Trade Auditor TechnoTrader
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Nice Trader🚀 Systematic & Algorithmic Trader | 6 Live Signals | MT5 Tools | Since 2011
Running a multi-strategy EA portfolio with disciplined risk management.
Trading since 2011 · Professional algorithmic trading since 2018 · Live signals on MQL5 since 2024
- Версия: 1.0
Trade Auditor - это инструмент криминалистического анализа, работающий только на чтение. Он не открывает сделок и ничего не меняет. Он сканирует историю сделок и открытые позиции вашего счёта и на понятном языке говорит вам, ведёт ли себя счёт так, как дисциплинированный трейдинговый деск, - или так, как счёт перед сливом.
Большинство трейдеров покупают EA или подписываются на сигнал и до прихода просадки толком не знают, что он делает со счётом. Trade Auditor показывает вам это и позволяет доказать.
Что он проверяет
- Мартингейл. Увеличение размера позиции после убытка - классический убийца счёта. С нормировкой по балансу, поэтому обычное увеличение объёма по риску не помечается.
- Сетка и усреднение убытка. Открытие ещё одной сделки в том же направлении по худшей цене, пока предыдущая ещё открыта — это шаблон, а не намерение. Осознанный доливочный вход (scale-in) или мультивходной пробой, добавляющий по худшим ценам, считается так же, даже если у каждой сделки свой стоп; добавление в свою пользу (по более высокой цене для лонга) — нет.
- Сделки без стопов. Сделки, открытые без стоп-лосса на стороне брокера в ордере на вход. Виртуальный или скрытый стоп, который советник держит внутри себя, здесь считается отсутствующим, потому что сбой терминала, VPS или связи переживает только стоп, выставленный у брокера. Если это отмечено, а вы такого не ожидали, спросите разработчика вашего советника или поставщика сигналов, использует ли он скрытый стоп.
- Размер риска. Какую долю баланса реально рисковала каждая сделка - медиана и худший случай.
- Поведение при закрытии. Удержание убыточных сделок дольше прибыльных и фиксация крупных убытков против мелких прибылей.
Каждая проверка получает понятный статус - зелёный, жёлтый или красный - с общим вердиктом и указанием на конкретные сделки, стоящие за ним. Он автоматически записывает CSV со всеми помеченными сделками в папку Common Files - ваше доказательство.
Никакого мартингейла. Никакой сетки. Никакого усреднения убытка. Этот инструмент - измерение соблюдения этого правила.
Как использовать
- Прикрепите его к любому графику. Он не отправляет ордеров, поэтому не требует особых торговых разрешений - он только читает вашу собственную историю.
- Он сканирует весь счёт и показывает оценочную карту. Чтобы проверить конкретный EA, задайте его magic number; чтобы сфокусироваться на периоде, задайте диапазон дат.
- Прочитайте вердикт на графике и откройте отчёт TradeAuditor в формате CSV в папке Common Files, чтобы увидеть конкретные помеченные сделки.
Работает с копируемыми сигналами и любым EA
Наведите его на копируемые сделки подписки или на magic number купленного робота и увидьте поведение, о котором он никогда не заявлял - скрытый мартингейл, сетки или сделки без стопов - прежде чем это будет стоить вам денег.
После аудита
Если он находит сделки без стопов, бесплатный Risk Sentinel прикрепляет жёсткий стоп к каждой позиции. Если он находит завышенный риск или давление просадки, Prop Guardian удерживает пропфирменный или челлендж-счёт в его лимитах. Trade Auditor говорит вам, что не так; эти инструменты это исправляют.
Параметры
- Область анализа - весь счёт (по умолчанию) либо один magic number, символ и диапазон дат.
- Пороги детекторов - разумные значения по умолчанию; настройте, что считать шагом мартингейла, доливкой в сетку, долей сделок без стопов, повышенным риском или поведением, ведущим к сливу.
- Вывод - запись CSV с доказательствами; интервал обновления аудита.
- Панель - тема (тёмная или светлая), масштаб, положение, размер шрифта; кнопка повторного сканирования и переключатель скрытия.
Чем он не является
Он реактивный, а не прогнозный. Он сообщает о том, что уже произошло; он не делает заявлений о результативности или проценте прохождения и не блокирует и не меняет сделки. Это честное зеркало, а не гарантия. По сделкам без стопов и риску данные точны для закрытой истории (измерены на входе); для ещё открытых позиций текущий стоп и баланс используются как наилучшее приближение.
Создано TechnoTrader. Сначала защити счёт.