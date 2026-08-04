Order Gatehouse TechnoTrader

Прежде чем установить: чего этот инструмент не делает. Прочитайте это в первую очередь. Если вы пришли именно за одним из этих пунктов, инструмент вам не подходит, и лучше узнать это до того, как он окажется на графике.

Никаких виртуальных или скрытых стопов, никогда. Каждый стоп — реальный стоп на стороне брокера, видимый и брокеру, и вашей проп-компании. Ничего не скрывается ни от одного из них — это принципиальное решение.

Каждый стоп — реальный стоп на стороне брокера, видимый и брокеру, и вашей проп-компании. Ничего не скрывается ни от одного из них — это принципиальное решение. Один символ на график. Бесплатная версия торгует символом того графика, к которому прикреплена. Её проекция запаса по риску охватывает только торговлю этой панели по этому символу. Если вы торгуете несколькими символами одновременно, проекция не видит весь счёт целиком — это реальное ограничение инструмента на один график, а не отключённая функция.

Бесплатная версия торгует символом того графика, к которому прикреплена. Её проекция запаса по риску охватывает только торговлю этой панели по этому символу. Если вы торгуете несколькими символами одновременно, проекция не видит весь счёт целиком — это реальное ограничение инструмента на один график, а не отключённая функция. Никакой торговли в тестере стратегий. В тестере по кликовой панели осмысленно кликать невозможно; панель там отрисовывается — и не более того.

В тестере по кликовой панели осмысленно кликать невозможно; панель там отрисовывается — и не более того. Не на одном графике с Risk Sentinel или Prop Guardian. MetaTrader 5 запускает одного советника на график. Запускайте менеджер уровня счёта на отдельном графике; Order Gatehouse остаётся на графике, на котором вы торгуете.

MetaTrader 5 запускает одного советника на график. Запускайте менеджер уровня счёта на отдельном графике; Order Gatehouse остаётся на графике, на котором вы торгуете. Нет гарантий для эмуляции на Mac ARM и машин с менее чем 8 ГБ памяти. Инструмент бесплатный: прикрепите его к своей конфигурации и проверьте, прежде чем на него полагаться.

Инструмент бесплатный: прикрепите его к своей конфигурации и проверьте, прежде чем на него полагаться. На MQL5 VPS переносятся только значения входных параметров. Состояния кнопок панели, введённый вручную риск сессии и позиции линий на VPS не переезжают. Всё, что должно пережить миграцию, задавайте во входных параметрах.

Order Gatehouse — это шлюз, а не менеджер сделок. Он стоит между вашим кликом и брокером и пропускает ордер только тогда, когда объём рассчитан, стоп установлен и сделка укладывается в ваши собственные лимиты. Если хотя бы одно из этих условий не выполнено, ордер не отправляется, и панель точно сообщает, какое правило она защитила.

Один клик, объём от риска

Покупка и продажа в один клик по символу текущего графика. Лот никогда не вводится вручную. Он рассчитывается из дистанции стопа, вашего процента риска и реальной контрактной спецификации символа: размера контракта, размера тика, стоимости тика, шага объёма и валюты депозита.

Здесь намеренно нет ни фиксированного лота «по умолчанию», ни поля ввода лота. Введённый вручную лот — это то, как узкий стоп незаметно превращается в раздутую позицию.

Если минимальный лот рискует большим, чем вы задали, панель показывает оба числа и просит подтвердить ордер по реальному риску. Она никогда не скрывает превышение, а если реальный риск исчерпает ваш дневной лимит или лимит максимальной просадки, она всё равно отказывает.

Опциональное наращивание позиции, по умолчанию отключено. Когда оно включено, новый вход может быть добавлен только пока каждый открытый стоп по этому символу находится на уровне безубытка или лучше, поэтому убыточную позицию нельзя нарастить, а усреднение убытков остаётся невозможным; каждый добавленный вход самостоятельно проходит все проверки на отказ и полную проверку лимита.

Сверните панель в компактную торговую полосу - кнопки сделок, ваш текущий риск и оставшийся сегодня запас по лимиту остаются на экране, а отказы остаются видимыми даже в свёрнутом виде.

Стоп всегда реальный

Каждый ордер уходит со стоп-лоссом на сервере брокера в момент исполнения. Виртуальных или скрытых стопов нет и не будет даже как опции.

Если брокер отклоняет стоп после исполнения, позиция ЗАКРЫВАЕТСЯ по рынку, и панель объясняет причину. Никогда — голая позиция под нарисованной линией.

Наблюдатель заново проверяет серверный стоп на каждом проходе, в том числе после перезапуска терминала. Если вы удалите стоп вручную, он будет восстановлен.

Кнопка перевода в безубыток — бесплатно. Один клик переносит серверный стоп каждой позиции, принадлежащей панели по этому символу, на цену входа — честный безубыток, без запаса. Действие однонаправленное: стоп, уже находящийся на уровне безубытка или лучше, никогда не отодвигается назад. Если вход находится внутри минимальной дистанции стопа брокера или зоны freeze, панель отказывает и называет ограничение и дистанцию.

Три отказа

Нет стопа — нет ордера. Никогда. Нет запаса по риску — нет ордера. Когда дневной лимит или лимит максимальной просадки исчерпан, кнопки блокируются, а цифры остаются на экране. Никакого повышения риска после убытка. Реализованный сегодня убыток фиксирует ваш процент риска как потолок. До сброса дня он может только снижаться. Символический минимальный убыток день не блокирует — только реальный убыток.

Каждый отказ называет конкретное правило, которое он защитил, а не голое «нельзя».

Последствия — до клика

Прежде чем вы что-либо отправите, панель показывает проекцию в деньгах: эта сделка рискует такой-то суммой; если сработает стоп, вы израсходуете такую-то долю дневного лимита и окажетесь на таком-то расстоянии от порога максимальной просадки. Понятно новичку, который никогда не слышал про R. Панель ничего не обещает; она лишь делает арифметику, которую вы и так должны делать.

Объём от того, что осталось, а не от баланса

Калькуляторы позиции считают объём от баланса. Правила финансируемых счетов измеряются от вашего оставшегося дневного и общего лимита. Это разные числа, и в разрыве между ними теряются счета. Order Gatehouse проецирует каждую сделку на лимит, который у вас ОСТАЛСЯ, с учётом плавающих убытков — так, как финансируемый счёт измеряется на самом деле. Пополнения и выводы средств сверяются отдельно, поэтому денежная операция никогда не читается как торговый убыток.

Тяните стоп — смотрите на лот

Линии стопа и цели перетаскиваются прямо на графике. Потяните линию стопа — и лот пересчитывается в реальном времени, так что вы ВИДИТЕ, как более узкий стоп увеличивает позицию и что это делает с вашим запасом по риску, ещё до клика. Сторона линии стопа задаёт направление: стоп ниже цены готовит покупку, выше цены — продажу.

Ограничения брокера — по имени

Когда что-то блокируют собственные правила брокера, панель называет правило: минимальная дистанция стопа, stops level, freeze level, режим исполнения объёма, шаг объёма. Не числовой код возврата и не молчание.

Переживает то, что убивает панели

Смена таймфрейма, смена профиля, загрузка шаблона, перезапуск терминала: ни дублирующей панели, ни потерянного состояния, ни осиротевших объектов на графике. Количество объектов держится низким, чтобы график оставался отзывчивым, а панель масштабируется под экраны с высоким DPI. Если среда сообщает нестандартный DPI (удалённый рабочий стол, VPS, масштабирование экрана) и текст отображается слишком крупно, задайте во входных параметрах фиксированный масштаб панели или уменьшите размер шрифта.

Границы ответственности, прямо

Инструмент использует собственный magic number и никогда не трогает позиции, которые не открывал сам. Это шлюз для сделок, которые вы проводите через него, — он не управляет, не закрывает и не изменяет объём чего-либо ещё на счёте.

Позже: Order Gatehouse Desk

Планируется платная версия уровня всего счёта: запас по риску, агрегированный по ВСЕМ символам и всем открытым позициям, перевод в безубыток, частичное закрытие и трейлинг с той же панели, а также свод правил проп-компаний с их собственными часами сброса. Дата выхода не обещается. Эта бесплатная версия самодостаточна и останется бесплатной.

Как пользоваться

Прикрепите к графику символа, которым торгуете. Включите алготорговлю. Задайте процент риска и, если используете, лимиты дневного убытка и максимальной просадки. Перетащите линию стопа на свой уровень, прочитайте проекцию, нажмите Buy или Sell.

Никакого мартингейла. Никаких сеток. Никакого усреднения убыточных позиций. Никогда.

Создано TechnoTrader. Сначала защити счёт.