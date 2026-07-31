Copier Relay TechnoTrader
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Nice Trader🚀 Systematic & Algorithmic Trader | 6 Live Signals | MT5 Tools | Since 2011
Running a multi-strategy EA portfolio with disciplined risk management.
Trading since 2011 · Professional algorithmic trading since 2018 · Live signals on MQL5 since 2024
- Версия: 1.0
- Активации: 20
Перед покупкой: шесть вещей, которых этот копировщик не делает. Если хотя бы одна из них — именно то, зачем вы пришли, значит, это не тот продукт, и я предпочту, чтобы вы узнали об этом сейчас, а не после оплаты.
- Только MetaTrader 5. Версии для MT4 не существует, копирование между MT4 и MT5 невозможно.
- Одна машина. Оба терминала должны работать на одном компьютере или VPS. Удалённого или облачного копирования между двумя машинами нет.
- Только хеджинговые счета. Неттинговый счёт отклоняется, и копировщик не запустится. Проверьте тип своего счёта до покупки.
- Одна валюта счёта. Оба счёта должны быть открыты в одной и той же валюте.
- Неисполненные отложенные ордера не переносятся. Отложенный ордер, сработавший на отправляющем счёте, копируется как позиция — сразу же.
- Разные имена инструмента у двух брокеров — одна строка вручную. Если два ваших брокера называют один и тот же инструмент по-разному, например USTEC и NAS100, эту пару вы добавляете в таблицу имён сами. Префиксы и суффиксы определяются автоматически.
Copier Relay копирует сделки между двумя терминалами MetaTrader 5 на одном компьютере или VPS. Он делает всё то же, что и любой копировщик, — и вдобавок то, что остальные пропускают: он защищает принимающий счёт.
Надёжное копирование
- Зеркалирует рыночные позиции между локальными терминалами MT5, включая закрытия, частичные закрытия и изменения стопов.
- Отложенные ордера: когда отложенный ордер на отправляющем счёте срабатывает, открывшаяся позиция копируется сразу же. Сами отложенные ордера, пока они не сработали, в этой версии на принимающий счёт не переносятся.
- Стопы переносятся как расстояние от точки входа и заново строятся уже по той цене, по которой позиция открылась на принимающей стороне. Абсолютные цены не копируются никогда, поэтому расхождение котировок у разных брокеров не может увести стоп на другую сторону цены.
- Нормализация экспозиции: объём на принимающем счёте рассчитывается по размеру контракта и стоимости тика того инструмента, который торгуется на этом счёте, — поэтому другая спецификация контракта не раздует вашу экспозицию незаметно для вас.
- Сопоставление символов (префикс, суффикс и таблица имён), фильтры по символам и magic number, обратное копирование с корректно зеркалированными стопами.
- Устойчивость к перезапуску заложена в конструкции: при каждом старте картина восстанавливается по фактическим позициям на обоих счетах и по собственной карте соответствий копировщика. Никаких задвоенных позиций после сбоя или перезапуска.
Панель управления
- Лаконичная по умолчанию: одна строка состояния, которая честно показывает, жив ли канал и идёт ли копирование. В свёрнутом виде индикатор состояния канала остаётся видимым.
- Нажмите SET, чтобы открыть четыре вкладки: SYMBOLS, RISK, GUARDS, COPY. Настройки панели сохраняются отдельно для каждого счёта и переживают перезапуск, смену таймфрейма и загрузку шаблона.
- Переключатели по каждому символу И по каждому magic number источника (ручные сделки отправляющего счёта отображаются как "manual"). Выключение останавливает только НОВЫЕ копии — открытые позиции остаются под управлением, а повторное включение никогда не открывает задним числом старую сделку по сегодняшней цене.
- Принимающая сторона помнит каждый символ и каждый magic number отправляющего счёта, которые она когда-либо видела, поэтому символ можно выключить ДО того, как придёт его следующая сделка, а не после того, как первая копия по нему уже открыта.
- Неизвестные символы: удержание (опция, по умолчанию выключена). Символ, который принимающая сторона ещё ни разу не видела, приходит выключенным и ждёт вашего решения вместо немедленного копирования.
- Числа на панели вводятся с клавиатуры или изменяются кнопками. В обоих случаях значения ограничиваются теми же пределами, что и во входных параметрах.
Смена метки — честно
Многие купленные EA намертво прописывают в себе свой magic number и комментарий к ордеру. Copier Relay позволяет запускать любой EA на одном из ваших счетов и переносить его сделки на другой ваш собственный счёт под вашим magic number и вашим комментарием, отдельно по каждому инструменту. Это порядок в метках между вашими собственными счетами, а не сокрытие чего-либо. Если вы торгуете на счёте пропфирмы, сначала проверьте её правила в отношении копируемых сделок.
Независимый риск на принимающем счёте
- Фиксированный лот, множитель лота или процент риска от средств принимающего счёта, рассчитанный по фактическому расстоянию до стопа.
- Расчёт по проценту риска требует, чтобы стоп существовал: если расстояние до стопа неизвестно, копия не открывается вслепую — она пропускается и попадает в счётчик.
- Ограничение риска на сделку, которое не просто показывается, а применяется: уменьшить объём или пропустить — на ваш выбор.
Слой защиты — то, ради чего этот копировщик и создан
- Жёсткий стоп-лосс на каждой копии. Скопированная позиция, оставшаяся без защиты, получает стоп, и он перепроверяется на каждом проходе.
- Дневной лимит убытка и защита от максимальной просадки, измеряемые на ПРИНИМАЮЩЕМ счёте: закрыть копии и остановиться, прежде чем убыток успеет разрастись.
- Push-уведомления о срабатывании защиты.
Чего он не делает — принципиально
- Никаких виртуальных или скрытых стоп-лоссов. Скрытый стоп означает, что для брокера ваша позиция остаётся незащищённой. Каждый стоп, которым управляет этот инструмент, — настоящий стоп у брокера.
- Никаких выходов по общей прибыли корзины, никакой доливки в убыточные позиции, никакого мартингейла в расчёте объёма.
- Никаких догадок. Если копировщик не может доказать, что позиция на принимающем счёте принадлежит ему, он ничего не открывает и сообщает об этом на панели, вместо того чтобы завести вторую.
- Только локальная машина. Без DLL, без сети, без внешних сервисов.
Никакого мартингейла. Никакой сетки. Никакого усреднения. Никогда.
Как использовать
- Прикрепите его к графику в ОТПРАВЛЯЮЩЕМ терминале и выберите роль Master.
- Прикрепите его к графику в ПРИНИМАЮЩЕМ терминале, выберите роль Slave и режим расчёта объёма.
- В обоих терминалах должна быть включена алготорговля (Algo Trading). Панель с каждой стороны показывает состояние канала.
Бесплатный Copier Relay Core работает на том же движке копирования — с масштабированием по балансу и вашим собственным множителем. Платная версия добавляет расчёт объёма по проценту риска от реального расстояния до стопа, смену метки и слой защиты принимающего счёта. Правила пропфирмы на уровне всего счёта — задача Prop Guardian, а разобраться, что исходный EA делает на самом деле, помогает бесплатный Trade Auditor.
Примечание: в тестере стратегий движок копирования не работает — копировщику нужны два работающих терминала. Панель в этом случае просто показывает строку состояния.
Разработано TechnoTrader. Сначала защитите счёт.