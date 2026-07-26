Drawdown Floor TechnoTrader

Drawdown Floor 让那条看不见的红线变得可见。当账户净值触及一条基准线——它随你的净值峰值移动、每天重置，或固定停留在初始余额下方——你的出资账户或考核账户就会在那一刻爆仓。你的自营交易公司从不为你画出这条线，而它会。

它能显示什么

独立窗口中的净值与基准线实时图表 ：将你的交易净值与至多三条基准线（移动式或静态的最大回撤线，以及每日基准线）进行对照。距离最近、你会最先触及的那条约束线以红色高亮标出。

：将你的交易净值与至多三条基准线（移动式或静态的最大回撤线，以及每日基准线）进行对照。距离最近、你会最先触及的那条约束线以红色高亮标出。 主图上的 品牌信息面板 ，以账户货币和百分比实时显示你距离触线的差距。支持深色或浅色主题，并可针对任意屏幕进行分辨率缩放。

，以账户货币和百分比实时显示你距离触线的差距。支持深色或浅色主题，并可针对任意屏幕进行分辨率缩放。 公司预设，可为热门项目（FTMO、FundedNext、The5ers、FundingPips、E8、Alpha Capital、FunderPro、FXIFY、MyFundedFX）加载具有代表性的基准线，也可自行设定。

诚实是它的设计原则

只读。 它仅读取你的账户和成交历史，不进行交易，不含 DLL，也从不访问网络。

它仅读取你的账户和成交历史，不进行交易，不含 DLL，也从不访问网络。 它只绘制它能证实的内容。 净值历史从你挂载它的那根 K 线起算，绝不伪造回填。

净值历史从你挂载它的那根 K 线起算，绝不伪造回填。 出入金会从净值曲线中剔除 ，因此一笔转账绝不会错误地移动基准线。

，因此一笔转账绝不会错误地移动基准线。 重置时间和公司规则均为假设值，你应向自己的交易公司加以核实。面板对此有明确说明，并提示了夏令时的注意事项。

Floor 负责显示，Guardian 负责行动。

Drawdown Floor 让那条线变得可见。付费的 Prop Guardian 会追踪每一条规则并据此行动，在违规发生前平掉仓位、锁定账户，并采用相同的公司预设。Floor 是免费的搭档，为你显示危险所在，而 Guardian 让你远离它。

如何使用

将它挂载到任意图表上。它读取的是账户数据，因此一张图表就足够了。 选择你的交易公司，或自行设定最大回撤和每日亏损的百分比。 在子窗口和信息面板上，关注你距离当前生效基准线的差距。

不用马丁格尔。不用网格。不逆势加仓。它根本不进行交易。

各自营交易公司的名称均为其各自所有者的商标。TechnoTrader 与任何自营交易公司均无隶属关系，也未获得其背书。预设值为具有代表性的初始参考值，你应对照自己的账户加以核实。

由 TechnoTrader 打造。先保护好账户。