Copier Relay TechnoTrader

Перед покупкой: шесть вещей, которых этот копировщик не делает. Если хотя бы одна из них — именно то, зачем вы пришли, значит, это не тот продукт, и я предпочту, чтобы вы узнали об этом сейчас, а не после оплаты.

  • Только MetaTrader 5. Версии для MT4 не существует, копирование между MT4 и MT5 невозможно.
  • Одна машина. Оба терминала должны работать на одном компьютере или VPS. Удалённого или облачного копирования между двумя машинами нет.
  • Только хеджинговые счета. Неттинговый счёт отклоняется, и копировщик не запустится. Проверьте тип своего счёта до покупки.
  • Одна валюта счёта. Оба счёта должны быть открыты в одной и той же валюте.
  • Неисполненные отложенные ордера не переносятся. Отложенный ордер, сработавший на отправляющем счёте, копируется как позиция — сразу же.
  • Разные имена инструмента у двух брокеров — одна строка вручную. Если два ваших брокера называют один и тот же инструмент по-разному, например USTEC и NAS100, эту пару вы добавляете в таблицу имён сами. Префиксы и суффиксы определяются автоматически.

Copier Relay копирует сделки между двумя терминалами MetaTrader 5 на одном компьютере или VPS. Он делает всё то же, что и любой копировщик, — и вдобавок то, что остальные пропускают: он защищает принимающий счёт.

Надёжное копирование

  • Зеркалирует рыночные позиции между локальными терминалами MT5, включая закрытия, частичные закрытия и изменения стопов.
  • Отложенные ордера: когда отложенный ордер на отправляющем счёте срабатывает, открывшаяся позиция копируется сразу же. Сами отложенные ордера, пока они не сработали, в этой версии на принимающий счёт не переносятся.
  • Стопы переносятся как расстояние от точки входа и заново строятся уже по той цене, по которой позиция открылась на принимающей стороне. Абсолютные цены не копируются никогда, поэтому расхождение котировок у разных брокеров не может увести стоп на другую сторону цены.
  • Нормализация экспозиции: объём на принимающем счёте рассчитывается по размеру контракта и стоимости тика того инструмента, который торгуется на этом счёте, — поэтому другая спецификация контракта не раздует вашу экспозицию незаметно для вас.
  • Сопоставление символов (префикс, суффикс и таблица имён), фильтры по символам и magic number, обратное копирование с корректно зеркалированными стопами.
  • Устойчивость к перезапуску заложена в конструкции: при каждом старте картина восстанавливается по фактическим позициям на обоих счетах и по собственной карте соответствий копировщика. Никаких задвоенных позиций после сбоя или перезапуска.

Панель управления

  • Лаконичная по умолчанию: одна строка состояния, которая честно показывает, жив ли канал и идёт ли копирование. В свёрнутом виде индикатор состояния канала остаётся видимым.
  • Нажмите SET, чтобы открыть четыре вкладки: SYMBOLS, RISK, GUARDS, COPY. Настройки панели сохраняются отдельно для каждого счёта и переживают перезапуск, смену таймфрейма и загрузку шаблона.
  • Переключатели по каждому символу И по каждому magic number источника (ручные сделки отправляющего счёта отображаются как "manual"). Выключение останавливает только НОВЫЕ копии — открытые позиции остаются под управлением, а повторное включение никогда не открывает задним числом старую сделку по сегодняшней цене.
  • Принимающая сторона помнит каждый символ и каждый magic number отправляющего счёта, которые она когда-либо видела, поэтому символ можно выключить ДО того, как придёт его следующая сделка, а не после того, как первая копия по нему уже открыта.
  • Неизвестные символы: удержание (опция, по умолчанию выключена). Символ, который принимающая сторона ещё ни разу не видела, приходит выключенным и ждёт вашего решения вместо немедленного копирования.
  • Числа на панели вводятся с клавиатуры или изменяются кнопками. В обоих случаях значения ограничиваются теми же пределами, что и во входных параметрах.

Смена метки — честно
Многие купленные EA намертво прописывают в себе свой magic number и комментарий к ордеру. Copier Relay позволяет запускать любой EA на одном из ваших счетов и переносить его сделки на другой ваш собственный счёт под вашим magic number и вашим комментарием, отдельно по каждому инструменту. Это порядок в метках между вашими собственными счетами, а не сокрытие чего-либо. Если вы торгуете на счёте пропфирмы, сначала проверьте её правила в отношении копируемых сделок.

Независимый риск на принимающем счёте

  • Фиксированный лот, множитель лота или процент риска от средств принимающего счёта, рассчитанный по фактическому расстоянию до стопа.
  • Расчёт по проценту риска требует, чтобы стоп существовал: если расстояние до стопа неизвестно, копия не открывается вслепую — она пропускается и попадает в счётчик.
  • Ограничение риска на сделку, которое не просто показывается, а применяется: уменьшить объём или пропустить — на ваш выбор.

Слой защиты — то, ради чего этот копировщик и создан

  • Жёсткий стоп-лосс на каждой копии. Скопированная позиция, оставшаяся без защиты, получает стоп, и он перепроверяется на каждом проходе.
  • Дневной лимит убытка и защита от максимальной просадки, измеряемые на ПРИНИМАЮЩЕМ счёте: закрыть копии и остановиться, прежде чем убыток успеет разрастись.
  • Push-уведомления о срабатывании защиты.

Чего он не делает — принципиально

  • Никаких виртуальных или скрытых стоп-лоссов. Скрытый стоп означает, что для брокера ваша позиция остаётся незащищённой. Каждый стоп, которым управляет этот инструмент, — настоящий стоп у брокера.
  • Никаких выходов по общей прибыли корзины, никакой доливки в убыточные позиции, никакого мартингейла в расчёте объёма.
  • Никаких догадок. Если копировщик не может доказать, что позиция на принимающем счёте принадлежит ему, он ничего не открывает и сообщает об этом на панели, вместо того чтобы завести вторую.
  • Только локальная машина. Без DLL, без сети, без внешних сервисов.

Никакого мартингейла. Никакой сетки. Никакого усреднения. Никогда.

Как использовать

  1. Прикрепите его к графику в ОТПРАВЛЯЮЩЕМ терминале и выберите роль Master.
  2. Прикрепите его к графику в ПРИНИМАЮЩЕМ терминале, выберите роль Slave и режим расчёта объёма.
  3. В обоих терминалах должна быть включена алготорговля (Algo Trading). Панель с каждой стороны показывает состояние канала.

Бесплатный Copier Relay Core работает на том же движке копирования — с масштабированием по балансу и вашим собственным множителем. Платная версия добавляет расчёт объёма по проценту риска от реального расстояния до стопа, смену метки и слой защиты принимающего счёта. Правила пропфирмы на уровне всего счёта — задача Prop Guardian, а разобраться, что исходный EA делает на самом деле, помогает бесплатный Trade Auditor.

Примечание: в тестере стратегий движок копирования не работает — копировщику нужны два работающих терминала. Панель в этом случае просто показывает строку состояния.

Разработано TechnoTrader. Сначала защитите счёт.


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ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
Утилиты
Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
Active Lines
Yury Kulikov
5 (2)
Утилиты
Внимание :  Демо-версию для ознакомления и тестирования можно скачать здесь .  Демо-версия не позволяет совершать торговые операции и может быть запущена только на одном графике. Active Lines - мощный профессиональный инструмент для работы с линиями на графике. Active Lines предоставляет широкий набор действий для событий, связанных с пересечением ценой линий. Например: оповестить, открыть/модифицировать/закрыть позицию, разместить/удалить отложенные ордера. Active Lines позволяет к одной линии
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Утилиты
"Trader Evolution" - Утилита, предназначенная для трейдеров, которые используют в своей работе волновой и технический анализ. Одна вкладка утилиты способна управлять капиталом и открывать ордера, а другая - помогать в построении волн Эллиотта, уровней поддержки и сопротивления, а также линий тренда. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Торговля в несколько кликов. В панели доступны немедленные и отложенные ордера 2. Управление капиталом
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