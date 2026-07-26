Risk Sentinel TechnoTrader

>





Risk Sentinel — это инструмент защиты, а не стратегия. Он не открывает сделки. Он оберегает позиции, которые открываете вы или другой советник, так же, как риском управляет профессиональный трейдинг-деск.





Что он делает





- Жёсткий стоп-лосс на каждой позиции. Он никогда не оставляет сделку без защиты. Выбирайте ATR, пункты, процент или фиксированную денежную сумму.

- Автоматический перевод в безубыток и трейлинг. Он фиксирует прибыль по мере того, как рынок идёт в вашу сторону.

- Дневной предохранитель убытка. Когда убыток за день достигает вашего лимита, он закрывает все позиции и приостанавливает работу до конца дня. Настройка сохраняется даже после перезапуска терминала.

- Учёт экономического календаря. Он отслеживает высоковолатильные новости по валютам вашего символа и защищает позиции внутри опасного окна. Большинство роботов игнорируют новости. Этот — нет.

- Панель в один клик. Закрыть всё, перевести всё в безубыток и переключатель Panic — прямо на графике, каждый с подтверждением в два клика, чтобы случайный клик не закрыл счёт.

- Аккуратная скрываемая панель, показывающая эквити, дневной P/L, открытый риск, статус защиты, ближайшее высоковолатильное событие и состояние предохранителя. Тёмная или светлая тема, с масштабированием под любой экран.





Никакого мартингейла. Никакой сетки. Никакого усреднения. Никогда.





Как использовать





- Прикрепите его к любому графику и разрешите алготрейдинг.

- Торгуйте как обычно — вручную или с другим советником.

- Risk Sentinel автоматически выставляет стопы, переводит в безубыток, ведёт трейлинг и следит за соблюдением вашего дневного лимита.





Он оберегает весь счёт с одного графика — либо ограничьте его работу только текущим символом.





Работает с копируемыми сигналами В режиме всего счёта он также оберегает сделки, скопированные по подписке на сигнал. Если скопированная сделка приходит без стопа, он выставляет его, а дневной предохранитель убытка ограничивает весь счёт. Учтите, что добавление собственного стопа или предохранителя меняет то, как управляется скопированная сделка, поэтому используйте его, когда вам нужен такой контроль.





Параметры





- Управлять только этим символом — выключено (по умолчанию) оберегает весь счёт с одного графика, включено ограничивает работу символом графика.

- Требовать SL — выставлять стоп на любую позицию, у которой его нет.

- Режим SL — множитель ATR, фиксированные пункты, процент от цены или денежная сумма.

- Автоматический безубыток и трейлинг — зафиксировать прибыль и вести её трейлингом по мере роста.

- Дневной предохранитель и Макс. дневной убыток % — закрыть всё и приостановить работу на день при этом убытке.

- Новостной фильтр и важность — защита вокруг новостей низкой, средней или высокой важности.

- Панель — тема (тёмная или светлая), масштаб, положение, размер шрифта.





Бесплатная версия и Prop Guardian Функция Risk Sentinel (бесплатно) Prop Guardian Жёсткий стоп на каждой позиции (ATR, пункты, процент, деньги) Автоматический безубыток и трейлинг Дневной предохранитель убытка Защита от новостей Отмена отложенных ордеров при приостановке Защита всего счёта Пресеты проп-фирм (популярные проп-фирмы) - Максимальная просадка, цель по прибыли, минимум дней - Лимит риска на сделку - Фильтр по magic number - Линии предстоящих новостей на графике - Закрытие на выходные -





Платный Prop Guardian удерживает финансируемый или челлендж-счёт в рамках его правил за вас, с готовыми пресетами для популярных проп-фирм.





Создано TechnoTrader. Сначала защитите счёт. подробнее...