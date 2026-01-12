Forex17 Bollinger Channel

Этот индикатор отображает только верхнюю и нижнюю полосы волатильностного канала в стиле Боллинджера, не отображая центральную скользящую среднюю. Его основная цель — предоставить чистый и гибкий волатильностный конверт, позволяя трейдерам сосредоточиться на поведении цены относительно границ канала, сохраняя при этом полный контроль над визуальным оформлением графика.

В отличие от традиционных полос Боллинджера, где средняя скользящая всегда отображается, данный индикатор использует скользящую среднюю только для внутренних расчетов. Центральная линия намеренно скрыта, чтобы уменьшить визуальный шум и дать пользователю возможность управлять средней линией отдельно при необходимости.

Верхняя и нижняя полосы могут иметь независимые цветовые настройки, что обеспечивает лучшую визуальную различимость и адаптацию к различным темам графика или личным предпочтениям. Трейдеры, желающие использовать классический внешний вид полос Боллинджера, могут легко добавить отдельный индикатор скользящей средней с теми же параметрами. При совпадении периода и источника цены пользователь фактически воссоздает стандартную структуру Боллинджера, сохраняя полный контроль над цветом и стилем средней линии.

На данном этапе индикатор намеренно ограничен использованием простой скользящей средней (SMA), рассчитанной по цене закрытия. Такое решение обеспечивает прозрачность расчетов, согласованность и стабильность производительности. При наличии интереса со стороны пользователей в будущих обновлениях может быть добавлена поддержка других типов скользящих средних (например EMA, WMA и др.).

Ключевые характеристики:

Отображает только верхнюю и нижнюю полосы волатильности
Центральная линия не отображается (только расчет)
Независимые цветовые настройки для верхней и нижней полос
Использует простую скользящую среднюю (SMA) по цене закрытия
Чистый и минималистичный внешний вид графика
Полностью настраиваемые период и отклонение
Совместим со всеми символами и таймфреймами
Легкий и оптимизированный по производительности

Типичные сценарии использования:

Анализ расширения и сжатия волатильности
Наблюдение за взаимодействием цены с экстремумами волатильности
Анализ рыночной структуры на основе каналов
Исследование пробоев или удержания диапазона
Комбинация с ценовым действием или внешними индикаторами
Пользовательские конфигурации в стиле Боллинджера с отдельной средней линией

Данный индикатор не предоставляет торговых сигналов, уведомлений или автоматических решений. Это визуальный аналитический инструмент, предназначенный для поддержки дискреционных или системных торговых подходов в зависимости от методологии пользователя.

Индикатор разработан для бесшовной интеграции в существующие рабочие процессы, позволяя трейдерам выстраивать собственные уровни интерпретации и поддерживать графики организованными, гибкими и визуально эффективными.

(Translated with AI assistance)


Другие продукты этого автора
Forex17 Clock
Robinson Alves Lemos
Утилиты
Forex17 Clock — это лёгкий и минималистичный утилитарный инструмент для MetaTrader 5, предназначенный для отображения времени серверa брокера и/или времени, скорректированного пользователем, непосредственно на графике. Цель продукта — предоставлять чёткую и точную временную информацию без вмешательства в графический анализ, сохраняя график чистым и функциональным. Часы отображаются непосредственно на графике с использованием только текста, без панелей, фона, рамок или навязчивых визуальных элеме
FREE
Bollinger Bands Pure Sound Alert No Plots
Robinson Alves Lemos
Индикаторы
Forex 17 – Bollinger Bands Pure Sound Alert No Plots подает звуковые сигналы, когда цена пересекает верхнюю или нижнюю полосу Bollinger Bands. Разные звуки используются для восходящих и нисходящих пробоев, помогая выявлять потенциально перекупленные или перепроданные состояния. Версия без графического отображения не рисует визуальные элементы на графике. Настраиваемые параметры включают период, отклонение и интервалы между сигналами. Чисто звуковой подход подходит для сохранения чистоты графиков
FREE
Forex17 BreakEven Price
Robinson Alves Lemos
Утилиты
Forex17 BreakEven Price — это индикатор финансовой ориентира для MetaTrader 5, который отображает непосредственно на графике финансовый уровень break-even операции или дня. Индикатор не исполняет ордера, не управляет позициями, не генерирует сигналы и не автоматизирует принятие решений. Он предназначен исключительно как визуальный инструмент поддержки ручной торговли, предоставляющий объективную финансовую точку отсчета на основе результатов счета. Что показывает индикатор Индикатор отображает
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв