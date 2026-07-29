AutoColor PRO

AutoColor PRO 是一款用于在 MetaTrader 5 中自动管理图形对象颜色的实用型指标。

它可以识别对象类型和几何结构，判断对象的方向或其相对于当前价格的位置，并应用相应的颜色。对于复合分析工具，AutoColor PRO 会为真正具有视觉意义的部分着色，包括线条、通道、级别线、射线和圆弧。

例如，上升趋势线可以自动使用看涨颜色，下降趋势线使用看跌颜色，而水平线则可根据其相对于当前价格的位置显示为支撑色或阻力色。

AutoColor PRO 不是交易系统，不会开仓，也不会生成 BUY 或 SELL 信号。该指标只修改受支持图形对象的视觉属性。

主要功能

  • 自动为新建图形对象着色。
  • 为上升、下降和中性结构使用不同颜色。
  • 为水平线提供独立的支撑、阻力和中性区域逻辑。
  • 对 Elliott Motive 和 Elliott Correction 对象执行严格的几何结构检查。
  • 为 Fibonacci 级别线及其他多级别分析工具的重要部分着色。
  • 保护用户手动指定的颜色。
  • 通过 RECOLOR ALL 命令有意识地对整个图表执行批量重新着色。
  • 四套相互独立的颜色方案。
  • 直接显示在图表上的交互式 Dashboard。
  • 保存颜色方案、面板状态以及各对象类型的设置。
  • 移除指标时可选择恢复对象原始外观。
  • 支持 35 种 MetaTrader 5 图形对象。

AutoColor PRO 会管理哪些对象

  • 在加载指标之前已经存在于图表上的对象保持不变。
  • AUTO 模式下新建的受支持对象会自动着色，并进入后续自动管理。
  • PAUSED 模式下创建的对象会保留用户指定的颜色，恢复 AUTO 后也不会自动重新着色。
  • 如需明确接管旧对象、手动排除对象或在 PAUSED 模式下创建的对象，请使用 RECOLOR ALL

AUTO 模式

  • AutoColor PRO 会监控新建的受支持对象，并应用所选的着色规则。
  • 当受管理对象的方向或几何结构发生变化时，其颜色会重新计算。
  • 对于受支持的方向型对象，其他 MQL5 程序通过代码修改的几何结构也会被定期检查。
  • 切换颜色方案或在 Dashboard 中修改颜色时，受管理对象会更新，而手动排除状态会继续保留。
  • 水平线的颜色可以随着市场价格变化而自动更新。

PAUSED 模式

  • 在 PAUSED 模式下，指标会暂时停止接管新建对象。
  • 暂停期间创建的对象会保留其原始颜色或用户手动指定的颜色。
  • 仅仅恢复 AUTO 模式不会重新着色这些对象。
  • 需要时，可通过 RECOLOR ALL 将它们交由 AutoColor PRO 管理。

手动颜色保护

  • AutoColor PRO 可以识别对象主颜色或某个级别颜色的手动修改。
  • 启用保护后，整个对象会被排除在后续自动重新着色之外。
  • 当对象几何结构、市场价格、颜色方案或 Dashboard 状态发生变化时，手动颜色仍会保留。
  • 手动排除状态可在正常切换时间周期或重启终端后继续保留。
  • 可在输入参数中关闭手动颜色保护。
  • RECOLOR ALL 会取消手动排除，并将对象重新交由 AutoColor PRO 管理。

RECOLOR ALL

  • 该命令需要单独确认，以防止误触导致整个图表被批量重新着色。
  • 检查当前图表上的所有受支持对象。
  • 无论某个对象类型在 Dashboard 中当前为 ON 还是 OFF，都会对其执行一次重新着色。
  • 处理在 AutoColor PRO 加载之前创建的对象。
  • 处理在 PAUSED 模式下创建的对象。
  • 取消手动排除、旧对象排除和其他自动排除状态。
  • 应用当前所选颜色方案中的最新颜色。
  • 执行完成后，各对象类型是否继续自动管理，仍由其 ON 或 OFF 状态决定。
重要：RECOLOR ALL 是一个用于完全接管受支持对象的主动命令。它可能会替换此前由用户手动指定的颜色。

受支持的对象类别

  • 垂直线和水平线。
  • 趋势线和按角度趋势线。
  • 周期线和带箭头端点的线。
  • 等距通道、回归通道和标准差通道。
  • 安德鲁鱼叉线。
  • 江恩线、江恩扇形和江恩网格。
  • Fibonacci 回撤、时间区间、扇形、圆弧、通道和扩展。
  • Elliott 推动浪和调整浪。
  • 矩形、三角形和椭圆。
  • 箭头、交易符号和价格标签。
  • 文本对象和屏幕标签。

方向着色逻辑

  • 上升对象使用看涨颜色。
  • 下降对象使用看跌颜色。
  • 方向不明确的对象使用中性颜色。
  • 对于 Regression Channel 和 Standard Deviation Channel，使用实际计算出的中心线方向。
  • 对于 Gann Line、Gann Fan 和 Gann Grid，使用江恩工具本身的方向。
  • 对于 Rectangle 和 Ellipse，根据锚点的排列方式判断方向。
  • Triangle 被视为静态对象，并使用一种可配置颜色。
  • 箭头、符号、文本和屏幕标签使用为相应对象类型选择的静态颜色。

Elliott Motive 和 Elliott Correction

  • 对于 Motive Wave，会分析完整的五个锚点序列。
  • 对于 Correction Wave，会分析完整的三个锚点序列。
  • 检查锚点从左到右的顺序以及交替波段的几何结构。
  • 有效的上升或下降结构会获得对应的方向颜色。
  • 含义不明确、锚点相等或几何结构无效的对象会使用中性颜色。
  • 只有在完成对象所需的全部锚点后才执行着色。
Elliott 检查仅用于根据已创建对象的几何结构选择颜色。它不会验证用户的交易分析，也不能替代完整的艾略特波浪分析。

Fibonacci 和多级别工具

  • AutoColor PRO 不仅处理对象主颜色，也处理各个独立级别的颜色。
  • 对于 Fibonacci Retracement，为级别线着色。
  • 对于 Fibonacci Time Zones，为时间线着色。
  • 对于 Fibonacci Fan，为扇形射线着色。
  • 对于 Fibonacci Arcs，为圆弧着色。
  • 对于 Fibonacci Expansion，为投影级别着色。
  • 对于 Fibonacci Channel 和 Pitchfork，可同时为主线和附加级别着色。
  • 如果辅助构造线段不是分析工具的有效内容，则不会对其重新着色。
  • 同一个方向型对象的所有重要级别会使用与其当前方向一致的统一颜色。
  • 手动修改某个级别的颜色，会被识别为对整个对象的手动修改。
  • 恢复原始外观时，会分别检查主颜色和每个级别，因此用户之后的手动修改会被保留。

水平级别

  • 当前价格下方的水平线可以显示为支撑。
  • 当前价格上方的水平线可以显示为阻力。
  • 可用点数设置当前价格附近的中性区域。
  • 支撑、阻力和中性状态的颜色可分别配置。
  • 可启用或关闭随市场价格移动而动态更新颜色的功能。
  • 移动水平线本身也会触发新的状态检查。

交互式 Dashboard

  • 在 AUTO 和 PAUSED 模式之间切换。
  • 带独立确认窗口的 RECOLOR ALL 按钮。
  • 快速切换四套颜色方案。
  • 点击对象类型名称即可启用或关闭该类型。
  • 紧凑的 ON 和 OFF 状态指示器。
  • 选择看涨、看跌和静态颜色，以及支撑和阻力颜色。
  • 可展开的 32 色调色板。
  • 可通过普通点击选择颜色，也可一次操作完成：按住颜色样本，将光标移动到目标色块后松开。
  • 将对象类型添加到 Favorites。
  • 折叠单独的对象类别。
  • 垂直滚动面板内容。
  • 调整面板高度。
  • 在图表上移动面板。
  • 将整个面板折叠为紧凑标题栏。
  • 使用关闭按钮从图表中移除指标。
  • 深色和浅色主题。
  • 鼠标悬停时，为所有可点击元素显示轮廓高亮。

Favorites

  • Favorites 中保存的是对象类型，而不是图表上的某个具体线条实例。
  • 收藏的对象类型显示在 Dashboard 顶部。
  • 这样可以让经常使用的工具始终保持在容易访问的位置。
  • Trend Line 默认已加入 Favorites。
  • 如果输入参数未被修改，默认只启用 Trend Line。
  • 首次启动时，其他所有类别默认折叠，以保持界面简洁。

颜色方案

  • 四套相互独立的颜色方案。
  • 可直接在图表上快速切换。
  • 每一种受支持对象类型都有独立颜色设置。
  • 看涨方向和看跌方向使用不同颜色。
  • 支撑和阻力使用不同颜色。
  • 统一的中性颜色在输入参数中设置。
  • 默认颜色方案可以完全自定义，以匹配您的图表风格。
  • 切换颜色方案时，手动排除的对象仍会受到保护。

重置 Dashboard 设置

  • R 按钮会打开单独的确认窗口。
  • 重置全部四套颜色方案。
  • 第一套颜色方案重新成为当前方案。
  • ON 和 OFF 状态恢复为输入参数中指定的值。
  • 重置 Favorites、类别展开状态、面板位置、高度和滚动位置。
  • AUTO 或 PAUSED 状态恢复为主输入参数的值。
  • 不会删除对象的手动排除状态和已保存的原始颜色。
  • 如需取消手动排除，请使用 RECOLOR ALL。

恢复原始外观

  • 移除指标时，可以自动恢复对象的原始外观。
  • 只恢复实际由 AutoColor PRO 修改过的属性。
  • 如果用户之后手动修改了颜色，该值会被保留。
  • 对象主颜色和各个级别颜色会分别检查。
  • 使用方向型线宽或线型时，也可以恢复原始线宽和线型。
  • 可在输入参数中启用或关闭自动恢复。

其他设置

  • 启用或关闭自动着色。
  • 启用或关闭手动颜色保护。
  • 在正常重启和切换时间周期后保留手动排除状态。
  • 按对象名称前缀进行过滤。
  • 配置看涨、看跌和中性颜色。
  • 配置支撑和阻力颜色。
  • 配置水平线的中性区域。
  • 可选：按方向应用不同线宽。
  • 可选：按方向应用不同线型。
  • 配置对象移动时的更新灵敏度。
  • 配置 Dashboard 的位置、宽度和高度。
  • 选择深色或浅色主题。
  • 启用诊断模式进行技术检查。

优化与性能

  • 该指标不执行交易计算，也不使用信号缓冲区。
  • 在常规运行过程中，只处理已注册且受支持的对象。
  • 对代码修改几何结构的检查会分批执行。
  • 内部更新频率取决于当前面板和对象活动。
  • 临时处理失败会触发有限次数的重试。
  • 创建新的图形对象时，Dashboard 会自动返回前景。
  • 不受支持的对象不会被修改。

实际用途

  • 创建整洁、一致的图表标记。
  • 快速从视觉上区分上升和下降结构。
  • 无需逐条修改属性即可区分支撑和阻力。
  • 更方便地处理大量线条、通道和分析级别。
  • 制作清晰的截图、交易计划和分析材料。
  • 减少手动技术分析中的重复操作。

AutoColor PRO 只修改受支持图形对象的视觉属性。该指标不会评估用户图表分析的质量，不会确认交易决策，也不保证任何财务结果。

欢迎查看我在 Market 中的其他产品： https://www.mql5.com/zh/users/capitalplus/seller

如果您对 AutoColor PRO 有任何问题、建议或新功能需求，请向我发送私信，或在产品讨论页面留言。

✅ 如果 AutoColor PRO 对您的工作有帮助，请为产品评分并留下评价。您的支持有助于产品继续发展。

祝您工作高效，图表整洁清晰！

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Market Direction Pro
Igor Zakharev
指标
Market Direction Pro is a professional indicator for MetaTrader 5 that transforms complex market behavior into clear, confirmed direction.The indicator does not redraw signal arrows. Built around a proprietary multi-stage analytical process, it helps traders filter intrabar noise and focus on signals that remain stable after confirmation. Bullish and bearish arrows appear directly on the main price chart, while the dedicated visual interface presents direction, turning points and signal context
Range Predictor MT5
Suvashish Halder
指标
Introducing the   Range Predictor : Your Ultimate Guide to Future Trading Ranges!   Imagine having the power to see into the future of market moves— Range Predictor   brings this dream to life. Designed to deliver real-time,   predictive support and resistance levels , this tool goes beyond standard indicators, offering trend direction insights and precise range   forecasts . Whether you're a day trader or a swing trader, the   Range Predictor   is your all-in-one toolkit for mastering the ma
该产品的买家也购买
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (136)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。   [User Manual]   ,  [PDF]  ,   [Installation manual]   and  [Online course] 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随
Superhero
Ihor Otkydach
5 (2)
指标
SUPERHERO 指標是一款基於「全方位」原則設計的多貨幣交易系統。該指標能獨立分析市場，並提供開倉與平倉的交易訊號。它採用止損與獲利了結訂單，風險報酬比（R:R）為 1:1。 我偶爾會根據這個系統的訊號親自進行交易，以下是我獲得的結果—— 即時訊號 此系統可向您的智慧型手機發送推播通知，讓您無需綁定電腦，即可「隨時隨地」進行交易。這對於自營交易公司而言再適合不過了。 每位顧客皆可享額外好禮： 每位購買此指標的買家，都將收到我贈送的一項特別實用工具，該工具： 自動下達止損與獲利了結訂單 當價格達到目標水準時，系統會自動平倉 支援待執行訂單交易 支援均值交易模式 如果您希望將這款優秀且極為便利的工具作為禮物獲贈，請在購買 SUPERHERO 指標後，立即透過 MQL5 平台的私訊與我聯繫。此外，您還將獲得培訓課程「如何安裝與設定 SUPERHERO 並開始穩定獲利」的存取權限。 關於「超級英雄」策略 SUPERHERO 策略是利用價格回調時，順應趨勢方向進行盤中交易。 「超級英雄」程式碼內含數個強大的技術指標，用以分析價格通道的趨勢方向與波動範圍，並能識別在修正性回調後形成的盤中波段反
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (9)
指标
Trend Sniper X 是一款适用于 MetaTrader 5 的多时间周期趋势跟踪指标，帮助交易者以清晰、精确的方式识别趋势方向和潜在的反转点。 价格信息： 当前价格为促销价，随着未来更新和新功能的发布，价格可能会有所变动。 Code2Profit 频道 通过多时间框架分析掌握市场！ 技术规格 平台 MetaTrader 5 指标类型 多时间周期趋势指标 运行时间周期 任何图表时间周期，可独立选择更高的时间周期 (M1–MN1) 主要交易品种 外汇、黄金 (XAUUSD) 及其他差价合约 (CFD) 推荐账户 任何账户类型 可视化 彩色趋势蜡烛 (买入/卖出/微弱/变化) + 买入/卖出箭头 附加模块 交易时段方框 (悉尼、东京、伦敦、纽约) 主要功能 多时间周期趋势分析： 直接在当前图表上投射更高时间周期的趋势方向，提供清晰的宏观视角。 弱势/不确定柱检测： 高亮显示趋势条件不明朗的柱线，让交易者避开震荡区域。 买入/卖出信号箭头： 在确认趋势变化后的柱线上自动绘制箭头，支持警报、推送和电子邮件通知。 一键开启/关闭面板： 图表上的按钮可切换指标，下拉菜单可立即切换分析时间周
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
指标
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
指标
SuperScalp Pro – 专业多层共振剥头皮交易系统 SuperScalp Pro 是一款专业的多重共振剥头皮交易系统，旨在帮助交易者识别更高概率的交易机会，提供更清晰的入场确认、基于 ATR 的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）水平，以及适用于 XAUUSD、BTCUSD 和主要外汇货币对的灵活信号过滤功能。 完整使用文档可在产品博客查看： [User Guide] 支持通过 SuperScalp Pro Auto Trader EA 进行自动交易： [Auto Trader] 基于 SuperScalp Pro 交易逻辑开发的黄金自动剥头皮 EA： [SuperScalp Gold] SuperScalp Pro 集成了 Supertrend、VWAP、EMA、RSI、ADX、成交量分析、布林带（Bollinger Bands）以及 MACD 背离分析，用于过滤低质量交易机会，减少虚假突破信号，并提高入场精准度。 SuperScalp Pro 专为 XAUUSD、BTCUSD 以及主要外汇货币对优化设计，通过基于 ATR 的波动率逻辑和规则化信
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
指标
传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
指标
让我们先坦诚一点。 没有任何一个指标可以单独让你实现盈利。如果有人告诉你可以，那他是在向你兜售一个梦想。任何显示完美买卖箭头的指标都可以被做得看起来毫无瑕疵——只需要放大历史中的某一段并截取成功交易的截图。我们不会这样做。 SMC Intraday Formula 是一个工具。 它为你读取市场结构，标记出概率最高的价格区域，并用简单直白的语言准确告诉你当前智能资金的行为轨迹。你仍然需要做决定。你仍然需要执行交易。但现在，你是带着精确性执行，而不是靠希望。 我们已经在黄金（XAUUSD）以及主要外汇货币对的日内剥头皮交易中使用该指标将近三年。这是我们在 M1、M5、M15 和 M30 上的日常主力工具。它之所以有效，是因为它不试图预测未来——它展示的是当前正在形成的高概率交易机会，并解释 为什么 。 它与其他所有指标有什么不同？ 大多数交易指标只做一件事。移动平均线交叉。振荡指标触及某个水平。出现一个箭头。你进场交易。你亏损。你责怪指标。重复。 SMC Intraday Formula 将多个机构级概念整合为一个统一的市场解读： - 斐波那契共振引擎 不只是普通的斐波那契水平——该指标
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
指标
GoldenX Entry 是一款用于 MT5 的指标，包含自适应 Smart Entry Trend 算法、信号评分系统、市场状态识别器以及波动率过滤器。每个信号都包含计算得出的入场位、三个止盈位（TP1、TP2、TP3）以及止损位。它基于多个分析层构建，旨在适应不同市场条件，将多层分析系统与内置优化器及统计跟踪系统相结合。该指标基于风险收益比（RR）指标和历史交易行为提供量化分析。 开始使用非常简单——在所选时间周期上运行优化器，然后在图表上开始使用该指标。 核心功能 GoldenX Entry 将信号引擎与内置交易管理及历史统计跟踪整合在同一图表中： - 内置优化器： 优化器可在图表上单击运行。它通过两阶段搜索流程测试200种参数组合——先进行探索，再进行优化——并在完成后自动应用选定配置。结果会按时间周期缓存，因此当返回已优化的周期时，会立即恢复相同设置。 - 黄金品种自动周期识别： 将指标加载到任何 XAUUSD 图表（M1 到月线）。系统会自动识别当前周期并加载对应预设。共包含9个时间周期配置文件，专为黄金在标准周期上优化设计。切换周期时，参数会自动调整。 - 资金参考面
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统 你一定熟悉这种感觉。 你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。 问题并不总是方向判断错误。 真正的问题是缺乏确定性。 你不知道准确的入场位置在哪里。 你不知道什么时候交易逻辑已经失效。 你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。 你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。 黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5  和 M5 时间周期 开发。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。 每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (5)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
作者的更多信息
SMC Larry Williams Structure
Ivan Butko
指标
SMC 拉里威廉姆斯结构是一种分析价格图表结构的指标，它使用著名交易员拉里威廉姆斯在其畅销书“短期交易的长期秘密”中的方法构建和连接最重要的摆动点，为适应市场结构和使用智能货币概念分析大型参与者的兴趣领域奠定了坚实的基础。 摆动构建的基础是简单而清晰的逻辑——在三个连续K线中，当中间K线相对于相邻K线形成明显的最高点或最低点时，固定关键的局部极值点。与比尔·威廉姆斯（Bill Williams）的经典分形不同，拉里·威廉姆斯方法的独特之处在于附加规则：如果中心蜡烛形成局部最高点（其最高价高于相邻蜡烛的最高价），那么其最低价也必须高于相邻蜡烛的最低价——相反一侧形成"底部"。同样，对于局部最低点——中心蜡烛的最低价低于相邻蜡烛的最低价，而最高价高于相邻蜡烛的最高价。这个条件提供了更清晰和明确的重要摆动识别，减少了虚假信号的数量，提高了构建结构的可靠性。 特别关注内部K线和外部K线的处理：指标忽略内部K线（inside bars），将其排除在关键摆动形成之外，以避免"噪音"极值，并专注于与市场参与者活动相关的重要K线，这些活动推动市场走势。这种方法对于分析市场结构和考虑累积/分发区域是必要
SMC Larry Williams Structure PRO MT4
Ivan Butko
指标
SMC Larry Williams Structure PRO 很高兴向您介绍一款面向 MetaTrader 4 的高级市场结构指标，该指标基于 Larry Williams 的分层摆动点方法构建。 与标准版不同，PRO 不仅显示一条局部高点和低点序列。它能够构建 三个相互关联的市场结构级别 ，处理内包线与外包线，识别 Breakout、Break of Structure、Change of Character 和 Reversal，并通过 iCustom 向 EA 提供已确认的数据。 它不仅仅是传统的 ZigZag。 指标将回溯性图表几何结构与交易者在特定时刻真正能够获得的已确认事件明确分离。 三个市场结构级别 STH / STL — Short-Term High / Low 短期结构高点和低点。 ITH / ITL — Intermediate-Term High / Low 由已确认的短期点序列形成的中期结构高点和低点。 LTH / LTL — Long-Term High / Low 用于突出价格运动中最重要部分的长期结构点。 每个更高层级都由前一层级的已确认结构生
Fractals Dynamic
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5 (1)
指标
Fractals Dynamic Fractals Dynamic  –  是 Bill Williams 改進的免費分形指標，您可以在其中手動設定左側和右側的柱形數量，從而在圖表上建立獨特的模式。  现在所有基于或基于分形动态指标的交易策略都将有一个额外的信号。 此外，分形可以充当支撑位和阻力位。 在一些交易策略中，显示流动性水平。 为此，在这个版本的多分形和多帧指标 MultiFractal Levels 中引入了水平。 您会发现这个指标在任何价格图表上作为您交易的助手更具信息性，视觉性和实用性。 使用分形動態指標作為您交易系統的補充 也試試我在市面上的其他產品 https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller 如果您喜欢该指标，请对其进行评分并留下评论，这对我来说非常重要！ 交易獲利豐厚！
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ZigZag WaveSize
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指标
前一版本指标的发展 ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - 修改后的标准锯齿指标，增加了波浪长度、水平和不同警报逻辑的信息 一般改进： 为MetaTrader 5适配代码 优化了图形对象的操作 新特性： 极值处的水平线 选择水平类型：水平线/射线/线段 液性水平滤波器（未被价格突破） 突破缓冲区：设置对错误突破的敏感度 标签设置和功能：数量、外观、删除旧标签 结构突破警报（BoS） 移动性质变化警报（ChoCH） 优化： 修正更新极值的逻辑 动态更新新对象 减少新柱出现时的负载 集中的标签系统 修复： 修复了数组越界问题 正确的标签定位 删除了重复的参数 将ZigZag WaveSize指标作为您交易系统的补充使用   也可以尝试我在市场上的其他产品  https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller 如果您喜欢该指标，请对其进行评分并留下评论，这对我来说非常重要！ 祝您交易获利丰厚！
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Fractals Dynamic MT4
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5 (2)
指标
Fractals Dynamic Fractals Dynamic  –  是 Bill Williams 改進的免費分形指標，您可以在其中手動設定左側和右側的柱形數量，從而在圖表上建立獨特的模式。  现在所有基于或基于分形动态指标的交易策略都将有一个额外的信号。 此外，分形可以充当支撑位和阻力位。 在一些交易策略中，显示流动性水平。 为此，在这个版本的多分形和多帧指标 MultiFractal Levels 中引入了水平。 您会发现这个指标在任何价格图表上作为您交易的助手更具信息性，视觉性和实用性。 使用分形動態指標作為您交易系統的補充 也試試我在市面上的其他產品   https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller 如果您喜欢该指标，请对其进行评分并留下评论，这对我来说非常重要！ 交易獲利豐厚！
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SMC Venom Model BPR MT5
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指标
SMC Venom Model BPR MT5  指标是一个用于在 Smart Money Concept (SMC) 框架下进行 BPR/FVG 区域可视化分析的工具。它可以在图表上自动识别关键的价格失衡区域，并支持在当前周期和多周期模式下进行分析。 FVG   (Fair Value Gap) — 由三根蜡烛结构识别出的价格失衡区域，其中第一根与第三根蜡烛之间形成未填补的价格区间。 BPR   (Balanced Price Range) — 与两个相反方向 FVG 区域相关的结构，形成价格与先前失衡区域发生平衡、回归或互动的区域。 该指标可帮助用户直观跟踪 BPR/FVG 区域、区域状态、相对于当前价格的位置以及更高周期的市场背景。它可作为分析市场结构、价格失衡区域和图表潜在关注区域的辅助工具。 指标以矩形显示区域，并支持箭头、水平线、灵活通知，以及直接从图表交互式控制时间周期图层。   主要功能： 检测并显示 BPR 和 FVG 区域。 支持 bullish 和 bearish 区域。 显示模式：BPR、FVG 或组合 BPR/FVG。 支持当前周期和更高周期区域。 可直
SMC Venom Model BPR
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指标
SMC Venom Model BPR  指标是一个用于在 Smart Money Concept (SMC) 框架下进行 BPR/FVG 区域可视化分析的工具。它可以在图表上自动识别关键的价格失衡区域，并支持在当前周期和多周期模式下进行分析。 FVG   (Fair Value Gap) — 由三根蜡烛结构识别出的价格失衡区域，其中第一根与第三根蜡烛之间形成未填补的价格区间。 BPR   (Balanced Price Range) — 与两个相反方向 FVG 区域相关的结构，形成价格与先前失衡区域发生平衡、回归或互动的区域。 该指标可帮助用户直观跟踪 BPR/FVG 区域、区域状态、相对于当前价格的位置以及更高周期的市场背景。它可作为分析市场结构、价格失衡区域和图表潜在关注区域的辅助工具。 指标以矩形显示区域，并支持箭头、水平线、灵活通知，以及直接从图表交互式控制时间周期图层。 主要功能： 检测并显示 BPR 和 FVG 区域。 支持 bullish 和 bearish 区域。 显示模式：BPR、FVG 或组合 BPR/FVG。 支持当前周期和更高周期区域。 可直接在图表上隐
ZigZag WaveSize MT4
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4.75 (4)
指标
ZigZag WaveSize - 經過修改的標準 ZigZag 指標，增加了有關點數的波長的資訊。 特點： 優化線上建立邏輯：標籤不會在每次刻度時從頭開始重新繪製，而是與主計算並行工作，當 ZigZag 繪製新線或更新它們時僅繪製最後的標籤。 新增了另一種點數計算模式：如果超過設定中指定的點數，則建立線：手動和自動（透過 ATR 和係數進行微調） 添加趨勢線，以顏色和粗細突出顯示任意數量的鋸齒形線，從最近的一條開始 增加了2種顏色渲染模式：1）標準（上行線 - 一種顏色，下行線 - 另一種顏色）； 2）結構性（經典趨勢，同時出現上升或下降的極端 - 一種顏色） 增加了兩種警報模式：1）出現新的之字形線； 2) 當前之字折線突破最後一個極值 新增了平均線大小及其中位數的值。兩者都是可選的，您可以停用它們的計算和渲染。兩個標記都可以沿著圖表移動到方便的位置。字體大小、顏色——每個都是可選的。 使用 ZigZag WaveSize 指標作為交易系統的補充 也可以試試我在市場上的其他產品 https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller
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Chart Navigator MT5 Base
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指标
Chart Navigator MT5 Base 是一款用于在价格图表上快速导航，并快速跳转到图表标记位置的迷你地图。 该指标会在图表上添加一个紧凑的完整价格图表迷你地图。通过这张地图，您可以快速浏览历史行情，并返回到用垂直线标记的重要位置。 这个简单导航器的主要价值并不只是滚动图表，而是无需痛苦地手动滚动，就能快速跳转到所需区域。如果您在图表上放置一条垂直线作为重要事件的标记，该垂直线也会显示在迷你地图上。之后，您可以在历史中向前或向后移动很远，随后在迷你地图上找到该标记，并通过一次点击快速返回到所需位置。这对于标记重要日期、信号、交易、新闻、分析区域或任何需要快速返回的位置都非常方便。 工作原理 迷你地图以紧凑的价格线形式显示所选历史区间。主图表当前可见区域会用边框高亮显示。点击迷你地图会将图表移动到所选位置，拖动边框则可以快速浏览历史。 主图表上的垂直线会作为时间标记显示在迷你地图上。因此，迷你地图不仅可用于一般导航，也可作为图表上重要位置的快速指示器。 使用示例 在图表的重要位置放置一条垂直线。 移动到历史中的另一个较远区域，例如几个月或一年之后。 在迷你地图上找到这条垂直线
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TimeBar
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5 (1)
实用工具
TimeBar TimeBar 是一個簡單的資訊指示器，顯示柱關閉之前的剩餘時間，以及柱打開以來經過的時間和當前時間。 為了便於感知，增加了兩種顯示方式：以圖形左上角註釋的形式，或以圖形物件的形式。 優點 字體選擇 字體大小。 您可以設定任何一項。 評論的時候太小了 您可以移動物體。 雙擊滑鼠可以選擇任何時間並移動到圖表上的任何位置，它將照常繼續更新 視覺警報。 您可以設定指定的秒數，直到目前柱關閉，達到該時間後，時間將變成設定中指定的警告顏色 設定 選擇顯示的時間 每次的顏色（對於圖形物件) 一則警報，通知您酒吧即將關閉 使用 TimeBar 指標作為您交易系統的補充 使用連結嘗試我在市場上的其他產品  https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller  
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TimeBar MT4
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实用工具
TimeBar TimeBar 是一個簡單的資訊指示器，顯示柱關閉之前的剩餘時間，以及柱打開以來經過的時間和當前時間。 為了便於感知，增加了兩種顯示方式：以圖形左上角註釋的形式，或以圖形物件的形式。 優點 字體選擇 字體大小。 您可以設定任何一項。 評論的時候太小了 您可以移動物體。 雙擊滑鼠可以選擇任何時間並移動到圖表上的任何位置，它將照常繼續更新 視覺警報。 您可以設定指定的秒數，直到目前柱關閉，達到該時間後，時間將變成設定中指定的警告顏色 設定 選擇顯示的時間 每次的顏色（對於圖形物件) 一則警報，通知您酒吧即將關閉 使用 TimeBar 指標作為您交易系統的補充 使用連結嘗試我在市場上的其他產品  https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller  
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Chart Navigator MT4 Base
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指标
Chart Navigator MT4 Base 是一款用于在价格图表上快速导航，并快速跳转到图表标记位置的迷你地图。 该指标会在图表上添加一个紧凑的完整价格图表迷你地图。通过这张地图，您可以快速浏览历史行情，并返回到用垂直线标记的重要位置。 这个简单导航器的主要价值并不只是滚动图表，而是无需痛苦地手动滚动，就能快速跳转到所需区域。如果您在图表上放置一条垂直线作为重要事件的标记，该垂直线也会显示在迷你地图上。之后，您可以在历史中向前或向后移动很远，随后在迷你地图上找到该标记，并通过一次点击快速返回到所需位置。这对于标记重要日期、信号、交易、新闻、分析区域或任何需要快速返回的位置都非常方便。 工作原理 迷你地图以紧凑的价格线形式显示所选历史区间。主图表当前可见区域会用边框高亮显示。点击迷你地图会将图表移动到所选位置，拖动边框则可以快速浏览历史。 主图表上的垂直线会作为时间标记显示在迷你地图上。因此，迷你地图不仅可用于一般导航，也可作为图表上重要位置的快速指示器。 使用示例 在图表的重要位置放置一条垂直线。 移动到历史中的另一个较远区域，例如几个月或一年之后。 在迷你地图上找到这条垂直
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Market Noise MT4
Ivan Butko
指标
Market Noise 市場噪音是確定價格圖表上的市場階段的指標，並且還可以在累積或派發階段發生時區分清晰平滑的趨勢運動和嘈雜的平坦運動。 每個階段都適合自己的交易類型：趨勢適合趨勢追蹤系統，平坦適合激進型交易。 當市場噪音開始時，您可以決定退出交易。 同樣，反之亦然，一旦噪音結束，您就需要關閉激進的交易系統。 有人可以使用兩種類型的交易策略進行交易，從一種策略切換到另一種策略。 因此，該指標在交易決策領域中扮演了好助手的角色。 任何價格變動都可以分為兩個部分 - 選定時間段內的總體價格變動以及該時間段內以價格波動形式出現的噪音。 同時，不同時期的不同市場可以表現出噪音和趨勢成分之間廣泛的相互關係（圖1）。 價格變動的噪音水平越高，辨別潛在趨勢的方向和強度就越困難。 因此，在這種情況下有必要使用較慢的趨勢識別方法。 另一方面，在低噪音水平的市場中，主要趨勢很容易確定，並且更快的確定趨勢的方法是合理的，確保價格方向變化的交易訊號的滯後最小。 為了確定市場狀態，使用高級效率比 (ER)，該比率基於特定時期內總價格變動與噪音市場變動總和的指數比較。效率比 (ER) 可以變化從0到1。當
MinMax Levels
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指标
MinMax Levels  –  是重要交易時段（日、週和月）的最高、最低和開盤價格水準的指標。 每個外匯市場參與者都在其交易系統中使用等級。 它們可以是進行交易的主要訊號，也可以是作為分析工具的附加訊號。  在該指標中，選擇日、週和月作為重要時段，因為它們是大型市場參與者的關鍵交易時段。 如您所知，價格從一個水平移動到另一個水平，了解相對於重要水平的價格位置有助於做出交易決策。  為了方便起見，新增了按鈕來啟用和停用這兩個等級本身，並折疊按鈕以釋放價格圖表工作視窗中的空間。  每個外匯市場參與者都在其交易系統中使用等級。 它們可以是進行交易的主要訊號，也可以是作為分析工具的附加訊號。  在該指標中，選擇日、週和月作為重要時段，因為它們是大型市場參與者的關鍵交易時段。 如您所知，價格從一個水平移動到另一個水平，了解相對於重要水平的價格位置有助於做出交易決策。  為了方便起見，新增了按鈕來啟用和停用這兩個等級本身，並折疊按鈕以釋放價格圖表工作視窗中的空間。 此指標的優點： 方便 能見度 資訊內容  最新等級  可自訂的級別 此指標很方便，因為您在工作時無需切換到不同的時間範圍。
SMC Larry Williams Structure MT4
Ivan Butko
指标
SMC 拉里威廉姆斯结构是一种分析价格图表结构的指标，它使用著名交易员拉里威廉姆斯在其畅销书“短期交易的长期秘密”中的方法构建和连接最重要的摆动点，为适应市场结构和使用智能货币概念分析大型参与者的兴趣领域奠定了坚实的基础。 摆动构建的基础是简单而清晰的逻辑——在三个连续K线中，当中间K线相对于相邻K线形成明显的最高点或最低点时，固定关键的局部极值点。与比尔·威廉姆斯（Bill Williams）的经典分形不同，拉里·威廉姆斯方法的独特之处在于附加规则：如果中心蜡烛形成局部最高点（其最高价高于相邻蜡烛的最高价），那么其最低价也必须高于相邻蜡烛的最低价——相反一侧形成"底部"。同样，对于局部最低点——中心蜡烛的最低价低于相邻蜡烛的最低价，而最高价高于相邻蜡烛的最高价。这个条件提供了更清晰和明确的重要摆动识别，减少了虚假信号的数量，提高了构建结构的可靠性。 特别关注内部K线和外部K线的处理：指标忽略内部K线（inside bars），将其排除在关键摆动形成之外，以避免"噪音"极值，并专注于与市场参与者活动相关的重要K线，这些活动推动市场走势。这种方法对于分析市场结构和考虑累积/分发区域是必要
Chart Navigator MT4
Ivan Butko
指标
Chart Navigator MT4   是一款用于 MetaTrader 4 图表的交互式迷你地图。它可以帮助您查看整个图表，了解当前可见区域所在的位置，并在较长的历史区间中快速移动，而不需要不断手动滚动图表。 该指标适合需要处理长历史图表、图形对象、箭头类指标、历史交易标记或手动标记交易结构的交易者、分析师和开发者使用。Chart Navigator 会为图表添加一个可视化导航层，并且不会占用 Expert Advisor 插槽。 交互式图表迷你地图 Chart Navigator 会将可用的图表历史或所选日期范围显示为一个紧凑的迷你地图。可见区域框会显示当前主图窗口正在查看图表中的哪一部分。 以紧凑的可视化形式查看整个图表。 点击迷你地图上的某个位置，将主图移动到对应的时间区域。 拖动可见区域框，以可视化方式浏览历史数据。 使用鼠标悬停日期提示，在跳转前了解当前指向的时间位置。 根据您的工作空间移动、调整大小或折叠迷你地图。 在全局视角中查看图形对象 当图表上有大量图形对象时，很难理解它们在当前可见区域之外的具体位置。Chart Navigator 可以将选定类型的对象投影到迷
AutoColor PRO MT4
Ivan Butko
指标
AutoColor PRO MT4 是一款用于在 MetaTrader 4 中自动管理图形对象颜色的实用型指标。 它可以识别对象类型和几何结构，判断对象的方向或其相对于当前价格的位置，并应用相应的颜色。对于复合分析工具，AutoColor PRO MT4 会为真正具有视觉意义的部分着色，包括线条、通道、级别线、射线和圆弧。 例如，上升趋势线可以自动使用看涨颜色，下降趋势线使用看跌颜色，而水平线则可根据其相对于当前价格的位置显示为支撑色或阻力色。 AutoColor PRO MT4 不是交易系统，不会开仓，也不会生成 BUY 或 SELL 信号。该指标只修改受支持图形对象的视觉属性。 主要功能 自动为新建图形对象着色。 为上升、下降和中性结构使用不同颜色。 为水平线提供独立的支撑、阻力和中性区域逻辑。 对 Elliott Motive 和 Elliott Correction 对象执行严格的几何结构检查。 为 Fibonacci 级别线及其他多级别分析工具的重要部分着色。 保护用户手动指定的颜色。 通过 RECOLOR ALL 命令有意识地对整个图表执行批量重新着色。 四套相互独立的颜
Palantir
Ivan Butko
指标
Palantir 指標根據使用者在設定中指定的點數來預測價格反轉。 您選擇感興趣的趨勢大小，指標將預測價格從最近的極值向相反方向移動指定點數的機率。 此指標的運行基於歷史趨勢的統計計算。 Palantir 根據設定中指定的大小分析歷史趨勢，收集統計資料並根據這些資料產生結果。 例如，您將趨勢大小設定為 500 點。 此指標分析修正幅度不超過 500 點的趨勢。 然後將最新（當前）趨勢與歷史趨勢進行比較，並顯示當前趨勢在歷史中佔據的位置。 指標讀數高於50%表示當前趨勢大於歷史趨勢的一半，反之亦然。 此外，50% 的水平是中位數，在該水平附近最常發生趨勢反轉。 70/80/90% 及以上的讀數也顯示趨勢強度較高。 考慮了最新的 300 個歷史趨勢。 預測趨勢的大小取決於載入的歷史記錄。 對於太大（數千點）的趨勢，可能根本沒有足夠的歷史報價。 因此，如果指標沒有足夠的歷史記錄用於計算，它將在日誌中通知您。 最佳趨勢大小等於平均每日價格波動率。 例如，歐元兌美元貨幣對最高可達 120.0 點。 小心！ 高於平均值的值也可能表示強勁的趨勢；在這種情況下，指標讀數可能很高，但這不會反映市場的
MultiFractal
Ivan Butko
指标
多重分形是 一種改良的比爾威廉斯分形指標，輔以高階分形，其大小相差四倍，類似於改變時間範圍。 與原廠終端指示器相比的優點： 方便 能見度 資訊內容 此指標很方便，因為您在工作時無需切換到不同的時間範圍。 可見度 - 在一張圖表中，您可以看到從小到中、大市場走勢的圖表結構。 資訊內容 - 直觀地我們獲得有關圖形的更多資訊。 現在，所有基於或基於多重分形指標的交易策略都將具有附加訊號。 此外，如您所知，分形可以充當支撐位和阻力位。 並且在一些交易策略中，顯示流動性水準。 交易者經常使用分形來確定價格變動的方向、支撐位和阻力位，並設定停損單。 如果價格無法突破先前的分形並在先前的分形後面鞏固，那麼市場就形成了橫盤。 祝您在交易中獲得豐厚的利潤。
Market Noise
Ivan Butko
指标
Market Noise 市場噪音是確定價格圖表上的市場階段的指標，並且還可以在累積或派發階段發生時區分清晰平滑的趨勢運動和嘈雜的平坦運動。 每個階段都適合自己的交易類型：趨勢適合趨勢追蹤系統，平坦適合激進型交易。 當市場噪音開始時，您可以決定退出交易。 同樣，反之亦然，一旦噪音結束，您就需要關閉激進的交易系統。 有人可以使用兩種類型的交易策略進行交易，從一種策略切換到另一種策略。 因此，該指標在交易決策領域中扮演了好助手的角色。 任何價格變動都可以分為兩個部分 - 選定時間段內的總體價格變動以及該時間段內以價格波動形式出現的噪音。 同時，不同時期的不同市場可以表現出噪音和趨勢成分之間廣泛的相互關係（圖1）。 價格變動的噪音水平越高，辨別潛在趨勢的方向和強度就越困難。 因此，在這種情況下有必要使用較慢的趨勢識別方法。 另一方面，在低噪音水平的市場中，主要趨勢很容易確定，並且更快的確定趨勢的方法是合理的，確保價格方向變化的交易訊號的滯後最小。 為了確定市場狀態，使用高級效率比 (ER)，該比率基於特定時期內總價格變動與噪音市場變動總和的指數比較。效率比 (ER) 可以變化從0到1。當
Currency Strength Dynamic
Ivan Butko
指标
Currency Strength Dynamic 貨幣強弱動態是貨幣強弱的指標。 貨幣強度是指某種貨幣所屬的大多數或所有貨幣對的趨勢方向。 該指標基於 28 種最受歡迎的貨幣對（主要貨幣對和次要貨幣對）的移動平均線之間的差異讀數，類似於 MACD 指標。 優點 獨特的振盪計算方法 可用按鈕停用或啟用特定貨幣行 資訊表 2 種類型的警報：當指標線交叉時和當指標線交叉指定水平時。 繪製的條數是可選的。 讓我們詳細看看每一點： 獨特的振盪計算方法使指標不會長時間保持在最大值，而是提前退出它們，類似於熟悉的背離和收斂效果。 該方法還包括指定的計算週期和讀數的平滑程度，這使得讀數更加平滑。 計算中不包含不必要的混亂和不必要的冗餘公式，因此減少了終端的負載。 使用按鈕來停用或啟用特定貨幣行是最方便的功能之一，因為它可以讓您擺脫未使用的貨幣，或者只是在視覺上提高您的可見性。 資訊板是該指標的另一個便利功能；它不僅反映了線條的數值讀數，還反映了高級 TF 的讀數。 此外，還有最後走勢方向的箭頭，以及指示哪些貨幣交叉的垂直配對符號。 最後的運動箭頭記錄了倒數第二根柱上的運動 - 這是一個非常方
MultiFractal Levels
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指标
MultiFractal Levels MultiFractal Levels – 這是經過修改的 Bill Williams 分形指標，增加了等級。 分形是根據設定中允許的所有 TF 建構的。 水平僅基於尚未經過價格測試的最新分形構建。 與原廠終端指示器相比的優點： 方便 能見度 資訊性 最新等級 可自訂的分形 可自訂的級別 此指標很方便，因為您在工作時無需切換到不同的時間範圍。 可見度 - 在一張圖表中，您可以看到從小到中、大市場走勢的圖表結構。 資訊內容－從視覺上我們獲得更多有關圖形的資訊。 自訂分形可以從兩側進行更改：可以在設定中指定左側和右側的條形數量。 可變更可自訂的水平：根據極值繪製，或根據訊號陰影（中央蠟燭）繪製為區域。 因此，如果舊 TF 的分形具有較大的陰影，則當前 TF 上的符號將很大。 現在，所有基於或基於多重分形指標的交易策略都將具有附加訊號。 此外，分形可以充當支撐位和阻力位。 並且在一些交易策略中，顯示流動性水準。 為此，引入了層次。 使用多重分形水平指標作為您交易系統的補充 也試試我在市面上的其他產品 https://www.mql5.c
MinMax Levels MT5
Ivan Butko
指标
MinMax Levels  –  是重要交易時段（日、週和月）的最高、最低和開盤價格水準的指標。 每個外匯市場參與者都在其交易系統中使用等級。 它們可以是進行交易的主要訊號，也可以是作為分析工具的附加訊號。  在該指標中，選擇日、週和月作為重要時段，因為它們是大型市場參與者的關鍵交易時段。 如您所知，價格從一個水平移動到另一個水平，了解相對於重要水平的價格位置有助於做出交易決策。  為了方便起見，新增了按鈕來啟用和停用這兩個等級本身，並折疊按鈕以釋放價格圖表工作視窗中的空間。  每個外匯市場參與者都在其交易系統中使用等級。 它們可以是進行交易的主要訊號，也可以是作為分析工具的附加訊號。  在該指標中，選擇日、週和月作為重要時段，因為它們是大型市場參與者的關鍵交易時段。 如您所知，價格從一個水平移動到另一個水平，了解相對於重要水平的價格位置有助於做出交易決策。  為了方便起見，新增了按鈕來啟用和停用這兩個等級本身，並折疊按鈕以釋放價格圖表工作視窗中的空間。 此指標的優點： 方便 能見度 資訊內容  最新等級  可自訂的級別 此指標很方便，因為您在工作時無需切換到不同的時間範圍。 
Chart Navigator MT5
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指标
Chart Navigator MT5 是一款用于 MetaTrader 5 图表的交互式迷你地图。它可以帮助您查看整个图表，了解当前可见区域所在的位置，并在较长的历史区间中快速移动，而不需要不断手动滚动图表。 该指标适合需要处理长历史图表、图形对象、箭头类指标、历史交易标记或手动标记交易结构的交易者、分析师和开发者使用。Chart Navigator 会为图表添加一个可视化导航层，并且不会占用 Expert Advisor 插槽。 交互式图表迷你地图 Chart Navigator 会将可用的图表历史或所选日期范围显示为一个紧凑的迷你地图。可见区域框会显示当前主图窗口正在查看图表中的哪一部分。 以紧凑的可视化形式查看整个图表。 点击迷你地图上的某个位置，将主图移动到对应的时间区域。 拖动可见区域框，以可视化方式浏览历史数据。 使用鼠标悬停日期提示，在跳转前了解当前指向的时间位置。 根据您的工作空间移动、调整大小或折叠迷你地图。 在全局视角中查看图形对象 当图表上有大量图形对象时，很难理解它们在当前可见区域之外的具体位置。Chart Navigator 可以将选定类型的对象投影到迷你地
SMC Larry Williams Structure PRO
Ivan Butko
指标
SMC Larry Williams Structure PRO 很高兴向您介绍一款面向 MetaTrader 5 的高级市场结构指标，该指标基于 Larry Williams 的分层摆动点方法构建。 与标准版不同，PRO 不仅显示一条局部高点和低点序列。指标可构建 三个相互关联的市场结构级别 ，处理内包线与外包线，识别 Breakout、Break of Structure、Change of Character 和 Reversal 事件，并通过 iCustom / CopyBuffer 向 EA 和其他程序提供已确认的数据。 它不仅仅是传统的 ZigZag。 指标将回溯性图表几何结构与交易者在特定时刻真正能够获得的已确认事件明确分离。 三个市场结构级别 STH / STL — Short-Term High / Low 短期结构高点和低点。 ITH / ITL — Intermediate-Term High / Low 由已确认的短期点序列形成的中期结构高点和低点。 LTH / LTL — Long-Term High / Low 用于突出价格运动中最重要部分的长期结构点
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