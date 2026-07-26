Risk Sentinel TechnoTrader

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Risk Sentinel — это инструмент защиты, а не стратегия. Он не открывает сделки. Он оберегает позиции, которые открываете вы или другой советник, так же, как риском управляет профессиональный трейдинг-деск.


Что он делает


- Жёсткий стоп-лосс на каждой позиции. Он никогда не оставляет сделку без защиты. Выбирайте ATR, пункты, процент или фиксированную денежную сумму.

- Автоматический перевод в безубыток и трейлинг. Он фиксирует прибыль по мере того, как рынок идёт в вашу сторону.

- Дневной предохранитель убытка. Когда убыток за день достигает вашего лимита, он закрывает все позиции и приостанавливает работу до конца дня. Настройка сохраняется даже после перезапуска терминала.

- Учёт экономического календаря. Он отслеживает высоковолатильные новости по валютам вашего символа и защищает позиции внутри опасного окна. Большинство роботов игнорируют новости. Этот — нет.

- Панель в один клик. Закрыть всё, перевести всё в безубыток и переключатель Panic — прямо на графике, каждый с подтверждением в два клика, чтобы случайный клик не закрыл счёт.

- Аккуратная скрываемая панель, показывающая эквити, дневной P/L, открытый риск, статус защиты, ближайшее высоковолатильное событие и состояние предохранителя. Тёмная или светлая тема, с масштабированием под любой экран.


Никакого мартингейла. Никакой сетки. Никакого усреднения. Никогда.


Как использовать


- Прикрепите его к любому графику и разрешите алготрейдинг.

- Торгуйте как обычно — вручную или с другим советником.

- Risk Sentinel автоматически выставляет стопы, переводит в безубыток, ведёт трейлинг и следит за соблюдением вашего дневного лимита.


Он оберегает весь счёт с одного графика — либо ограничьте его работу только текущим символом.


Работает с копируемыми сигналами В режиме всего счёта он также оберегает сделки, скопированные по подписке на сигнал. Если скопированная сделка приходит без стопа, он выставляет его, а дневной предохранитель убытка ограничивает весь счёт. Учтите, что добавление собственного стопа или предохранителя меняет то, как управляется скопированная сделка, поэтому используйте его, когда вам нужен такой контроль.


Параметры


- Управлять только этим символом — выключено (по умолчанию) оберегает весь счёт с одного графика, включено ограничивает работу символом графика.

- Требовать SL — выставлять стоп на любую позицию, у которой его нет.

- Режим SL — множитель ATR, фиксированные пункты, процент от цены или денежная сумма.

- Автоматический безубыток и трейлинг — зафиксировать прибыль и вести её трейлингом по мере роста.

- Дневной предохранитель и Макс. дневной убыток % — закрыть всё и приостановить работу на день при этом убытке.

- Новостной фильтр и важность — защита вокруг новостей низкой, средней или высокой важности.

- Панель — тема (тёмная или светлая), масштаб, положение, размер шрифта.


Бесплатная версия и Prop Guardian Функция Risk Sentinel (бесплатно) Prop Guardian Жёсткий стоп на каждой позиции (ATR, пункты, процент, деньги) Автоматический безубыток и трейлинг Дневной предохранитель убытка Защита от новостей Отмена отложенных ордеров при приостановке Защита всего счёта Пресеты проп-фирм (популярные проп-фирмы) - Максимальная просадка, цель по прибыли, минимум дней - Лимит риска на сделку - Фильтр по magic number - Линии предстоящих новостей на графике - Закрытие на выходные -


Платный Prop Guardian удерживает финансируемый или челлендж-счёт в рамках его правил за вас, с готовыми пресетами для популярных проп-фирм.


Создано TechnoTrader. Сначала защитите счёт. подробнее...

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EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
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Drawdown Floor TechnoTrader
Nice Trader
Индикаторы
Drawdown Floor делает невидимую линию видимой. Профинансированный или челлендж-аккаунт сгорает в тот самый момент, когда эквити касается предела, который следует за вашим пиком, обнуляется каждый день или остаётся фиксированным под вашим стартовым балансом. Ваша проп-фирма никогда не рисует эту линию. А этот инструмент — рисует. Что показывает инструмент Онлайн-график эквити относительно пределов в отдельном окне: ваше торговое эквити на фоне до трёх пределов (трейлинговая или статичная максимал
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Order Gatehouse TechnoTrader
Nice Trader
Утилиты
Прежде чем установить: чего этот инструмент не делает. Прочитайте это в первую очередь. Если вы пришли именно за одним из этих пунктов, инструмент вам не подходит, и лучше узнать это до того, как он окажется на графике. Никаких виртуальных или скрытых стопов, никогда. Каждый стоп — реальный стоп на стороне брокера, видимый и брокеру, и вашей проп-компании. Ничего не скрывается ни от одного из них — это принципиальное решение. Один символ на график. Бесплатная версия торгует символом того графика
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Trade Auditor TechnoTrader
Nice Trader
Утилиты
Trade Auditor - это инструмент криминалистического анализа, работающий только на чтение. Он не открывает сделок и ничего не меняет. Он сканирует историю сделок и открытые позиции вашего счёта и на понятном языке говорит вам, ведёт ли себя счёт так, как дисциплинированный трейдинговый деск, - или так, как счёт перед сливом. Большинство трейдеров покупают EA или подписываются на сигнал и до прихода просадки толком не знают, что он делает со счётом. Trade Auditor показывает вам это и позволяет дока
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Copier Relay Core TechnoTrader
Nice Trader
Утилиты
Перед установкой: пять вещей, которых этот копировщик не делает. Если хотя бы одна из них — именно то, зачем вы пришли, значит, это не тот продукт, и я предпочту, чтобы вы узнали об этом сейчас, а не после часа, потраченного на настройку. Только MetaTrader 5. Версии для MT4 не существует, копирование между MT4 и MT5 невозможно. Одна машина. Оба терминала должны работать на одном компьютере или VPS. Удалённого или облачного копирования между двумя машинами нет. Только хеджинговые счета. Неттингов
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Prop Guardian TechnoTrader
Nice Trader
Утилиты
> Prop Guardian удерживает профинансированный или челлендж-счёт в рамках его правил за вас. Это инструмент защиты, а не стратегия. Он не открывает сделки. Он защищает всё, чем торгуете вы или другой EA. Правила пропфирмы под контролем, в реальном времени - Дневной лимит убытка. Закрывает все позиции и приостанавливает торговлю до конца дня, прежде чем вы его нарушите. - Максимальная просадка, статичная от стартового баланса или трейлинговая от пика. Закрывает все позиции и блокирует счёт, пре
Martingale Firewall TechnoTrader
Nice Trader
Утилиты
Martingale Firewall — это инструмент защиты, а не стратегия. Он не открывает сделок. Он работает параллельно с любым EA, копируемым сигналом или вашей собственной торговлей и пресекает то единственное, что незаметно сливает счета: мартингейл. Купите робота, копируйте сигнал или торгуйте вручную — и в тот момент, когда начинается удвоение против убытка, наращивание сетки или доливка в убыточную позицию, в дело вступает Martingale Firewall. Два режима WARN наблюдает и предупреждает. Он ничего не т
Copier Relay TechnoTrader
Nice Trader
Утилиты
Перед покупкой: шесть вещей, которых этот копировщик не делает. Если хотя бы одна из них — именно то, зачем вы пришли, значит, это не тот продукт, и я предпочту, чтобы вы узнали об этом сейчас, а не после оплаты. Только MetaTrader 5. Версии для MT4 не существует, копирование между MT4 и MT5 невозможно. Одна машина. Оба терминала должны работать на одном компьютере или VPS. Удалённого или облачного копирования между двумя машинами нет. Только хеджинговые счета. Неттинговый счёт отклоняется, и коп
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