Copier Relay TechnoTrader

Перед покупкой: шесть вещей, которых этот копировщик не делает. Если хотя бы одна из них — именно то, зачем вы пришли, значит, это не тот продукт, и я предпочту, чтобы вы узнали об этом сейчас, а не после оплаты.

Только MetaTrader 5. Версии для MT4 не существует, копирование между MT4 и MT5 невозможно.

Версии для MT4 не существует, копирование между MT4 и MT5 невозможно. Одна машина. Оба терминала должны работать на одном компьютере или VPS. Удалённого или облачного копирования между двумя машинами нет.

Оба терминала должны работать на одном компьютере или VPS. Удалённого или облачного копирования между двумя машинами нет. Только хеджинговые счета. Неттинговый счёт отклоняется, и копировщик не запустится. Проверьте тип своего счёта до покупки.

Неттинговый счёт отклоняется, и копировщик не запустится. Проверьте тип своего счёта до покупки. Одна валюта счёта. Оба счёта должны быть открыты в одной и той же валюте.

Оба счёта должны быть открыты в одной и той же валюте. Неисполненные отложенные ордера не переносятся. Отложенный ордер, сработавший на отправляющем счёте, копируется как позиция — сразу же.

Отложенный ордер, сработавший на отправляющем счёте, копируется как позиция — сразу же. Разные имена инструмента у двух брокеров — одна строка вручную. Если два ваших брокера называют один и тот же инструмент по-разному, например USTEC и NAS100, эту пару вы добавляете в таблицу имён сами. Префиксы и суффиксы определяются автоматически.

Copier Relay копирует сделки между двумя терминалами MetaTrader 5 на одном компьютере или VPS. Он делает всё то же, что и любой копировщик, — и вдобавок то, что остальные пропускают: он защищает принимающий счёт.

Надёжное копирование

Зеркалирует рыночные позиции между локальными терминалами MT5, включая закрытия, частичные закрытия и изменения стопов.

Отложенные ордера: когда отложенный ордер на отправляющем счёте срабатывает, открывшаяся позиция копируется сразу же. Сами отложенные ордера, пока они не сработали, в этой версии на принимающий счёт не переносятся.

когда отложенный ордер на отправляющем счёте срабатывает, открывшаяся позиция копируется сразу же. Сами отложенные ордера, пока они не сработали, в этой версии на принимающий счёт не переносятся. Стопы переносятся как расстояние от точки входа и заново строятся уже по той цене, по которой позиция открылась на принимающей стороне. Абсолютные цены не копируются никогда, поэтому расхождение котировок у разных брокеров не может увести стоп на другую сторону цены.

от точки входа и заново строятся уже по той цене, по которой позиция открылась на принимающей стороне. Абсолютные цены не копируются никогда, поэтому расхождение котировок у разных брокеров не может увести стоп на другую сторону цены. Нормализация экспозиции: объём на принимающем счёте рассчитывается по размеру контракта и стоимости тика того инструмента, который торгуется на этом счёте, — поэтому другая спецификация контракта не раздует вашу экспозицию незаметно для вас.

объём на принимающем счёте рассчитывается по размеру контракта и стоимости тика того инструмента, который торгуется на этом счёте, — поэтому другая спецификация контракта не раздует вашу экспозицию незаметно для вас. Сопоставление символов (префикс, суффикс и таблица имён), фильтры по символам и magic number, обратное копирование с корректно зеркалированными стопами.

Устойчивость к перезапуску заложена в конструкции: при каждом старте картина восстанавливается по фактическим позициям на обоих счетах и по собственной карте соответствий копировщика. Никаких задвоенных позиций после сбоя или перезапуска.

Панель управления

Лаконичная по умолчанию: одна строка состояния, которая честно показывает, жив ли канал и идёт ли копирование. В свёрнутом виде индикатор состояния канала остаётся видимым.

одна строка состояния, которая честно показывает, жив ли канал и идёт ли копирование. В свёрнутом виде индикатор состояния канала остаётся видимым. Нажмите SET, чтобы открыть четыре вкладки: SYMBOLS, RISK, GUARDS, COPY. Настройки панели сохраняются отдельно для каждого счёта и переживают перезапуск, смену таймфрейма и загрузку шаблона.

Переключатели по каждому символу И по каждому magic number источника (ручные сделки отправляющего счёта отображаются как "manual"). Выключение останавливает только НОВЫЕ копии — открытые позиции остаются под управлением, а повторное включение никогда не открывает задним числом старую сделку по сегодняшней цене.

(ручные сделки отправляющего счёта отображаются как "manual"). Выключение останавливает только НОВЫЕ копии — открытые позиции остаются под управлением, а повторное включение никогда не открывает задним числом старую сделку по сегодняшней цене. Принимающая сторона помнит каждый символ и каждый magic number отправляющего счёта, которые она когда-либо видела, поэтому символ можно выключить ДО того, как придёт его следующая сделка, а не после того, как первая копия по нему уже открыта.

каждый символ и каждый magic number отправляющего счёта, которые она когда-либо видела, поэтому символ можно выключить ДО того, как придёт его следующая сделка, а не после того, как первая копия по нему уже открыта. Неизвестные символы: удержание (опция, по умолчанию выключена). Символ, который принимающая сторона ещё ни разу не видела, приходит выключенным и ждёт вашего решения вместо немедленного копирования.

(опция, по умолчанию выключена). Символ, который принимающая сторона ещё ни разу не видела, приходит выключенным и ждёт вашего решения вместо немедленного копирования. Числа на панели вводятся с клавиатуры или изменяются кнопками. В обоих случаях значения ограничиваются теми же пределами, что и во входных параметрах.

Смена метки — честно

Многие купленные EA намертво прописывают в себе свой magic number и комментарий к ордеру. Copier Relay позволяет запускать любой EA на одном из ваших счетов и переносить его сделки на другой ваш собственный счёт под вашим magic number и вашим комментарием, отдельно по каждому инструменту. Это порядок в метках между вашими собственными счетами, а не сокрытие чего-либо. Если вы торгуете на счёте пропфирмы, сначала проверьте её правила в отношении копируемых сделок.

Независимый риск на принимающем счёте

Фиксированный лот, множитель лота или процент риска от средств принимающего счёта, рассчитанный по фактическому расстоянию до стопа.

Расчёт по проценту риска требует, чтобы стоп существовал: если расстояние до стопа неизвестно, копия не открывается вслепую — она пропускается и попадает в счётчик.

Ограничение риска на сделку, которое не просто показывается, а применяется: уменьшить объём или пропустить — на ваш выбор.

Слой защиты — то, ради чего этот копировщик и создан

Жёсткий стоп-лосс на каждой копии. Скопированная позиция, оставшаяся без защиты, получает стоп, и он перепроверяется на каждом проходе.

Скопированная позиция, оставшаяся без защиты, получает стоп, и он перепроверяется на каждом проходе. Дневной лимит убытка и защита от максимальной просадки , измеряемые на ПРИНИМАЮЩЕМ счёте: закрыть копии и остановиться, прежде чем убыток успеет разрастись.

, измеряемые на ПРИНИМАЮЩЕМ счёте: закрыть копии и остановиться, прежде чем убыток успеет разрастись. Push-уведомления о срабатывании защиты.

Чего он не делает — принципиально

Никаких виртуальных или скрытых стоп-лоссов. Скрытый стоп означает, что для брокера ваша позиция остаётся незащищённой. Каждый стоп, которым управляет этот инструмент, — настоящий стоп у брокера.

Скрытый стоп означает, что для брокера ваша позиция остаётся незащищённой. Каждый стоп, которым управляет этот инструмент, — настоящий стоп у брокера. Никаких выходов по общей прибыли корзины, никакой доливки в убыточные позиции, никакого мартингейла в расчёте объёма.

Никаких догадок. Если копировщик не может доказать, что позиция на принимающем счёте принадлежит ему, он ничего не открывает и сообщает об этом на панели, вместо того чтобы завести вторую.

Если копировщик не может доказать, что позиция на принимающем счёте принадлежит ему, он ничего не открывает и сообщает об этом на панели, вместо того чтобы завести вторую. Только локальная машина. Без DLL, без сети, без внешних сервисов.

Никакого мартингейла. Никакой сетки. Никакого усреднения. Никогда.

Как использовать

Прикрепите его к графику в ОТПРАВЛЯЮЩЕМ терминале и выберите роль Master. Прикрепите его к графику в ПРИНИМАЮЩЕМ терминале, выберите роль Slave и режим расчёта объёма. В обоих терминалах должна быть включена алготорговля (Algo Trading). Панель с каждой стороны показывает состояние канала.

Бесплатный Copier Relay Core работает на том же движке копирования — с масштабированием по балансу и вашим собственным множителем. Платная версия добавляет расчёт объёма по проценту риска от реального расстояния до стопа, смену метки и слой защиты принимающего счёта. Правила пропфирмы на уровне всего счёта — задача Prop Guardian, а разобраться, что исходный EA делает на самом деле, помогает бесплатный Trade Auditor.

Примечание: в тестере стратегий движок копирования не работает — копировщику нужны два работающих терминала. Панель в этом случае просто показывает строку состояния.

Разработано TechnoTrader. Сначала защитите счёт.