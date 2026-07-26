Drawdown Floor TechnoTrader

Drawdown Floor делает невидимую линию видимой. Профинансированный или челлендж-аккаунт сгорает в тот самый момент, когда эквити касается предела, который следует за вашим пиком, обнуляется каждый день или остаётся фиксированным под вашим стартовым балансом. Ваша проп-фирма никогда не рисует эту линию. А этот инструмент — рисует.

Что показывает инструмент

Онлайн-график эквити относительно пределов в отдельном окне: ваше торговое эквити на фоне до трёх пределов (трейлинговая или статичная максимальная просадка и дневной предел). Ближайший действующий предел — тот, которого вы достигнете первым, — выделен красным.

в отдельном окне: ваше торговое эквити на фоне до трёх пределов (трейлинговая или статичная максимальная просадка и дневной предел). Ближайший действующий предел — тот, которого вы достигнете первым, — выделен красным. Фирменная панель на основном графике с расстоянием до нарушения в валюте счёта и в процентах, обновляемым в реальном времени. Тёмная или светлая тема, с масштабированием под любое разрешение экрана.

на основном графике с расстоянием до нарушения в валюте счёта и в процентах, обновляемым в реальном времени. Тёмная или светлая тема, с масштабированием под любое разрешение экрана. Пресеты фирм, которые загружают типовые пределы для популярных программ (FTMO, FundedNext, The5ers, FundingPips, E8, Alpha Capital, FunderPro, FXIFY, MyFundedFX), либо задайте свои собственные.

Честность по замыслу

Только чтение. Инструмент лишь считывает ваш счёт и историю сделок. Он не торгует, не содержит DLL и никогда не обращается к сети.

Инструмент лишь считывает ваш счёт и историю сделок. Он не торгует, не содержит DLL и никогда не обращается к сети. Он рисует только то, что может подтвердить. История эквити начинается с того бара, на котором вы его подключили, — без поддельного дозаполнения задним числом.

История эквити начинается с того бара, на котором вы его подключили, — без поддельного дозаполнения задним числом. Депозиты и выводы средств исключаются из линии эквити, поэтому перевод средств никогда не сдвинет предел по ошибке.

из линии эквити, поэтому перевод средств никогда не сдвинет предел по ошибке. Часы сброса и правила фирм — это допущения, которые следует уточнить у вашей собственной фирмы. Панель об этом сообщает и отмечает оговорку о переходе на летнее время.

Floor показывает. Guardian действует.

Drawdown Floor делает линию видимой. Платный Prop Guardian отслеживает каждое правило и действует по нему, закрывая все позиции и блокируя счёт до нарушения, с теми же пресетами фирм. Floor — это бесплатный спутник, который показывает вам опасность, а Guardian удерживает вас от неё.

Как пользоваться

Подключите его к любому графику. Он считывает счёт, поэтому достаточно одного графика. Выберите вашу фирму или задайте проценты максимальной просадки и дневного убытка. Следите за расстоянием до активного предела — в подокне и на панели.

Никакого мартингейла. Никакой сетки. Никакого усреднения. Он вообще не торгует.

Названия проп-фирм являются товарными знаками их соответствующих владельцев. TechnoTrader не связан с какой-либо проп-фирмой и не одобрен ею. Пресеты — это типовые начальные значения, которые следует сверить с вашим собственным счётом.

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