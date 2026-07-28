Martingale Firewall TechnoTrader

Martingale Firewall — это инструмент защиты, а не стратегия. Он не открывает сделок. Он работает параллельно с любым EA, копируемым сигналом или вашей собственной торговлей и пресекает то единственное, что незаметно сливает счета: мартингейл.

Купите робота, копируйте сигнал или торгуйте вручную — и в тот момент, когда начинается удвоение против убытка, наращивание сетки или доливка в убыточную позицию, в дело вступает Martingale Firewall.

Два режима

WARN наблюдает и предупреждает. Он ничего не трогает — он показывает вам, прямо на графике и в журнале, что именно делает ваш EA.

наблюдает и предупреждает. Он ничего не трогает — он показывает вам, прямо на графике и в журнале, что именно делает ваш EA. ENFORCE действует. Он закрывает нарушающую доливку или сделку с увеличением объёма после убытка и выставляет жёсткий стоп на любую незащищённую позицию. Режим ENFORCE активируется подтверждением в два клика.

Что он блокирует

Мартингейл — позиция с увеличенным объёмом после убыточной сделки.

— позиция с увеличенным объёмом после убыточной сделки. Сетка и усреднение — доливка в открытую позицию в том же направлении по худшей цене. Firewall действует на шаблон, а не на намерение: осознанный доливочный вход (scale-in) или мультивходной пробой, добавляющий по худшим ценам, обрабатывается так же, даже если у каждой сделки свой стоп — поэтому ограничьте область одним magic-номером и начните в режиме WARN, чтобы увидеть, на что он среагировал бы.

— доливка в открытую позицию в том же направлении по худшей цене. Firewall действует на шаблон, а не на намерение: осознанный доливочный вход (scale-in) или мультивходной пробой, добавляющий по худшим ценам, обрабатывается так же, даже если у каждой сделки свой стоп — поэтому ограничьте область одним magic-номером и начните в режиме WARN, чтобы увидеть, на что он среагировал бы. Позиции без стопа — позиция, оставленная без стоп-лосса на стороне брокера. Виртуальный или скрытый стоп, который советник держит внутри себя, считается отсутствующим, поэтому режим ENFORCE выставляет настоящий стоп у брокера — такой, который переживает сбой терминала, VPS или связи.

— позиция, оставленная без стоп-лосса на стороне брокера. Виртуальный или скрытый стоп, который советник держит внутри себя, считается отсутствующим, поэтому режим ENFORCE выставляет настоящий стоп у брокера — такой, который переживает сбой терминала, VPS или связи. Завышенный риск — сделка, рискующая больше вашего лимита (только предупреждение).

Создан, чтобы не воевать с вашим EA

Защита, которая закрывает сделку, тут же заново открываемую EA, лишь впустую теряла бы на спреде. Поэтому после срабатывания по символу он выдерживает период охлаждения, а если EA продолжает переоткрывать позиции, он приостанавливает работу и советует вам отключить этот EA, а не воевать с ним. Он затрагивает только сделки в выбранной вами области действия — весь счёт или один magic number — и никогда не закрывает позицию, которая была уже открыта на момент его подключения, если вы сами об этом не попросите. Он блокирует само поведение, а не каждую убыточную сделку.

Никакого мартингейла. Никакой сетки. Никакого усреднения. Это правило, приведённое в исполнение.

Как использовать

Прикрепите его к любому графику и разрешите Algo Trading. Начните в режиме WARN и посмотрите, о чём он сообщает. Задайте magic number, чтобы нацелиться на один EA, или оставьте контроль на весь счёт. Переключитесь на ENFORCE, когда захотите, чтобы он действовал.

Работает в паре с бесплатным Trade Auditor, который показывает те же модели поведения по всей вашей истории сделок.

Чем он не является

Это менеджер, а не стратегия — он не открывает сделок и не даёт никаких заявлений о доходности или проценте прохождения. На неттинговом счёте контроль мартингейла и сетки переходит в режим WARN (нетто-позицию нельзя аккуратно разобрать по частям); защита от позиций без стопа при этом продолжает действовать.

Разработано TechnoTrader. Сначала защитите счёт.