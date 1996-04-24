Auto Trading Plan Generator Ultra MT5

Обзор продукта
Auto Trading Plan Generator Ultra — это генератор торговых планов по отскоку от скользящих средних для главного графика, разработанный для обеих платформ MT4 и MT5. Построенный на многопериодной системе скользящих средних, он создаёт многомерную модель обнаружения отскока, которая автоматически генерирует сигналы Buy или Sell, когда цена касается скользящей средней и производит направленный отскок. В момент срабатывания сигнала система мгновенно рисует полную панель торгового плана у сигнальной свечи, включающую динамический уровень стоп‑лосса, два целевых уровня прибыли и соотношение риск/прибыль на основе структурных уровней. Кроме того, система рисует пунктирную линию стоп‑лосса в течение нескольких свечей после сигнала и отображает текущее состояние тренда и цену долгосрочной скользящей средней в реальном времени справа от графика. Объединяя идентификацию сигналов, генерацию плана, визуализацию стоп‑лосса и мониторинг состояния тренда в одном инструменте, он является идеальным средством главного графика для построения дисциплинированной торговой системы.
Ключевые функции
Обнаружение отскока по нескольким скользящим средним и определение состояния тренда Система внутренне вычисляет на главном графике несколько простых и экспоненциальных скользящих средних, охватывающих краткосрочные и долгосрочные измерения тренда. Система определяет состояние тренда, подсчитывая, сколько скользящих средних текущее закрытие превышает или находится ниже: когда цена ниже большинства скользящих средних, состояние классифицируется как откат восходящего тренда / покупка на просадке (Up Trend); когда цена выше большинства скользящих средних, состояние классифицируется как отскок нисходящего тренда / продажа (Down Trend); в остальных случаях — боковик (Range). Справа от графика отображается текстовая метка состояния тренда в реальном времени (зелёная Up Trend / красная Down Trend / серая Range) и точная цена долгосрочной скользящей средней (синяя), позволяя трейдеру мгновенно оценить текущую рыночную среду.
Панель торгового плана и пунктирная линия стоп‑лосса Это самая отличительная функция данного индикатора. При каждом срабатывании сигнала Buy или Sell система автоматически рисует структурированную панель торгового плана рядом с сигнальной свечой, содержащую четыре ключевых элемента: Stop (динамический уровень стоп‑лосса, автоматически рассчитываемый на основе более консервативного из индикатора волатильности и недавних структурных экстремумов), T1 (первая цель прибыли на основе фиксированного множителя риска), T2 (вторая цель прибыли на основе большего множителя риска) и RR (соотношение риск/прибыль на основе расстояния от недавних структурных экстремумов до входа, делённого на риск). Панель использует цветовую кодировку — белый заголовок, красный стоп, зелёные цели, жёлтое соотношение риск/прибыль — для мгновенной читаемости. Кроме того, система рисует красную пунктирную линию стоп‑лосса в течение заданного числа свечей после сигнала, сохраняя уровень стопа постоянно видимым на графике для укрепления дисциплинированного исполнения. Версия для MT5 дополнительно поддерживает цветовую окраску свечей сигналов: свечи, вызвавшие сигнал Buy, окрашиваются в зелёный, Sell — в красный, благодаря чему момент входа наглядно отображается цветом свечи.
Сигнал на покупку
  • Buy (В лонг): Срабатывает, когда состояние тренда классифицировано как откат восходящего тренда и выполнено условие обнаружения отскока (недавний минимум коснулся скользящей средней, а закрытие текущей свечи отскочило выше этой скользящей средней при бычьем закрытии); под свечой отображается зелёная стрелка вверх с текстом "Buy" и одновременно рисуется полная панель торгового плана для лонга. Это означает, что цена здоровым образом откатила к уровню поддержки скользящей средней внутри восходящего тренда, нашла поддержку и отскочила, что делает сигнал классическим сигналом покупки на просадке от поддержки скользящей средней, подходящим для точного захвата начальной точки отскока во время отката тренда.
Сигнал на продажу
  • Sell (В шорт): Срабатывает, когда состояние тренда классифицировано как отскок нисходящего тренда и выполнено условие обнаружения отскока (недавний максимум коснулся скользящей средней, а закрытие текущей свечи отскочило ниже этой скользящей средней при медвежьем закрытии); над свечой отображается красная стрелка вниз с текстом "Sell" и одновременно рисуется полная панель торгового плана для шорта. Это означает, что цена отскочила к уровню сопротивления скользящей средней внутри нисходящего тренда, встретила давление продавцов и развернулась, что делает сигнал классическим сигналом продажи от сопротивления скользящей средней, подходящим для точного захвата начальной точки разворота во время отскока тренда.
Практическое применение
В повседневной торговле по отскоку от скользящих средних главная ценность данного индикатора заключается в принципе «сигнал равен плану». Традиционные индикаторы дают лишь направление входа, тогда как данный индикатор в момент срабатывания сигнала предоставляет полный стоп‑лосс, цели прибыли и соотношение риск/прибыль, позволяя трейдеру немедленно исполнять без ручных расчётов. Рекомендуется использовать уровень Stop из панели торгового плана как жёсткий стоп‑лосс, T1 как первую цель частичного выхода (фиксация части прибыли), а T2 как вторую цель частичного или полного выхода (фиксация большей прибыли). Значение RR (соотношение риск/прибыль) может служить вспомогательным фильтром качества сигнала: когда RR высокое, это указывает на достаточное пространство до структурного экстремума и более высокое качество сигнала; когда RR низкое, пространство сверху или снизу ограничено, и сигнал можно пропустить или уменьшить объём позиции.
Красная пунктирная линия стоп‑лосса сохраняется в течение нескольких свечей после сигнала, служа прежде всего визуальным напоминанием, предотвращающим произвольное перемещение стопа трейдером из‑за эмоциональных колебаний во время удержания позиции. Рекомендуется синхронизировать уровень пунктирной линии с фактическим стоп‑ордером в торговом терминале, реализуя дисциплинированное исполнение «что видишь, то и ставишь». Метка состояния тренда справа от графика может служить вспомогательным фильтром сигналов: в состоянии Up Trend обращайте внимание только на сигналы Buy, в состоянии Down Trend — только на сигналы Sell, в состоянии Range оба типа сигналов требуют осторожности или уменьшения объёма позиции.
Настройки параметров
Параметры основного алгоритма: Signal cooldown управляет периодом охлаждения для сигналов Buy и Sell, эффективно предотвращая повторные сигналы при многократных колебаниях цены вблизи скользящих средних, сохраняя дефицитность и практическую ценность сигналов. Plan line bars управляет длительностью отображения красной пунктирной линии стоп‑лосса после сигнала; большее значение сохраняет линию дольше, что подходит для трейдеров с длительным удержанием, меньшее значение делает график чище для краткосрочной торговли. Max Lookback Bars задаёт максимальное число исторических свечей с отметками сигналов и панелями плана, обеспечивая баланс между чистотой графика и потребностями бэктестинга.
Настройки оповещений: Alert On Bar Close включён по умолчанию, и настоятельно рекомендуется оставить его включённым, чтобы оповещения срабатывали только после закрытия и подтверждения свечи, избегая ложных сигналов из‑за внутрибарных колебаний цены. Popup и Sound включены по умолчанию, Push и Email по умолчанию выключены; трейдер может гибко настраивать их в зависимости от привычки следить за экраном.
Переключатели оповещений по отдельным сигналам: система позволяет независимо включать или выключать оповещения для каждого из двух сигналов — Buy и Sell; по умолчанию оба включены, чтобы вы получали только сигналы, относящиеся к вашей текущей стратегии, и отсеивали лишний шум.
Рекомендации по использованию
Индикатор применим к основным инструментам, таким как форекс, драгоценные металлы, индексы и криптовалюты, и полностью совместим с терминалами MT4 и MT5. Рекомендуется использовать его на таймфрейме H1 и выше: сигналы отскока от скользящих средних на старших таймфреймах стабильнее, а расстояния стоп‑лосса и целей прибыли в торговом плане разумнее, что эффективно снижает помехи от ложных сигналов в боковике.
Рекомендуется сочетать индикатор с определением направления тренда на старшем таймфрейме. Например, после подтверждения восходящего тренда на дневном графике дожидайтесь сигналов Buy на таймфрейме H4 или H1, реализуя многотаймфреймовый резонанс «старший таймфрейм задаёт направление, младший находит вход». Значение RR в панели торгового плана должно служить важным ориентиром отбора сигналов: отдавайте приоритет сигналам с более высоким RR и пропускайте сигналы с чрезмерно низким RR. Ни один индикатор не гарантирует 100% прибыльных сделок, поэтому всегда устанавливайте стоп‑лоссы строго в соответствии с уровнем Stop из панели плана, используя индикатор как помощника в принятии решений и инструмент дисциплинированного исполнения, а не как единственное основание.
Заключение
Auto Trading Plan Generator Ultra идеально объединяет четыре механизма: многомерное обнаружение отскока по нескольким скользящим средним, определение состояния тренда в реальном времени, автоматическую генерацию полного торгового плана и визуализацию стоп‑лосса пунктирной линией. Это не только инструмент отскока от скользящих средних на главном графике с чёткими сигналами и определённым направлением, но и редкая практическая торговая система типа «сигнал равен плану» — каждый сигнал сопровождается точным динамическим стоп‑лоссом, двумя целями прибыли и соотношением риск/прибыль, позволяя трейдеру достичь полной дисциплинированности от идентификации сигнала до управления позицией. Подходит трейдерам любого уровня для построения устойчивых правил торговли по отскоку от скользящих средних, точно захватывая точки разворота откатов и отскоков тренда при строгом контроле рисковой экспозиции каждой сделки через структурированные планы.

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RelicusRoad Pro: Квантовая Рыночная Операционная Система СКИДКА 70% ПОЖИЗНЕННЫЙ ДОСТУП (ОГРАНИЧЕНО) - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К 2000+ ТРЕЙДЕРАМ Почему большинство трейдеров теряют деньги даже с «идеальными» индикаторами? Потому что они торгуют Единичными Концепциями в вакууме. Сигнал без контекста — это лотерея. Чтобы выигрывать стабильно, вам нужна КОНФЛЮЭНЦИЯ . RelicusRoad Pro — это не простой стрелочный индикатор. Это полная Количественная Рыночная Экосистема . Она отображает «Дорогу Справедливой Сто
Gold Signal Pro with Auto TP SL
Genki Andou
3.8 (5)
Индикаторы
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT5) — 7-уровневый фильтр · Автоматический TP/SL · Оценка качества · Сохранение истории сигналов | Полная торговая система для XAUUSD Без перерисовки в реальном времени. В момент появления сигнала стрелка, вход, TP и SL фиксируются на месте и больше никогда не смещаются. Вы торгуете именно этот сигнал в реальном времени. А в версии 7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется и точно восстанавливается после перезапуска. БОНУС ДЛ
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Индикаторы
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Spike detector Green V2
Odete Argelio Simbine
Индикаторы
Obrigado por adquirir o Green Spike Detector V2. Caso precise de ajuda com a instalação, ativação, atualizações ou suporte técnico, entre em contato comigo pelo WhatsApp: +258 86 756 5485. Detector de picos Verde V2 Sistema de Detecção de Picos - Versão 2 Indicador que não repinta, otimizado para mercados de alta volatilidade, como Boom, Crash e Índices de Volatilidade. Detecta movimentos de momentum fortes (picos) com baixa latência. O que mudou na versão 2: O algoritmo é 47% mais preciso que
Precision Spike Detector
Francisco Mandomo Simbine
5 (2)
Индикаторы
Precision Spike Detector V3 – Institutional-Grade AI Trading System Attention: The price increases by US$50 for every 10 purchases.  Final price: US$599 Precision Spike Detector V3   is a   state-of-the-art, institutional-grade market analysis system   for   MetaTrader 5 , designed to detect   high-probability market movements   in synthetic indices such as   Boom, Crash, GainX, and PainX . After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation
Quant Direction MT5
Georgios Kalomoiropoulos
Индикаторы
Quant Direction — это инструмент трехмерного анализа рынка. Он обеспечивает полностью объективный, основанный на алгоритмах анализ рынка, одновременно вычисляя точные процентные отклонения по нескольким параметрам. Разработанный с использованием передовых инструментов моделирования на основе искусственного интеллекта и тщательно протестированный, алгоритм предназначен для интерпретации рынка с уникальной точностью. Он может анализировать любую валютную пару или финансовый инструмент на вашей пла
TPA True Price Action MT5 Indicator
InvestSoft
4.91 (11)
Индикаторы
TPA True Price Action indicator reveals the true price action of the market makers through 100% non-repainting signals strictly at the close of a candle! TPA shows entries and re-entries, every time the bulls are definitely stronger than the bears and vice versa. Not to confuse with red/green candles. The shift of power gets confirmed at the earliest stage and is ONE exit strategy of several. There are available now two free parts of the TPA User Guide for our customers. The first "The Basics"
Connix MT5
Garry James Goodchild
5 (1)
Индикаторы
Connix SMC Scanner by G-Labs — ICT and Smart Money Concepts multi-pair dashboard for MetaTrader 5. Order blocks, fair value gaps, break of structure, change of character, VWAP, premium and discount range, and multi-timeframe scanner from one chart. Connix scans multiple symbols across configurable timeframes and shows market structure status in an interactive table while drawing the same structures on the active chart. It is an analytical toolkit — you control every setting; it does not place
SmartScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
SmartScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
ScalpPoint
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ScalpPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or emai
KT Alpha Hunter Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
Большинство стрелочных индикаторов дают сигнал и оставляют вас самостоятельно разбираться со всем остальным. KT Alpha Hunter Arrows дает вам полный торговый план. Каждая сигнальная стрелка появляется вместе с уже готовым планом: линия входа, стоп-лосс, четыре уровня тейк-профита и живой вердикт по преимуществу, который показывает, стоит ли сейчас торговать данный символ и таймфрейм. В комплект входит Trade Manager EA, который берет на себя сопровождение сделки после вашего входа, помогая сохраня
CISD Change In The State of Delivery
Mohan Shivaji Shivtare
Индикаторы
CISD Levels Pro automatically draws CISD Buy and Sell levels directly on your chart. It highlights pending levels while they are forming, then marks confirmed levels after the confirmation candle closes. Optional confirmation arrows help you spot the signal quickly. This tool is designed for traders who want clean, simple CISD level visualization without extra indicators or clutter. Key Features Draws Bullish (BUY) CISD levels and Bearish (SELL) CISD levels Shows Pending levels (dashed) and
TrendProMaster
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
MasterTrend Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool MasterTrend   is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking wit
MasterTrend
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
MasterTrend Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool MasterTrend   is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking wit
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (4)
Индикаторы
Индикатор выделяет зоны, в которых проявляется интерес, а затем показывает зону накопления ордеров. Он работает как биржевой стакан, но в крупном масштабе. Это индикатор для самых крупных денег. Его эффективность исключительна. Какой бы интерес ни возник на рынке — вы его увидите. (Это полностью переписанная и автоматизированная версия — ручной анализ больше не требуется.) Скорость транзакций — это концептуально новый индикатор, который показывает, где и когда накапливаются крупные ордера и как
Meravith MT5
Ivan Stefanov
5 (3)
Индикаторы
Инструмент маркет-мейкеров. Meravith будет: Анализировать все таймфреймы и отображать текущий действующий тренд. Выделять зоны ликвидности (объёмное равновесие), где бычий и медвежий объём равны. Показывать все уровни ликвидности с разных таймфреймов прямо на вашем графике. Генерировать и отображать текстовый анализ рынка для вашего ориентирования. Рассчитывать цели, уровни поддержки и стоп-лосс в соответствии с текущим трендом. Вычислять соотношение риск/прибыль для ваших сделок. Определять раз
Ziva LSE System
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE System A Professional Liquidity & Structure Execution Framework Executive Overview ZIVA LSE System is a professionally engineered analytical framework designed to interpret market behavior through structural logic and liquidity dynamics. It is not positioned as a conventional indicator. Rather, it functions as a structured execution environment that organizes price action into a clear, disciplined decision-making model. The system is built to deliver consistency, clarity, and controlled
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Индикаторы
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Break Pullback
Arief
Индикаторы
Умный многослойный детектор пробоя и отката для MetaTrader 5 «Умно. Просто. Быстро!» Устали упускать точки входа с высокой вероятностью пробоя? Тратите часы на просмотр нескольких графиков, пытаясь совместить пробои с направлением тренда и динамикой валют — и всё равно упускаете движение? Break Pullback решает всё это с помощью одного индикатора. Что такое Break Pullback? Break Pullback — это профессиональный индикатор MetaTrader 5, созданный специально для трейдеров, торгующих по структуре ры
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You Long Guo
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You Long Guo
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TD Sequential Pro MT4
You Long Guo
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Обзор продукта TD Sequential Pro — это индикатор последовательности TD на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 , глубоко разработанный на основе классической теории последовательности Тома ДеМарка. Путем статистического анализа соотношения между ценами закрытия 9 последовательных баров и их 4 предшествующими барами, этот индикатор точно определяет точки истощения рыночного импульса. Он помогает трейдерам выявлять возможности разворота с высокой вероятностью на конц
FREE
Dynamic Fibonacci Deviation MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Dynamic Fibonacci Deviation — это адаптивный индикатор уровней Фибоначчи на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно сочетает динамическую среднюю линию EMA, волатильность стандартного отклонения и коэффициенты Фибоначчи для построения интеллектуальной системы поддержки/сопротивления, которая автоматически расширяется и сжимается в соответствии с рыночной волатильностью. Благодаря распознаванию перекупленности/перепроданности и сигналам
FREE
Pattern Recognition Master System MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Pattern Recognition Master System — это индикатор автоматического распознавания классических свечных моделей для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Он автоматически обнаруживает и размечает на главном графике одиннадцать классических разворотных и продолжительных моделей, включая двойные вершины и основания, голову и плечи (вершину и основание), молот и повешенного, поглощение, доджи, а также утреннюю и вечернюю звезду, причём для каждой категории мо
FREE
Dynamic Trend Follower MT5
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 、5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему изм
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Dynamic Trend Follower MT4
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему измене
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Gap Up Hunter
You Long Guo
Индикаторы
Reasonable Indicators, Reasonable Prices 1. Core Functions   Multi-Period Resonance : Uses   13, 34, 55   period KDJ for signal filtering.   Gap Up Capture : Identifies   Gap Up   patterns for strong start entries.   Reversal Warning : Predicts tops/bottoms using   J-value   sensitivity. 2. Signal Description   Buy Signal 1: UP (Gap Up) Displays white   “UP”   text. Indicates a   Gap Up   bullish candle above   MA5 . Shows strong   bullish power , suitable for   trend following .
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Smart Divergence Finder
You Long Guo
Индикаторы
Smart Divergence Finder Indicator In-depth Analysis: A Practical Guide to Trend, Divergence, and Resonance Indicator Introduction Smart Divergence Finder is an intelligent main-chart comprehensive indicator designed for MT4/MT5 platforms. It overcomes the fragmented limitations of traditional sub-chart divergence analysis by integrating: Trend determination Multi-indicator divergence detection Intelligent signal filtering All key trading signals are displayed directly on the price chart. Its co
Black Horse Finder
You Long Guo
Индикаторы
Black Horse Finder: Глубокий анализ индикатора — Практическое руководство по тренду, поддержке/сопротивлению и мультисигнальной торговле Введение в индикатор Black Horse Finder — это комплексный индикатор для основного графика, специально разработанный для платформы MT4. Он основан на классической логике комплексного основного графика TongDaXin и преодолевает ограничения одиночных скользящих средних или изолированных индикаторов. Он объединяет определение тренда, динамические уровни поддержки/с
Channel Breakout Master MT4
You Long Guo
Индикаторы
Channel Breakout Master: Полное руководство по анализу тренда с использованием двойного канала, взвешенной EMA и идентификации состояния рынка Введение Channel Breakout Master   — это продвинутый индикатор основного графика, изначально созданный на базе серии SLTD и специально разработанный для платформ   MT4/MT5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных полос Боллинджера или каналов скользящих средних, внедряя сложную архитектуру двойного канала, которая сочетает в себе   взвешенный
Ultimate Signal Hub MT4
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Ultimate Signal Hub: Базовая линия тренда MA60, Импульсный прорыв и Практическое руководство по многослойному резонансу Введение в индикатор Ultimate Signal Hub — это высококлассный комплексный индикатор сигналов для главного графика, разработанный эксклюзивно для платформ   MT4/MT5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или осцилляторов, интегрируя многомерную вложенную архитектуру, включающую   Базовую линию тренда M
Bull Bear Decision Maker MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Bull Bear Decision Maker — это комплексный индикатор тренда и разворота на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Основанный на классической торговой системе NXMMA, он глубоко интегрирует варианты индикатора Williams, KDJ, RSI и систему множественных скользящих средних. Благодаря многомерному алгоритмическому резонансу, этот индикатор помогает трейдерам точно определять высоковероятные возможности следования за трендом, разворота на дне и ухода с вер
Channel State Analyzer MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Channel State Analyzer — это индикатор трендового канала на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он интегрирует линию тренда на основе наклона линейной регрессии, взвешенные каналы, мониторинг 55-периодных максимумов/минимумов и распознавание состояния канала. Благодаря сочетанию динамических каналов и линий тренда, этот индикатор помогает трейдерам точно определять развороты тренда, пробои каналов и возможности краткосрочного дна в сложных рыночны
Auto Trend Bands MT4
You Long Guo
Индикаторы
Auto Trend Bands — это адаптивный индикатор трендового канала на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он динамически строит трендовые каналы на основе алгоритмов линейной регрессии и стандартного отклонения, автоматически определяя направление рыночного тренда и меняя цвет в реальном времени в зависимости от изменений наклона. Благодаря сигналам пробоя канала и маркерам сильного тренда, этот индикатор помогает трейдерам точно определять возможности начала и ускор
Color Trend Master MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Color Trend Master — это многослойный индикатор сглаженной трендовой линии WMA на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Основанный на классическом алгоритме MavilimW, он создает чрезвычайно гладкую, но отзывчивую систему следования за трендом посредством 6 слоев вложенных вычислений взвешенной скользящей средней с периодами Фибоначчи. Этот индикатор точно определяет точки разворота тренда и помогает трейдерам четко понимать направление тренда и силу
Confluence System 6 in 1 MT4
You Long Guo
Индикаторы
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Triple Divergence Hunter MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Triple Divergence Hunter — это индикатор обнаружения дивергенции нескольких индикаторов в дополнительном окне, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он глубоко интегрирует три классических индикатора импульса — MACD, KDJ и RSI — используя строгие алгоритмы сравнения пересечений и экстремальных значений для точного выявления верхней и нижней дивергенции между ценой и индикаторами. Кроме того, индикатор оснащен встроенной пользовательской системой тренда импульса K88/
Five Dimension Resonance System MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Five Dimension Resonance System — это индикатор пятимерного резонанса на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно интегрирует 5 независимых торговых систем — следование за трендом, прорыв волатильности, прорыв диапазона, разворот дивергенции и оценку импульса — в единую структуру. Благодаря строгому механизму фильтрации резонанса, оповещения о входе с высокой вероятностью срабатывают только тогда, когда как минимум 2 из 5 систем одновре
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You Long Guo
Индикаторы
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You Long Guo
Индикаторы
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Low Buy High Sell Radar MT4
You Long Guo
Индикаторы
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You Long Guo
Индикаторы
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