标内容: 1. 基础波浪 (笔) : 首先我们找出了价格波动过程中的基础波动拐点,当然他的有序性低,为下一步的计算提供基础. 2. 二级波段( 段 ) :在基础波浪的基础上,通过算法分析得到层级更明显的二级波段,二级波段为波浪提供了分析基础 3. 波浪( 浪 ): 有着更清晰的趋势,更清晰直观的方向.分析一个波浪是否延续,需要看二级波段的形态,分析二级的构成,可以得出波浪
KT Alpha Hunter Arrows MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
指标
大多数箭头指标只给你一个信号，然后把剩下的判断全部留给你自己。KT Alpha Hunter Arrows 给你的，是一套完整的交易计划。 每一个信号箭头出现时，图表上都会同时绘制完整计划：入场线、止损位、四个止盈目标，以及实时 Edge 结论，告诉你当前品种和时间周期是否值得交易。套装中还包含 Trade Manager EA，在你手动入场后负责后续执行，让你在市场波动和情绪干扰下依然保持纪律。非重绘。只在K线收盘后给出信号。适用于 Forex、黄金、指数，以及你交易的其他任何品种。 核心功能 非重绘买入和卖出箭头，只在K线收盘后出现。 每个信号都带有入场线、结构性止损和四个止盈目标。 Edge Dashboard 会分别评估当前图表上的买入和卖出机会。 结论系统：No Edge、Marginal、Tradeable、Good 或 Strong。 一键 Auto Optimize 按钮，可根据当前品种和时间周期自动调整设置。 完整套装包含 Trade Manager EA，并内置五种专为本指标设计的交易管理方案。 Prop Firm Risk Panel 可在图表上实时追踪日内回撤
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.65 (107)
指标
RelicusRoad Pro: 量化市场操作系统 终身访问限时 70% 折扣 - 加入 2,000+ 交易员社区 为什么大多数交易者即使拥有“完美”指标也会失败？ 因为他们在真空中交易 单一概念 。没有背景的信号是赌博。要持续获胜，您需要 共振 (CONFLUENCE) 。 RelicusRoad Pro 不是一个简单的箭头指标。它是一个完整的 量化市场生态系统 。它描绘价格运行的“公允价值之路”，区分市场噪音和真实的结构性突破。 停止猜测。开始用机构级“路”逻辑进行交易。 核心引擎：“Road” (路) 算法 系统的核心是 Road Algo ，一个实时适应市场条件的动态波动率通道。它投射出 安全线 (平衡) 和价格可能反转的 扩展水平 。 Simple Road: 典型市场的标准结构映射。 Smooth Road: 针对震荡盘整的降噪计算。 Breakout Road: 专为识别波动率扩张和爆发性走势而调整。 1. 算法动量与确认 我们的“剥头皮箭头”不只是简单的交叉。它们利用 高阶多项式逻辑 过滤噪音，确保信号与主周期一致。我们检测动量、价格行为和 Road 结构汇聚的精确入场
Cyclic Impulse
Vitalyi Belyh
指标
构建图表并识别周期性价格变动的技术指标。 可以在任何图表上工作。 几种类型的通知。 图表本身还有额外的箭头。 无需重新绘制历史记录，只需关闭蜡烛即可。 建议使用 M5 及以上的 TF。 易于使用和配置参数。 当使用 2 个具有不同参数的指标时，您可以单独使用它们，而无需其他指标。 有 2 个输入参数 周期性和信号持续时间 这两个参数处理图表结构的处理。 Cyclicity 调节反转周期的变化频率，平滑周期。 Signal duration 为最小数字，检测价格变动中的脉冲，最大长期趋势变动。    ---------------------------------------------------------------------------------------
Peak Formation Dashboard Pro MT4
Sarika G Talekar
指标
The Propfolio Master Suite is the ultimate all-in-one analytical workstation for professional traders. Combining the power of the Beat The Market Maker (BTMM) methodology, Smart Money Concepts (SND/Liquidity), and Advanced Volume Profile, this suite replaces multiple different indicators with one optimized engine. Monitor up to 14 pairs simultaneously from a single chart, instantly identify market cycles, and seamlessly map institutional footprints with the click of a button. The Command Center
KuKl
IGOR KIRIANEN
指标
The indicator is built on a non-standard Zig Zag, it draws accumulations after which if the price leaves this zone and a test of this zone occurs, then a sound signal is given and an arrow appears - after the test candle closes.The indicator does not redraw its signals, it is very easy to use, there are only three settings 1- this is the zig zag parameter 2- this is the minimum price exit from the zone 3- this is the maximum price exit from the zone. The lower the parameter for Zig Zag, the more
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (2)
指标
“ Dynamic Scalper System ”指标专为在趋势波内进行剥头皮交易而设计。 已在主要货币对和黄金上进行测试，并可与其他交易工具兼容。 提供顺势短线建仓信号，并提供额外的价格变动支持。 指标原理： 大箭头决定趋势方向。 在趋势波内，我们采用一种生成小箭头形式的剥头皮交易信号的算法。 红色箭头代表看涨方向，蓝色箭头代表看跌方向。 敏感的价格变动线会沿着趋势方向绘制，并与小箭头信号协同作用。 信号运作方式如下：当线在适当时刻出现时，将形成入场信号；在出现线时，持仓；线完成后，平仓。 建议的操作时间范围为M1 - H4。 箭头在当前K线上方形成，如果下一根K线已开仓，则不会重新绘制上一根K线上方的箭头。 输入参数 Trend Wave Period - 趋势方向（大箭头）的周期，改变趋势波的时间间隔。值 1 表示趋势方向的最长持续时间，参数值越大，持续时间越短。 Scalper Arrows Period - 信号箭头（小箭头）的计算周期，改变入场信号的生成频率。值 3 表示最频繁的生成频率，参数值越大，箭头频率越低，准确度越高。 这些参数可以根据不同的时间范
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
指标
OrderFlow Absorption – 專業級MT4買賣差與吸收訊號指標 釋放真正訂單流分析的力量，OrderFlow Absorption 是MetaTrader 4上最強大的買賣差（Delta）直方圖與吸收訊號指標。專為想看清每一個價格波動背後真相的交易者設計，這個工具揭示了隱藏的買賣壓力與推動市場的吸收事件。 功能特色 買賣差直方圖視覺化：   以清晰的色彩直方圖即時顯示買方與賣方壓力。 吸收訊號偵測：   先進邏輯自動辨識多空吸收事件，及早預警潛在反轉。 圖表標記：   吸收訊號直接標示於主圖表，方便視覺辨識。 彈出式警報：   新吸收訊號出現時即時通知。 自訂門檻：   過濾弱訊號，專注高勝率機會。 資源管理：   高效運算，適用於大型圖表也能流暢運行。 全品種兼容：   適用於任何商品與週期，包括外匯、指數、商品等。 簡易整合：   參數簡單，快速上手與調整。 OrderFlow Absorption 的邏輯說明 OrderFlow Absorption 採用專利演算法，能在沒有完整Tick數據的情況下，估算每根K棒的買賣壓力（Delta）。它分析成交量、價格行為、K
TrendMaestro
Stefano Frisetti
4 (4)
指标
Attention: beware of SCAMS, TRENDMAESTRO is only ditributed throught MQL5.com market place. note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes a
NAM Divergences
NAM TECH GROUP, CORP.
5 (1)
指标
MT4多時限發散和超買/超賣檢測指標。 特徵 -在圖表控制面板上完全可自定義，提供完整的交互。 -隨時隨地隱藏和顯示控制面板。 -有關非大寫差異的實時信息。 -有關超買/超賣情況的實時信息。 -有關規則差異的實時信息。 -有關隱藏分歧的實時信息。 -可用於發散檢測的振盪器：AO，RSI，CCI，MACD，STOCH，RMI，TDI，RSIOMA。 -通知服務（屏幕警報|推送通知）。 概括 使用差異交易有助於發現趨勢減弱或勢頭逆轉。有時，您甚至可以將其用作趨勢持續的信號。我們的工具在一個非常舒適和直觀的控制面板中同時提供所有時間範圍的差異檢測，並具有顯示和隱藏的可能性，以使您的圖表盡可能保持清潔。 您會在選擇的歷史時期實時看到超買和超賣情況，定期背離，隱藏背離和無資本背離。 對於沒有大寫字母的差異，我們會在屏幕上顯示MT4通知，並將通知推送到您的手機！
Volatility Ratio Histogram MTF
Damien Camille Leriche
指标
There is always a need to measure if the market is "quiet" or it is volatile. One of the possible way is to use standard deviations, but the issue is simple : We do not have some levels that could help us find out if the market is in a state of lower or higher volatility. This indicator is attempting to do that : •           values above level 0 are indicating state of higher volatility (=GREEN buffer) •           values below level 0 are indicating state of lower volatility (=RED buffer)
Quant Direction
Georgios Kalomoiropoulos
指标
Quant Direction 是一款三维市场分析工具。它通过同时计算多个维度上的精确百分比偏差，提供完全客观的、基于算法的市场分析视角。该算法采用先进的人工智能建模工具开发，并经过全面测试，旨在以独特的精准度解读市场。它可以分析您平台上的任何货币对或金融工具。 无论您是短线 交易者、日内 交易者还是波段交易者，Quant Direction 都是您的理想之选。 交易者的真正优势 Quant Direction 的真正优势在于彻底消除情绪、屏幕疲劳和过度思考。它无需手动点击十几个图表来寻找方向并反复质疑自己的偏好，引擎即可在几毫秒内即时处理 8 个时间周期（从 5 个月到月线）。它能准确告诉你任何时刻谁在掌控市场，确保你始终朝着概率最高的方向进行交易。 市场分析的三个维度 该算法将市场分为三个不同的交易维度，为您提供完整的宏观和微观视角： 超短线交易分析： 捕捉即时、快速的动量变化和较低时间框架的执行点。 日内分析： 识别真实的、潜在的每日方向性偏差。 波动分析： 专注于宏观趋势，确保您不会与大盘机构的走势背道而驰。 独家评分引擎 Quant Direction 的底层采用了一套
作者的更多信息
Bottom Picker Pro MT4
You Long Guo
指标
产品简介 Bottom Picker Pro 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的牛熊波段副图指标。它通过融合多周期极值算法与多重平滑技术，构建出灵敏的牛熊趋势线与波段跟踪系统。该指标能够精准识别市场在极度超买与超卖区域的动能反转，提供明确的抄底、逃顶以及趋势回调信号，帮助交易者在波动的市场中精准把握波段的高低点，并配备完善的多通道信号提醒与冷却过滤机制。 核心功能 牛熊波段趋势系统与超买超卖参考线   系统内置 4 条核心轨迹线：紫色的 牛线 与青绿色的 熊线 用于界定中长期的牛熊多空边界；白色的 波段线 与蓝色的 段线 用于捕捉中短期的价格波动节奏。副图采用固定的 0-100 坐标系，并内置 80 和 20 两条水平参考线以界定超买与超卖区域。 MT5 版本额外支持牛线与辅助线之间的区域填充显示 ，让牛熊力量的扩张与收缩通过色块变化更加直观立体。 做多信号 Buy Dip (抄底) ：当波段线在 20 以下的深度超卖区向上穿越段线时触发，显示红色向上箭头与 "Buy Dip" 文字。这代表市场经历了充分的下跌释放，空头动能枯竭并开始强劲反弹，是极具实战价值的左侧或
Dual Swing Breakout System MT5
You Long Guo
指标
产品简介 Dual Swing Breakout System 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的双摆动突破状态机主图指标。它通过构建快、慢两套完全独立的摆动高低点追踪系统，将市场结构转化为清晰的状态机模型。当价格突破关键摆动极值时，系统会改变状态线的颜色并触发交易信号。该指标帮助交易者过滤市场噪音，精准识别短期动能爆发与中长期趋势反转，提供了一套逻辑严密、视觉直观的主图趋势跟踪解决方案。 核心功能 快慢双轨状态线与实时价格标签   系统在主图绘制 4 条状态线： 快线 由红色（多头状态）和绿色（空头状态）组成，追踪短期 12 周期内的摆动极值突破； 慢线 由紫色（多头状态）和青色（空头状态）组成，基于多周期加权组合算法追踪中长期趋势结构。线条颜色会根据市场状态自动切换，让交易者一眼看清当前所处的多空阶段。系统在最新 K 线右侧显示橙色（快线）和紫色（慢线）的 实时关键价位数字 ，方便交易者设置止损或挂单。 MT5 版本额外支持 K 线变色染色功能 ，让盘整与突破状态通过 K 线颜色直观呈现。 做多信号 Long (快线做多) ：当快线状态从空头（绿色）切换为多头（
FREE
Liquidity Pool Hunter MT4
You Long Guo
指标
产品简介 Liquidity Pool Hunter 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的流动性池主图指标。它基于机构订单流理论，通过统计近期高低点构建流动性聚集区域，精准识别市场中的扫荡、假突破与真突破行为。该指标帮助交易者站在机构视角，识别主力资金的猎杀流动性行为，从而在假突破后的反转行情中捕捉高概率的买卖时机，并提供完善的多通道信号提醒。 核心功能 流动性池区域与高流动性提示   系统通过统计指定周期内的最高价、最低价以及 K 线实体的最高和最低点，构建出 空头流动性池（红色边界线） 和 多头流动性池（绿色边界线） 。这些区域代表了市场中止损单和挂单密集聚集的价格带。当价格在近期频繁触及某一区域时（10 根 K 线内触及 3 次及以上），图表右侧会显示   High Liq Zone (高流动性区)   或   Low Liq Zone (低流动性区)   提示，代表该方向存在大量待猎杀的流动性。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，让流动性扫荡行为通过颜色变化更加直观。 做多信号 Bull Sweep (多头扫荡) ：当价格向下刺穿多头流动性池下边界
Pyramiding Entry Master MT5
You Long Guo
指标
产品简介 Pyramiding Entry Master 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的主图均线趋势跟踪与金字塔式加仓入场指标。它在主图上绘制四周期均线系统（MA5、MA10、MA20、MA60），并基于 55 周期趋势动量模型、成交量放大确认和多重超跌条件，自动生成三类买入信号：半路追涨（Chase）、加仓（Add）和抄底（Dip Buy），覆盖趋势加速追入、次日低吸加仓和深度超跌抄底三种典型入场场景。信号逻辑严谨、视觉层次分明，并配备独立冷却过滤与多通道提醒机制，是构建金字塔加仓交易系统的理想主图工具。 核心功能 四周期均线系统与右侧标签 系统在主线图上绘制四条均线： MA5 白色线 反映超短期价格重心， MA10 黄色线 反映短期趋势方向， MA20 品红色粗线 作为中短期趋势分水岭， MA60 绿色粗线 作为中长期趋势基准。四条均线右侧均附带同色文字标签，便于快速识别各均线位置。均线多头排列（MA5 > MA10 > MA20 > MA60）时代表趋势健康向上，是 Chase 和 Add 信号发挥最佳效力的背景条件。 MT5 版本额外支持信号 K 线染色
FREE
Pattern Recognition Master System MT5
You Long Guo
指标
产品简介 Pattern Recognition Master System 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的主图经典 K 线形态自动识别指标。它在主图上自动侦测并标注十一类经典反转与中继形态，涵盖双顶双底、头肩顶底、锤子吊颈、吞没、十字星以及晨星暮星，并为每类形态配备独立的冷却过滤周期，从源头抑制重复信号。该指标视觉紧凑、信号分层清晰，并支持按形态独立开关提醒，是构建形态交易系统的理想主图工具。 核心功能 形态自动识别与紧凑标注 系统在满足条件的 K 线附近自动绘制形态名称文字与方向箭头，看跌类形态（双顶、头肩顶、吊颈、看跌吞没、十字星、暮星）标注于 K 线上方，看涨类形态（双底、头肩底、锤子、看涨吞没、晨星）标注于 K 线下方，多形态同现时自动紧凑错位排布，避免文字重叠。双顶与头肩顶附带红色向下箭头，双底与头肩底附带绿色向上箭头，方向一目了然。 MT5 版本额外支持形态 K 线染色功能 ，将触发形态的关键 K 线按多空属性着色，让形态位置通过 K 线颜色直观呈现。 看跌形态信号 M Top (双顶)：当当前 K 线为局部高点、且在近 10 至 25 根 K 线
FREE
TD Sequential Pro MT5
You Long Guo
指标
产品简介 TD Sequential Pro 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的九转序列主图指标，基于经典的 Tom DeMark 序列理论深度开发。该指标通过统计连续 9 根 K 线的收盘价与 4 根前 K 线的比较关系，精准识别市场动能衰竭点。它能帮助交易者在趋势末端捕捉高概率的反转机会，并提供完善的序列跟踪、数字标记与多通道信号提醒功能。 核心功能 九转序列数字标记与 K 线染色   系统会自动统计上涨和下跌的连续计数，当计数达到 5 至 9 时，会在 K 线高低点附近标注对应数字。上涨序列 5-8 显示为紫色，9 显示为绿色；下跌序列 5-8 显示为青色，9 显示为红色。5-8 的数字标记采用回溯确认机制，仅当该轮序列最终走满 9 时才会显示，确保信号的有效性。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，让序列进程通过颜色变化一目了然。 做多信号 Low 9 (低九) ：当连续 9 根 K 线的收盘价均低于各自前 4 根 K 线的收盘价时触发。这代表空头动能已经极度衰竭，市场出现高概率的底部反转信号，是经典的左侧建仓或加仓时机。 TD Track Down
FREE
Dual Swing Breakout System MT4
You Long Guo
指标
产品简介 Dual Swing Breakout System 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的双摆动突破状态机主图指标。它通过构建快、慢两套完全独立的摆动高低点追踪系统，将市场结构转化为清晰的状态机模型。当价格突破关键摆动极值时，系统会改变状态线的颜色并触发交易信号。该指标帮助交易者过滤市场噪音，精准识别短期动能爆发与中长期趋势反转，提供了一套逻辑严密、视觉直观的主图趋势跟踪解决方案。 核心功能 快慢双轨状态线与实时价格标签   系统在主图绘制 4 条状态线： 快线 由红色（多头状态）和绿色（空头状态）组成，追踪短期 12 周期内的摆动极值突破； 慢线 由紫色（多头状态）和青色（空头状态）组成，基于多周期加权组合算法追踪中长期趋势结构。线条颜色会根据市场状态自动切换，让交易者一眼看清当前所处的多空阶段。系统在最新 K 线右侧显示橙色（快线）和紫色（慢线）的 实时关键价位数字 ，方便交易者设置止损或挂单。 MT5 版本额外支持 K 线变色染色功能 ，让盘整与突破状态通过 K 线颜色直观呈现。 做多信号 Long (快线做多) ：当快线状态从空头（绿色）切换为多头（
FREE
Dynamic Fibonacci Deviation MT5
You Long Guo
指标
产品简介 Dynamic Fibonacci Deviation 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的自适应斐波那契水平线主图指标。它创新性地将 EMA 动态中线、标准差波动率与斐波那契比例相结合，构建出能够随市场波动自动伸缩的智能支撑阻力系统。该指标通过超买超卖识别与回落反弹信号，帮助交易者在均值回归行情中精准捕捉高概率的买卖时机，并提供完善的实时状态监控与多通道信号提醒。 核心功能 自适应斐波那契通道与 K 线染色   系统以 EMA 作为动态中线，结合标准差计算当前市场的波动幅度，并通过 EMA 平滑后的最大偏离倍数动态调整斐波那契比例。通道上下各绘制 6 条水平线，涵盖 0.191、0.5、0.75、1.0、1.382、1.618 等经典斐波那契比例，颜色从绿色（低位）渐变到紫色（高位），让价格所处的波动区间一目了然。图表右侧会实时显示当前的   中线价格   和   标准差数值 。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，让超买超卖状态通过颜色变化更加直观。 做多信号 Oversold (超卖) ：当价格收盘价跌破下轨第 4 水平线 (Dn4, 1.0
FREE
Pyramiding Entry Master MT4
You Long Guo
指标
产品简介 Pyramiding Entry Master 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的主图均线趋势跟踪与金字塔式加仓入场指标。它在主图上绘制四周期均线系统（MA5、MA10、MA20、MA60），并基于 55 周期趋势动量模型、成交量放大确认和多重超跌条件，自动生成三类买入信号：半路追涨（Chase）、加仓（Add）和抄底（Dip Buy），覆盖趋势加速追入、次日低吸加仓和深度超跌抄底三种典型入场场景。信号逻辑严谨、视觉层次分明，并配备独立冷却过滤与多通道提醒机制，是构建金字塔加仓交易系统的理想主图工具。 核心功能 四周期均线系统与右侧标签 系统在主线图上绘制四条均线： MA5 白色线 反映超短期价格重心， MA10 黄色线 反映短期趋势方向， MA20 品红色粗线 作为中短期趋势分水岭， MA60 绿色粗线 作为中长期趋势基准。四条均线右侧均附带同色文字标签，便于快速识别各均线位置。均线多头排列（MA5 > MA10 > MA20 > MA60）时代表趋势健康向上，是 Chase 和 Add 信号发挥最佳效力的背景条件。 MT5 版本额外支持信号 K 线染色
FREE
TD Sequential Pro MT4
You Long Guo
指标
产品简介 TD Sequential Pro 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的九转序列主图指标，基于经典的 Tom DeMark 序列理论深度开发。该指标通过统计连续 9 根 K 线的收盘价与 4 根前 K 线的比较关系，精准识别市场动能衰竭点。它能帮助交易者在趋势末端捕捉高概率的反转机会，并提供完善的序列跟踪、数字标记与多通道信号提醒功能。 核心功能 九转序列数字标记与 K 线染色   系统会自动统计上涨和下跌的连续计数，当计数达到 5 至 9 时，会在 K 线高低点附近标注对应数字。上涨序列 5-8 显示为紫色，9 显示为绿色；下跌序列 5-8 显示为青色，9 显示为红色。5-8 的数字标记采用回溯确认机制，仅当该轮序列最终走满 9 时才会显示，确保信号的有效性。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，让序列进程通过颜色变化一目了然。 做多信号 Low 9 (低九) ：当连续 9 根 K 线的收盘价均低于各自前 4 根 K 线的收盘价时触发。这代表空头动能已经极度衰竭，市场出现高概率的底部反转信号，是经典的左侧建仓或加仓时机。 TD Track Down
FREE
Dynamic Trend Follower MT5
You Long Guo
指标
Dynamic Trend Follower 主图指标深度解析：双均线变色 + 金叉死叉标记 + 买卖信号 + 趋势转换 + 强势金/死叉 指标概述 Dynamic Trend Follower 是一款专为   MT4、5平台   设计的高品质主图均线交叉综合信号指标。它突破了传统单一均线或简单交叉的局限，通过整合   双均线趋势变色系统 、 金叉死叉"+"标记与差值百分比 、 买卖信号箭头 、 趋势转换提示   以及   强势金叉/死叉识别 ，结合均线状态判定和多层信号标注机制，在主图上直观呈现市场趋势方向、交叉爆发点和关键反转预警。其核心价值在于利用多维度均线算法融合和信号过滤机制，帮助交易者在复杂行情中精准识别高概率的趋势跟随和反转机会。 1. 核心信号系统 1.1 双均线趋势变色系统   短期均线（Short MA）   — 线宽2：上涨 lime绿色 / 下跌 红色 / 走平 蓝色   长期均线（Long MA）   — 线宽3：上涨 lime绿色 / 下跌 红色 / 走平 蓝色   交易意义 ：通过颜色直观判断均线方向，绿色代表多头趋势，红色代表空头趋势，蓝色
FREE
Dynamic Fibonacci Deviation MT4
You Long Guo
指标
产品简介 Dynamic Fibonacci Deviation 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的自适应斐波那契水平线主图指标。它创新性地将 EMA 动态中线、标准差波动率与斐波那契比例相结合，构建出能够随市场波动自动伸缩的智能支撑阻力系统。该指标通过超买超卖识别与回落反弹信号，帮助交易者在均值回归行情中精准捕捉高概率的买卖时机，并提供完善的实时状态监控与多通道信号提醒。 核心功能 自适应斐波那契通道与 K 线染色   系统以 EMA 作为动态中线，结合标准差计算当前市场的波动幅度，并通过 EMA 平滑后的最大偏离倍数动态调整斐波那契比例。通道上下各绘制 6 条水平线，涵盖 0.191、0.5、0.75、1.0、1.382、1.618 等经典斐波那契比例，颜色从绿色（低位）渐变到紫色（高位），让价格所处的波动区间一目了然。图表右侧会实时显示当前的   中线价格   和   标准差数值 。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，让超买超卖状态通过颜色变化更加直观。 做多信号 Oversold (超卖) ：当价格收盘价跌破下轨第 4 水平线 (Dn4, 1.0
FREE
Pattern Recognition Master System MT4
You Long Guo
指标
产品简介 Pattern Recognition Master System 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的主图经典 K 线形态自动识别指标。它在主图上自动侦测并标注十一类经典反转与中继形态，涵盖双顶双底、头肩顶底、锤子吊颈、吞没、十字星以及晨星暮星，并为每类形态配备独立的冷却过滤周期，从源头抑制重复信号。该指标视觉紧凑、信号分层清晰，并支持按形态独立开关提醒，是构建形态交易系统的理想主图工具。 核心功能 形态自动识别与紧凑标注 系统在满足条件的 K 线附近自动绘制形态名称文字与方向箭头，看跌类形态（双顶、头肩顶、吊颈、看跌吞没、十字星、暮星）标注于 K 线上方，看涨类形态（双底、头肩底、锤子、看涨吞没、晨星）标注于 K 线下方，多形态同现时自动紧凑错位排布，避免文字重叠。双顶与头肩顶附带红色向下箭头，双底与头肩底附带绿色向上箭头，方向一目了然。 MT5 版本额外支持形态 K 线染色功能 ，将触发形态的关键 K 线按多空属性着色，让形态位置通过 K 线颜色直观呈现。 看跌形态信号 M Top (双顶)：当当前 K 线为局部高点、且在近 10 至 25 根 K 线
FREE
Dynamic Trend Follower MT4
You Long Guo
指标
Dynamic Trend Follower 主图指标深度解析：双均线变色 + 金叉死叉标记 + 买卖信号 + 趋势转换 + 强势金/死叉 指标概述 Dynamic Trend Follower 是一款专为   MT4平台   设计的高品质主图均线交叉综合信号指标。它突破了传统单一均线或简单交叉的局限，通过整合   双均线趋势变色系统 、 金叉死叉"+"标记与差值百分比 、 买卖信号箭头 、 趋势转换提示   以及   强势金叉/死叉识别 ，结合均线状态判定和多层信号标注机制，在主图上直观呈现市场趋势方向、交叉爆发点和关键反转预警。其核心价值在于利用多维度均线算法融合和信号过滤机制，帮助交易者在复杂行情中精准识别高概率的趋势跟随和反转机会。 1. 核心信号系统 1.1 双均线趋势变色系统   短期均线（Short MA）   — 线宽2：上涨 lime绿色 / 下跌 红色 / 走平 蓝色   长期均线（Long MA）   — 线宽3：上涨 lime绿色 / 下跌 红色 / 走平 蓝色   交易意义 ：通过颜色直观判断均线方向，绿色代表多头趋势，红色代表空头趋势，蓝色代表
FREE
Gap Up Hunter
You Long Guo
指标
合理的指标，合理的价格 【指标名称】： 跳空短线王 1. 核心功能   多周期共振 ：融合   13/34/55   周期KDJ，过滤假信号，提升胜率。   跳空捕捉 ：识别   跳空高开   形态，捕捉市场强势启动点。   顶底预警 ：利用   J值   敏感性，精准预警行情转折。 2. 信号说明   买入信号一：UP 图表显示白色   “UP” 。代表   跳空高开   阳线站上   MA5 。预示   多头强势 ，适合   追涨 。   买入信号二：Buy 图表显示绿色   “”   及   “Buy” 。代表   低位超卖   区形成   金叉 。预示   反弹概率   高，适合   抄底 。   卖出信号：Sell 图表显示红色   “”   及   “Sell” 。代表   高位超买   区形成   死叉 。预示   动能衰竭 ，建议   止盈 。   其他 ： MA5/MA10   均线用于判断趋势方向。 3. 图形展示   MA线 ：白色MA5，黄色MA10，判断趋势支撑。   UP信号 ：白色文字，位于K
FREE
Smart Divergence Finder
You Long Guo
指标
Smart Divergence Finder 指标深度解析：趋势、背离与共振的实战指南 指标简介 Smart Divergence Finder 是一款专为 MT4/MT5 平台设计的智能主图综合指标。它突破传统副图背离分析的碎片化局限，通过算法整合趋势判定、多指标背离检测与智能信号过滤功能，将关键交易信号直接呈现在价格图表中。该指标的核心价值在于利用动态验证机制识别高概率反转点，显著降低假信号干扰，帮助交易者在趋势延续与反转临界点做出精准决策。 核心信号详解 1. 趋势与动态均线系统 指标通过自适应均线组实时界定市场状态，避免滞后性干扰：   EMA Fast（亮蓝色实线） ：动态调整的短期敏感均线，根据市场波动率自动优化周期参数，紧贴价格运行。   EMA Smart（紫色虚线） ：基于波动率加权的智能趋势线，平滑度高于传统EMA，能有效过滤短期噪音，作为多空分界参考。   趋势确认信号（彩色箭头） ： 绿色实心箭头 ：价格站上双均线且快线向上发散，确认多头趋势。 红色空心箭头 ：价格跌破双均线且快线向下收敛，确认空头趋势。 2. 智能多指标背离检测 指标同步扫
Black Horse Finder
You Long Guo
指标
Black Horse Finder 指标深度解析：趋势、压力支撑与多重信号的实战指南 指标简介 Black Horse Finder 是一款专为 MT4 平台设计的综合性主图指标。它源自经典的通达信综合主图逻辑，突破了单一均线或单一指标的局限，将趋势判断、动态压力支撑、多重买入信号（如老鼠仓、黑马线）以及背离检测高度集成于主图界面。该指标的核心价值在于通过多重算法过滤与冷却周期机制，帮助交易者在复杂的行情中精准捕捉高胜率的反转与突破机会。 核心信号详解 趋势与动态压力支撑系统 指标在主图上绘制了核心趋势线与动态通道，用于界定当前的市场状态： MA8 与 MA12（蓝色实线）：代表短期与中期价格趋势，通过两者的排列关系（如 MA8 > MA12）直观判断多空方向。 压力线（青色线）：基于过去30根K线的最高价动态计算，代表上方的阻力位。 支撑线（绿色线）：基于过去30根K线的最低价动态计算，代表下方的支撑位。 多重买入信号检测 指标内置了多种高胜率的买入逻辑，并自动在主图上标注向上箭头（lime色）： 老鼠仓 (Insider)：在低价位出现大阴线或特定跌幅后，次日出
Channel Breakout Master MT4
You Long Guo
指标
双通道趋势主图指标（Channel Breakout Master）深度解析：加权通道、双重EMA与趋势状态实战指南 指标简介 Channel Breakout Master（双通道趋势主图指标）源自通达信SLTD系列，是一款专为MT4/MT5平台设计的高阶主图趋势指标。它突破了传统单一布林带或均线通道的局限，通过 加权高低点EMA90通道 与 双重EMA平滑通道（25/60周期）   的双通道嵌套架构，配合趋势状态判定和通道触及信号，在主图上直观呈现市场的趋势方向、强弱状态及关键转折点。其核心价值在于利用多层通道过滤与信号冷却机制，帮助交易者在复杂行情中精准识别高概率的顺势交易与反转机会。 核心信号详解 1. 双通道系统架构 指标在主图上绘制两套核心通道，用于定义市场的多层级状态： 加权高低点通道（90周期EMA） 采用20,19,...,2,1的加权方式计算高低点，再经过90周期EMA平滑 生成扩展上轨（SLTD8）和扩展下轨（SLTD9），作为通道的宏观边界参考 双重EMA平滑通道（25/60周期）   25周期通道（白色虚线 + 黄色中线） ：由双重EMA（E
Ultimate Signal Hub MT4
You Long Guo
指标
终极信号枢纽主图指标（Ultimate Signal Hub）深度解析：MA60趋势基准、动量起爆与多层共振实战指南 指标简介 Ultimate Signal Hub（终极信号枢纽主图指标）是一款专为   MT4/MT5 平台   设计的高阶主图综合信号指标。它突破了传统单一均线或振荡器的局限，通过   MA60 趋势基准线 、 MACD 变种起爆算法 、 类 KDJ 振荡器   以及   突破/追涨形态识别   的多维嵌套架构，配合趋势状态判定和多层信号过滤机制，在主图上直观呈现市场的趋势方向、动量爆发点及关键转折预警。其核心价值在于利用多维度算法融合与信号冷却机制，帮助交易者在复杂行情中精准识别高概率的趋势跟踪与反转机会。 1. 核心信号体系 1.1 趋势基准线（MA60） 绘制   60 周期简单移动平均线 （白色虚线），用于界定市场主要趋势方向。   实战意义 ：价格在 MA60 之上时，优先考虑做多信号；价格在 MA60 之下时，优先考虑做空信号。MA60 是整个指标系统的   “方向锚点” 。 1.2 动量起爆类信号（MACD 变种算法）   Ignite（起
Bull Bear Decision Maker MT4
You Long Guo
指标
产品简介 Bull Bear Decision Maker 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的多合一主图趋势与反转决策指标。它源自经典的 NXMMA 交易体系，深度融合了威廉指标变种、KDJ、RSI 以及多重均线系统。该指标通过多维度的算法共振，帮助交易者在复杂的行情中精准识别高概率的趋势跟随、底部反转以及顶部逃顶机会，并提供完善的实时状态监控与多通道信号提醒。 核心功能 趋势追踪与 K 线染色   内置 MA17、EMA55 和 MA30 三条核心均线，直观展示中长期趋势方向。图表右侧会实时显示当前的   Bull (多头)   或   Bear (空头)   状态。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，通过 K 线颜色的自动切换，让多空动能的转换一目了然。 多维买入信号   提供 6 种不同级别的买入提示。 B (基础买入)   捕捉威廉变种趋势反转； Buy In (买进)   代表多重均线共振突破； Attack (进攻)   提示短期动能爆发； Bull (牛)   则在完美均线多头排列时触发，信号可靠性极高。 精准逃顶机制   包含   S (基
Channel State Analyzer MT4
You Long Guo
指标
产品简介 Channel State Analyzer 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的趋势通道主图指标。它融合了线性回归斜率趋势线、加权通道、55 周期高低点监控以及通道状态识别。该指标通过动态通道与趋势线的配合，帮助交易者在复杂行情中精准识别趋势转折、通道突破以及短期底部机会，并提供完善的实时状态监控与多通道信号提醒。 核心功能 斜率趋势线与 K 线染色   基于 10 周期线性回归斜率与 EMA20 平滑算法，构建高灵敏度的主趋势线，直观展示中短期趋势方向。图表右侧会实时显示当前的   Bull Trend (多头趋势)   或   Bear Trend (空头趋势)   状态。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，多头为蓝色、空头为黄色、涨幅超过 5% 显示为青色，让多空动能转换一目了然。 加权趋势通道   采用独特的 8 级权重算法构建上下轨通道，上轨为加权均值线，下轨为多重低点均值平滑线。通道的收窄与扩张直观反映市场波动率变化，帮助交易者判断调整结束与趋势启动时机。 55 周期极值监控   自动标记 55 周期内的   55 High (新高)
Auto Trend Bands MT4
You Long Guo
指标
产品简介 Auto Trend Bands 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的自适应趋势通道主图指标。它基于线性回归算法与标准差动态构建趋势通道，能够自动识别市场趋势方向并根据斜率变化实时变色。该指标通过通道突破信号与强趋势标记，帮助交易者在复杂行情中精准捕捉趋势启动与加速机会，并提供完善的实时状态监控与多通道信号提醒。 核心功能 自适应趋势通道与 K 线染色   采用线性回归预测算法构建通道中线，并结合标准差动态计算上下轨。通道会根据斜率方向自动变色： 上升趋势显示为绿色 (#089981) ， 下降趋势显示为红色 (#f23645) ，让趋势方向一目了然。图表右侧会实时显示当前的   Uptrend (上升趋势)   或   Downtrend (下降趋势)   状态及斜率数值。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，让多空动能转换通过颜色变化更加直观。 强趋势标记   系统会自动计算斜率的平均值，当当前斜率的绝对值超过历史平均水平时，会在通道外侧绘制圆点标记。这代表市场进入加速阶段，是顺势加仓或持仓的强力信号。 做多信号 Resistance (阻力位突
Color Trend Master MT4
You Long Guo
指标
产品简介 Color Trend Master 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的多层 WMA 平滑趋势线主图指标。它基于经典的 MavilimW 算法，通过 6 层斐波那契周期的加权移动平均嵌套计算，构建出极度平滑且反应灵敏的趋势跟踪系统。该指标能够精准识别趋势拐点，并通过颜色变化、买卖信号与强势标记，帮助交易者在复杂行情中清晰把握趋势方向与动能强度，提供完善的实时状态监控与多通道信号提醒。 核心功能 6 层 WMA 平滑趋势线与 K 线染色   系统采用 3、5、8、13、21、34 这 6 个斐波那契周期，对收盘价进行层层嵌套的加权移动平均计算，最终生成一条极度平滑的 MAVW 趋势线。该趋势线会根据方向自动变色： 上升趋势显示为蓝色 ， 下降趋势显示为红色 ， 横盘整理显示为黄色 ，让趋势状态一目了然。图表右侧会实时显示当前的   Rising Trend (上升趋势)   或   Falling Trend (下降趋势)   状态及 MAVW 数值。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，让多空动能转换通过颜色变化更加直观。 强势标记   当趋势线方
Confluence System 6 in 1 MT4
You Long Guo
指标
产品简介 6in1 Confluence System 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的多指标共振副图指标。它创新性地将 MACD、KDJ、RSI、LWR、BBI、MTM 这 6 种经典技术指标融合在一个副图窗口中，通过可视化的圆点矩阵实时展示多空力量对比。当 6 个指标同时指向同一方向时，系统会发出高概率的共振信号，帮助交易者在复杂行情中快速识别趋势共识，捕捉确定性极高的买卖时机。 核心功能 6 指标可视化矩阵   系统在副图窗口中绘制 6 行圆点矩阵，分别对应   MACD、KDJ、RSI、LWR、BBI、MTM   六个指标。每根 K 线对应的 6 个圆点会根据各指标的多空状态实时变色： 红色圆点代表该指标当前看多 ， 绿色圆点代表该指标当前看空 。这种设计让交易者无需切换多个副图，即可一眼看清所有指标的多空共识，大幅提升决策效率。右侧会显示各指标的名称标签，方便对照识别。 做多信号 All Bull (全多共振) ：当 6 个指标（MACD、KDJ、RSI、LWR、BBI、MTM）同时看多时触发，并在副图顶部显示红色向上箭头和 "All Bull" 文字。
Triple Divergence Hunter MT4
You Long Guo
指标
产品简介 Triple Divergence Hunter 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的多指标背离检测副图指标。它深度整合了 MACD、KDJ、RSI 三大经典动能指标，通过严密的交叉与极值对比算法，精准捕捉价格与指标之间的顶底背离现象。同时，指标内置自定义 K88/D88 动能趋势系统，帮助交易者在趋势末端提前识别反转信号，在复杂行情中捕捉高胜率的左侧或右侧交易机会。 核心功能 K88/D88 动能趋势系统与超买超卖参考线   系统基于 34 周期极值计算构建自定义 KDJ 模型，生成 K88 主线与 D88 辅线。K88 线会根据多空状态自动变色： 多头状态显示为红色 ， 空头状态显示为绿色 。副图固定 0-100 坐标系，并内置 80 和 20 两条水平参考线，用于界定超买与超卖区域。 MT5 版本额外支持 K88/D88 柱状图填充显示 ，让动能转换与多空力量对比更加直观立体。 做多信号 (底背离 Bottom Divergence) MACD Bot (MACD底背离) ：当价格创出新低，但 MACD 的 DIF 线未创出新低，且在 DIF 上穿 D
Five Dimension Resonance System MT4
You Long Guo
指标
产品简介 Five Dimension Resonance System 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的五维共振交易主图指标。它创新性地将趋势跟踪、波动率突破、区间突破、背离反转与动能评分 5 大独立交易系统融合于一体。通过严格的共振过滤机制，当 5 个系统中至少有 2 个同时发出同向信号时，才会触发高概率的共振开仓提示。该指标帮助交易者从多个维度交叉验证市场方向，过滤单一指标的假信号，提供了一套完整且极具实战价值的主图交易解决方案。 核心功能 EMA 趋势线与 ATR 通道   系统在主图绘制一条 20 周期 EMA 趋势线，并根据价格与 EMA 的相对位置自动变色： 多头状态显示为红色 ， 空头状态显示为绿色 。同时，系统基于 20 周期均线和 2 倍 ATR 构建动态波动率通道（灰色点线），用于界定价格的正常波动范围与极端突破区域。 MT5 版本额外支持 K 线变色染色功能 ，让趋势状态通过 K 线颜色直观呈现。 做多信号 E (EMA Trend / EMA趋势) ：当价格向上穿越 20 EMA，且 EMA 线本身保持向上发散时触发，在 K 线低点下方显
Peak Valley Hunter MT4
You Long Guo
指标
产品简介 Peak Valley Hunter (HZ88) 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的全能型主图趋势跟踪与波段反转指标。它通过构建三重复合均线系统（操盘线与趋势线），结合动态压力支撑追踪算法和 K 线形态识别技术，为交易者提供从趋势确认、动能爆发到局部反转的全方位交易信号。该指标逻辑严密、视觉清晰，并配备完善的信号冷却与多通道提醒机制，是构建主图交易系统的理想选择。 核心功能 三重复合均线与动态压力支撑系统   系统在主图绘制两条核心复合均线： 操盘线 （由 EMA3、MA9、MA15 复合而成）反应灵敏，用于捕捉短期交易机会，收盘站上显示白色，跌破显示浅蓝色； 趋势线 （由 EMA8、MA14、MA24 复合而成）用于界定中期趋势方向，收盘站上显示红色，跌破显示绿色。同时，系统基于 8 周期极值算法动态绘制灰色的 压力线（上 0）   与 支撑线（下 0） ，实时追踪市场的波峰与波谷结构。系统在最新 K 线右侧显示白色 实时收盘价标签 。 MT5 版本额外支持 K 线变色染色功能 ，让反转形态通过 K 线颜色直观呈现。 做多信号 Open Long (开
Multi Dimensional Bottom Finder MT4
You Long Guo
指标
产品简介 Multi Dimensional Bottom Finder 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的高阶副图震荡与多维共振指标。它打破了传统单一 KDJ 或 RSI 指标的局限，通过融合多周期随机震荡算法、CCI 极值分析、成交量异动检测与乖离率修复模型，构建了一套极具深度的底部猎手系统。该指标能够敏锐捕捉市场在极度超卖区域的动能反转，并通过多维度共振过滤出极高胜率的战略级抄底信号，是波段交易者和左侧交易者不可或缺的副图利器。 核心功能 多维震荡柱状图与趋势平滑线系统   系统在副图绘制了丰富的视觉元素以反映市场微观结构： KHLD7 多色柱状图 通过品红、红、蓝、青四种颜色及 50 中轴的分段，直观展现动能的强弱与多空状态的切换； KHLD13 低位柱 （红/绿）专门用于放大和捕捉底部区域的微弱反转动能； KHLD22 青线 与   KHLD23 棕线 作为中短期趋势的平滑跟踪线，辅助判断震荡区间的突破方向。副图内置 0、50、100 三条水平参考线以界定超买、中轴与超卖区域。 MT5 版本额外支持更精细的柱状图分段着色、超买超卖点线以及 80 虚线参考
Low Buy High Sell Radar MT4
You Long Guo
指标
产品简介 Low Buy High Sell Radar 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的全能型主图趋势跟踪与波段交易指标。它通过构建动态趋势线变色系统，结合多周期震荡算法（TSI 与 RSI）、量价动能模型与信号冷却过滤机制，为交易者提供从趋势确认、超买超卖识别到精准入场离场的全方位交易信号。该指标逻辑严密、视觉清晰，并配备完善的信号冷却与多通道提醒机制，是构建主图交易系统的理想选择。 核心功能 动态趋势线与均线系统 系统在主图绘制两条核心趋势识别元素： MA60 品红线 作为 60 周期简单移动平均线，提供中长期趋势基准参考； 动态趋势线 以白色中轴线为基础，当短期动能持续上升时自动转为 红色粗线 ，当短期与中期动能同步走弱时转为 绿色粗线 ，直观反映多空主导权的切换。交易者仅需观察趋势线颜色即可快速判断当前市场的主导方向。系统在最新 K 线右侧显示白色 实时收盘价标签 。 MT5 版本额外支持 K 线变色染色功能 ，上涨染蓝色、下跌染红色、持平染灰色、趋势转多染黄色，让趋势状态与反转形态通过 K 线颜色直观呈现。 做多信号 Low Buy (低吸)：当短期震
MACD Trend Visualizer System MT4
You Long Guo
指标
产品简介 MACD Trend Visualizer System 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的主图 MACD 趋势可视化与多空切换交易指标。它在主图上绘制四周期均线系统（MA5、MA10、MA30、MA60），并在内部计算 MACD 柱状值，将 MACD 多空动能与均线排列、价格位置三重条件融合，自动判定当前市场处于多头趋势还是空头趋势，并在趋势切换的关键节点生成 Long（做多）和 Short（做空）入场信号。同时，系统内置基于盈利目标距离的离场预警机制，当持仓浮盈达到设定阈值且价格出现短期回落迹象时，自动触发 Exit Long（多减）或 Exit Short（空减）离场提示。信号逻辑严谨、视觉层次分明，并配备独立提醒开关与多通道通知机制，是构建趋势跟踪与盈利保护交易系统的理想主图工具。 核心功能 四周期均线系统与 MACD 趋势融合 系统在主线图上绘制四条均线： MA5 白色线 反映超短期价格重心， MA10 黄色线 反映短期趋势方向， MA30 品红色线 作为中期趋势参考， MA60 绿色粗线 作为中长期趋势基准与多空分水岭。系统在内部同步计算 12
筛选:
无评论
回复评论