Prop Guardian TechnoTrader

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Prop Guardian удерживает профинансированный или челлендж-счёт в рамках его правил за вас. Это инструмент защиты, а не стратегия. Он не открывает сделки. Он защищает всё, чем торгуете вы или другой EA.





Правила пропфирмы под контролем, в реальном времени





- Дневной лимит убытка. Закрывает все позиции и приостанавливает торговлю до конца дня, прежде чем вы его нарушите.

- Максимальная просадка, статичная от стартового баланса или трейлинговая от пика. Закрывает все позиции и блокирует счёт, прежде чем вы её нарушите.

- Прогресс по цели по прибыли.

- Прогресс по минимальному числу торговых дней.

- Лимит риска на сделку. Отмечает любую позицию, риск по которой превышает ваш лимит.





Автозащита срабатывает по заданному вами буферу, поэтому действует до жёсткого лимита, а не после.





Выберите свою фирму Выберите свою пропфирму, и её набор правил загрузится мгновенно (FTMO, FundedNext, The5ers, FundingPips, E8, Alpha Capital, FunderPro, FXIFY, MyFundedFX), или используйте режим Custom для любой фирмы. Пресеты — это ориентировочные стартовые значения. Пропфирмы меняют свои правила, поэтому всегда сверяйтесь с условиями собственного счёта либо вводите их вручную в режиме Custom.





Страховочная сетка поверх любого EA или копируемого сигнала Торгуете сторонним EA или копируемым сигналом, который не выставляет собственные стопы? Prop Guardian ставит жёсткий стоп на каждую сделку без защиты, а дневной лимит убытка и лимит просадки ограничивают весь счёт, что бы этот EA или сигнал ни делал. EA без стопа или EA, который усредняет убыточную позицию, — это именно тот случай, когда лимит на уровне счёта критичен на профинансированном счёте. Нацельте его на один magic number, чтобы защищать только этот EA, или защищайте всё. Учтите, что добавление собственной защиты меняет то, как управляются эти сделки.





Также включено





- Жёсткий стоп на каждой позиции (ATR, пункты, проценты или деньги).

- Автоматический безубыток и трейлинг.

- Учёт экономического календаря на основе встроенного календаря MT5. Выберите, на какие уровни важности реагировать (высокий, средний, низкий — независимо друг от друга) и что происходит в окне события (предупредить, перевести в безубыток либо закрыть позиции и отменить отложенные ордера). Предстоящие события отмечаются на графике, чтобы вы видели их приближение.

- Закрытие на выходные. Закрывает позиции и отменяет отложенные ордера перед выходными, чтобы ничего не переносилось через гэп. Многие программы финансирования этого требуют.

- Гибкая область действия. Защищайте весь счёт, один график, список символов или фильтруйте по magic number, чтобы остальные ваши сделки оставались нетронутыми.

- Аккуратная скрываемая панель: двенадцать индикаторов активных модулей с первого взгляда показывают, какие средства защиты включены, а также расстояние до каждого лимита, в тёмной или светлой теме, с масштабированием под любое разрешение экрана.

- Индикатор готовности к выплате, а также опциональная фиксация цели по прибыли и защита от возврата прибыли в прибыльный день, чтобы сберечь пройденный челлендж или день, уже закрытый в плюсе.

- Опциональные push-уведомления о ключевых событиях и подтверждение в два клика на кнопках действий панели, чтобы случайный клик не закрыл все позиции на счёте.

- Выборочное закрытие: закройте только прибыльные позиции, только убыточные или один символ. Каждая кнопка показывает живую сумму, которую она зафиксирует, требует второго клика и честно сообщает, что закрыто, а что пропущено и почему.





Никакого мартингейла. Никакой сетки. Никакого усреднения. Никогда.





Названия пропфирм являются товарными знаками соответствующих владельцев. TechnoTrader не связан ни с одной пропфирмой и не поддерживается ею. Пресеты — это ориентировочные стартовые значения, которые следует сверять с условиями вашего собственного счёта.





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