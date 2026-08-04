Order Gatehouse TechnoTrader

Прежде чем установить: чего этот инструмент не делает. Прочитайте это в первую очередь. Если вы пришли именно за одним из этих пунктов, инструмент вам не подходит, и лучше узнать это до того, как он окажется на графике.

  • Никаких виртуальных или скрытых стопов, никогда. Каждый стоп — реальный стоп на стороне брокера, видимый и брокеру, и вашей проп-компании. Ничего не скрывается ни от одного из них — это принципиальное решение.
  • Один символ на график. Бесплатная версия торгует символом того графика, к которому прикреплена. Её проекция запаса по риску охватывает только торговлю этой панели по этому символу. Если вы торгуете несколькими символами одновременно, проекция не видит весь счёт целиком — это реальное ограничение инструмента на один график, а не отключённая функция.
  • Никакой торговли в тестере стратегий. В тестере по кликовой панели осмысленно кликать невозможно; панель там отрисовывается — и не более того.
  • Не на одном графике с Risk Sentinel или Prop Guardian. MetaTrader 5 запускает одного советника на график. Запускайте менеджер уровня счёта на отдельном графике; Order Gatehouse остаётся на графике, на котором вы торгуете.
  • Нет гарантий для эмуляции на Mac ARM и машин с менее чем 8 ГБ памяти. Инструмент бесплатный: прикрепите его к своей конфигурации и проверьте, прежде чем на него полагаться.
  • На MQL5 VPS переносятся только значения входных параметров. Состояния кнопок панели, введённый вручную риск сессии и позиции линий на VPS не переезжают. Всё, что должно пережить миграцию, задавайте во входных параметрах.

Order Gatehouse — это шлюз, а не менеджер сделок. Он стоит между вашим кликом и брокером и пропускает ордер только тогда, когда объём рассчитан, стоп установлен и сделка укладывается в ваши собственные лимиты. Если хотя бы одно из этих условий не выполнено, ордер не отправляется, и панель точно сообщает, какое правило она защитила.

Один клик, объём от риска

  • Покупка и продажа в один клик по символу текущего графика. Лот никогда не вводится вручную. Он рассчитывается из дистанции стопа, вашего процента риска и реальной контрактной спецификации символа: размера контракта, размера тика, стоимости тика, шага объёма и валюты депозита.
  • Здесь намеренно нет ни фиксированного лота «по умолчанию», ни поля ввода лота. Введённый вручную лот — это то, как узкий стоп незаметно превращается в раздутую позицию.
  • Если минимальный лот рискует большим, чем вы задали, панель показывает оба числа и просит подтвердить ордер по реальному риску. Она никогда не скрывает превышение, а если реальный риск исчерпает ваш дневной лимит или лимит максимальной просадки, она всё равно отказывает.
  • Опциональное наращивание позиции, по умолчанию отключено. Когда оно включено, новый вход может быть добавлен только пока каждый открытый стоп по этому символу находится на уровне безубытка или лучше, поэтому убыточную позицию нельзя нарастить, а усреднение убытков остаётся невозможным; каждый добавленный вход самостоятельно проходит все проверки на отказ и полную проверку лимита.
  • Сверните панель в компактную торговую полосу - кнопки сделок, ваш текущий риск и оставшийся сегодня запас по лимиту остаются на экране, а отказы остаются видимыми даже в свёрнутом виде.

Стоп всегда реальный

  • Каждый ордер уходит со стоп-лоссом на сервере брокера в момент исполнения. Виртуальных или скрытых стопов нет и не будет даже как опции.
  • Если брокер отклоняет стоп после исполнения, позиция ЗАКРЫВАЕТСЯ по рынку, и панель объясняет причину. Никогда — голая позиция под нарисованной линией.
  • Наблюдатель заново проверяет серверный стоп на каждом проходе, в том числе после перезапуска терминала. Если вы удалите стоп вручную, он будет восстановлен.
  • Кнопка перевода в безубыток — бесплатно. Один клик переносит серверный стоп каждой позиции, принадлежащей панели по этому символу, на цену входа — честный безубыток, без запаса. Действие однонаправленное: стоп, уже находящийся на уровне безубытка или лучше, никогда не отодвигается назад. Если вход находится внутри минимальной дистанции стопа брокера или зоны freeze, панель отказывает и называет ограничение и дистанцию.

Три отказа

  1. Нет стопа — нет ордера. Никогда.
  2. Нет запаса по риску — нет ордера. Когда дневной лимит или лимит максимальной просадки исчерпан, кнопки блокируются, а цифры остаются на экране.
  3. Никакого повышения риска после убытка. Реализованный сегодня убыток фиксирует ваш процент риска как потолок. До сброса дня он может только снижаться. Символический минимальный убыток день не блокирует — только реальный убыток.

Каждый отказ называет конкретное правило, которое он защитил, а не голое «нельзя».

Последствия — до клика
Прежде чем вы что-либо отправите, панель показывает проекцию в деньгах: эта сделка рискует такой-то суммой; если сработает стоп, вы израсходуете такую-то долю дневного лимита и окажетесь на таком-то расстоянии от порога максимальной просадки. Понятно новичку, который никогда не слышал про R. Панель ничего не обещает; она лишь делает арифметику, которую вы и так должны делать.

Объём от того, что осталось, а не от баланса
Калькуляторы позиции считают объём от баланса. Правила финансируемых счетов измеряются от вашего оставшегося дневного и общего лимита. Это разные числа, и в разрыве между ними теряются счета. Order Gatehouse проецирует каждую сделку на лимит, который у вас ОСТАЛСЯ, с учётом плавающих убытков — так, как финансируемый счёт измеряется на самом деле. Пополнения и выводы средств сверяются отдельно, поэтому денежная операция никогда не читается как торговый убыток.

Тяните стоп — смотрите на лот
Линии стопа и цели перетаскиваются прямо на графике. Потяните линию стопа — и лот пересчитывается в реальном времени, так что вы ВИДИТЕ, как более узкий стоп увеличивает позицию и что это делает с вашим запасом по риску, ещё до клика. Сторона линии стопа задаёт направление: стоп ниже цены готовит покупку, выше цены — продажу.

Ограничения брокера — по имени
Когда что-то блокируют собственные правила брокера, панель называет правило: минимальная дистанция стопа, stops level, freeze level, режим исполнения объёма, шаг объёма. Не числовой код возврата и не молчание.

Переживает то, что убивает панели
Смена таймфрейма, смена профиля, загрузка шаблона, перезапуск терминала: ни дублирующей панели, ни потерянного состояния, ни осиротевших объектов на графике. Количество объектов держится низким, чтобы график оставался отзывчивым, а панель масштабируется под экраны с высоким DPI. Если среда сообщает нестандартный DPI (удалённый рабочий стол, VPS, масштабирование экрана) и текст отображается слишком крупно, задайте во входных параметрах фиксированный масштаб панели или уменьшите размер шрифта.

Границы ответственности, прямо
Инструмент использует собственный magic number и никогда не трогает позиции, которые не открывал сам. Это шлюз для сделок, которые вы проводите через него, — он не управляет, не закрывает и не изменяет объём чего-либо ещё на счёте.

Позже: Order Gatehouse Desk
Планируется платная версия уровня всего счёта: запас по риску, агрегированный по ВСЕМ символам и всем открытым позициям, перевод в безубыток, частичное закрытие и трейлинг с той же панели, а также свод правил проп-компаний с их собственными часами сброса. Дата выхода не обещается. Эта бесплатная версия самодостаточна и останется бесплатной.

Как пользоваться

  1. Прикрепите к графику символа, которым торгуете. Включите алготорговлю.
  2. Задайте процент риска и, если используете, лимиты дневного убытка и максимальной просадки.
  3. Перетащите линию стопа на свой уровень, прочитайте проекцию, нажмите Buy или Sell.

Никакого мартингейла. Никаких сеток. Никакого усреднения убыточных позиций. Никогда.

Создано TechnoTrader. Сначала защити счёт.

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Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. АКЦИЯ - Если вы уже приобрели "Trade copier MT5", вы можете получить "Trade copier MT4" бесплатно (для копирования MT4 > MT5 и MT4 < MT5). Для получения более подробной информации об условиях, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщени
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
Утилиты
Telegram To MT5 — копировщик сигналов Превратите торговые сигналы из ваших Telegram-каналов в реальные ордера MT5 — автоматически, на любом количестве счетов, с полным контролем над риском и правилами. Telegram To MT5 связывает VIP / сигнальные каналы, на которые вы уже подписаны в Telegram, с вашим терминалом MetaTrader 5. Бесплатное приложение-компаньон для ПК читает сообщения (даже из каналов, которые не допускают ботов), а этот советник исполняет их на вашем счёте — применяя ваши настройки р
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
Утилиты
Trade Dashboard simplifies how you open, manage, and control your trades, with built-in lot size calculation. It allows you to execute trades, manage risk, and control positions directly on the chart, with tools such as partial close, breakeven, and trailing stop. Designed to reduce manual work and help you stay focused on your trading decisions. A demo version is available for testing. Detailed explanations of features are provided within the MQL5 platform. Installation instructions are include
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Утилиты
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Power Candles Strategy Scanner — самооптимизирующийся инструмент для поиска настроек по нескольким инструментам Power Candles Strategy Scanner использует тот же самооптимизирующийся движок, что и индикатор Power Candles — для всех символов в вашем Market Watch, одновременно. На одной панели отображается информация о том, какие символы в данный момент являются статистически торгуемыми, какая стратегия выигрывает на каждом из них, оптимальная пара Stop Loss / Take Profit, а также отправляется увед
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
Утилиты
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
Утилиты
Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
Утилиты
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
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Перед установкой: пять вещей, которых этот копировщик не делает. Если хотя бы одна из них — именно то, зачем вы пришли, значит, это не тот продукт, и я предпочту, чтобы вы узнали об этом сейчас, а не после часа, потраченного на настройку. Только MetaTrader 5. Версии для MT4 не существует, копирование между MT4 и MT5 невозможно. Одна машина. Оба терминала должны работать на одном компьютере или VPS. Удалённого или облачного копирования между двумя машинами нет. Только хеджинговые счета. Неттингов
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Prop Guardian TechnoTrader
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> Prop Guardian удерживает профинансированный или челлендж-счёт в рамках его правил за вас. Это инструмент защиты, а не стратегия. Он не открывает сделки. Он защищает всё, чем торгуете вы или другой EA. Правила пропфирмы под контролем, в реальном времени - Дневной лимит убытка. Закрывает все позиции и приостанавливает торговлю до конца дня, прежде чем вы его нарушите. - Максимальная просадка, статичная от стартового баланса или трейлинговая от пика. Закрывает все позиции и блокирует счёт, пре
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Утилиты
Martingale Firewall — это инструмент защиты, а не стратегия. Он не открывает сделок. Он работает параллельно с любым EA, копируемым сигналом или вашей собственной торговлей и пресекает то единственное, что незаметно сливает счета: мартингейл. Купите робота, копируйте сигнал или торгуйте вручную — и в тот момент, когда начинается удвоение против убытка, наращивание сетки или доливка в убыточную позицию, в дело вступает Martingale Firewall. Два режима WARN наблюдает и предупреждает. Он ничего не т
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