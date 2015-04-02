Prop Guardian TechnoTrader

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Prop Guardian 帮您让资金账户或挑战账户始终处于其规则允许的范围内。它是一款保护工具，而非交易策略。它不会开仓。无论运行的是您本人的交易，还是另一个 EA 的交易，它都会为您守护。





实时跟踪的 prop 规则





- 每日亏损上限。在您触及之前平掉所有仓位并停止当天交易。

- 最大回撤，可基于初始余额固定计算，或从峰值动态跟踪。在您触及之前平仓并锁定账户。

- 盈利目标进度。

- 最少交易天数进度。

- 单笔交易风险上限。标记任何风险超过您所设限额的仓位。





自动保护会根据您设定的缓冲值触发，因此它会在触及硬性限额之前动作，而非之后。





选择您的公司 选择您的 prop 公司，其规则集会立即载入（FTMO, FundedNext, The5ers, FundingPips, E8, Alpha Capital, FunderPro, FXIFY, MyFundedFX），或使用 Custom 自定义任意公司。预设值为具有代表性的初始参考值。prop 公司会更改其规则，因此请务必对照您自己的账户核实，或在 Custom 中手动输入。





覆盖任何 EA 或跟单信号的安全网 运行的第三方 EA 或跟单信号没有设置自己的止损？Prop Guardian 会为每一笔没有止损的交易挂上硬性止损，而每日亏损和回撤限额则会对整个账户封顶，无论该 EA 或信号做什么。一个没有止损、或会逆势加仓的 EA，正是账户级限额在资金账户上真正发挥作用之处。将它指向某一个 magic number，即可仅守护那个 EA，也可守护全部交易。请注意，加入您自己的这层保护会改变这些交易被管理的方式。





此外还包含





- 为每一个仓位设置硬性止损（ATR、点数、百分比或金额）。

- 自动保本与移动止损。

- 财经日历感知，使用 MT5 原生日历。您可选择哪些影响级别做出反应（高、中、低，可各自独立设置），以及在事件时间窗内执行什么操作（warn 提示、移动至保本，或平仓并取消挂单）。即将到来的事件会标注在图表上，让您提前看到。

- 周末平仓。在周末到来前平掉仓位并取消挂单，因此不会有任何持仓被留过周末跳空。许多出资计划都要求这样做。

- 高级作用范围。守护整个账户、单个图表、一个品种列表，或按 magic number 过滤，从而不干预您的其他交易。

- 简洁、可隐藏的面板：十二个活动模块标签让您一眼看清哪些防护已开启，同时显示距每个限额的距离，支持深色或浅色主题，并可按分辨率缩放以适配任意屏幕。

- 出金就绪徽章，外加可选的盈利目标锁定和盈利日回吐防护，用以保护已通过的挑战或已经盈利的当天。

- 可选的关键事件推送通知，以及面板操作按钮上的两次点击确认，这样意外点击就不会平掉整个账户。

- 选择性平仓：只平掉盈利仓位、只平掉亏损仓位，或只平掉一个品种。每个按钮都显示将实现的实时总额，需要第二次点击确认，并如实报告平掉了什么、跳过了什么以及原因。





绝无马丁格尔。绝无网格。绝无逆势加仓。永远不会。





各 prop 公司名称为其各自所有者的商标。TechnoTrader 与任何 prop 公司均无隶属关系，亦未获其背书。预设值为具有代表性的初始参考值，您应对照自己的账户加以核实。





由 TechnoTrader 打造。先保护好账户。 更多...