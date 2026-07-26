Drawdown Floor TechnoTrader
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Nice Trader🚀 Systematic & Algorithmic Trader | 6 Live Signals | MT5 Tools | Since 2011
Running a multi-strategy EA portfolio with disciplined risk management.
Trading since 2011 · Professional algorithmic trading since 2018 · Live signals on MQL5 since 2024
- Версия: 1.1
- Обновлено: 26 июля 2026
Drawdown Floor делает невидимую линию видимой. Профинансированный или челлендж-аккаунт сгорает в тот самый момент, когда эквити касается предела, который следует за вашим пиком, обнуляется каждый день или остаётся фиксированным под вашим стартовым балансом. Ваша проп-фирма никогда не рисует эту линию. А этот инструмент — рисует.
Что показывает инструмент
- Онлайн-график эквити относительно пределов в отдельном окне: ваше торговое эквити на фоне до трёх пределов (трейлинговая или статичная максимальная просадка и дневной предел). Ближайший действующий предел — тот, которого вы достигнете первым, — выделен красным.
- Фирменная панель на основном графике с расстоянием до нарушения в валюте счёта и в процентах, обновляемым в реальном времени. Тёмная или светлая тема, с масштабированием под любое разрешение экрана.
- Пресеты фирм, которые загружают типовые пределы для популярных программ (FTMO, FundedNext, The5ers, FundingPips, E8, Alpha Capital, FunderPro, FXIFY, MyFundedFX), либо задайте свои собственные.
Честность по замыслу
- Только чтение. Инструмент лишь считывает ваш счёт и историю сделок. Он не торгует, не содержит DLL и никогда не обращается к сети.
- Он рисует только то, что может подтвердить. История эквити начинается с того бара, на котором вы его подключили, — без поддельного дозаполнения задним числом.
- Депозиты и выводы средств исключаются из линии эквити, поэтому перевод средств никогда не сдвинет предел по ошибке.
- Часы сброса и правила фирм — это допущения, которые следует уточнить у вашей собственной фирмы. Панель об этом сообщает и отмечает оговорку о переходе на летнее время.
Floor показывает. Guardian действует.
Drawdown Floor делает линию видимой. Платный Prop Guardian отслеживает каждое правило и действует по нему, закрывая все позиции и блокируя счёт до нарушения, с теми же пресетами фирм. Floor — это бесплатный спутник, который показывает вам опасность, а Guardian удерживает вас от неё.
Как пользоваться
- Подключите его к любому графику. Он считывает счёт, поэтому достаточно одного графика.
- Выберите вашу фирму или задайте проценты максимальной просадки и дневного убытка.
- Следите за расстоянием до активного предела — в подокне и на панели.
Никакого мартингейла. Никакой сетки. Никакого усреднения. Он вообще не торгует.
Названия проп-фирм являются товарными знаками их соответствующих владельцев. TechnoTrader не связан с какой-либо проп-фирмой и не одобрен ею. Пресеты — это типовые начальные значения, которые следует сверить с вашим собственным счётом.
Создано TechnoTrader. Сначала защитите счёт.