!!!ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРОЙТИ МИМО ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ОПИСАНИЕ И СКРИНШОТЫ!!!

СЕЙЧАС SMART ENTRY SYSTEM доступен за 99$. Финальная цена 200$.

АКЦИЯ!!! При покупке торговый системы, вы получаете Trend and Currency dashboard в подарок! Напишите мне после покупки и я отправлю вам подарок!

Универсальная торговая система создана для быстрого анализа рынка указывающая на потенциальные точки входа.

Один индикатор на графике - продуманная торговая система!

Используемый таймфрейм - любой.

Тип счета -любой.

Торгуемый инструменты - Forex, XAUUSD(all metalls), криптовалюты, акции, нефть, и т.д.

Стиль торговли - скальпинг, внутри дня, свинг, долгосрочное инвестирование.





Система включает в себя:

- Умный стрелочный индикатор без перерисовки с адаптивными SL и TP;

- SMC структура рынка;

- Умные зоны ликвидности;

- Hekin Ashi с кнопкой скрытия;

- Smart S/D Zones;

- Трендовый фильтр;

- Currency and Trend Strength;

- Symbol and TF changer panel;

- Отображение прибыли/убытка.





Особенности системы:

- Чистый визуальный вид;

- Легкость анализа состояния рынка;

- Ранние сигналы для входа в рынок при развороте тренда или откате;

- Набор необходимых утилит;

- Гибкая настройка чувствительности сигналов для более чистых входов.

Свяжитесь со мной и я отвечу на все ваши вопросы,а так же окажу поддержку после покупки торговой системы.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАИЛУЧШИХ ТОРГОВЫХ СИГНАЛОВ, А ТАК ЖЕ ПРИ ТЕСТИРОВАНИИ ДЕМО ВЕРСИИ СИСТЕМЫ, УСТАНОВИТЕ ПАРАМЕТР ATR TRESHOLD MULTIPILER ОТ 0.3 ДО 0.7. ПО УМОЛЧАНИЮ СТОИТ ЗНАЧЕНИЕ 0.3 ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ СИГНАЛОВ. ПОДБЕРИТЕ ОПТИМАЛЬНОЕ ДЛЯ ВАС ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТАЙМФРЕЙМА И ПАРЫ. ДЛЯ СТАРШИХ ТФ ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА ДОЛЖНО БЫТЬ НИЖЕ, ДЛЯ МЛАДШИХ ВЫШЕ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ATR TRESHOLD MULTIPILER:

Значение алгоритма автоадаптации зависит от торгового инструмента, его волатильности и вашего стиля торговли.

D1-MN - 0.1-0.3; H1-H4 - 0.3-0.4; M30 - 0.4 - 0.6; M15 - 0.4 -0.7; M1-M5 - 0.5 - 1.

Торговая система SMART ENTRY объединяет проверенные временем решения. Структура рынка SMC в сочетании с умными зонами ликвидности указывает на след оставленный крупными участниками рынка. Эти зоны магнит для цены, а так же сильные уровни поддержки и сопротивления. Отработанные зоны ликвидности обрезаются что бы график всегда был чистым с актуальными зонами. Отработанные зоны очень часто являются сильными уровнями поддержки и сопротивления. Эти зоны рассчитываются по уникальному алгоритму и не появляются на графике мгновенно. Алгоритму необходимо их подтвердить и только потом они начинают отображаться.

Стрелочный индикатор -100% без перерисовки и объединяет в себе несколько алгоритмов. Он дает сигналы точек входа. Она прекрасно подходит для трейдеров любого уровня и стиля торговли. Стрелочный индикатор имеет два уровня алертов. Первый разовый алерт когда начинает формироваться сигнал - ранний не подтвержденный вход. В этот момент стрелка индикатора может мигать. Дождитесь подтверждения сигнала вторым алертом или закрытием свечи. Во втором алерте будет указана точка входа, уровни SL и TP. Уровни TP и SL адаптивные и подстраиваются под рыночные условия. Они рассчитываются согласно сложного алгоритма. Если вы отключите адаптивные уровни,то они будут рассчитываться по ATR. Вы так же можете регулировать чувствительность сигналов через коэффициент авто-адаптации и период ATR.

Умный индикатор силы валют указывает на превосходство или паритет одной валюты над другой. Он так же дает полную информацию о силе тренда и его фазе. Если на рынке флэт,то вы увидите соответствующее уведомление в информационной зоне индикатора. Одна или две стрелки указывают на силу тренду. Если вы видите две стрелки это указывает на сильный тренд. Когда индикатор говорит о тренде, но вы видите стрелку в противоположную сторону текущего тренда, это означает что инициативу перехватила противоположная сторона и тренд замедлился или происходит откат. Если вы видите EXTR это означает что "резинка" очень сильно растянута и тренд находится на своем пике - будьте готовы к замедлению рынка и откату или развороту тренда. Во время флэта лучше не заключать сделки, даже если вы видите сигнал от стрелочного индикатора и импульсное движение на рынке - происходит манипуляция. Заключайте сделки только тогда когда индикатор говорит что сформирован тренд.

Наилучшие сделки с очень высой точностью заключаются от зон ликвидности и структур SMC. Используйте трендовый фильтр, это поможет вам дополнительно отсеять потенциально убыточные сделки на тонком рынке во время консолидации или сильном тренде. Использование свечей HEIKIN ASHI помогает дополнительно отфильтровать рыночный шум. Вы можете их отключить нажатием кнопки Hide HA если вам нужны японские свечи или бары.

В системе так же есть удобная утилита - Symbol changer panel. С ее помощью вы можете быстро переключаться между парами и таймфреймами для анализа и принятия решения о открытии сделки. Каждая пара на панели после заключения сделки проинформирует вас о ее состоянии - прибыль или убыток - соответствующим цветом иконки пары(красный или зеленый). По умолчанию включен авто режим отображения доступных пар вашего брокера. Вы можете переключить режим в настройках системы в соответствующем разделе на ручной и ввести поле ввода через запятую только те пары,что вам необходимы. Если ваш брокер использует для символов префикс, например XAUUSD.m или GBPAUD.h, то в поле ввода необходимо указать символ с префиксом вашего брокера, так же как указано в окне Market Watch. Вы так же можете скрыть ее с графика кнопкой Hide.

Над информационном окном силы валют и тренда отображается ваша прибыль или убыток по открытым позициям. В настройках вы можете выбрать, отображать прибыль/убыток только той пары на которой находитесь или общее значение по всем открытым сделками на всех парах. Цифры прибыли/убытка отображаются соответствующим цветом.

Вы можете настроить расположение элементов системы и их цветовое оформление на свой вкус. По умолчанию вместе с индикатором применяется цветовая тема которую вы видите на скриншотах.

В системе так же есть MTF зоны. Это сильные рыночные уровни которые сформировала цена. Это мощные зоны поддержки и сопротивления, выше и ниже которых, цена долго не может пройти и вязнет в них. Чем выше по таймфрейму отображаемая зона на графике, тем она сильней. Рекомендуется использовать отображение зон на один-два таймфрейма старше торгуемого.

ТОРГОВЛЯ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСОКОРИСКОВАННОЙ! НИ ОДИН ИНДИКАТОР ИЛИ СИСТЕМА НЕ ЯВЛЯЮТСЯ КНОПКОЙ "ДЕНЬГИ" ИЛИ ПЕЧАТНЫМ ДЕНЕЖНЫМ СТАНКОМ! ПРИ ПРАВИЛЬНОМ СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ СИСТЕМА ДАЕТ ВЫСОКИЙ СТАБИЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.



ВЫ МОЖЕТЕ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ЛЮБОМ TF ПРИ ПРАВИЛЬНОМ СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ И УРОВНЕ ЗНАНИЙ. ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ НА МЛАДШИХ ТФ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ.



