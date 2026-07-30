Copier Relay Core TechnoTrader

Перед установкой: пять вещей, которых этот копировщик не делает. Если хотя бы одна из них — именно то, зачем вы пришли, значит, это не тот продукт, и я предпочту, чтобы вы узнали об этом сейчас, а не после часа, потраченного на настройку.

Только MetaTrader 5. Версии для MT4 не существует, копирование между MT4 и MT5 невозможно.

Версии для MT4 не существует, копирование между MT4 и MT5 невозможно. Одна машина. Оба терминала должны работать на одном компьютере или VPS. Удалённого или облачного копирования между двумя машинами нет.

Оба терминала должны работать на одном компьютере или VPS. Удалённого или облачного копирования между двумя машинами нет. Только хеджинговые счета. Неттинговый счёт отклоняется, и копировщик не запустится. Проверьте тип своего счёта заранее.

Неттинговый счёт отклоняется, и копировщик не запустится. Проверьте тип своего счёта заранее. Одна валюта счёта. Оба счёта должны быть открыты в одной и той же валюте.

Оба счёта должны быть открыты в одной и той же валюте. Неисполненные отложенные ордера не переносятся. Отложенный ордер, сработавший на отправляющем счёте, копируется как позиция — сразу же.

Copier Relay Core зеркалирует сделки между двумя терминалами MetaTrader 5 на одном компьютере или VPS. Один счёт отправляет, другой повторяет. Бесплатно, локально и без недомолвок о том, что именно он делает.

Что он делает

Зеркалирует рыночные позиции 1:1, включая закрытия, частичные закрытия и изменения стопов.

Отложенные ордера: когда отложенный ордер на отправляющем счёте срабатывает, открывшаяся позиция копируется сразу же. Сами отложенные ордера, пока они не сработали, в этой версии на принимающий счёт не переносятся.

когда отложенный ордер на отправляющем счёте срабатывает, открывшаяся позиция копируется сразу же. Сами отложенные ордера, пока они не сработали, в этой версии на принимающий счёт не переносятся. Стопы переносятся как расстояние от точки входа и заново строятся уже по той цене, по которой позиция открылась на принимающей стороне, поэтому расхождение котировок у разных брокеров не может увести стоп на другую сторону цены.

от точки входа и заново строятся уже по той цене, по которой позиция открылась на принимающей стороне, поэтому расхождение котировок у разных брокеров не может увести стоп на другую сторону цены. Нормализация экспозиции: объём на принимающем счёте рассчитывается по размеру контракта и стоимости тика того инструмента, который торгуется на этом счёте. Другая спецификация контракта не раздует вашу экспозицию незаметно для вас.

объём на принимающем счёте рассчитывается по размеру контракта и стоимости тика того инструмента, который торгуется на этом счёте. Другая спецификация контракта не раздует вашу экспозицию незаметно для вас. Сопоставление символов (префикс, суффикс и таблица имён), а также фильтры по символам, magic number и объёму.

Обратное копирование с корректно зеркалированными стопами.

Устойчивость к перезапуску заложена в конструкции: при каждом старте картина восстанавливается по фактическим позициям на обоих счетах, поэтому сбой или перезапуск никогда не приводит к задвоенной позиции.

при каждом старте картина восстанавливается по фактическим позициям на обоих счетах, поэтому сбой или перезапуск никогда не приводит к задвоенной позиции. Аккуратная панель с обеих сторон показывает состояние канала и точную причину, по которой сделка была пропущена.

Чего он не делает — прямым текстом

Он копирует экспозицию . Он не рассчитывает риск самостоятельно и не выставляет собственные стопы: расстояния до стопов наследуются от отправляющего счёта. Если отправитель торгует без стопов, у копий стопов тоже нет.

. Он не рассчитывает риск самостоятельно и не выставляет собственные стопы: расстояния до стопов наследуются от отправляющего счёта. Если отправитель торгует без стопов, у копий стопов тоже нет. Он не управляет корзинами, не доливается в убыточные позиции и не использует мартингейл в расчёте объёма. Никогда.

Он не гадает. Если он не может доказать, что позиция на принимающем счёте принадлежит ему, он ничего не открывает и сообщает об этом, вместо того чтобы завести вторую.

Если он не может доказать, что позиция на принимающем счёте принадлежит ему, он ничего не открывает и сообщает об этом, вместо того чтобы завести вторую. Он работает только в пределах одной машины (оба терминала на одном компьютере или VPS). Без DLL, без сети, без внешних сервисов.

Никакого мартингейла. Никакой сетки. Никакого усреднения.

Как использовать

Прикрепите его к графику в ОТПРАВЛЯЮЩЕМ терминале и выберите роль Master. Прикрепите его к графику в ПРИНИМАЮЩЕМ терминале и выберите роль Slave. В обоих терминалах должна быть включена алготорговля (Algo Trading). Панель показывает состояние канала.

Платный Copier Relay добавляет смену метки (ваш собственный magic number и комментарий на принимающем счёте), независимый расчёт объёма по фактическому расстоянию до стопа и слой защиты принимающего счёта: принудительный жёсткий стоп-лосс, дневной лимит убытка и защиту от максимальной просадки. Copier Relay Core копирует ваши сделки — Copier Relay ещё и защищает счёт, на который они приходят.

Примечание: в тестере стратегий движок копирования не работает — копировщику нужны два работающих терминала. Панель в этом случае просто показывает строку состояния.

Разработано TechnoTrader. Сначала защитите счёт.