Trade Auditor TechnoTrader

Trade Auditor - это инструмент криминалистического анализа, работающий только на чтение. Он не открывает сделок и ничего не меняет. Он сканирует историю сделок и открытые позиции вашего счёта и на понятном языке говорит вам, ведёт ли себя счёт так, как дисциплинированный трейдинговый деск, - или так, как счёт перед сливом.

Большинство трейдеров покупают EA или подписываются на сигнал и до прихода просадки толком не знают, что он делает со счётом. Trade Auditor показывает вам это и позволяет доказать.

Что он проверяет

Мартингейл. Увеличение размера позиции после убытка - классический убийца счёта. С нормировкой по балансу, поэтому обычное увеличение объёма по риску не помечается.

Увеличение размера позиции после убытка - классический убийца счёта. С нормировкой по балансу, поэтому обычное увеличение объёма по риску не помечается. Сетка и усреднение убытка. Открытие ещё одной сделки в том же направлении по худшей цене, пока предыдущая ещё открыта — это шаблон, а не намерение. Осознанный доливочный вход (scale-in) или мультивходной пробой, добавляющий по худшим ценам, считается так же, даже если у каждой сделки свой стоп; добавление в свою пользу (по более высокой цене для лонга) — нет.

Открытие ещё одной сделки в том же направлении по худшей цене, пока предыдущая ещё открыта — это шаблон, а не намерение. Осознанный доливочный вход (scale-in) или мультивходной пробой, добавляющий по худшим ценам, считается так же, даже если у каждой сделки свой стоп; добавление в свою пользу (по более высокой цене для лонга) — нет. Сделки без стопов. Сделки, открытые без стоп-лосса на стороне брокера в ордере на вход. Виртуальный или скрытый стоп, который советник держит внутри себя, здесь считается отсутствующим, потому что сбой терминала, VPS или связи переживает только стоп, выставленный у брокера. Если это отмечено, а вы такого не ожидали, спросите разработчика вашего советника или поставщика сигналов, использует ли он скрытый стоп.

Сделки, открытые без стоп-лосса на стороне брокера в ордере на вход. Виртуальный или скрытый стоп, который советник держит внутри себя, здесь считается отсутствующим, потому что сбой терминала, VPS или связи переживает только стоп, выставленный у брокера. Если это отмечено, а вы такого не ожидали, спросите разработчика вашего советника или поставщика сигналов, использует ли он скрытый стоп. Размер риска. Какую долю баланса реально рисковала каждая сделка - медиана и худший случай.

Какую долю баланса реально рисковала каждая сделка - медиана и худший случай. Поведение при закрытии. Удержание убыточных сделок дольше прибыльных и фиксация крупных убытков против мелких прибылей.

Каждая проверка получает понятный статус - зелёный, жёлтый или красный - с общим вердиктом и указанием на конкретные сделки, стоящие за ним. Он автоматически записывает CSV со всеми помеченными сделками в папку Common Files - ваше доказательство.

Никакого мартингейла. Никакой сетки. Никакого усреднения убытка. Этот инструмент - измерение соблюдения этого правила.

Как использовать

Прикрепите его к любому графику. Он не отправляет ордеров, поэтому не требует особых торговых разрешений - он только читает вашу собственную историю. Он сканирует весь счёт и показывает оценочную карту. Чтобы проверить конкретный EA, задайте его magic number; чтобы сфокусироваться на периоде, задайте диапазон дат. Прочитайте вердикт на графике и откройте отчёт TradeAuditor в формате CSV в папке Common Files, чтобы увидеть конкретные помеченные сделки.

Работает с копируемыми сигналами и любым EA

Наведите его на копируемые сделки подписки или на magic number купленного робота и увидьте поведение, о котором он никогда не заявлял - скрытый мартингейл, сетки или сделки без стопов - прежде чем это будет стоить вам денег.

После аудита

Если он находит сделки без стопов, бесплатный Risk Sentinel прикрепляет жёсткий стоп к каждой позиции. Если он находит завышенный риск или давление просадки, Prop Guardian удерживает пропфирменный или челлендж-счёт в его лимитах. Trade Auditor говорит вам, что не так; эти инструменты это исправляют.

Параметры

Область анализа - весь счёт (по умолчанию) либо один magic number, символ и диапазон дат.

- весь счёт (по умолчанию) либо один magic number, символ и диапазон дат. Пороги детекторов - разумные значения по умолчанию; настройте, что считать шагом мартингейла, доливкой в сетку, долей сделок без стопов, повышенным риском или поведением, ведущим к сливу.

- разумные значения по умолчанию; настройте, что считать шагом мартингейла, доливкой в сетку, долей сделок без стопов, повышенным риском или поведением, ведущим к сливу. Вывод - запись CSV с доказательствами; интервал обновления аудита.

- запись CSV с доказательствами; интервал обновления аудита. Панель - тема (тёмная или светлая), масштаб, положение, размер шрифта; кнопка повторного сканирования и переключатель скрытия.

Чем он не является

Он реактивный, а не прогнозный. Он сообщает о том, что уже произошло; он не делает заявлений о результативности или проценте прохождения и не блокирует и не меняет сделки. Это честное зеркало, а не гарантия. По сделкам без стопов и риску данные точны для закрытой истории (измерены на входе); для ещё открытых позиций текущий стоп и баланс используются как наилучшее приближение.

Создано TechnoTrader. Сначала защити счёт.