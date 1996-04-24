Auto Trading Plan Generator Ultra MT5

产品简介

Auto Trading Plan Generator Ultra 是一款专为 MT4 和 MT5 双平台设计的主图均线反弹交易计划生成指标。它基于多周期均线系统构建多维反弹检测模型，当价格触及均线后出现方向性反弹时自动生成 Buy（做多）或 Sell（做空）信号，并在信号触发位置即时绘制一份完整的交易计划面板，包含动态止损价位、两档止盈目标以及基于结构位的风险回报比。同时，系统在信号后数根 K 线内绘制止损参考虚线，并在图表最右侧实时显示当前趋势状态与长期均线价格标签。该指标将信号识别、计划生成、止损可视化和趋势状态监控四大功能融为一体，是构建纪律化交易系统的理想主图工具。

核心功能

多均线反弹检测与趋势状态判定 系统在主图内部计算多条简单移动平均线与指数移动平均线，覆盖短期到长期多个趋势参考维度。系统通过统计当前收盘价位于各均线上方或下方的数量来判定趋势状态：当价格处于多数均线下方时，判定为上升趋势中的回调低吸状态（Up Trend）；当价格处于多数均线上方时，判定为下降趋势中的反弹做空状态（Down Trend）；其余情况判定为震荡区间（Range）。图表最右侧实时显示当前趋势状态文字标签（绿色 Up Trend / 红色 Down Trend / 灰色 Range）以及长期均线的精确价格标签（蓝色），便于交易者随时掌握市场所处环境。

交易计划面板与止损虚线 这是本指标最核心的差异化功能。每当 Buy 或 Sell 信号触发时，系统在信号 K 线旁自动绘制一份结构化的交易计划面板，包含以下四项关键数据：Stop（动态止损价位，基于波动率指标与近期结构极值的较保守者自动计算）、T1（第一止盈目标，基于固定风险倍数）、T2（第二止盈目标，基于更大风险倍数）、RR（风险回报比，基于近期结构极值与入场价的距离除以风险）。面板以白色标题、红色止损、绿色止盈、黄色风险回报比的分色排版呈现，一目了然。此外，系统在信号触发后的指定 K 线数内绘制红色虚线止损参考线，让止损位置在图表上持续可见，强化纪律执行。 MT5 版本额外支持信号 K 线染色功能 ，将触发 Buy 信号的 K 线染为绿色、Sell 信号染为红色，让入场时机通过 K 线颜色直观呈现。

买入信号

Buy (做多)：当趋势状态判定为上升趋势回调且反弹检测条件满足（近期最低价触及均线后，当前 K 线收盘价反弹站上该均线且收阳）时触发，在 K 线下方显示绿色向上箭头与 "Buy" 文字，并同步绘制完整的做多交易计划面板。这代表价格在上升趋势中出现健康回调至均线支撑位后获得承接并反弹，是经典的均线支撑低吸入场信号，适合在趋势回调中精准捕捉反弹起点。

卖出信号

Sell (做空)：当趋势状态判定为下降趋势反弹且反弹检测条件满足（近期最高价触及均线后，当前 K 线收盘价反弹跌破该均线且收阴）时触发，在 K 线上方显示红色向下箭头与 "Sell" 文字，并同步绘制完整的做空交易计划面板。这代表价格在下降趋势中出现反弹至均线压力位后遭遇压制并回落，是经典的均线压力做空入场信号，适合在趋势反弹中精准捕捉回落起点。

实战应用

在日常均线反弹交易中，本指标的核心价值在于「信号即计划」。传统指标仅提供入场方向，而本指标在信号触发的同时即给出完整的止损、止盈和风险回报比，交易者无需手动计算即可直接执行。建议将交易计划面板中的 Stop 价位作为硬止损严格执行，T1 作为第一档减仓目标（锁定部分利润），T2 作为第二档减仓或全部离场目标（锁定更大利润）。RR 值（风险回报比）可作为信号质量的辅助筛选：当 RR 较高时，说明信号位置距离结构极值有充足空间，信号质量较高；当 RR 偏低时，说明上方或下方空间有限，可考虑放弃该信号或缩小仓位。

红色虚线止损参考线在信号后数根 K 线内持续显示，其核心作用是强化视觉提醒，防止交易者在持仓过程中因情绪波动而随意移动止损。建议将虚线价位同步设置为交易终端中的实际止损单，实现「所见即所设」的纪律化执行。图表右侧的趋势状态标签可作为信号过滤的辅助参考：在 Up Trend 状态下仅关注 Buy 信号，在 Down Trend 状态下仅关注 Sell 信号，Range 状态下两类信号均需谨慎对待或降低仓位。

参数说明

核心算法参数：Signal cooldown 控制 Buy 和 Sell 信号的冷却周期，有效防止在均线附近反复震荡时连续触发重复信号，保持信号的稀缺性和实战价值。Plan line bars 控制信号触发后红色虚线止损参考线的持续显示时长，数值越大止损线显示越久，适合持仓周期较长的交易者；数值越小则图表越整洁，适合短线操作。Max Lookback Bars 控制历史信号标注与计划面板的最大回溯 K 线数，兼顾图表整洁与回测需求。

提醒设置：Alert On Bar Close 默认开启，强烈建议保持开启状态，仅在 K 线收盘确认后才触发提醒，以避免盘中价格波动导致的假信号。Popup 和 Sound 默认开启，Push 和 Email 默认关闭，交易者可根据自身盯盘习惯灵活调整。

单信号提醒开关：系统允许您针对 Buy 和 Sell 两种信号分别独立开启或关闭提醒功能，默认两者均开启，便于您只接收与当前策略相关的信号，过滤不必要的噪音。

使用建议

本指标适用于外汇、贵金属、指数及加密货币等主流交易品种，完美兼容 MT4 与 MT5 终端。建议在 H1 及以上周期使用，大周期上的均线反弹信号比小周期更稳定，交易计划中的止损和止盈距离也更合理，能有效降低震荡市中的假信号干扰。

建议将本指标与更高周期的趋势方向判断结合使用。例如，在日线级别确认上升趋势后，在 H4 或 H1 级别等待 Buy 信号出现，实现「大周期定方向、小周期找入场」的多周期共振。交易计划面板中的 RR 值应作为信号筛选的重要参考：优先选择 RR 较高的信号，放弃 RR 过低的信号。没有任何指标能保证 100% 胜率，请务必严格按照计划面板中的 Stop 价位设置止损，将本指标作为决策辅助与纪律执行工具而非唯一依据。

总结