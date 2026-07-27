Trade Auditor TechnoTrader

Trade Auditor - это инструмент криминалистического анализа, работающий только на чтение. Он не открывает сделок и ничего не меняет. Он сканирует историю сделок и открытые позиции вашего счёта и на понятном языке говорит вам, ведёт ли себя счёт так, как дисциплинированный трейдинговый деск, - или так, как счёт перед сливом.

Большинство трейдеров покупают EA или подписываются на сигнал и до прихода просадки толком не знают, что он делает со счётом. Trade Auditor показывает вам это и позволяет доказать.

Что он проверяет

  • Мартингейл. Увеличение размера позиции после убытка - классический убийца счёта. С нормировкой по балансу, поэтому обычное увеличение объёма по риску не помечается.
  • Сетка и усреднение убытка. Открытие ещё одной сделки в том же направлении по худшей цене, пока предыдущая ещё открыта — это шаблон, а не намерение. Осознанный доливочный вход (scale-in) или мультивходной пробой, добавляющий по худшим ценам, считается так же, даже если у каждой сделки свой стоп; добавление в свою пользу (по более высокой цене для лонга) — нет.
  • Сделки без стопов. Сделки, открытые без стоп-лосса на стороне брокера в ордере на вход. Виртуальный или скрытый стоп, который советник держит внутри себя, здесь считается отсутствующим, потому что сбой терминала, VPS или связи переживает только стоп, выставленный у брокера. Если это отмечено, а вы такого не ожидали, спросите разработчика вашего советника или поставщика сигналов, использует ли он скрытый стоп.
  • Размер риска. Какую долю баланса реально рисковала каждая сделка - медиана и худший случай.
  • Поведение при закрытии. Удержание убыточных сделок дольше прибыльных и фиксация крупных убытков против мелких прибылей.

Каждая проверка получает понятный статус - зелёный, жёлтый или красный - с общим вердиктом и указанием на конкретные сделки, стоящие за ним. Он автоматически записывает CSV со всеми помеченными сделками в папку Common Files - ваше доказательство.

Никакого мартингейла. Никакой сетки. Никакого усреднения убытка. Этот инструмент - измерение соблюдения этого правила.

Как использовать

  1. Прикрепите его к любому графику. Он не отправляет ордеров, поэтому не требует особых торговых разрешений - он только читает вашу собственную историю.
  2. Он сканирует весь счёт и показывает оценочную карту. Чтобы проверить конкретный EA, задайте его magic number; чтобы сфокусироваться на периоде, задайте диапазон дат.
  3. Прочитайте вердикт на графике и откройте отчёт TradeAuditor в формате CSV в папке Common Files, чтобы увидеть конкретные помеченные сделки.

Работает с копируемыми сигналами и любым EA
Наведите его на копируемые сделки подписки или на magic number купленного робота и увидьте поведение, о котором он никогда не заявлял - скрытый мартингейл, сетки или сделки без стопов - прежде чем это будет стоить вам денег.

После аудита
Если он находит сделки без стопов, бесплатный Risk Sentinel прикрепляет жёсткий стоп к каждой позиции. Если он находит завышенный риск или давление просадки, Prop Guardian удерживает пропфирменный или челлендж-счёт в его лимитах. Trade Auditor говорит вам, что не так; эти инструменты это исправляют.

Параметры

  • Область анализа - весь счёт (по умолчанию) либо один magic number, символ и диапазон дат.
  • Пороги детекторов - разумные значения по умолчанию; настройте, что считать шагом мартингейла, доливкой в сетку, долей сделок без стопов, повышенным риском или поведением, ведущим к сливу.
  • Вывод - запись CSV с доказательствами; интервал обновления аудита.
  • Панель - тема (тёмная или светлая), масштаб, положение, размер шрифта; кнопка повторного сканирования и переключатель скрытия.

Чем он не является
Он реактивный, а не прогнозный. Он сообщает о том, что уже произошло; он не делает заявлений о результативности или проценте прохождения и не блокирует и не меняет сделки. Это честное зеркало, а не гарантия. По сделкам без стопов и риску данные точны для закрытой истории (измерены на входе); для ещё открытых позиций текущий стоп и баланс используются как наилучшее приближение.

Создано TechnoTrader. Сначала защити счёт.

Рекомендуем также
Statistics of bar history
Uljana Trofimova
Индикаторы
Индикатор имеет всего один параметр - это количество баров для анализа. Индикатор рассчитывает статистику, когда рынок шел вниз, когда наверх, количество баров для каждого движения. Из этих данных высчитывается средний показатель количества баров, который вырисовывается в окне индикатора. Если значения индикатора резко понижается, то рынок готовится к движению наверх. Если значения индикатора долго держится на высоких значениях, то рынок готовится к снижению.
FREE
Guard Scalper
Entus Sofian
Эксперты
Guard Scalper EA is a Scalper Robot based on market trend analys. Guard Scalper EA will look for potential High Probability entries as trigger for entry into the market. Guard Scalper EA is good for use on pairs with low spreads such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY Recommendation : Please add and running  Guard Scalper   EA on low spread pairs such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY on M5 timeframes. You can running on that pairs simultanuously Attention : You can start to trade with $ 300 Minimum initi
Renko Logic
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Эксперты
MetaTrader 5 Renko Expert Advisor - User Guide Overview This Expert Advisor implements a complete Renko-based trading system with custom brick calculation, visual display, and automated trading logic. -The EA only for Rent unlimited Version coming soon. Features 1. Renko Engine Custom Renko Calculation : Built from scratch, no offline charts needed No Repainting : Uses only closed Renko bricks Configurable Brick Size : Set in points via input parameters Real-time Brick Formation : Automatically
Pip Movement Alert MT5
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Будьте на шаг впереди рыночного импульса с помощью Pip Movement Alert MT5 — универсального мультивалютного индикатора, предназначенного для отслеживания и оповещения трейдеров о точных движениях в пунктах по нескольким символам, идеально подходящего для торговли на рынках форекс, акций, криптовалют и сырьевых товаров. Высоко ценится в торговых сообществах, таких как Forex Factory и Reddit’s r/Forex, и отмечен в обсуждениях на Investopedia и TradingView за способность выявлять внезапные рыночные
FREE
Phoenix Midas
Alvaro Albillos Gutierrez
Эксперты
Phoenix Midas is an order-flow Expert Advisor built specifically for XAUUSD (Gold) on the M15 timeframe. It reads market structure through synthetic order-flow analysis — volume delta, volume profile (POC / value area) and liquidity behaviour — to time entries on two complementary setups, and it manages every trade with a fixed, pre-defined risk. Built-in news filtering and prop-firm risk controls make it suitable for both personal accounts and funded-challenge environments. WHAT IT IS NOT
MACD Sniper Pro
Noppawat Tumjai
Эксперты
MACD Sniper Pro is an advanced automated trading system designed for traders seeking high-precision entries and robust risk management. By combining the classic momentum of MACD Crossover with a strict ADX Volatility Filter and Dynamic ATR Management , this EA completely eliminates emotional trading and filters out dangerous flat/sideways markets. Unlike standard MACD indicators that suffer during consolidation, MACD Sniper Pro verifies trend strength before entering and protects your capital us
FREE
Market book tester
Aliaksandr Hryshyn
3 (2)
Библиотеки
Использование в тестере стратегий данных с биржевого стакана Основные возможности: Одновременное использование нескольких инструментов, до 7 штук Визуализация стаканов С визуализацией стаканов доступно моделирование реального времени, так же ускорение или замедление Работа с библиотекой: Для данного продукта ещё необходима утилита для сохранения данных:  https://www.mql5.com/ru/market/product/71642 Утилита для управления скоростью:   https://www.mql5.com/ru/market/product/81409 Включаемый файл:
FREE
Gold Max Trend Pro
Lee Chulho
Эксперты
GoldTrendPro v5.0 – Smart Confluence EA for XAUUSD H1 GoldTrendPro v5.0 is a fully automated Expert Advisor built exclusively for XAUUSD (Gold) on the H1 timeframe. Unlike simple grid or martingale systems, GoldTrendPro uses a multi-confluence scoring engine that only enters a trade when multiple independent signals align. No license binding, no expiry. Activation is handled directly by MQL5 Market. Why GoldTrendPro? Most Gold EAs rely on a single indicator. GoldTrendPro aggregates six signal s
Silver Comet
Sahil Mukhtar
Эксперты
Представляем Silver Comet: Мультивалютный Экспертный Советник Silver Comet — это продвинутая мультивалютная торговая система , разработанная специально для работы на волатильном рынке серебряных символов. Она создана для опытных трейдеров, от индивидуальных розничных счетов до серьезных профессионалов в Проп-фирмах (PropFirm) , предлагая мощный и низкорисковый подход к товарной торговле. Ключевые Особенности и Спецификации Символов Советник Silver Comet EA — это прорыв в автоматизированной торго
CosmiCLab FIBO
Kirils Subins
Индикаторы
CosmiCLab SMC FIBO CosmiCLab SMC FIBO — это профессиональный торговый индикатор, основанный на концепциях Smart Money Concepts (SMC), анализе структуры рынка и уровнях Fibonacci. Индикатор автоматически определяет свинги рынка и строит уровни Fibonacci по последнему импульсному движению. Также индикатор определяет ключевые изменения структуры рынка: BOS — Break Of Structure CHOCH — Change Of Character Дополнительно отображаются сигнальные стрелки BUY / SELL при пробое структуры. Индикатор подход
Analytical Volume Profile Indicator
Hlomohang John Borotho
Индикаторы
Indicator Description (based on AVPT EA ): This indicator visualizes a Volume Profile-based liquidity architecture on the chart by analyzing where trading volume is concentrated across price levels over a specified lookback period. It calculates key volume structures such as: Point of Control (POC): the price level with the highest traded volume. Value Area (VA): the range containing a configurable percentage of total volume (typically ~70%). High-Volume Nodes (HVNs): price levels with sign
FREE
RandomChoice
Aleksei Lesnikov
5 (1)
Эксперты
Эксперт, способный приносить прибыль при открытии позиций случайным образом. Показывает хорошие результаты при долгосрочном трейдинге – на периодах от H12. Особенности Доступен полностью автоматический режим работы. Открытие позиций производится случайным образом. Применяется Мартингейл – в случае, если предыдущая позиция закрылась с убытком, текущая открывается с объемом, компенсирующим данный убыток.   Параметры Mode – режим работы Эксперта: Automatic – автоматический (рекомендуется); Manual
FREE
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Индикаторы
== LT RAINBOW TREND — ТРЕНДОВЫЙ ИНДИКАТОР НА ОСНОВЕ 36 СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ == ОБЗОР LT Rainbow Trend — это продвинутый технический индикатор для анализа тренда, который использует 36 одновременно работающих скользящих средних с умной цветовой системой («Радуга»). Разработанный для трейдеров, стремящихся торговать по направлению главного тренда с максимальной визуальной четкостью, этот индикатор превращает сложный мультитаймфреймовый анализ в простое, цветное и интуитивно понятное отображение. И
GOM Trade Manager
Wannapach Chinnaprapa
Утилиты
GOM Trade Manager helps you execute trades the way you want it. Works on all instruments Forex, Commodities, & Crypto. It helps you with lot calculations, spread addition and balance calculations so you can just focus on actual trading. For full automatic planned management, stackable triggers and spread widening protection >> check out GOM Trade Manager Pro . ------------------------------------------NOTABLE FEATURES------------------------------------------ You set everything based on bid
FREE
Malaysian Support and Resistance
Januaries Mwaka Mawioo
Эксперты
Classic SNR EA Эксперт для MetaTrader 5 | Мульти-символьная торговля по уровням Support & Resistance с трендовой логикой Обзор Classic SNR Breakout EA - это профессиональный торговый робот, который определяет структурные уровни поддержки и сопротивления (Support & Resistance) с использованием дневных точек разворота и совершает сделки на основе ценового действия часового таймфрейма (H1) относительно этих уровней. EA применяет   двойную логику : на восходящем тренде продает при отбое (закрытии H1
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Эксперты
Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Эксперты
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
EA13 Gold Whale Hunter
Nhat Tien Duong
3 (1)
Эксперты
Gold Whale Hunter EA (EA13_M3RX): The Prop Firm Survivor Are you tired of EAs that only work on "Zero Spread" accounts but fail miserably on real Prop Firm conditions? Meet Gold Whale Hunter , the EA designed specifically for XAUUSD (Gold) on the M15 timeframe. It doesn't scalp for pennies; it hunts for the big trends.   ENTER YOUR KEY HERE: [  EA13_99999D_TANINCODER_5946594662422 ] -- MANDATORY: ALLOW WEBREQUEST TO ACTIVATE THE BOT To verify your License Key, the Bot needs permission
FREE
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Эксперты
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
Индикаторы
Одна из числовых последовательностей носит название - "Последовательность лесного пожара". Она была признана одной из самых красивых новых последовательностей. Её главная особенность заключается в том, что эта последовательность избегает линейных трендов, даже самых кратковременных. Именно это свойство легло в основу этого индикатора. При анализе финансового временного ряда этот индикатор старается отбросить все возможные варианты тренда. И только если это ему не удается, то он признает наличие
Renko Chart for MT5
Trinh Dat
5 (2)
Утилиты
Советник отображает обновляющийся в реальном времени график ренко для простоты технического анализа. Протестируйте на истории вашу стратегию, используя график ренко в MetaTrader 5. Параметры Box Size : размер окна. Show Wicks : при true отображать свечу с максимумом/минимумом. History Start: дата создания первой свечи. Применение Запустите советника на графике (таймфрейм M1), для которого хотите создать ренко. Введите размер окна и дату. Используйте график ренко только на M1.
Ravi Gold SMC
Ravinath Parak
Эксперты
Product:   SMC-based automated trading robot for XAUUSD (Gold) on M1 timeframe. Core Strategy:   Enters trades using institutional Smart Money Concepts (SMC)—Liquidity Sweeps, Order Blocks, Fair Value Gaps, and Breaker Blocks—with traditional swing levels as a fallback. Key Feature – Intelligent Hedge:   Places a pending hedge order exactly at the original position’s stop loss. The hedge activates only if the stop is hit, trails profits faster (10 pips vs. 60 pips for the original), and is de
ComplexEuro Edge Pro
Luke Anthony Coles
Эксперты
REAL BACKTEST / LONG TERM PROFITIBILITY Introducing ComplexEuro Edge PRO , an advanced Expert Advisor, meticulously designed 'EURUSD' trading system that specializes in executing high-precision trades by implementing a unique set of strict conditions and technical criteria.  ComplexEuro is unlike other EAs that rely on generic algorithms , martingale/grid or other 'AI' gimmicks that do not work long term. Minimum Deposit : $100 TimeFrame : M1 Pair : EURUSD VPS is recommended Auto Close at weeke
DS Volume Value Areas
Darkstone Capital LTD
Индикаторы
DS Volume Value Areas V1.0 Volume Profile Value Area Indicator for MetaTrader 5 Overview DS Volume Value Areas V1.0 is a MetaTrader 5 indicator designed to display key volume profile levels directly on the trading chart. The indicator calculates and displays important volume-based reference levels including Value Area High (VAH), Value Area Low (VAL), and Point of Control (POC). By presenting volume distribution levels in a clear visual format, traders can analyse areas where price has previousl
FREE
GDS Renko Pip ST Chart
Andrey Goida
Индикаторы
GDS Renko Pip ST Chart - Pip-Based Renko Chart Indicator for MetaTrader 5 GDS Renko Pip ST Chart is a pip-based Renko chart indicator for MetaTrader 5. It helps traders build and study cleaner Renko price movement using a practical fixed pip or point-based brick structure. This tool is designed as a Renko chart foundation for manual analysis. It does not predict the market, does not generate buy or sell signals and does not decide whether a trade should be opened. What Pip ST Chart Does Renko ch
FREE
CyberTrade TradeStation PRO Muti Asset Edition
Chainarong Yensawat
Эксперты
CyberTrade TradeStation PRO (Manual Edition) Ultimate Interactive Trade Planner & Risk Management Suite for MT5 CyberTrade TradeStation PRO is a professional-grade, high-performance visual order management panel designed for discretionary traders who demand absolute precision, speed, and strict risk protection. This tool completely eliminates manual calculation errors by transforming your chart into an interactive trading workstation compatible with all asset classes on MT5—including Forex, Gold
Range Breakout Master MT5
Josef Vobejda
Эксперты
Range Breakout Master is a comprehensive Expert Advisor designed to capture the full potential of range breakout and fakeout trading, one of the most reliable and widely used concepts in intraday technical trading. Built on transparent, rule-based logic with no martingale and no grid, it covers every aspect of breakout and fakeout trading - from range formation and entry logic through trade management and risk control. Its high versatility and large number of customizable inputs make it adaptab
Gino Renko EA
Stephane, Andr Valette
Эксперты
Here is an EA based on the Renko indicator, it can be used with currencies, commodities, and forex. Just associate it with the corresponding graph. The indicator used for the EA is available here, but it is not necessary for its operation, they are 2 independent products: https://www.mql5.com/fr/market/product/87852?source=Site +Market+MT5+Indicator+Search+Rating006%3agino+renko Personally I don't like renko like EA, and I haven't done any tests to find out which configuration is the best. Th
Aureus Trader
Divyesh Pandey
Эксперты
Aureus Trader is an automated scalping robot for MetaTrader 5 designed to trade actively on liquid forex and crypto pairs with strict risk control and low latency execution. ​ What Aureus Trader does Aureus Trader focuses on short-term price movements, opening and closing trades frequently during high-liquidity sessions. ​ The algorithm uses technical filters to avoid abnormal spreads and low-volatility periods, aiming to capture quick intraday moves rather than long trends. ​ Risk management T
Eldorado Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Eldorado Scalper: Премиум-алгоритм для торговли XAUUSD Eldorado Scalper — это многомерная алгоритмическая система, созданная для избирательной торговли золотом (XAUUSD) на таймфрейме M5. В основе подхода лежит анализ рыночной матрицы, объединяющей ценовую динамику, импульс, волатильность, ликвидность и сессионную структуру. Система не реагирует на хаотичные движения, а фильтрует рыночный шум. Ее цель — не максимальное число сделок, а точечное распознавание структурированных возможностей с высок
С этим продуктом покупают
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (215)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Инструкция к приложению - Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характеристики пе
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (668)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.97 (144)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT5 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT5 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные по
Point of Control Breakout Buy Sell Signal
Abdul Jalil
5 (4)
Утилиты
================================================================================ POC BREAKOUT - V20.72. Full Professional Grade Toolkit ================================================================================ POC Breakout is a full MetaTrader 5 trading dashboard for discretionary traders who want breakout signals, Point of Control (POC) context, volume profiles, order flow, market structure, news, alerts, and advanced trade planning in one professional workspace. Attached directly to you
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.88 (166)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Скачать пробную версию приложения для демонстрационного аккаунта: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/750864 . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим р
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (30)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegram прямо в ваш счёт MetaTrader 5 . Поддерживаются как публичные, так
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
Утилиты
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
Утилиты
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 5. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд. Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT5. Также доступна версия для MT4. Руководст
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
Утилиты
Профессиональный копировщик сделок для MetaTrader 5 Быстрый, профессиональный и надежный копировщик сделок для MetaTrader . COPYLOT позволяет копировать сделки Forex между терминалами MT4 и MT5 с поддержкой счетов Hedge и Netting . Версия COPYLOT для MT5 поддерживает: - MT5 Hedge → MT5 Hedge - MT5 Hedge → MT5 Netting - MT5 Netting → MT5 Hedge - MT5 Netting → MT5 Netting - MT4 → MT5 Hedge - MT4 → MT5 Netting Версия MT4 Полное описание + DEMO + PDF Как купить Как установить Как получить файлы жур
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
Утилиты
Premium Trade Manager - Торговая панель со встроенным коучем Premium Trade Manager помещает торгового коуча прямо в ваш график, а под ним работает полноценный движок исполнения. Настройте сделку так, как вы всегда это делаете, затем позвольте Max, вашему ИИ-наставнику по трейдингу, прочитать именно эту настройку с учётом вашего живого счёта и дать чёткое заключение до того, как вы входите: соответствует ли стоп дисциплинированному подходу, разумен ли риск, не выходит ли высоковолатильный релиз ч
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.75 (16)
Утилиты
ВРЕМЕННАЯ СКИДКА  -40% !    Всего $30 вместо $50 за бессрочную версию!   Максимальный реальный дисконт! ТОЛЬКО ДО 22/08 HINN MAGIC ENTRY - лучший инструмент для входа и менеджмента позиций! Выставляет ордера через выбор уровня на графике! полное описание    ::    demo-версия    ::   60-sec-video-description Основные функции: - Рыночные, лимитные и отложенные ордера -  Автоматический подсчет лоттажа  -  Автоматический учет спреда и комиссий -  Неограниченное количество промежуточных тейков для
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
Утилиты
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (6)
Утилиты
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.57 (51)
Утилиты
Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. АКЦИЯ - Если вы уже приобрели "Trade copier MT5", вы можете получить "Trade copier MT4" бесплатно (для копирования MT4 > MT5 и MT4 < MT5). Для получения более подробной информации об условиях, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщени
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
Утилиты
Telegram To MT5 — копировщик сигналов Превратите торговые сигналы из ваших Telegram-каналов в реальные ордера MT5 — автоматически, на любом количестве счетов, с полным контролем над риском и правилами. Telegram To MT5 связывает VIP / сигнальные каналы, на которые вы уже подписаны в Telegram, с вашим терминалом MetaTrader 5. Бесплатное приложение-компаньон для ПК читает сообщения (даже из каналов, которые не допускают ботов), а этот советник исполняет их на вашем счёте — применяя ваши настройки р
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
Утилиты
Trade Dashboard simplifies how you open, manage, and control your trades, with built-in lot size calculation. It allows you to execute trades, manage risk, and control positions directly on the chart, with tools such as partial close, breakeven, and trailing stop. Designed to reduce manual work and help you stay focused on your trading decisions. A demo version is available for testing. Detailed explanations of features are provided within the MQL5 platform. Installation instructions are include
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Утилиты
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Power Candles Strategy Scanner — самооптимизирующийся инструмент для поиска настроек по нескольким инструментам Power Candles Strategy Scanner использует тот же самооптимизирующийся движок, что и индикатор Power Candles — для всех символов в вашем Market Watch, одновременно. На одной панели отображается информация о том, какие символы в данный момент являются статистически торгуемыми, какая стратегия выигрывает на каждом из них, оптимальная пара Stop Loss / Take Profit, а также отправляется увед
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
Утилиты
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
Утилиты
Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
Утилиты
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Другие продукты этого автора
Drawdown Floor TechnoTrader
Nice Trader
Индикаторы
Drawdown Floor делает невидимую линию видимой. Профинансированный или челлендж-аккаунт сгорает в тот самый момент, когда эквити касается предела, который следует за вашим пиком, обнуляется каждый день или остаётся фиксированным под вашим стартовым балансом. Ваша проп-фирма никогда не рисует эту линию. А этот инструмент — рисует. Что показывает инструмент Онлайн-график эквити относительно пределов в отдельном окне: ваше торговое эквити на фоне до трёх пределов (трейлинговая или статичная максимал
FREE
Order Gatehouse TechnoTrader
Nice Trader
Утилиты
Прежде чем установить: чего этот инструмент не делает. Прочитайте это в первую очередь. Если вы пришли именно за одним из этих пунктов, инструмент вам не подходит, и лучше узнать это до того, как он окажется на графике. Никаких виртуальных или скрытых стопов, никогда. Каждый стоп — реальный стоп на стороне брокера, видимый и брокеру, и вашей проп-компании. Ничего не скрывается ни от одного из них — это принципиальное решение. Один символ на график. Бесплатная версия торгует символом того графика
FREE
Risk Sentinel TechnoTrader
Nice Trader
Утилиты
> Risk Sentinel — это инструмент защиты, а не стратегия. Он не открывает сделки. Он оберегает позиции, которые открываете вы или другой советник, так же, как риском управляет профессиональный трейдинг-деск. Что он делает - Жёсткий стоп-лосс на каждой позиции. Он никогда не оставляет сделку без защиты. Выбирайте ATR, пункты, процент или фиксированную денежную сумму. - Автоматический перевод в безубыток и трейлинг. Он фиксирует прибыль по мере того, как рынок идёт в вашу сторону. - Дневной пред
FREE
Copier Relay Core TechnoTrader
Nice Trader
Утилиты
Перед установкой: пять вещей, которых этот копировщик не делает. Если хотя бы одна из них — именно то, зачем вы пришли, значит, это не тот продукт, и я предпочту, чтобы вы узнали об этом сейчас, а не после часа, потраченного на настройку. Только MetaTrader 5. Версии для MT4 не существует, копирование между MT4 и MT5 невозможно. Одна машина. Оба терминала должны работать на одном компьютере или VPS. Удалённого или облачного копирования между двумя машинами нет. Только хеджинговые счета. Неттингов
FREE
Prop Guardian TechnoTrader
Nice Trader
Утилиты
> Prop Guardian удерживает профинансированный или челлендж-счёт в рамках его правил за вас. Это инструмент защиты, а не стратегия. Он не открывает сделки. Он защищает всё, чем торгуете вы или другой EA. Правила пропфирмы под контролем, в реальном времени - Дневной лимит убытка. Закрывает все позиции и приостанавливает торговлю до конца дня, прежде чем вы его нарушите. - Максимальная просадка, статичная от стартового баланса или трейлинговая от пика. Закрывает все позиции и блокирует счёт, пре
Martingale Firewall TechnoTrader
Nice Trader
Утилиты
Martingale Firewall — это инструмент защиты, а не стратегия. Он не открывает сделок. Он работает параллельно с любым EA, копируемым сигналом или вашей собственной торговлей и пресекает то единственное, что незаметно сливает счета: мартингейл. Купите робота, копируйте сигнал или торгуйте вручную — и в тот момент, когда начинается удвоение против убытка, наращивание сетки или доливка в убыточную позицию, в дело вступает Martingale Firewall. Два режима WARN наблюдает и предупреждает. Он ничего не т
Copier Relay TechnoTrader
Nice Trader
Утилиты
Перед покупкой: шесть вещей, которых этот копировщик не делает. Если хотя бы одна из них — именно то, зачем вы пришли, значит, это не тот продукт, и я предпочту, чтобы вы узнали об этом сейчас, а не после оплаты. Только MetaTrader 5. Версии для MT4 не существует, копирование между MT4 и MT5 невозможно. Одна машина. Оба терминала должны работать на одном компьютере или VPS. Удалённого или облачного копирования между двумя машинами нет. Только хеджинговые счета. Неттинговый счёт отклоняется, и коп
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв