Pyramiding Entry Master MT5

产品简介

Pyramiding Entry Master 是一款专为 MT4 和 MT5 双平台设计的主图均线趋势跟踪与金字塔式加仓入场指标。它在主图上绘制四周期均线系统（MA5、MA10、MA20、MA60），并基于 55 周期趋势动量模型、成交量放大确认和多重超跌条件，自动生成三类买入信号：半路追涨（Chase）、加仓（Add）和抄底（Dip Buy），覆盖趋势加速追入、次日低吸加仓和深度超跌抄底三种典型入场场景。信号逻辑严谨、视觉层次分明，并配备独立冷却过滤与多通道提醒机制，是构建金字塔加仓交易系统的理想主图工具。

核心功能

四周期均线系统与右侧标签 系统在主线图上绘制四条均线： MA5 白色线 反映超短期价格重心， MA10 黄色线 反映短期趋势方向， MA20 品红色粗线 作为中短期趋势分水岭， MA60 绿色粗线 作为中长期趋势基准。四条均线右侧均附带同色文字标签，便于快速识别各均线位置。均线多头排列（MA5 > MA10 > MA20 > MA60）时代表趋势健康向上，是 Chase 和 Add 信号发挥最佳效力的背景条件。 MT5 版本额外支持信号 K 线染色功能 ，将触发 Chase 信号的 K 线染为黄色、Add 信号染为橙色、Dip Buy 信号染为红色，让入场时机通过 K 线颜色直观呈现。

买入信号

Chase (半路追涨)：当 55 周期趋势动量指标 V3 上穿前一根 K 线的 V4 值（代表收盘价动量超越开盘价动量，趋势加速确认）、且当前 K 线成交量超过 20 周期均量的指定倍数（默认 1.1 倍，代表放量确认）、且当前 K 线收阳时触发，在 K 线下方显示黄色向上箭头与 "Chase" 文字。这代表价格在趋势运行途中出现动量加速与资金涌入的共振，是经典的趋势中继追涨入场信号，适合在已有底仓的基础上顺势加仓或新建仓位。

Add (加仓)：当前一根 K 线已触发 Chase 信号时，当前 K 线自动触发 Add 信号，在 K 线下方显示橙色向上箭头与 "Add" 文字。这代表追涨信号发出后的次日低吸窗口，价格若出现小幅回踩则为金字塔加仓的最佳时机，是 Chase 信号的延续性加仓提示。

Dip Buy (抄底)：当以下五个超跌条件中满足任意三个时触发：短期动量比率低于 30（下跌动能衰竭）、价格相对 60 周期高低区间的位置深度偏负（远离高点）、最低价接近 10 周期最低点（触及近期支撑）、收盘价位于 MA20 下方但当前 K 线收阳（均线下方出现止跌阳线）、20 周期乖离率低于 -5%（严重超跌偏离）。触发后在 K 线下方显示红色向上箭头与 "Dip Buy" 文字。这代表价格已深入超跌区域且多项技术条件共振确认底部迹象，是左侧抄底的激进入场信号。

实战应用

在日常金字塔加仓交易中，三类信号构成完整的入场层级。Chase 信号是核心入场信号，代表趋势加速与放量共振，适合在均线多头排列背景下作为首次建仓或加仓的主要依据；Add 信号是 Chase 的次日延续，适合在追涨后价格小幅回踩时执行第二笔加仓，实现金字塔式逐步建仓；Dip Buy 信号独立于趋势追涨逻辑，属于超跌反弹型左侧入场，适合在价格严重偏离均线、多项超跌指标共振时捕捉底部反转机会。

建议将 Chase 和 Add 信号用于上升趋势中的顺势操作，当 MA5 > MA10 > MA20 > MA60 多头排列时信号可靠性最高；Dip Buy 信号则更适合在下跌趋势末端或震荡区间下沿使用，配合成交量放大或关键支撑位确认，可显著提升抄底成功率。三类信号均建议结合止损管理：Chase 和 Add 的止损可设于信号 K 线低点下方，Dip Buy 的止损应更为严格，建议设于近期最低点下方。

参数说明

核心算法参数：Signal cooldown 默认 5 根 K 线，为 Chase 和 Dip Buy 信号共用的冷却周期，有效防止在极端行情中连续触发重复信号，保持信号的稀缺性和实战价值。Volume Ratio 默认 1.1，控制 Chase 信号的放量确认阈值，即当前成交量需超过 20 周期均量的 1.1 倍方可触发，数值越高信号越严格但频率越低。Max Lookback Bars 默认 2000，控制历史信号标注的最大回溯 K 线数，兼顾图表整洁与回测需求。

提醒设置：Alert On Bar Close 默认开启，强烈建议保持开启状态，仅在 K 线收盘确认后才触发提醒，以避免盘中价格波动导致的假信号。Popup 和 Sound 默认开启，Push 和 Email 默认关闭，交易者可根据自身盯盘习惯灵活调整。

单信号提醒开关：系统允许您针对 Chase、Add、Dip Buy 三种信号分别独立开启或关闭提醒功能，默认三者均开启，便于您只接收与当前策略相关的信号，过滤不必要的噪音。

使用建议

本指标适用于外汇、贵金属、指数及加密货币等主流交易品种，完美兼容 MT4 与 MT5 终端。建议在 H1 及以上周期使用，大周期上的趋势动量信号比小周期更稳定、更具实战价值，能有效降低震荡市中的假信号干扰。

建议将本指标与趋势方向判断工具结合使用。Chase 信号在均线多头排列且价格站上 MA20 时可靠性最高；Dip Buy 信号在价格触及长期支撑线或前期密集成交区时成功率显著提升。没有任何指标能保证 100% 胜率，请务必严格设置止损并控制仓位风险，将本指标作为决策辅助而非唯一依据。金字塔加仓的核心在于「顺势、分批、止损」，切忌在趋势不明时盲目追涨或在超跌信号未确认时重仓抄底。

总结