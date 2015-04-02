Prop Guardian TechnoTrader

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Prop Guardian удерживает профинансированный или челлендж-счёт в рамках его правил за вас. Это инструмент защиты, а не стратегия. Он не открывает сделки. Он защищает всё, чем торгуете вы или другой EA.


Правила пропфирмы под контролем, в реальном времени


- Дневной лимит убытка. Закрывает все позиции и приостанавливает торговлю до конца дня, прежде чем вы его нарушите.

- Максимальная просадка, статичная от стартового баланса или трейлинговая от пика. Закрывает все позиции и блокирует счёт, прежде чем вы её нарушите.

- Прогресс по цели по прибыли.

- Прогресс по минимальному числу торговых дней.

- Лимит риска на сделку. Отмечает любую позицию, риск по которой превышает ваш лимит.


Автозащита срабатывает по заданному вами буферу, поэтому действует до жёсткого лимита, а не после.


Выберите свою фирму Выберите свою пропфирму, и её набор правил загрузится мгновенно (FTMO, FundedNext, The5ers, FundingPips, E8, Alpha Capital, FunderPro, FXIFY, MyFundedFX), или используйте режим Custom для любой фирмы. Пресеты — это ориентировочные стартовые значения. Пропфирмы меняют свои правила, поэтому всегда сверяйтесь с условиями собственного счёта либо вводите их вручную в режиме Custom.


Страховочная сетка поверх любого EA или копируемого сигнала Торгуете сторонним EA или копируемым сигналом, который не выставляет собственные стопы? Prop Guardian ставит жёсткий стоп на каждую сделку без защиты, а дневной лимит убытка и лимит просадки ограничивают весь счёт, что бы этот EA или сигнал ни делал. EA без стопа или EA, который усредняет убыточную позицию, — это именно тот случай, когда лимит на уровне счёта критичен на профинансированном счёте. Нацельте его на один magic number, чтобы защищать только этот EA, или защищайте всё. Учтите, что добавление собственной защиты меняет то, как управляются эти сделки.


Также включено


- Жёсткий стоп на каждой позиции (ATR, пункты, проценты или деньги).

- Автоматический безубыток и трейлинг.

- Учёт экономического календаря на основе встроенного календаря MT5. Выберите, на какие уровни важности реагировать (высокий, средний, низкий — независимо друг от друга) и что происходит в окне события (предупредить, перевести в безубыток либо закрыть позиции и отменить отложенные ордера). Предстоящие события отмечаются на графике, чтобы вы видели их приближение.

- Закрытие на выходные. Закрывает позиции и отменяет отложенные ордера перед выходными, чтобы ничего не переносилось через гэп. Многие программы финансирования этого требуют.

- Гибкая область действия. Защищайте весь счёт, один график, список символов или фильтруйте по magic number, чтобы остальные ваши сделки оставались нетронутыми.

- Аккуратная скрываемая панель: двенадцать индикаторов активных модулей с первого взгляда показывают, какие средства защиты включены, а также расстояние до каждого лимита, в тёмной или светлой теме, с масштабированием под любое разрешение экрана.

- Индикатор готовности к выплате, а также опциональная фиксация цели по прибыли и защита от возврата прибыли в прибыльный день, чтобы сберечь пройденный челлендж или день, уже закрытый в плюсе.

- Опциональные push-уведомления о ключевых событиях и подтверждение в два клика на кнопках действий панели, чтобы случайный клик не закрыл все позиции на счёте.

- Выборочное закрытие: закройте только прибыльные позиции, только убыточные или один символ. Каждая кнопка показывает живую сумму, которую она зафиксирует, требует второго клика и честно сообщает, что закрыто, а что пропущено и почему.


Никакого мартингейла. Никакой сетки. Никакого усреднения. Никогда.


Названия пропфирм являются товарными знаками соответствующих владельцев. TechnoTrader не связан ни с одной пропфирмой и не поддерживается ею. Пресеты — это ориентировочные стартовые значения, которые следует сверять с условиями вашего собственного счёта.


Создано TechnoTrader. Сначала защитите счёт. подробнее...

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Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
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Drawdown Floor TechnoTrader
Nice Trader
Индикаторы
Drawdown Floor делает невидимую линию видимой. Профинансированный или челлендж-аккаунт сгорает в тот самый момент, когда эквити касается предела, который следует за вашим пиком, обнуляется каждый день или остаётся фиксированным под вашим стартовым балансом. Ваша проп-фирма никогда не рисует эту линию. А этот инструмент — рисует. Что показывает инструмент Онлайн-график эквити относительно пределов в отдельном окне: ваше торговое эквити на фоне до трёх пределов (трейлинговая или статичная максимал
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Order Gatehouse TechnoTrader
Nice Trader
Утилиты
Прежде чем установить: чего этот инструмент не делает. Прочитайте это в первую очередь. Если вы пришли именно за одним из этих пунктов, инструмент вам не подходит, и лучше узнать это до того, как он окажется на графике. Никаких виртуальных или скрытых стопов, никогда. Каждый стоп — реальный стоп на стороне брокера, видимый и брокеру, и вашей проп-компании. Ничего не скрывается ни от одного из них — это принципиальное решение. Один символ на график. Бесплатная версия торгует символом того графика
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Risk Sentinel TechnoTrader
Nice Trader
Утилиты
> Risk Sentinel — это инструмент защиты, а не стратегия. Он не открывает сделки. Он оберегает позиции, которые открываете вы или другой советник, так же, как риском управляет профессиональный трейдинг-деск. Что он делает - Жёсткий стоп-лосс на каждой позиции. Он никогда не оставляет сделку без защиты. Выбирайте ATR, пункты, процент или фиксированную денежную сумму. - Автоматический перевод в безубыток и трейлинг. Он фиксирует прибыль по мере того, как рынок идёт в вашу сторону. - Дневной пред
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Trade Auditor TechnoTrader
Nice Trader
Утилиты
Trade Auditor - это инструмент криминалистического анализа, работающий только на чтение. Он не открывает сделок и ничего не меняет. Он сканирует историю сделок и открытые позиции вашего счёта и на понятном языке говорит вам, ведёт ли себя счёт так, как дисциплинированный трейдинговый деск, - или так, как счёт перед сливом. Большинство трейдеров покупают EA или подписываются на сигнал и до прихода просадки толком не знают, что он делает со счётом. Trade Auditor показывает вам это и позволяет дока
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Copier Relay Core TechnoTrader
Nice Trader
Утилиты
Перед установкой: пять вещей, которых этот копировщик не делает. Если хотя бы одна из них — именно то, зачем вы пришли, значит, это не тот продукт, и я предпочту, чтобы вы узнали об этом сейчас, а не после часа, потраченного на настройку. Только MetaTrader 5. Версии для MT4 не существует, копирование между MT4 и MT5 невозможно. Одна машина. Оба терминала должны работать на одном компьютере или VPS. Удалённого или облачного копирования между двумя машинами нет. Только хеджинговые счета. Неттингов
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Martingale Firewall TechnoTrader
Nice Trader
Утилиты
Martingale Firewall — это инструмент защиты, а не стратегия. Он не открывает сделок. Он работает параллельно с любым EA, копируемым сигналом или вашей собственной торговлей и пресекает то единственное, что незаметно сливает счета: мартингейл. Купите робота, копируйте сигнал или торгуйте вручную — и в тот момент, когда начинается удвоение против убытка, наращивание сетки или доливка в убыточную позицию, в дело вступает Martingale Firewall. Два режима WARN наблюдает и предупреждает. Он ничего не т
Copier Relay TechnoTrader
Nice Trader
Утилиты
Перед покупкой: шесть вещей, которых этот копировщик не делает. Если хотя бы одна из них — именно то, зачем вы пришли, значит, это не тот продукт, и я предпочту, чтобы вы узнали об этом сейчас, а не после оплаты. Только MetaTrader 5. Версии для MT4 не существует, копирование между MT4 и MT5 невозможно. Одна машина. Оба терминала должны работать на одном компьютере или VPS. Удалённого или облачного копирования между двумя машинами нет. Только хеджинговые счета. Неттинговый счёт отклоняется, и коп
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