Copier Relay Core TechnoTrader
- Утилиты
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Nice Trader🚀 Systematic & Algorithmic Trader | 6 Live Signals | MT5 Tools | Since 2011
Running a multi-strategy EA portfolio with disciplined risk management.
Trading since 2011 · Professional algorithmic trading since 2018 · Live signals on MQL5 since 2024
- Версия: 1.0
Перед установкой: пять вещей, которых этот копировщик не делает. Если хотя бы одна из них — именно то, зачем вы пришли, значит, это не тот продукт, и я предпочту, чтобы вы узнали об этом сейчас, а не после часа, потраченного на настройку.
- Только MetaTrader 5. Версии для MT4 не существует, копирование между MT4 и MT5 невозможно.
- Одна машина. Оба терминала должны работать на одном компьютере или VPS. Удалённого или облачного копирования между двумя машинами нет.
- Только хеджинговые счета. Неттинговый счёт отклоняется, и копировщик не запустится. Проверьте тип своего счёта заранее.
- Одна валюта счёта. Оба счёта должны быть открыты в одной и той же валюте.
- Неисполненные отложенные ордера не переносятся. Отложенный ордер, сработавший на отправляющем счёте, копируется как позиция — сразу же.
Copier Relay Core зеркалирует сделки между двумя терминалами MetaTrader 5 на одном компьютере или VPS. Один счёт отправляет, другой повторяет. Бесплатно, локально и без недомолвок о том, что именно он делает.
Что он делает
- Зеркалирует рыночные позиции 1:1, включая закрытия, частичные закрытия и изменения стопов.
- Отложенные ордера: когда отложенный ордер на отправляющем счёте срабатывает, открывшаяся позиция копируется сразу же. Сами отложенные ордера, пока они не сработали, в этой версии на принимающий счёт не переносятся.
- Стопы переносятся как расстояние от точки входа и заново строятся уже по той цене, по которой позиция открылась на принимающей стороне, поэтому расхождение котировок у разных брокеров не может увести стоп на другую сторону цены.
- Нормализация экспозиции: объём на принимающем счёте рассчитывается по размеру контракта и стоимости тика того инструмента, который торгуется на этом счёте. Другая спецификация контракта не раздует вашу экспозицию незаметно для вас.
- Сопоставление символов (префикс, суффикс и таблица имён), а также фильтры по символам, magic number и объёму.
- Обратное копирование с корректно зеркалированными стопами.
- Устойчивость к перезапуску заложена в конструкции: при каждом старте картина восстанавливается по фактическим позициям на обоих счетах, поэтому сбой или перезапуск никогда не приводит к задвоенной позиции.
- Аккуратная панель с обеих сторон показывает состояние канала и точную причину, по которой сделка была пропущена.
Чего он не делает — прямым текстом
- Он копирует экспозицию. Он не рассчитывает риск самостоятельно и не выставляет собственные стопы: расстояния до стопов наследуются от отправляющего счёта. Если отправитель торгует без стопов, у копий стопов тоже нет.
- Он не управляет корзинами, не доливается в убыточные позиции и не использует мартингейл в расчёте объёма. Никогда.
- Он не гадает. Если он не может доказать, что позиция на принимающем счёте принадлежит ему, он ничего не открывает и сообщает об этом, вместо того чтобы завести вторую.
- Он работает только в пределах одной машины (оба терминала на одном компьютере или VPS). Без DLL, без сети, без внешних сервисов.
Никакого мартингейла. Никакой сетки. Никакого усреднения.
Как использовать
- Прикрепите его к графику в ОТПРАВЛЯЮЩЕМ терминале и выберите роль Master.
- Прикрепите его к графику в ПРИНИМАЮЩЕМ терминале и выберите роль Slave.
- В обоих терминалах должна быть включена алготорговля (Algo Trading). Панель показывает состояние канала.
Платный Copier Relay добавляет смену метки (ваш собственный magic number и комментарий на принимающем счёте), независимый расчёт объёма по фактическому расстоянию до стопа и слой защиты принимающего счёта: принудительный жёсткий стоп-лосс, дневной лимит убытка и защиту от максимальной просадки. Copier Relay Core копирует ваши сделки — Copier Relay ещё и защищает счёт, на который они приходят.
Примечание: в тестере стратегий движок копирования не работает — копировщику нужны два работающих терминала. Панель в этом случае просто показывает строку состояния.
Разработано TechnoTrader. Сначала защитите счёт.