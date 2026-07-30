Copier Relay Core TechnoTrader

Перед установкой: пять вещей, которых этот копировщик не делает. Если хотя бы одна из них — именно то, зачем вы пришли, значит, это не тот продукт, и я предпочту, чтобы вы узнали об этом сейчас, а не после часа, потраченного на настройку.

  • Только MetaTrader 5. Версии для MT4 не существует, копирование между MT4 и MT5 невозможно.
  • Одна машина. Оба терминала должны работать на одном компьютере или VPS. Удалённого или облачного копирования между двумя машинами нет.
  • Только хеджинговые счета. Неттинговый счёт отклоняется, и копировщик не запустится. Проверьте тип своего счёта заранее.
  • Одна валюта счёта. Оба счёта должны быть открыты в одной и той же валюте.
  • Неисполненные отложенные ордера не переносятся. Отложенный ордер, сработавший на отправляющем счёте, копируется как позиция — сразу же.

Copier Relay Core зеркалирует сделки между двумя терминалами MetaTrader 5 на одном компьютере или VPS. Один счёт отправляет, другой повторяет. Бесплатно, локально и без недомолвок о том, что именно он делает.

Что он делает

  • Зеркалирует рыночные позиции 1:1, включая закрытия, частичные закрытия и изменения стопов.
  • Отложенные ордера: когда отложенный ордер на отправляющем счёте срабатывает, открывшаяся позиция копируется сразу же. Сами отложенные ордера, пока они не сработали, в этой версии на принимающий счёт не переносятся.
  • Стопы переносятся как расстояние от точки входа и заново строятся уже по той цене, по которой позиция открылась на принимающей стороне, поэтому расхождение котировок у разных брокеров не может увести стоп на другую сторону цены.
  • Нормализация экспозиции: объём на принимающем счёте рассчитывается по размеру контракта и стоимости тика того инструмента, который торгуется на этом счёте. Другая спецификация контракта не раздует вашу экспозицию незаметно для вас.
  • Сопоставление символов (префикс, суффикс и таблица имён), а также фильтры по символам, magic number и объёму.
  • Обратное копирование с корректно зеркалированными стопами.
  • Устойчивость к перезапуску заложена в конструкции: при каждом старте картина восстанавливается по фактическим позициям на обоих счетах, поэтому сбой или перезапуск никогда не приводит к задвоенной позиции.
  • Аккуратная панель с обеих сторон показывает состояние канала и точную причину, по которой сделка была пропущена.

Чего он не делает — прямым текстом

  • Он копирует экспозицию. Он не рассчитывает риск самостоятельно и не выставляет собственные стопы: расстояния до стопов наследуются от отправляющего счёта. Если отправитель торгует без стопов, у копий стопов тоже нет.
  • Он не управляет корзинами, не доливается в убыточные позиции и не использует мартингейл в расчёте объёма. Никогда.
  • Он не гадает. Если он не может доказать, что позиция на принимающем счёте принадлежит ему, он ничего не открывает и сообщает об этом, вместо того чтобы завести вторую.
  • Он работает только в пределах одной машины (оба терминала на одном компьютере или VPS). Без DLL, без сети, без внешних сервисов.

Никакого мартингейла. Никакой сетки. Никакого усреднения.

Как использовать

  1. Прикрепите его к графику в ОТПРАВЛЯЮЩЕМ терминале и выберите роль Master.
  2. Прикрепите его к графику в ПРИНИМАЮЩЕМ терминале и выберите роль Slave.
  3. В обоих терминалах должна быть включена алготорговля (Algo Trading). Панель показывает состояние канала.

Платный Copier Relay добавляет смену метки (ваш собственный magic number и комментарий на принимающем счёте), независимый расчёт объёма по фактическому расстоянию до стопа и слой защиты принимающего счёта: принудительный жёсткий стоп-лосс, дневной лимит убытка и защиту от максимальной просадки. Copier Relay Core копирует ваши сделки — Copier Relay ещё и защищает счёт, на который они приходят.

Примечание: в тестере стратегий движок копирования не работает — копировщику нужны два работающих терминала. Панель в этом случае просто показывает строку состояния.

Разработано TechnoTrader. Сначала защитите счёт.

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Stephen J Martret
5 (4)
Утилиты
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
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Drawdown Floor TechnoTrader
Nice Trader
Индикаторы
Drawdown Floor делает невидимую линию видимой. Профинансированный или челлендж-аккаунт сгорает в тот самый момент, когда эквити касается предела, который следует за вашим пиком, обнуляется каждый день или остаётся фиксированным под вашим стартовым балансом. Ваша проп-фирма никогда не рисует эту линию. А этот инструмент — рисует. Что показывает инструмент Онлайн-график эквити относительно пределов в отдельном окне: ваше торговое эквити на фоне до трёх пределов (трейлинговая или статичная максимал
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Order Gatehouse TechnoTrader
Nice Trader
Утилиты
Прежде чем установить: чего этот инструмент не делает. Прочитайте это в первую очередь. Если вы пришли именно за одним из этих пунктов, инструмент вам не подходит, и лучше узнать это до того, как он окажется на графике. Никаких виртуальных или скрытых стопов, никогда. Каждый стоп — реальный стоп на стороне брокера, видимый и брокеру, и вашей проп-компании. Ничего не скрывается ни от одного из них — это принципиальное решение. Один символ на график. Бесплатная версия торгует символом того графика
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Risk Sentinel TechnoTrader
Nice Trader
Утилиты
> Risk Sentinel — это инструмент защиты, а не стратегия. Он не открывает сделки. Он оберегает позиции, которые открываете вы или другой советник, так же, как риском управляет профессиональный трейдинг-деск. Что он делает - Жёсткий стоп-лосс на каждой позиции. Он никогда не оставляет сделку без защиты. Выбирайте ATR, пункты, процент или фиксированную денежную сумму. - Автоматический перевод в безубыток и трейлинг. Он фиксирует прибыль по мере того, как рынок идёт в вашу сторону. - Дневной пред
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Trade Auditor TechnoTrader
Nice Trader
Утилиты
Trade Auditor - это инструмент криминалистического анализа, работающий только на чтение. Он не открывает сделок и ничего не меняет. Он сканирует историю сделок и открытые позиции вашего счёта и на понятном языке говорит вам, ведёт ли себя счёт так, как дисциплинированный трейдинговый деск, - или так, как счёт перед сливом. Большинство трейдеров покупают EA или подписываются на сигнал и до прихода просадки толком не знают, что он делает со счётом. Trade Auditor показывает вам это и позволяет дока
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Prop Guardian TechnoTrader
Nice Trader
Утилиты
> Prop Guardian удерживает профинансированный или челлендж-счёт в рамках его правил за вас. Это инструмент защиты, а не стратегия. Он не открывает сделки. Он защищает всё, чем торгуете вы или другой EA. Правила пропфирмы под контролем, в реальном времени - Дневной лимит убытка. Закрывает все позиции и приостанавливает торговлю до конца дня, прежде чем вы его нарушите. - Максимальная просадка, статичная от стартового баланса или трейлинговая от пика. Закрывает все позиции и блокирует счёт, пре
Martingale Firewall TechnoTrader
Nice Trader
Утилиты
Martingale Firewall — это инструмент защиты, а не стратегия. Он не открывает сделок. Он работает параллельно с любым EA, копируемым сигналом или вашей собственной торговлей и пресекает то единственное, что незаметно сливает счета: мартингейл. Купите робота, копируйте сигнал или торгуйте вручную — и в тот момент, когда начинается удвоение против убытка, наращивание сетки или доливка в убыточную позицию, в дело вступает Martingale Firewall. Два режима WARN наблюдает и предупреждает. Он ничего не т
Copier Relay TechnoTrader
Nice Trader
Утилиты
Перед покупкой: шесть вещей, которых этот копировщик не делает. Если хотя бы одна из них — именно то, зачем вы пришли, значит, это не тот продукт, и я предпочту, чтобы вы узнали об этом сейчас, а не после оплаты. Только MetaTrader 5. Версии для MT4 не существует, копирование между MT4 и MT5 невозможно. Одна машина. Оба терминала должны работать на одном компьютере или VPS. Удалённого или облачного копирования между двумя машинами нет. Только хеджинговые счета. Неттинговый счёт отклоняется, и коп
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