AutoColor PRO 是一款用于在 MetaTrader 5 中自动管理图形对象颜色的实用型指标。

它可以识别对象类型和几何结构，判断对象的方向或其相对于当前价格的位置，并应用相应的颜色。对于复合分析工具，AutoColor PRO 会为真正具有视觉意义的部分着色，包括线条、通道、级别线、射线和圆弧。

例如，上升趋势线可以自动使用看涨颜色，下降趋势线使用看跌颜色，而水平线则可根据其相对于当前价格的位置显示为支撑色或阻力色。

AutoColor PRO 不是交易系统，不会开仓，也不会生成 BUY 或 SELL 信号。该指标只修改受支持图形对象的视觉属性。

主要功能

自动为新建图形对象着色。

为上升、下降和中性结构使用不同颜色。

为水平线提供独立的支撑、阻力和中性区域逻辑。

对 Elliott Motive 和 Elliott Correction 对象执行严格的几何结构检查。

为 Fibonacci 级别线及其他多级别分析工具的重要部分着色。

保护用户手动指定的颜色。

通过 RECOLOR ALL 命令有意识地对整个图表执行批量重新着色。

命令有意识地对整个图表执行批量重新着色。 四套相互独立的颜色方案。

直接显示在图表上的交互式 Dashboard。

保存颜色方案、面板状态以及各对象类型的设置。

移除指标时可选择恢复对象原始外观。

支持 35 种 MetaTrader 5 图形对象。

AutoColor PRO 会管理哪些对象

在加载指标之前已经存在于图表上的对象保持不变。

在 AUTO 模式下新建的受支持对象会自动着色，并进入后续自动管理。

模式下新建的受支持对象会自动着色，并进入后续自动管理。 在 PAUSED 模式下创建的对象会保留用户指定的颜色，恢复 AUTO 后也不会自动重新着色。

模式下创建的对象会保留用户指定的颜色，恢复 AUTO 后也不会自动重新着色。 如需明确接管旧对象、手动排除对象或在 PAUSED 模式下创建的对象，请使用 RECOLOR ALL。

AUTO 模式

AutoColor PRO 会监控新建的受支持对象，并应用所选的着色规则。

当受管理对象的方向或几何结构发生变化时，其颜色会重新计算。

对于受支持的方向型对象，其他 MQL5 程序通过代码修改的几何结构也会被定期检查。

切换颜色方案或在 Dashboard 中修改颜色时，受管理对象会更新，而手动排除状态会继续保留。

水平线的颜色可以随着市场价格变化而自动更新。

PAUSED 模式

在 PAUSED 模式下，指标会暂时停止接管新建对象。

暂停期间创建的对象会保留其原始颜色或用户手动指定的颜色。

仅仅恢复 AUTO 模式不会重新着色这些对象。

需要时，可通过 RECOLOR ALL 将它们交由 AutoColor PRO 管理。

手动颜色保护

AutoColor PRO 可以识别对象主颜色或某个级别颜色的手动修改。

启用保护后，整个对象会被排除在后续自动重新着色之外。

当对象几何结构、市场价格、颜色方案或 Dashboard 状态发生变化时，手动颜色仍会保留。

手动排除状态可在正常切换时间周期或重启终端后继续保留。

可在输入参数中关闭手动颜色保护。

RECOLOR ALL 会取消手动排除，并将对象重新交由 AutoColor PRO 管理。

RECOLOR ALL

该命令需要单独确认，以防止误触导致整个图表被批量重新着色。

检查当前图表上的所有受支持对象。

无论某个对象类型在 Dashboard 中当前为 ON 还是 OFF，都会对其执行一次重新着色。

处理在 AutoColor PRO 加载之前创建的对象。

处理在 PAUSED 模式下创建的对象。

取消手动排除、旧对象排除和其他自动排除状态。

应用当前所选颜色方案中的最新颜色。

执行完成后，各对象类型是否继续自动管理，仍由其 ON 或 OFF 状态决定。

重要：RECOLOR ALL 是一个用于完全接管受支持对象的主动命令。它可能会替换此前由用户手动指定的颜色。

受支持的对象类别

垂直线和水平线。

趋势线和按角度趋势线。

周期线和带箭头端点的线。

等距通道、回归通道和标准差通道。

安德鲁鱼叉线。

江恩线、江恩扇形和江恩网格。

Fibonacci 回撤、时间区间、扇形、圆弧、通道和扩展。

Elliott 推动浪和调整浪。

矩形、三角形和椭圆。

箭头、交易符号和价格标签。

文本对象和屏幕标签。

方向着色逻辑

上升对象使用看涨颜色。

下降对象使用看跌颜色。

方向不明确的对象使用中性颜色。

对于 Regression Channel 和 Standard Deviation Channel，使用实际计算出的中心线方向。

对于 Gann Line、Gann Fan 和 Gann Grid，使用江恩工具本身的方向。

对于 Rectangle 和 Ellipse，根据锚点的排列方式判断方向。

Triangle 被视为静态对象，并使用一种可配置颜色。

箭头、符号、文本和屏幕标签使用为相应对象类型选择的静态颜色。

Elliott Motive 和 Elliott Correction

对于 Motive Wave，会分析完整的五个锚点序列。

对于 Correction Wave，会分析完整的三个锚点序列。

检查锚点从左到右的顺序以及交替波段的几何结构。

有效的上升或下降结构会获得对应的方向颜色。

含义不明确、锚点相等或几何结构无效的对象会使用中性颜色。

只有在完成对象所需的全部锚点后才执行着色。

Elliott 检查仅用于根据已创建对象的几何结构选择颜色。它不会验证用户的交易分析，也不能替代完整的艾略特波浪分析。

Fibonacci 和多级别工具

AutoColor PRO 不仅处理对象主颜色，也处理各个独立级别的颜色。

对于 Fibonacci Retracement，为级别线着色。

对于 Fibonacci Time Zones，为时间线着色。

对于 Fibonacci Fan，为扇形射线着色。

对于 Fibonacci Arcs，为圆弧着色。

对于 Fibonacci Expansion，为投影级别着色。

对于 Fibonacci Channel 和 Pitchfork，可同时为主线和附加级别着色。

如果辅助构造线段不是分析工具的有效内容，则不会对其重新着色。

同一个方向型对象的所有重要级别会使用与其当前方向一致的统一颜色。

手动修改某个级别的颜色，会被识别为对整个对象的手动修改。

恢复原始外观时，会分别检查主颜色和每个级别，因此用户之后的手动修改会被保留。

水平级别

当前价格下方的水平线可以显示为支撑。

当前价格上方的水平线可以显示为阻力。

可用点数设置当前价格附近的中性区域。

支撑、阻力和中性状态的颜色可分别配置。

可启用或关闭随市场价格移动而动态更新颜色的功能。

移动水平线本身也会触发新的状态检查。

交互式 Dashboard

在 AUTO 和 PAUSED 模式之间切换。

带独立确认窗口的 RECOLOR ALL 按钮。

快速切换四套颜色方案。

点击对象类型名称即可启用或关闭该类型。

紧凑的 ON 和 OFF 状态指示器。

选择看涨、看跌和静态颜色，以及支撑和阻力颜色。

可展开的 32 色调色板。

可通过普通点击选择颜色，也可一次操作完成：按住颜色样本，将光标移动到目标色块后松开。

将对象类型添加到 Favorites。

折叠单独的对象类别。

垂直滚动面板内容。

调整面板高度。

在图表上移动面板。

将整个面板折叠为紧凑标题栏。

使用关闭按钮从图表中移除指标。

深色和浅色主题。

鼠标悬停时，为所有可点击元素显示轮廓高亮。

Favorites

Favorites 中保存的是对象类型，而不是图表上的某个具体线条实例。

收藏的对象类型显示在 Dashboard 顶部。

这样可以让经常使用的工具始终保持在容易访问的位置。

Trend Line 默认已加入 Favorites。

如果输入参数未被修改，默认只启用 Trend Line。

首次启动时，其他所有类别默认折叠，以保持界面简洁。

颜色方案

四套相互独立的颜色方案。

可直接在图表上快速切换。

每一种受支持对象类型都有独立颜色设置。

看涨方向和看跌方向使用不同颜色。

支撑和阻力使用不同颜色。

统一的中性颜色在输入参数中设置。

默认颜色方案可以完全自定义，以匹配您的图表风格。

切换颜色方案时，手动排除的对象仍会受到保护。

重置 Dashboard 设置

R 按钮会打开单独的确认窗口。

按钮会打开单独的确认窗口。 重置全部四套颜色方案。

第一套颜色方案重新成为当前方案。

ON 和 OFF 状态恢复为输入参数中指定的值。

重置 Favorites、类别展开状态、面板位置、高度和滚动位置。

AUTO 或 PAUSED 状态恢复为主输入参数的值。

不会删除对象的手动排除状态和已保存的原始颜色。

如需取消手动排除，请使用 RECOLOR ALL。

恢复原始外观

移除指标时，可以自动恢复对象的原始外观。

只恢复实际由 AutoColor PRO 修改过的属性。

如果用户之后手动修改了颜色，该值会被保留。

对象主颜色和各个级别颜色会分别检查。

使用方向型线宽或线型时，也可以恢复原始线宽和线型。

可在输入参数中启用或关闭自动恢复。

其他设置

启用或关闭自动着色。

启用或关闭手动颜色保护。

在正常重启和切换时间周期后保留手动排除状态。

按对象名称前缀进行过滤。

配置看涨、看跌和中性颜色。

配置支撑和阻力颜色。

配置水平线的中性区域。

可选：按方向应用不同线宽。

可选：按方向应用不同线型。

配置对象移动时的更新灵敏度。

配置 Dashboard 的位置、宽度和高度。

选择深色或浅色主题。

启用诊断模式进行技术检查。

优化与性能

该指标不执行交易计算，也不使用信号缓冲区。

在常规运行过程中，只处理已注册且受支持的对象。

对代码修改几何结构的检查会分批执行。

内部更新频率取决于当前面板和对象活动。

临时处理失败会触发有限次数的重试。

创建新的图形对象时，Dashboard 会自动返回前景。

不受支持的对象不会被修改。

实际用途

创建整洁、一致的图表标记。

快速从视觉上区分上升和下降结构。

无需逐条修改属性即可区分支撑和阻力。

更方便地处理大量线条、通道和分析级别。

制作清晰的截图、交易计划和分析材料。

减少手动技术分析中的重复操作。

AutoColor PRO 只修改受支持图形对象的视觉属性。该指标不会评估用户图表分析的质量，不会确认交易决策，也不保证任何财务结果。

如果您对 AutoColor PRO 有任何问题、建议或新功能需求，请向我发送私信，或在产品讨论页面留言。

✅ 如果 AutoColor PRO 对您的工作有帮助，请为产品评分并留下评价。您的支持有助于产品继续发展。

祝您工作高效，图表整洁清晰！