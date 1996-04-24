Smart Entry System

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СЕЙЧАС SMART ENTRY SYSTEM доступен за 99$. Финальная цена 200$. 

АКЦИЯ!!! При покупке торговый системы, вы получаете Trend and Currency dashboard в подарок! Напишите мне после покупки и я отправлю вам подарок!

Универсальная торговая система создана для быстрого анализа рынка указывающая на потенциальные точки входа.

Один индикатор на графике - продуманная торговая система!

Используемый таймфрейм - любой.

Тип счета -любой.

Торгуемый инструменты - Forex, XAUUSD(all metalls), криптовалюты, акции, нефть, и т.д.

Стиль торговли - скальпинг, внутри дня, свинг, долгосрочное инвестирование.


Система включает в себя:

- Умный стрелочный индикатор без перерисовки с адаптивными SL и TP;

- SMC структура рынка;

- Умные зоны ликвидности;

- Hekin Ashi с кнопкой скрытия;

- Smart S/D Zones;

- Трендовый фильтр;

- Currency and Trend Strength;

- Symbol and TF changer panel;

- Отображение прибыли/убытка.


Особенности системы: 

- Чистый визуальный вид;

- Легкость анализа состояния рынка;

- Ранние сигналы для входа в рынок при развороте тренда или откате;

- Набор необходимых утилит;

- Гибкая настройка чувствительности сигналов для более чистых входов.

Свяжитесь со мной и я отвечу на все ваши вопросы,а так же окажу поддержку после покупки торговой системы.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАИЛУЧШИХ ТОРГОВЫХ СИГНАЛОВ, А ТАК ЖЕ ПРИ ТЕСТИРОВАНИИ ДЕМО ВЕРСИИ СИСТЕМЫ, УСТАНОВИТЕ ПАРАМЕТР ATR TRESHOLD MULTIPILER ОТ 0.3 ДО 0.7. ПО УМОЛЧАНИЮ СТОИТ ЗНАЧЕНИЕ 0.3 ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ СИГНАЛОВ. ПОДБЕРИТЕ ОПТИМАЛЬНОЕ ДЛЯ ВАС ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТАЙМФРЕЙМА И ПАРЫ. ДЛЯ СТАРШИХ ТФ ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА ДОЛЖНО БЫТЬ НИЖЕ, ДЛЯ МЛАДШИХ ВЫШЕ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ATR TRESHOLD MULTIPILER:

Значение алгоритма автоадаптации зависит от торгового инструмента, его волатильности и вашего стиля торговли.

D1-MN - 0.1-0.3; H1-H4 - 0.3-0.4; M30 - 0.4 - 0.6; M15 - 0.4 -0.7; M1-M5 - 0.5 - 1.

 Торговая система SMART ENTRY объединяет проверенные временем решения. Структура рынка SMC в сочетании с умными зонами ликвидности указывает на след оставленный крупными участниками рынка. Эти зоны магнит для цены, а так же сильные уровни поддержки и сопротивления. Отработанные зоны ликвидности обрезаются что бы график всегда был чистым с актуальными зонами. Отработанные зоны очень часто являются сильными уровнями поддержки и сопротивления. Эти зоны рассчитываются по уникальному алгоритму и не появляются на графике мгновенно. Алгоритму необходимо их подтвердить и только потом они начинают отображаться.

 Стрелочный индикатор -100% без перерисовки и объединяет в себе несколько алгоритмов. Он дает сигналы точек входа. Она прекрасно подходит для трейдеров любого уровня и стиля торговли. Стрелочный индикатор имеет два уровня алертов. Первый разовый алерт когда начинает формироваться сигнал - ранний не подтвержденный вход. В этот момент стрелка индикатора может мигать. Дождитесь подтверждения сигнала вторым алертом или закрытием свечи. Во втором алерте будет указана точка входа, уровни SL и TP. Уровни TP и SL адаптивные и подстраиваются под рыночные условия. Они рассчитываются согласно сложного алгоритма. Если вы отключите адаптивные уровни,то они будут рассчитываться по ATR. Вы так же можете регулировать чувствительность сигналов через коэффициент авто-адаптации и период ATR.

 Умный индикатор силы валют указывает на превосходство или паритет одной валюты над другой. Он так же дает полную информацию о силе тренда и его фазе. Если на рынке флэт,то вы увидите соответствующее уведомление в информационной зоне индикатора. Одна или две стрелки указывают на силу тренду. Если вы видите две стрелки это указывает на сильный тренд. Когда индикатор говорит о тренде, но вы видите стрелку в противоположную сторону текущего тренда, это означает что инициативу перехватила противоположная сторона и тренд замедлился или происходит откат. Если вы видите EXTR это означает что "резинка" очень сильно растянута и тренд находится на своем пике - будьте готовы к замедлению рынка и откату или развороту тренда. Во время флэта лучше не заключать сделки, даже если вы видите сигнал от стрелочного индикатора и импульсное движение на рынке - происходит манипуляция. Заключайте сделки только тогда когда индикатор говорит что сформирован тренд. 

 Наилучшие сделки с очень высой точностью заключаются от зон ликвидности и структур SMC.  Используйте трендовый фильтр, это поможет вам дополнительно отсеять потенциально убыточные сделки на тонком рынке во время консолидации или сильном тренде. Использование свечей HEIKIN ASHI помогает дополнительно отфильтровать рыночный шум. Вы можете их отключить нажатием кнопки Hide HA если вам нужны японские свечи или бары.

 В системе так же есть удобная утилита - Symbol changer panel. С ее помощью вы можете быстро переключаться между парами и таймфреймами для анализа и принятия решения о открытии сделки. Каждая пара на панели после заключения сделки проинформирует вас о ее состоянии - прибыль или убыток - соответствующим цветом иконки пары(красный или зеленый). По умолчанию включен авто режим отображения доступных пар вашего брокера. Вы можете переключить режим в настройках системы в соответствующем разделе на ручной и ввести поле ввода через запятую только те пары,что вам необходимы. Если ваш брокер использует для символов префикс, например XAUUSD.m или GBPAUD.h, то в поле ввода необходимо указать символ с префиксом вашего брокера, так же как указано в окне Market Watch. Вы так же можете скрыть ее с графика кнопкой Hide.

 Над информационном окном силы валют и тренда отображается ваша прибыль или убыток по открытым позициям. В настройках вы можете выбрать, отображать прибыль/убыток только той пары на которой находитесь или общее значение по всем открытым сделками на всех парах. Цифры прибыли/убытка отображаются соответствующим цветом.

Вы можете настроить расположение элементов системы и их цветовое оформление на свой вкус. По умолчанию вместе с индикатором применяется цветовая тема которую вы видите на скриншотах.

 В системе так же есть MTF зоны. Это сильные рыночные уровни которые сформировала цена. Это мощные зоны поддержки и сопротивления, выше и ниже которых, цена долго не может пройти и вязнет в них. Чем выше по таймфрейму отображаемая зона на графике, тем она сильней. Рекомендуется использовать отображение зон на один-два таймфрейма старше торгуемого. 

ТОРГОВЛЯ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСОКОРИСКОВАННОЙ! НИ ОДИН ИНДИКАТОР ИЛИ СИСТЕМА НЕ ЯВЛЯЮТСЯ КНОПКОЙ "ДЕНЬГИ" ИЛИ ПЕЧАТНЫМ ДЕНЕЖНЫМ СТАНКОМ! ПРИ ПРАВИЛЬНОМ СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ СИСТЕМА ДАЕТ ВЫСОКИЙ СТАБИЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.

 ВЫ МОЖЕТЕ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ЛЮБОМ TF ПРИ ПРАВИЛЬНОМ СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ И УРОВНЕ ЗНАНИЙ. ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ НА МЛАДШИХ ТФ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ.


 

 

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ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
5 (1)
Индикаторы
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Currency Strength Wizard   — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.53 (15)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
Индикаторы
GEM Signal Pro GEM Signal Pro — это трендовый индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужны более понятные сигналы, более структурированные торговые сетапы и более практичное управление рисками прямо на графике. Вместо того чтобы показывать только простую стрелку, GEM Signal Pro помогает представить всю торговую идею в более наглядной и удобной форме. Когда условия подтверждены, индикатор может отображать на графике цену входа, stop loss и цели take profit, помогая трейдеру
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
Индикаторы
RelicusRoad Pro: Квантовая Рыночная Операционная Система СКИДКА 70% ПОЖИЗНЕННЫЙ ДОСТУП (ОГРАНИЧЕНО) - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К 2000+ ТРЕЙДЕРАМ Почему большинство трейдеров теряют деньги даже с «идеальными» индикаторами? Потому что они торгуют Единичными Концепциями в вакууме. Сигнал без контекста — это лотерея. Чтобы выигрывать стабильно, вам нужна КОНФЛЮЭНЦИЯ . RelicusRoad Pro — это не простой стрелочный индикатор. Это полная Количественная Рыночная Экосистема . Она отображает «Дорогу Справедливой Сто
CRT Confluence Pro
Jessica Victoria Huera Rodriguez
Индикаторы
CRT Confluence Pro by TraderJess92 is a professional MetaTrader 5 indicator designed for traders who use the CRT methodology , institutional structure, liquidity sweeps, FVG, CISD and multi-timeframe analysis. The indicator helps identify high-confluence CRT setups through a clean visual sequence: HTF candles, TS / liquidity sweep, first CISD after the TS, FVG zones, Daily/Weekly Bias and DOL as the logical target of the setup . Main Features Displays HTF candles directly on the main chart. Aut
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Индикаторы
Индикатор Ultimate Boom and Crash Индикатор Ultimate Boom and Crash – это передовой инструмент, разработанный Coetsee Digital, предназначенный для выявления потенциальных всплесков на рынке. Создан для трейдеров, работающих с синтетическими рынками Deriv и Weltrade. Индикатор оптимизирован для работы исключительно на таймфреймах 3 минуты (M3), 5 минут (M5), 15 минут (M15), 30 минут (M30) и 1 час (H1) и поддерживает только следующие пары: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, PainX 400, G
Gold Signal Pro with Auto TP SL
Genki Andou
3.8 (5)
Индикаторы
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT5) — 7-уровневый фильтр · Автоматический TP/SL · Оценка качества · Сохранение истории сигналов | Полная торговая система для XAUUSD Без перерисовки в реальном времени. В момент появления сигнала стрелка, вход, TP и SL фиксируются на месте и больше никогда не смещаются. Вы торгуете именно этот сигнал в реальном времени. А в версии 7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется и точно восстанавливается после перезапуска. БОНУС ДЛ
Trading Chaos Chart
Gennadiy Stanilevych
5 (1)
Индикаторы
Основными функциями индикатора являются определение и маркировка на графиках следующих торговых сигналов по стратегии "Торговый Хаос второе издание": Бычий и медвежий разворотный бар с ангуляцией (скуат "приседающий" включительно). Бары в красной и зеленой зоне в соответствии с цветом гистограммы индикатора Awesome Oscillator. Скуат "приседающие бары" на графике независимо от цвета гистограммы индикатора Awesome Oscillator. Уровни "важных" фракталов относительно "Линии Зубов" индикатора Аллигато
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