Auto Trading Plan Generator Ultra MT5

产品简介
Auto Trading Plan Generator Ultra 是一款专为 MT4 和 MT5 双平台设计的主图均线反弹交易计划生成指标。它基于多周期均线系统构建多维反弹检测模型，当价格触及均线后出现方向性反弹时自动生成 Buy（做多）或 Sell（做空）信号，并在信号触发位置即时绘制一份完整的交易计划面板，包含动态止损价位、两档止盈目标以及基于结构位的风险回报比。同时，系统在信号后数根 K 线内绘制止损参考虚线，并在图表最右侧实时显示当前趋势状态与长期均线价格标签。该指标将信号识别、计划生成、止损可视化和趋势状态监控四大功能融为一体，是构建纪律化交易系统的理想主图工具。
核心功能
多均线反弹检测与趋势状态判定 系统在主图内部计算多条简单移动平均线与指数移动平均线，覆盖短期到长期多个趋势参考维度。系统通过统计当前收盘价位于各均线上方或下方的数量来判定趋势状态：当价格处于多数均线下方时，判定为上升趋势中的回调低吸状态（Up Trend）；当价格处于多数均线上方时，判定为下降趋势中的反弹做空状态（Down Trend）；其余情况判定为震荡区间（Range）。图表最右侧实时显示当前趋势状态文字标签（绿色 Up Trend / 红色 Down Trend / 灰色 Range）以及长期均线的精确价格标签（蓝色），便于交易者随时掌握市场所处环境。
交易计划面板与止损虚线 这是本指标最核心的差异化功能。每当 Buy 或 Sell 信号触发时，系统在信号 K 线旁自动绘制一份结构化的交易计划面板，包含以下四项关键数据：Stop（动态止损价位，基于波动率指标与近期结构极值的较保守者自动计算）、T1（第一止盈目标，基于固定风险倍数）、T2（第二止盈目标，基于更大风险倍数）、RR（风险回报比，基于近期结构极值与入场价的距离除以风险）。面板以白色标题、红色止损、绿色止盈、黄色风险回报比的分色排版呈现，一目了然。此外，系统在信号触发后的指定 K 线数内绘制红色虚线止损参考线，让止损位置在图表上持续可见，强化纪律执行。MT5 版本额外支持信号 K 线染色功能，将触发 Buy 信号的 K 线染为绿色、Sell 信号染为红色，让入场时机通过 K 线颜色直观呈现。
买入信号
  • Buy (做多)：当趋势状态判定为上升趋势回调且反弹检测条件满足（近期最低价触及均线后，当前 K 线收盘价反弹站上该均线且收阳）时触发，在 K 线下方显示绿色向上箭头与 "Buy" 文字，并同步绘制完整的做多交易计划面板。这代表价格在上升趋势中出现健康回调至均线支撑位后获得承接并反弹，是经典的均线支撑低吸入场信号，适合在趋势回调中精准捕捉反弹起点。
卖出信号
  • Sell (做空)：当趋势状态判定为下降趋势反弹且反弹检测条件满足（近期最高价触及均线后，当前 K 线收盘价反弹跌破该均线且收阴）时触发，在 K 线上方显示红色向下箭头与 "Sell" 文字，并同步绘制完整的做空交易计划面板。这代表价格在下降趋势中出现反弹至均线压力位后遭遇压制并回落，是经典的均线压力做空入场信号，适合在趋势反弹中精准捕捉回落起点。
实战应用
在日常均线反弹交易中，本指标的核心价值在于「信号即计划」。传统指标仅提供入场方向，而本指标在信号触发的同时即给出完整的止损、止盈和风险回报比，交易者无需手动计算即可直接执行。建议将交易计划面板中的 Stop 价位作为硬止损严格执行，T1 作为第一档减仓目标（锁定部分利润），T2 作为第二档减仓或全部离场目标（锁定更大利润）。RR 值（风险回报比）可作为信号质量的辅助筛选：当 RR 较高时，说明信号位置距离结构极值有充足空间，信号质量较高；当 RR 偏低时，说明上方或下方空间有限，可考虑放弃该信号或缩小仓位。
红色虚线止损参考线在信号后数根 K 线内持续显示，其核心作用是强化视觉提醒，防止交易者在持仓过程中因情绪波动而随意移动止损。建议将虚线价位同步设置为交易终端中的实际止损单，实现「所见即所设」的纪律化执行。图表右侧的趋势状态标签可作为信号过滤的辅助参考：在 Up Trend 状态下仅关注 Buy 信号，在 Down Trend 状态下仅关注 Sell 信号，Range 状态下两类信号均需谨慎对待或降低仓位。
参数说明
核心算法参数：Signal cooldown 控制 Buy 和 Sell 信号的冷却周期，有效防止在均线附近反复震荡时连续触发重复信号，保持信号的稀缺性和实战价值。Plan line bars 控制信号触发后红色虚线止损参考线的持续显示时长，数值越大止损线显示越久，适合持仓周期较长的交易者；数值越小则图表越整洁，适合短线操作。Max Lookback Bars 控制历史信号标注与计划面板的最大回溯 K 线数，兼顾图表整洁与回测需求。
提醒设置：Alert On Bar Close 默认开启，强烈建议保持开启状态，仅在 K 线收盘确认后才触发提醒，以避免盘中价格波动导致的假信号。Popup 和 Sound 默认开启，Push 和 Email 默认关闭，交易者可根据自身盯盘习惯灵活调整。
单信号提醒开关：系统允许您针对 Buy 和 Sell 两种信号分别独立开启或关闭提醒功能，默认两者均开启，便于您只接收与当前策略相关的信号，过滤不必要的噪音。
使用建议
本指标适用于外汇、贵金属、指数及加密货币等主流交易品种，完美兼容 MT4 与 MT5 终端。建议在 H1 及以上周期使用，大周期上的均线反弹信号比小周期更稳定，交易计划中的止损和止盈距离也更合理，能有效降低震荡市中的假信号干扰。
建议将本指标与更高周期的趋势方向判断结合使用。例如，在日线级别确认上升趋势后，在 H4 或 H1 级别等待 Buy 信号出现，实现「大周期定方向、小周期找入场」的多周期共振。交易计划面板中的 RR 值应作为信号筛选的重要参考：优先选择 RR 较高的信号，放弃 RR 过低的信号。没有任何指标能保证 100% 胜率，请务必严格按照计划面板中的 Stop 价位设置止损，将本指标作为决策辅助与纪律执行工具而非唯一依据。
总结
Auto Trading Plan Generator Ultra 将多均线多维反弹检测、趋势状态实时判定、完整交易计划自动生成和止损虚线可视化四大机制完美融合。它不仅是信号清晰、方向明确的主图均线反弹工具，更是业内少见的「信号即计划」型实战交易系统——每一个信号都附带精确的动态止损、双档止盈和风险回报比，让交易者从信号识别到仓位管理实现全流程纪律化。适合各阶段交易者构建稳健的均线反弹交易规则，在精准捕捉趋势回调与反弹拐点的同时，通过结构化计划严格控制每一笔交易的风险敞口。

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GEM Signal Pro GEM Signal Pro 是一款適用於 MetaTrader 5 的趨勢跟隨指標，專為希望在圖表上獲得更清晰訊號、更有結構的交易設定，以及更實用風險管理的交易者而設計。 它不僅僅顯示一個簡單的箭頭，GEM Signal Pro 還能以更清晰、更易讀的方式呈現完整的交易思路。當條件確認完成後，指標可在圖表上顯示進場價、止損價與止盈目標，幫助交易者更有效率地評估交易設定。 運作方式 該指標首先根據其內部邏輯識別有效的初始訊號。 當確認條件滿足後，GEM Signal Pro 會在圖表上顯示完整的交易設定。這讓交易者可以更清楚地看到交易結構，並減少手動分析與計算的工作量。 圖表上的交易價位 對於已確認的訊號，GEM Signal Pro 可顯示： 進場價 止損價 止盈 1 止盈 2 止盈 3 風險報酬比 這讓交易設定更容易理解，也有助於讓圖表分析更有條理。 內建風險管理 風險管理是此指標設計的重要部分。 止損位基於近期市場結構，結合附近的擺動高低點與可選的 ATR 緩衝距離。這能讓交易價位更貼近當前市場條件，而不只是依賴固定距離。 圖表資訊面板 GEM Si
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
指标
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
指标
RelicusRoad Pro: 量化市场操作系统 终身访问限时 70% 折扣 - 加入 2,000+ 交易员社区 为什么大多数交易者即使拥有“完美”指标也会失败？ 因为他们在真空中交易 单一概念 。没有背景的信号是赌博。要持续获胜，您需要 共振 (CONFLUENCE) 。 RelicusRoad Pro 不是一个简单的箭头指标。它是一个完整的 量化市场生态系统 。它描绘价格运行的“公允价值之路”，区分市场噪音和真实的结构性突破。 停止猜测。开始用机构级“路”逻辑进行交易。 核心引擎：“Road” (路) 算法 系统的核心是 Road Algo ，一个实时适应市场条件的动态波动率通道。它投射出 安全线 (平衡) 和价格可能反转的 扩展水平 。 Simple Road: 典型市场的标准结构映射。 Smooth Road: 针对震荡盘整的降噪计算。 Breakout Road: 专为识别波动率扩张和爆发性走势而调整。 1. 算法动量与确认 我们的“剥头皮箭头”不只是简单的交叉。它们利用 高阶多项式逻辑 过滤噪音，确保信号与主周期一致。我们检测动量、价格行为和 Road 结构汇聚的精确入场
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
指标
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Gold Signal Pro with Auto TP SL
Genki Andou
3.8 (5)
指标
KURAMA GOLD SIGNAL PRO（MT5）— 7层过滤 · 自动止盈止损 · 质量评分 · 信号历史保存 | 完整的XAUUSD交易系统 实时不重绘。信号出现的瞬间，箭头、入场、止盈、止损当场锁定，之后绝不移动。你交易的就是这个实时信号。而且在v7.20中，每一个真正发出的信号都会自动保存，并在重启后精确还原。 购买者专属赠品 购买永久授权，即可免费获得 AI Zone Radar（价值$59）+ 完整PDF手册。在产品价格之外，额外附赠价值$59的赠品。购买后在MQL5上给我留言即可。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 在黄金交易者社区中被实际使用，因精度与易用性而广受好评。 你的难题 —— 以及解决方案 黄金一天波动$30–$50。你知道机会就在那里。但这些情况是否似曾相识： - 入场太早，价格逆行$10后才朝你的方向
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
指标
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Precision Spike Detector
Francisco Mandomo Simbine
5 (2)
指标
Precision Spike Detector V3 – Institutional-Grade AI Trading System Attention: The price increases by US$50 for every 10 purchases.  Final price: US$599 Precision Spike Detector V3   is a   state-of-the-art, institutional-grade market analysis system   for   MetaTrader 5 , designed to detect   high-probability market movements   in synthetic indices such as   Boom, Crash, GainX, and PainX . After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation
Quant Direction MT5
Georgios Kalomoiropoulos
指标
Quant Direction 是一款三维市场分析工具。它通过同时计算多个维度上的精确百分比偏差，提供完全客观的、基于算法的市场分析视角。该算法采用先进的人工智能建模工具开发，并经过全面测试，旨在以独特的精准度解读市场。它可以分析您平台上的任何货币对或金融工具。 无论您是短线 交易者、日内 交易者还是波段交易者，Quant Direction 都是您的理想之选。 交易者的真正优势 Quant Direction 的真正优势在于彻底消除情绪、屏幕疲劳和过度思考。它无需手动点击十几个图表来寻找方向并反复质疑自己的偏好，引擎即可在几毫秒内即时处理 8 个时间周期（从 5 个月到月线）。它能准确告诉你任何时刻谁在掌控市场，确保你始终朝着概率最高的方向进行交易。 市场分析的三个维度 该算法将市场分为三个不同的交易维度，为您提供完整的宏观和微观视角： 超短线交易分析： 捕捉即时、快速的动量变化和较低时间框架的执行点。 日内分析： 识别真实的、潜在的每日方向性偏差。 波动分析： 专注于宏观趋势，确保您不会与大盘机构的走势背道而驰。 独家评分引擎 Quant Direction 的底层采用了一套
TPA True Price Action MT5 Indicator
InvestSoft
4.91 (11)
指标
TPA True Price Action indicator reveals the true price action of the market makers through 100% non-repainting signals strictly at the close of a candle! TPA shows entries and re-entries, every time the bulls are definitely stronger than the bears and vice versa. Not to confuse with red/green candles. The shift of power gets confirmed at the earliest stage and is ONE exit strategy of several. There are available now two free parts of the TPA User Guide for our customers. The first "The Basics"
Connix MT5
Garry James Goodchild
5 (1)
指标
Connix SMC Scanner by G-Labs — ICT and Smart Money Concepts multi-pair dashboard for MetaTrader 5. Order blocks, fair value gaps, break of structure, change of character, VWAP, premium and discount range, and multi-timeframe scanner from one chart. Connix scans multiple symbols across configurable timeframes and shows market structure status in an interactive table while drawing the same structures on the active chart. It is an analytical toolkit — you control every setting; it does not place
SmartScalping
Temirlan Kdyrkhan
指标
SmartScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
ScalpPoint
Temirlan Kdyrkhan
指标
ScalpPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or emai
Spike detector Green V2
Odete Argelio Simbine
指标
Obrigado por adquirir o Green Spike Detector V2. Caso precise de ajuda com a instalação, ativação, atualizações ou suporte técnico, entre em contato comigo pelo WhatsApp: +258 86 756 5485. Detector de picos Verde V2 Sistema de Detecção de Picos - Versão 2 Indicador que não repinta, otimizado para mercados de alta volatilidade, como Boom, Crash e Índices de Volatilidade. Detecta movimentos de momentum fortes (picos) com baixa latência. O que mudou na versão 2: O algoritmo é 47% mais preciso que
KT Alpha Hunter Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
指标
大多数箭头指标只给你一个信号，然后让你自己去判断剩下的一切。KT Alpha Hunter Arrows 为你提供完整的交易计划。 每一个信号箭头出现时，都会同时绘制一套完整计划：入场线、止损位、四个止盈目标，以及实时优势判断，告诉你当前这个交易品种和时间周期是否值得交易。随附的 Trade Manager EA 会在你手动入场后负责后续执行，让你在市场波动剧烈、情绪干扰明显时也能保持交易纪律。不重绘。仅在K线收盘后确认信号。适用于 Forex、黄金、指数以及任何你在 MT5 上交易的品种。 核心功能 不重绘买入和卖出箭头，只在K线收盘后生成。 每个信号都会显示入场线、结构性止损位和四个止盈目标。 Edge Dashboard 会分别评估当前图表上的买入和卖出机会。 判断系统包括：No Edge、Marginal、Tradeable、Good 或 Strong。 一键 Auto Optimize 按钮可根据当前品种和时间周期自动优化设置。 完整套装包含 Trade Manager EA，并提供五种专为本指标设计的预设交易管理方案。 Prop Firm Risk Panel 可在图表上
CISD Change In The State of Delivery
Mohan Shivaji Shivtare
指标
CISD Levels Pro automatically draws CISD Buy and Sell levels directly on your chart. It highlights pending levels while they are forming, then marks confirmed levels after the confirmation candle closes. Optional confirmation arrows help you spot the signal quickly. This tool is designed for traders who want clean, simple CISD level visualization without extra indicators or clutter. Key Features Draws Bullish (BUY) CISD levels and Bearish (SELL) CISD levels Shows Pending levels (dashed) and
TrendProMaster
Temirlan Kdyrkhan
指标
MasterTrend Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool MasterTrend   is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking wit
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
MasterTrend
Temirlan Kdyrkhan
指标
MasterTrend Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool MasterTrend   is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking wit
Naked Forex Tweezer Pro indicator for MT5 by ITC
Renaud Herve Francois Candel
指标
Naked Forex Tweezer Pro Indicator Tweezer Pro Indicator is a pattern recognition indicator for Forex, Stocks, Indices, Futures, Commodities and Cryptos. The standard Tweezer is a two bar pattern. Our enhanced version is a multi-bar pattern. We filter the patterns for you so that you only get the     best and most effective patterns   and ignore the noise. The Tweezer pattern is a simple and effective pattern to trade. The strategy that comes with the Tweezer is based on price action. The Twe
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (4)
指标
当然，以下是翻译成中文（简体）的版本： 该指标标出市场中显现出 交易兴趣 的区域，并随后显示 订单积累区域 。它的工作方式类似于大规模的订单簿。 这是为 大资金 打造的指标，性能卓越。市场中有任何兴趣，你都能通过它清晰看到。 （这是一个 完全重写的自动化版本 —— 不再需要手动分析。） 交易速度 是一个全新的概念指标，它显示了市场上大订单 何时 、 何地 聚集，并揭示了其背后的意义。它可以在 非常早期 就检测到趋势的变化。 在外汇市场，所谓的“交易量”实际上是误导性的，因为那指的是价格在单位时间内的变化，因此真正的名称应是“交易速度”。 一切都取决于我们如何思考、如何行动、如何分析。 改变分析范式至关重要。 该指标完全重构了外汇市场上“交易量”的概念，用逻辑方式重新定义并应用，从而成为一个 独特而精准的工具 。 使用方法： 默认情况下，指标处于 自动模式 ，可独立用于任何时间周期。如果你希望切换到手动模式，只需点击 Auto / Manual Mode 按钮即可。 在 手动模式 下，所有计算从 2025年1月1日 开始。你可以根据需要更改该日期，以查看不同的分析结果。 最优数据周期
Ziva LSE System
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
指标
ZIVA LSE System A Professional Liquidity & Structure Execution Framework Executive Overview ZIVA LSE System is a professionally engineered analytical framework designed to interpret market behavior through structural logic and liquidity dynamics. It is not positioned as a conventional indicator. Rather, it functions as a structured execution environment that organizes price action into a clear, disciplined decision-making model. The system is built to deliver consistency, clarity, and controlled
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
指标
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
作者的更多信息
Bottom Picker Pro MT4
You Long Guo
指标
产品简介 Bottom Picker Pro 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的牛熊波段副图指标。它通过融合多周期极值算法与多重平滑技术，构建出灵敏的牛熊趋势线与波段跟踪系统。该指标能够精准识别市场在极度超买与超卖区域的动能反转，提供明确的抄底、逃顶以及趋势回调信号，帮助交易者在波动的市场中精准把握波段的高低点，并配备完善的多通道信号提醒与冷却过滤机制。 核心功能 牛熊波段趋势系统与超买超卖参考线   系统内置 4 条核心轨迹线：紫色的 牛线 与青绿色的 熊线 用于界定中长期的牛熊多空边界；白色的 波段线 与蓝色的 段线 用于捕捉中短期的价格波动节奏。副图采用固定的 0-100 坐标系，并内置 80 和 20 两条水平参考线以界定超买与超卖区域。 MT5 版本额外支持牛线与辅助线之间的区域填充显示 ，让牛熊力量的扩张与收缩通过色块变化更加直观立体。 做多信号 Buy Dip (抄底) ：当波段线在 20 以下的深度超卖区向上穿越段线时触发，显示红色向上箭头与 "Buy Dip" 文字。这代表市场经历了充分的下跌释放，空头动能枯竭并开始强劲反弹，是极具实战价值的左侧或
Dual Swing Breakout System MT5
You Long Guo
指标
产品简介 Dual Swing Breakout System 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的双摆动突破状态机主图指标。它通过构建快、慢两套完全独立的摆动高低点追踪系统，将市场结构转化为清晰的状态机模型。当价格突破关键摆动极值时，系统会改变状态线的颜色并触发交易信号。该指标帮助交易者过滤市场噪音，精准识别短期动能爆发与中长期趋势反转，提供了一套逻辑严密、视觉直观的主图趋势跟踪解决方案。 核心功能 快慢双轨状态线与实时价格标签   系统在主图绘制 4 条状态线： 快线 由红色（多头状态）和绿色（空头状态）组成，追踪短期 12 周期内的摆动极值突破； 慢线 由紫色（多头状态）和青色（空头状态）组成，基于多周期加权组合算法追踪中长期趋势结构。线条颜色会根据市场状态自动切换，让交易者一眼看清当前所处的多空阶段。系统在最新 K 线右侧显示橙色（快线）和紫色（慢线）的 实时关键价位数字 ，方便交易者设置止损或挂单。 MT5 版本额外支持 K 线变色染色功能 ，让盘整与突破状态通过 K 线颜色直观呈现。 做多信号 Long (快线做多) ：当快线状态从空头（绿色）切换为多头（
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Liquidity Pool Hunter MT4
You Long Guo
指标
产品简介 Liquidity Pool Hunter 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的流动性池主图指标。它基于机构订单流理论，通过统计近期高低点构建流动性聚集区域，精准识别市场中的扫荡、假突破与真突破行为。该指标帮助交易者站在机构视角，识别主力资金的猎杀流动性行为，从而在假突破后的反转行情中捕捉高概率的买卖时机，并提供完善的多通道信号提醒。 核心功能 流动性池区域与高流动性提示   系统通过统计指定周期内的最高价、最低价以及 K 线实体的最高和最低点，构建出 空头流动性池（红色边界线） 和 多头流动性池（绿色边界线） 。这些区域代表了市场中止损单和挂单密集聚集的价格带。当价格在近期频繁触及某一区域时（10 根 K 线内触及 3 次及以上），图表右侧会显示   High Liq Zone (高流动性区)   或   Low Liq Zone (低流动性区)   提示，代表该方向存在大量待猎杀的流动性。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，让流动性扫荡行为通过颜色变化更加直观。 做多信号 Bull Sweep (多头扫荡) ：当价格向下刺穿多头流动性池下边界
Pyramiding Entry Master MT5
You Long Guo
指标
产品简介 Pyramiding Entry Master 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的主图均线趋势跟踪与金字塔式加仓入场指标。它在主图上绘制四周期均线系统（MA5、MA10、MA20、MA60），并基于 55 周期趋势动量模型、成交量放大确认和多重超跌条件，自动生成三类买入信号：半路追涨（Chase）、加仓（Add）和抄底（Dip Buy），覆盖趋势加速追入、次日低吸加仓和深度超跌抄底三种典型入场场景。信号逻辑严谨、视觉层次分明，并配备独立冷却过滤与多通道提醒机制，是构建金字塔加仓交易系统的理想主图工具。 核心功能 四周期均线系统与右侧标签 系统在主线图上绘制四条均线： MA5 白色线 反映超短期价格重心， MA10 黄色线 反映短期趋势方向， MA20 品红色粗线 作为中短期趋势分水岭， MA60 绿色粗线 作为中长期趋势基准。四条均线右侧均附带同色文字标签，便于快速识别各均线位置。均线多头排列（MA5 > MA10 > MA20 > MA60）时代表趋势健康向上，是 Chase 和 Add 信号发挥最佳效力的背景条件。 MT5 版本额外支持信号 K 线染色
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Pattern Recognition Master System MT5
You Long Guo
指标
产品简介 Pattern Recognition Master System 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的主图经典 K 线形态自动识别指标。它在主图上自动侦测并标注十一类经典反转与中继形态，涵盖双顶双底、头肩顶底、锤子吊颈、吞没、十字星以及晨星暮星，并为每类形态配备独立的冷却过滤周期，从源头抑制重复信号。该指标视觉紧凑、信号分层清晰，并支持按形态独立开关提醒，是构建形态交易系统的理想主图工具。 核心功能 形态自动识别与紧凑标注 系统在满足条件的 K 线附近自动绘制形态名称文字与方向箭头，看跌类形态（双顶、头肩顶、吊颈、看跌吞没、十字星、暮星）标注于 K 线上方，看涨类形态（双底、头肩底、锤子、看涨吞没、晨星）标注于 K 线下方，多形态同现时自动紧凑错位排布，避免文字重叠。双顶与头肩顶附带红色向下箭头，双底与头肩底附带绿色向上箭头，方向一目了然。 MT5 版本额外支持形态 K 线染色功能 ，将触发形态的关键 K 线按多空属性着色，让形态位置通过 K 线颜色直观呈现。 看跌形态信号 M Top (双顶)：当当前 K 线为局部高点、且在近 10 至 25 根 K 线
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TD Sequential Pro MT5
You Long Guo
指标
产品简介 TD Sequential Pro 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的九转序列主图指标，基于经典的 Tom DeMark 序列理论深度开发。该指标通过统计连续 9 根 K 线的收盘价与 4 根前 K 线的比较关系，精准识别市场动能衰竭点。它能帮助交易者在趋势末端捕捉高概率的反转机会，并提供完善的序列跟踪、数字标记与多通道信号提醒功能。 核心功能 九转序列数字标记与 K 线染色   系统会自动统计上涨和下跌的连续计数，当计数达到 5 至 9 时，会在 K 线高低点附近标注对应数字。上涨序列 5-8 显示为紫色，9 显示为绿色；下跌序列 5-8 显示为青色，9 显示为红色。5-8 的数字标记采用回溯确认机制，仅当该轮序列最终走满 9 时才会显示，确保信号的有效性。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，让序列进程通过颜色变化一目了然。 做多信号 Low 9 (低九) ：当连续 9 根 K 线的收盘价均低于各自前 4 根 K 线的收盘价时触发。这代表空头动能已经极度衰竭，市场出现高概率的底部反转信号，是经典的左侧建仓或加仓时机。 TD Track Down
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Dual Swing Breakout System MT4
You Long Guo
指标
产品简介 Dual Swing Breakout System 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的双摆动突破状态机主图指标。它通过构建快、慢两套完全独立的摆动高低点追踪系统，将市场结构转化为清晰的状态机模型。当价格突破关键摆动极值时，系统会改变状态线的颜色并触发交易信号。该指标帮助交易者过滤市场噪音，精准识别短期动能爆发与中长期趋势反转，提供了一套逻辑严密、视觉直观的主图趋势跟踪解决方案。 核心功能 快慢双轨状态线与实时价格标签   系统在主图绘制 4 条状态线： 快线 由红色（多头状态）和绿色（空头状态）组成，追踪短期 12 周期内的摆动极值突破； 慢线 由紫色（多头状态）和青色（空头状态）组成，基于多周期加权组合算法追踪中长期趋势结构。线条颜色会根据市场状态自动切换，让交易者一眼看清当前所处的多空阶段。系统在最新 K 线右侧显示橙色（快线）和紫色（慢线）的 实时关键价位数字 ，方便交易者设置止损或挂单。 MT5 版本额外支持 K 线变色染色功能 ，让盘整与突破状态通过 K 线颜色直观呈现。 做多信号 Long (快线做多) ：当快线状态从空头（绿色）切换为多头（
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Dynamic Fibonacci Deviation MT5
You Long Guo
指标
产品简介 Dynamic Fibonacci Deviation 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的自适应斐波那契水平线主图指标。它创新性地将 EMA 动态中线、标准差波动率与斐波那契比例相结合，构建出能够随市场波动自动伸缩的智能支撑阻力系统。该指标通过超买超卖识别与回落反弹信号，帮助交易者在均值回归行情中精准捕捉高概率的买卖时机，并提供完善的实时状态监控与多通道信号提醒。 核心功能 自适应斐波那契通道与 K 线染色   系统以 EMA 作为动态中线，结合标准差计算当前市场的波动幅度，并通过 EMA 平滑后的最大偏离倍数动态调整斐波那契比例。通道上下各绘制 6 条水平线，涵盖 0.191、0.5、0.75、1.0、1.382、1.618 等经典斐波那契比例，颜色从绿色（低位）渐变到紫色（高位），让价格所处的波动区间一目了然。图表右侧会实时显示当前的   中线价格   和   标准差数值 。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，让超买超卖状态通过颜色变化更加直观。 做多信号 Oversold (超卖) ：当价格收盘价跌破下轨第 4 水平线 (Dn4, 1.0
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Pyramiding Entry Master MT4
You Long Guo
指标
产品简介 Pyramiding Entry Master 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的主图均线趋势跟踪与金字塔式加仓入场指标。它在主图上绘制四周期均线系统（MA5、MA10、MA20、MA60），并基于 55 周期趋势动量模型、成交量放大确认和多重超跌条件，自动生成三类买入信号：半路追涨（Chase）、加仓（Add）和抄底（Dip Buy），覆盖趋势加速追入、次日低吸加仓和深度超跌抄底三种典型入场场景。信号逻辑严谨、视觉层次分明，并配备独立冷却过滤与多通道提醒机制，是构建金字塔加仓交易系统的理想主图工具。 核心功能 四周期均线系统与右侧标签 系统在主线图上绘制四条均线： MA5 白色线 反映超短期价格重心， MA10 黄色线 反映短期趋势方向， MA20 品红色粗线 作为中短期趋势分水岭， MA60 绿色粗线 作为中长期趋势基准。四条均线右侧均附带同色文字标签，便于快速识别各均线位置。均线多头排列（MA5 > MA10 > MA20 > MA60）时代表趋势健康向上，是 Chase 和 Add 信号发挥最佳效力的背景条件。 MT5 版本额外支持信号 K 线染色
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TD Sequential Pro MT4
You Long Guo
指标
产品简介 TD Sequential Pro 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的九转序列主图指标，基于经典的 Tom DeMark 序列理论深度开发。该指标通过统计连续 9 根 K 线的收盘价与 4 根前 K 线的比较关系，精准识别市场动能衰竭点。它能帮助交易者在趋势末端捕捉高概率的反转机会，并提供完善的序列跟踪、数字标记与多通道信号提醒功能。 核心功能 九转序列数字标记与 K 线染色   系统会自动统计上涨和下跌的连续计数，当计数达到 5 至 9 时，会在 K 线高低点附近标注对应数字。上涨序列 5-8 显示为紫色，9 显示为绿色；下跌序列 5-8 显示为青色，9 显示为红色。5-8 的数字标记采用回溯确认机制，仅当该轮序列最终走满 9 时才会显示，确保信号的有效性。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，让序列进程通过颜色变化一目了然。 做多信号 Low 9 (低九) ：当连续 9 根 K 线的收盘价均低于各自前 4 根 K 线的收盘价时触发。这代表空头动能已经极度衰竭，市场出现高概率的底部反转信号，是经典的左侧建仓或加仓时机。 TD Track Down
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Dynamic Trend Follower MT5
You Long Guo
指标
Dynamic Trend Follower 主图指标深度解析：双均线变色 + 金叉死叉标记 + 买卖信号 + 趋势转换 + 强势金/死叉 指标概述 Dynamic Trend Follower 是一款专为   MT4、5平台   设计的高品质主图均线交叉综合信号指标。它突破了传统单一均线或简单交叉的局限，通过整合   双均线趋势变色系统 、 金叉死叉"+"标记与差值百分比 、 买卖信号箭头 、 趋势转换提示   以及   强势金叉/死叉识别 ，结合均线状态判定和多层信号标注机制，在主图上直观呈现市场趋势方向、交叉爆发点和关键反转预警。其核心价值在于利用多维度均线算法融合和信号过滤机制，帮助交易者在复杂行情中精准识别高概率的趋势跟随和反转机会。 1. 核心信号系统 1.1 双均线趋势变色系统   短期均线（Short MA）   — 线宽2：上涨 lime绿色 / 下跌 红色 / 走平 蓝色   长期均线（Long MA）   — 线宽3：上涨 lime绿色 / 下跌 红色 / 走平 蓝色   交易意义 ：通过颜色直观判断均线方向，绿色代表多头趋势，红色代表空头趋势，蓝色
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Dynamic Fibonacci Deviation MT4
You Long Guo
指标
产品简介 Dynamic Fibonacci Deviation 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的自适应斐波那契水平线主图指标。它创新性地将 EMA 动态中线、标准差波动率与斐波那契比例相结合，构建出能够随市场波动自动伸缩的智能支撑阻力系统。该指标通过超买超卖识别与回落反弹信号，帮助交易者在均值回归行情中精准捕捉高概率的买卖时机，并提供完善的实时状态监控与多通道信号提醒。 核心功能 自适应斐波那契通道与 K 线染色   系统以 EMA 作为动态中线，结合标准差计算当前市场的波动幅度，并通过 EMA 平滑后的最大偏离倍数动态调整斐波那契比例。通道上下各绘制 6 条水平线，涵盖 0.191、0.5、0.75、1.0、1.382、1.618 等经典斐波那契比例，颜色从绿色（低位）渐变到紫色（高位），让价格所处的波动区间一目了然。图表右侧会实时显示当前的   中线价格   和   标准差数值 。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，让超买超卖状态通过颜色变化更加直观。 做多信号 Oversold (超卖) ：当价格收盘价跌破下轨第 4 水平线 (Dn4, 1.0
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Pattern Recognition Master System MT4
You Long Guo
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产品简介 Pattern Recognition Master System 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的主图经典 K 线形态自动识别指标。它在主图上自动侦测并标注十一类经典反转与中继形态，涵盖双顶双底、头肩顶底、锤子吊颈、吞没、十字星以及晨星暮星，并为每类形态配备独立的冷却过滤周期，从源头抑制重复信号。该指标视觉紧凑、信号分层清晰，并支持按形态独立开关提醒，是构建形态交易系统的理想主图工具。 核心功能 形态自动识别与紧凑标注 系统在满足条件的 K 线附近自动绘制形态名称文字与方向箭头，看跌类形态（双顶、头肩顶、吊颈、看跌吞没、十字星、暮星）标注于 K 线上方，看涨类形态（双底、头肩底、锤子、看涨吞没、晨星）标注于 K 线下方，多形态同现时自动紧凑错位排布，避免文字重叠。双顶与头肩顶附带红色向下箭头，双底与头肩底附带绿色向上箭头，方向一目了然。 MT5 版本额外支持形态 K 线染色功能 ，将触发形态的关键 K 线按多空属性着色，让形态位置通过 K 线颜色直观呈现。 看跌形态信号 M Top (双顶)：当当前 K 线为局部高点、且在近 10 至 25 根 K 线
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Dynamic Trend Follower MT4
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Dynamic Trend Follower 主图指标深度解析：双均线变色 + 金叉死叉标记 + 买卖信号 + 趋势转换 + 强势金/死叉 指标概述 Dynamic Trend Follower 是一款专为   MT4平台   设计的高品质主图均线交叉综合信号指标。它突破了传统单一均线或简单交叉的局限，通过整合   双均线趋势变色系统 、 金叉死叉"+"标记与差值百分比 、 买卖信号箭头 、 趋势转换提示   以及   强势金叉/死叉识别 ，结合均线状态判定和多层信号标注机制，在主图上直观呈现市场趋势方向、交叉爆发点和关键反转预警。其核心价值在于利用多维度均线算法融合和信号过滤机制，帮助交易者在复杂行情中精准识别高概率的趋势跟随和反转机会。 1. 核心信号系统 1.1 双均线趋势变色系统   短期均线（Short MA）   — 线宽2：上涨 lime绿色 / 下跌 红色 / 走平 蓝色   长期均线（Long MA）   — 线宽3：上涨 lime绿色 / 下跌 红色 / 走平 蓝色   交易意义 ：通过颜色直观判断均线方向，绿色代表多头趋势，红色代表空头趋势，蓝色代表
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Gap Up Hunter
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合理的指标，合理的价格 【指标名称】： 跳空短线王 1. 核心功能   多周期共振 ：融合   13/34/55   周期KDJ，过滤假信号，提升胜率。   跳空捕捉 ：识别   跳空高开   形态，捕捉市场强势启动点。   顶底预警 ：利用   J值   敏感性，精准预警行情转折。 2. 信号说明   买入信号一：UP 图表显示白色   “UP” 。代表   跳空高开   阳线站上   MA5 。预示   多头强势 ，适合   追涨 。   买入信号二：Buy 图表显示绿色   “”   及   “Buy” 。代表   低位超卖   区形成   金叉 。预示   反弹概率   高，适合   抄底 。   卖出信号：Sell 图表显示红色   “”   及   “Sell” 。代表   高位超买   区形成   死叉 。预示   动能衰竭 ，建议   止盈 。   其他 ： MA5/MA10   均线用于判断趋势方向。 3. 图形展示   MA线 ：白色MA5，黄色MA10，判断趋势支撑。   UP信号 ：白色文字，位于K
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Smart Divergence Finder
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Smart Divergence Finder 指标深度解析：趋势、背离与共振的实战指南 指标简介 Smart Divergence Finder 是一款专为 MT4/MT5 平台设计的智能主图综合指标。它突破传统副图背离分析的碎片化局限，通过算法整合趋势判定、多指标背离检测与智能信号过滤功能，将关键交易信号直接呈现在价格图表中。该指标的核心价值在于利用动态验证机制识别高概率反转点，显著降低假信号干扰，帮助交易者在趋势延续与反转临界点做出精准决策。 核心信号详解 1. 趋势与动态均线系统 指标通过自适应均线组实时界定市场状态，避免滞后性干扰：   EMA Fast（亮蓝色实线） ：动态调整的短期敏感均线，根据市场波动率自动优化周期参数，紧贴价格运行。   EMA Smart（紫色虚线） ：基于波动率加权的智能趋势线，平滑度高于传统EMA，能有效过滤短期噪音，作为多空分界参考。   趋势确认信号（彩色箭头） ： 绿色实心箭头 ：价格站上双均线且快线向上发散，确认多头趋势。 红色空心箭头 ：价格跌破双均线且快线向下收敛，确认空头趋势。 2. 智能多指标背离检测 指标同步扫
Black Horse Finder
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Black Horse Finder 指标深度解析：趋势、压力支撑与多重信号的实战指南 指标简介 Black Horse Finder 是一款专为 MT4 平台设计的综合性主图指标。它源自经典的通达信综合主图逻辑，突破了单一均线或单一指标的局限，将趋势判断、动态压力支撑、多重买入信号（如老鼠仓、黑马线）以及背离检测高度集成于主图界面。该指标的核心价值在于通过多重算法过滤与冷却周期机制，帮助交易者在复杂的行情中精准捕捉高胜率的反转与突破机会。 核心信号详解 趋势与动态压力支撑系统 指标在主图上绘制了核心趋势线与动态通道，用于界定当前的市场状态： MA8 与 MA12（蓝色实线）：代表短期与中期价格趋势，通过两者的排列关系（如 MA8 > MA12）直观判断多空方向。 压力线（青色线）：基于过去30根K线的最高价动态计算，代表上方的阻力位。 支撑线（绿色线）：基于过去30根K线的最低价动态计算，代表下方的支撑位。 多重买入信号检测 指标内置了多种高胜率的买入逻辑，并自动在主图上标注向上箭头（lime色）： 老鼠仓 (Insider)：在低价位出现大阴线或特定跌幅后，次日出
Channel Breakout Master MT4
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双通道趋势主图指标（Channel Breakout Master）深度解析：加权通道、双重EMA与趋势状态实战指南 指标简介 Channel Breakout Master（双通道趋势主图指标）源自通达信SLTD系列，是一款专为MT4/MT5平台设计的高阶主图趋势指标。它突破了传统单一布林带或均线通道的局限，通过 加权高低点EMA90通道 与 双重EMA平滑通道（25/60周期）   的双通道嵌套架构，配合趋势状态判定和通道触及信号，在主图上直观呈现市场的趋势方向、强弱状态及关键转折点。其核心价值在于利用多层通道过滤与信号冷却机制，帮助交易者在复杂行情中精准识别高概率的顺势交易与反转机会。 核心信号详解 1. 双通道系统架构 指标在主图上绘制两套核心通道，用于定义市场的多层级状态： 加权高低点通道（90周期EMA） 采用20,19,...,2,1的加权方式计算高低点，再经过90周期EMA平滑 生成扩展上轨（SLTD8）和扩展下轨（SLTD9），作为通道的宏观边界参考 双重EMA平滑通道（25/60周期）   25周期通道（白色虚线 + 黄色中线） ：由双重EMA（E
Ultimate Signal Hub MT4
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终极信号枢纽主图指标（Ultimate Signal Hub）深度解析：MA60趋势基准、动量起爆与多层共振实战指南 指标简介 Ultimate Signal Hub（终极信号枢纽主图指标）是一款专为   MT4/MT5 平台   设计的高阶主图综合信号指标。它突破了传统单一均线或振荡器的局限，通过   MA60 趋势基准线 、 MACD 变种起爆算法 、 类 KDJ 振荡器   以及   突破/追涨形态识别   的多维嵌套架构，配合趋势状态判定和多层信号过滤机制，在主图上直观呈现市场的趋势方向、动量爆发点及关键转折预警。其核心价值在于利用多维度算法融合与信号冷却机制，帮助交易者在复杂行情中精准识别高概率的趋势跟踪与反转机会。 1. 核心信号体系 1.1 趋势基准线（MA60） 绘制   60 周期简单移动平均线 （白色虚线），用于界定市场主要趋势方向。   实战意义 ：价格在 MA60 之上时，优先考虑做多信号；价格在 MA60 之下时，优先考虑做空信号。MA60 是整个指标系统的   “方向锚点” 。 1.2 动量起爆类信号（MACD 变种算法）   Ignite（起
Bull Bear Decision Maker MT4
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产品简介 Bull Bear Decision Maker 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的多合一主图趋势与反转决策指标。它源自经典的 NXMMA 交易体系，深度融合了威廉指标变种、KDJ、RSI 以及多重均线系统。该指标通过多维度的算法共振，帮助交易者在复杂的行情中精准识别高概率的趋势跟随、底部反转以及顶部逃顶机会，并提供完善的实时状态监控与多通道信号提醒。 核心功能 趋势追踪与 K 线染色   内置 MA17、EMA55 和 MA30 三条核心均线，直观展示中长期趋势方向。图表右侧会实时显示当前的   Bull (多头)   或   Bear (空头)   状态。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，通过 K 线颜色的自动切换，让多空动能的转换一目了然。 多维买入信号   提供 6 种不同级别的买入提示。 B (基础买入)   捕捉威廉变种趋势反转； Buy In (买进)   代表多重均线共振突破； Attack (进攻)   提示短期动能爆发； Bull (牛)   则在完美均线多头排列时触发，信号可靠性极高。 精准逃顶机制   包含   S (基
Channel State Analyzer MT4
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产品简介 Channel State Analyzer 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的趋势通道主图指标。它融合了线性回归斜率趋势线、加权通道、55 周期高低点监控以及通道状态识别。该指标通过动态通道与趋势线的配合，帮助交易者在复杂行情中精准识别趋势转折、通道突破以及短期底部机会，并提供完善的实时状态监控与多通道信号提醒。 核心功能 斜率趋势线与 K 线染色   基于 10 周期线性回归斜率与 EMA20 平滑算法，构建高灵敏度的主趋势线，直观展示中短期趋势方向。图表右侧会实时显示当前的   Bull Trend (多头趋势)   或   Bear Trend (空头趋势)   状态。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，多头为蓝色、空头为黄色、涨幅超过 5% 显示为青色，让多空动能转换一目了然。 加权趋势通道   采用独特的 8 级权重算法构建上下轨通道，上轨为加权均值线，下轨为多重低点均值平滑线。通道的收窄与扩张直观反映市场波动率变化，帮助交易者判断调整结束与趋势启动时机。 55 周期极值监控   自动标记 55 周期内的   55 High (新高)
Auto Trend Bands MT4
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产品简介 Auto Trend Bands 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的自适应趋势通道主图指标。它基于线性回归算法与标准差动态构建趋势通道，能够自动识别市场趋势方向并根据斜率变化实时变色。该指标通过通道突破信号与强趋势标记，帮助交易者在复杂行情中精准捕捉趋势启动与加速机会，并提供完善的实时状态监控与多通道信号提醒。 核心功能 自适应趋势通道与 K 线染色   采用线性回归预测算法构建通道中线，并结合标准差动态计算上下轨。通道会根据斜率方向自动变色： 上升趋势显示为绿色 (#089981) ， 下降趋势显示为红色 (#f23645) ，让趋势方向一目了然。图表右侧会实时显示当前的   Uptrend (上升趋势)   或   Downtrend (下降趋势)   状态及斜率数值。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，让多空动能转换通过颜色变化更加直观。 强趋势标记   系统会自动计算斜率的平均值，当当前斜率的绝对值超过历史平均水平时，会在通道外侧绘制圆点标记。这代表市场进入加速阶段，是顺势加仓或持仓的强力信号。 做多信号 Resistance (阻力位突
Color Trend Master MT4
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产品简介 Color Trend Master 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的多层 WMA 平滑趋势线主图指标。它基于经典的 MavilimW 算法，通过 6 层斐波那契周期的加权移动平均嵌套计算，构建出极度平滑且反应灵敏的趋势跟踪系统。该指标能够精准识别趋势拐点，并通过颜色变化、买卖信号与强势标记，帮助交易者在复杂行情中清晰把握趋势方向与动能强度，提供完善的实时状态监控与多通道信号提醒。 核心功能 6 层 WMA 平滑趋势线与 K 线染色   系统采用 3、5、8、13、21、34 这 6 个斐波那契周期，对收盘价进行层层嵌套的加权移动平均计算，最终生成一条极度平滑的 MAVW 趋势线。该趋势线会根据方向自动变色： 上升趋势显示为蓝色 ， 下降趋势显示为红色 ， 横盘整理显示为黄色 ，让趋势状态一目了然。图表右侧会实时显示当前的   Rising Trend (上升趋势)   或   Falling Trend (下降趋势)   状态及 MAVW 数值。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，让多空动能转换通过颜色变化更加直观。 强势标记   当趋势线方
Confluence System 6 in 1 MT4
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产品简介 6in1 Confluence System 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的多指标共振副图指标。它创新性地将 MACD、KDJ、RSI、LWR、BBI、MTM 这 6 种经典技术指标融合在一个副图窗口中，通过可视化的圆点矩阵实时展示多空力量对比。当 6 个指标同时指向同一方向时，系统会发出高概率的共振信号，帮助交易者在复杂行情中快速识别趋势共识，捕捉确定性极高的买卖时机。 核心功能 6 指标可视化矩阵   系统在副图窗口中绘制 6 行圆点矩阵，分别对应   MACD、KDJ、RSI、LWR、BBI、MTM   六个指标。每根 K 线对应的 6 个圆点会根据各指标的多空状态实时变色： 红色圆点代表该指标当前看多 ， 绿色圆点代表该指标当前看空 。这种设计让交易者无需切换多个副图，即可一眼看清所有指标的多空共识，大幅提升决策效率。右侧会显示各指标的名称标签，方便对照识别。 做多信号 All Bull (全多共振) ：当 6 个指标（MACD、KDJ、RSI、LWR、BBI、MTM）同时看多时触发，并在副图顶部显示红色向上箭头和 "All Bull" 文字。
Triple Divergence Hunter MT4
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产品简介 Triple Divergence Hunter 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的多指标背离检测副图指标。它深度整合了 MACD、KDJ、RSI 三大经典动能指标，通过严密的交叉与极值对比算法，精准捕捉价格与指标之间的顶底背离现象。同时，指标内置自定义 K88/D88 动能趋势系统，帮助交易者在趋势末端提前识别反转信号，在复杂行情中捕捉高胜率的左侧或右侧交易机会。 核心功能 K88/D88 动能趋势系统与超买超卖参考线   系统基于 34 周期极值计算构建自定义 KDJ 模型，生成 K88 主线与 D88 辅线。K88 线会根据多空状态自动变色： 多头状态显示为红色 ， 空头状态显示为绿色 。副图固定 0-100 坐标系，并内置 80 和 20 两条水平参考线，用于界定超买与超卖区域。 MT5 版本额外支持 K88/D88 柱状图填充显示 ，让动能转换与多空力量对比更加直观立体。 做多信号 (底背离 Bottom Divergence) MACD Bot (MACD底背离) ：当价格创出新低，但 MACD 的 DIF 线未创出新低，且在 DIF 上穿 D
Five Dimension Resonance System MT4
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产品简介 Five Dimension Resonance System 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的五维共振交易主图指标。它创新性地将趋势跟踪、波动率突破、区间突破、背离反转与动能评分 5 大独立交易系统融合于一体。通过严格的共振过滤机制，当 5 个系统中至少有 2 个同时发出同向信号时，才会触发高概率的共振开仓提示。该指标帮助交易者从多个维度交叉验证市场方向，过滤单一指标的假信号，提供了一套完整且极具实战价值的主图交易解决方案。 核心功能 EMA 趋势线与 ATR 通道   系统在主图绘制一条 20 周期 EMA 趋势线，并根据价格与 EMA 的相对位置自动变色： 多头状态显示为红色 ， 空头状态显示为绿色 。同时，系统基于 20 周期均线和 2 倍 ATR 构建动态波动率通道（灰色点线），用于界定价格的正常波动范围与极端突破区域。 MT5 版本额外支持 K 线变色染色功能 ，让趋势状态通过 K 线颜色直观呈现。 做多信号 E (EMA Trend / EMA趋势) ：当价格向上穿越 20 EMA，且 EMA 线本身保持向上发散时触发，在 K 线低点下方显
Peak Valley Hunter MT4
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产品简介 Peak Valley Hunter (HZ88) 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的全能型主图趋势跟踪与波段反转指标。它通过构建三重复合均线系统（操盘线与趋势线），结合动态压力支撑追踪算法和 K 线形态识别技术，为交易者提供从趋势确认、动能爆发到局部反转的全方位交易信号。该指标逻辑严密、视觉清晰，并配备完善的信号冷却与多通道提醒机制，是构建主图交易系统的理想选择。 核心功能 三重复合均线与动态压力支撑系统   系统在主图绘制两条核心复合均线： 操盘线 （由 EMA3、MA9、MA15 复合而成）反应灵敏，用于捕捉短期交易机会，收盘站上显示白色，跌破显示浅蓝色； 趋势线 （由 EMA8、MA14、MA24 复合而成）用于界定中期趋势方向，收盘站上显示红色，跌破显示绿色。同时，系统基于 8 周期极值算法动态绘制灰色的 压力线（上 0）   与 支撑线（下 0） ，实时追踪市场的波峰与波谷结构。系统在最新 K 线右侧显示白色 实时收盘价标签 。 MT5 版本额外支持 K 线变色染色功能 ，让反转形态通过 K 线颜色直观呈现。 做多信号 Open Long (开
Multi Dimensional Bottom Finder MT4
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产品简介 Multi Dimensional Bottom Finder 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的高阶副图震荡与多维共振指标。它打破了传统单一 KDJ 或 RSI 指标的局限，通过融合多周期随机震荡算法、CCI 极值分析、成交量异动检测与乖离率修复模型，构建了一套极具深度的底部猎手系统。该指标能够敏锐捕捉市场在极度超卖区域的动能反转，并通过多维度共振过滤出极高胜率的战略级抄底信号，是波段交易者和左侧交易者不可或缺的副图利器。 核心功能 多维震荡柱状图与趋势平滑线系统   系统在副图绘制了丰富的视觉元素以反映市场微观结构： KHLD7 多色柱状图 通过品红、红、蓝、青四种颜色及 50 中轴的分段，直观展现动能的强弱与多空状态的切换； KHLD13 低位柱 （红/绿）专门用于放大和捕捉底部区域的微弱反转动能； KHLD22 青线 与   KHLD23 棕线 作为中短期趋势的平滑跟踪线，辅助判断震荡区间的突破方向。副图内置 0、50、100 三条水平参考线以界定超买、中轴与超卖区域。 MT5 版本额外支持更精细的柱状图分段着色、超买超卖点线以及 80 虚线参考
Low Buy High Sell Radar MT4
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产品简介 Low Buy High Sell Radar 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的全能型主图趋势跟踪与波段交易指标。它通过构建动态趋势线变色系统，结合多周期震荡算法（TSI 与 RSI）、量价动能模型与信号冷却过滤机制，为交易者提供从趋势确认、超买超卖识别到精准入场离场的全方位交易信号。该指标逻辑严密、视觉清晰，并配备完善的信号冷却与多通道提醒机制，是构建主图交易系统的理想选择。 核心功能 动态趋势线与均线系统 系统在主图绘制两条核心趋势识别元素： MA60 品红线 作为 60 周期简单移动平均线，提供中长期趋势基准参考； 动态趋势线 以白色中轴线为基础，当短期动能持续上升时自动转为 红色粗线 ，当短期与中期动能同步走弱时转为 绿色粗线 ，直观反映多空主导权的切换。交易者仅需观察趋势线颜色即可快速判断当前市场的主导方向。系统在最新 K 线右侧显示白色 实时收盘价标签 。 MT5 版本额外支持 K 线变色染色功能 ，上涨染蓝色、下跌染红色、持平染灰色、趋势转多染黄色，让趋势状态与反转形态通过 K 线颜色直观呈现。 做多信号 Low Buy (低吸)：当短期震
MACD Trend Visualizer System MT4
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指标
产品简介 MACD Trend Visualizer System 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的主图 MACD 趋势可视化与多空切换交易指标。它在主图上绘制四周期均线系统（MA5、MA10、MA30、MA60），并在内部计算 MACD 柱状值，将 MACD 多空动能与均线排列、价格位置三重条件融合，自动判定当前市场处于多头趋势还是空头趋势，并在趋势切换的关键节点生成 Long（做多）和 Short（做空）入场信号。同时，系统内置基于盈利目标距离的离场预警机制，当持仓浮盈达到设定阈值且价格出现短期回落迹象时，自动触发 Exit Long（多减）或 Exit Short（空减）离场提示。信号逻辑严谨、视觉层次分明，并配备独立提醒开关与多通道通知机制，是构建趋势跟踪与盈利保护交易系统的理想主图工具。 核心功能 四周期均线系统与 MACD 趋势融合 系统在主线图上绘制四条均线： MA5 白色线 反映超短期价格重心， MA10 黄色线 反映短期趋势方向， MA30 品红色线 作为中期趋势参考， MA60 绿色粗线 作为中长期趋势基准与多空分水岭。系统在内部同步计算 12
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