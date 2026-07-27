Elliott W3 Navigator

ELLIOTT W3 NAVIGATOR — VISUAL WAVE 3 BREAKOUT EA FOR METATRADER 5

Elliott W3 Navigator превращает структурированный подход к торговле по продолжению движения в понятный автоматизированный процесс. Советник создан для трейдеров, которым нужны входы по четким правилам, наглядный контекст сделки и настраиваемое управление риском без необходимости постоянно анализировать график вручную. Интерфейс на графике показывает, что обнаружил советник, какого условия он ожидает и как управляет активной торговой моделью.

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ

Публичный сигнал MQL5 будет добавлен в ближайшее время.

ЦЕНА

Стартовое предложение: USD 79

СКИДКА 50%

Эта вводная цена действует в течение первых 7 календарных дней после выхода продукта в MQL5 Market. По завершении этого периода акция заканчивается и начинает действовать обычная цена продукта.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Советник ожидает подтвержденную направленную структуру рынка, а не реагирует на каждое движение цены. Затем он проверяет, остается ли откат в пределах допустимой области торговой модели, и дожидается закрытия свечи, подтверждающей возобновление движения.

Когда все активные условия совпадают, советник открывает позицию в подтвержденном направлении и устанавливает защитные уровни выхода с учетом текущей динамики рынка. Выход по времени также может закрыть позицию, которая остается открытой дольше заданного периода удержания.

Если торговая модель не завершена, устарела, заблокирована фильтром или не подходит для исполнения, советник остается неактивным. Панель на графике поясняет текущее состояние, чтобы пользователь видел, почему сделка не была открыта.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

  • Наглядная интерпретация графика: отображает обнаруженную структуру 0–1–2, область коррекции, триггер продолжения и планируемые уровни сделки.
  • Подтвержденные входы: оценивает сигналы по закрытым свечам, чтобы снизить реакцию на незавершенное движение цены.
  • Гибкое использование: работает с символом текущего графика и позволяет настраивать таймфрейм анализа.
  • Два способа расчета объема: выберите фиксированный торговый объем или расчет риска в процентах от баланса.
  • Системное управление позицией: использует защитные уровни Stop Loss, Take Profit и необязательный максимальный период удержания.
  • Дополнительные торговые ограничения: включает фильтры спреда, сессии, дней недели, дневного убытка, просадки и количества сделок в день.
  • Контролируемая экспозиция: допускает только одну открытую позицию для одного и того же символа и Magic Number.
  • Практичный визуальный интерфейс: предоставляет статусные сообщения на английском языке, возраст торговой модели и позиции, причины ожидания, всплывающие подсказки и компактный режим панели.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ

НАЧАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
Платформа MetaTrader 5
Символ По умолчанию: XAUUSD. Советник также работает с символом графика, к которому он прикреплен. Перед использованием на реальном счете протестируйте каждый символ с учетом обозначений вашего брокера.
Таймфрейм анализа По умолчанию H1; настраивается во входных параметрах.
Направление торговли По умолчанию BUY и SELL; любое направление можно ограничить.
Расчет объема позиции По умолчанию включен Fixed Lot со значением 0.01. Расчет риска в процентах доступен после отключения Fixed Lot, значение по умолчанию — 1.0%.
Брокер / тип счета Совместим с любым брокером MT5 и любым типом счета; предпочтительны счета Hedging с условиями ECN/RAW.
Рекомендуемые брокеры Exness или IC Markets (типы счетов RAW/ECN). Перед использованием на реальном счете протестируйте конкретный символ и тип счета.
Рекомендуемое кредитное плечо 1:100 или выше.
Минимальный депозит USD 200 — рекомендуется использовать консервативные настройки риска.
VPS Рекомендуется, если требуется непрерывная работа.
Первоначальная настройка Начните с параметров по умолчанию в Strategy Tester. Изменяйте по одной группе настроек за раз и проверяйте результат на данных, не использовавшихся при настройке.

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

  • Каждый экземпляр советника торгует символом графика, к которому он прикреплен. Для мониторинга нескольких символов прикрепите отдельные экземпляры к отдельным графикам.
  • Используйте уникальный Magic Number для независимых конфигураций, которыми необходимо управлять раздельно.
  • Выбранный таймфрейм анализа определяет оценку сигналов, даже если график открыт на другом таймфрейме.
  • По умолчанию включен Fixed Lot. Значение Risk Percent используется только после отключения Fixed Lot.
  • Дополнительный фильтр торговой сессии использует серверное время брокера.
  • Советник не использует сетку ордеров, мартингейл или последовательность усреднения для восстановления убытков.
  • Спред и условия исполнения могут изменить цену входа или помешать исполнению торговой модели, которая при других условиях была бы допустимой.
  • Дополнительные средства контроля для проп-счетов являются операционными мерами защиты и не гарантируют прохождение какого-либо испытания проприетарной торговой компании.
  • Торговля продуктами с кредитным плечом сопряжена с риском убытков. Тщательно тестируйте советник и выбирайте размер позиции с учетом своих обстоятельств.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

В: Нужен ли мне set-файл?
О: Для начала тестирования set-файл не требуется. Загрузите советник и сохраните параметры по умолчанию для первого запуска в Strategy Tester. После проверки с учетом условий брокера вы сможете сохранить собственную конфигурацию в виде set-файла.

В: Может ли советник торговать разными символами и на разных таймфреймах?
О: Да. Каждый экземпляр использует символ своего графика, а таймфрейм анализа выбирается во входных параметрах. Для независимых запусков используйте отдельные графики и подходящие Magic Numbers.

В: Как работает расчет объема по процентному риску?
О: Отключите Fixed Lot, чтобы активировать расчет по Risk Percent. После этого советник рассчитывает объем на основе баланса счета, запланированного защитного расстояния и данных о стоимости тика символа с учетом установленного брокером минимального и максимального объема, а также шага изменения объема.

В: Использует ли советник сетку ордеров или мартингейл?
О: Нет. Исходный код не содержит сетки ордеров, мартингейла или последовательности усреднения. Экспозиция ограничена одной открытой позицией для одного и того же символа и Magic Number.

В: Подходит ли советник для проп-счетов?
О: Он включает дополнительные ограничения дневного убытка, просадки и количества сделок в день. Эти инструменты могут помочь соблюдать политику управления риском, однако они не гарантируют соответствия правилам каждой компании или успешного прохождения испытания.

В: Какого брокера выбрать?
О: Предпочтительны Exness или IC Markets. Перед использованием на реальном счете протестируйте конкретный символ и тип счета.

ПОДДЕРЖКА

Для получения поддержки по продукту свяжитесь с продавцом через страницу продукта на MQL5. Укажите версию советника, символ, таймфрейм анализа, имя сервера брокера, соответствующие входные параметры, а также приложите снимки экрана или сообщения из Journal, чтобы вопрос можно было рассмотреть максимально эффективно.

Текущая версия: Версия 1.30 — фирменный стиль Elliott W3 Navigator, настраиваемая работа с символами и таймфреймами, профессиональная визуализация графика на английском языке, а также интегрированные средства исполнения и управления риском.

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Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
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Smart Auto TrendLine
Duy Van Nguy
5 (6)
Индикаторы
Smart Auto Trendline Indicator автоматически строит линии тренда поддержки и сопротивления на вашем графике MetaTrader 5. Линии тренда обновляются только при формировании нового бара, что обеспечивает оптимальную производительность. Smart Auto Trendline — это основной индикатор, используемый в качестве основы для разработки Expert Advisor DVN Core Trendline Breakout , который реализует ту же концепцию пробоя линии тренда в полностью автоматизированной торговой системе. Features Настраиваемые па
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XAU Sniper Pro
Duy Van Nguy
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XAU Sniper Pro – тройные стратегии Профессиональная система торговли золотом | 3 независимые стратегии и тренды на нескольких таймфреймах XAU Sniper Pro — специализированный советник, разработанный для волатильного рынка золота (XAUUSD). В отличие от сеточных систем высокого риска или систем мартингейла, эта полностью автоматизированный советник фокусируется на расчетных установках свинговой торговли, строго соответствующих долгосрочному недельному тренду. Он объединяет многотаймфреймовый анализ
Squid X
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Squid X - Профессиональное решение для торговли золотом Squid X   —   это   специализированный   советник   (Expert   Advisor),   разработанный   для   торговли   XAUUSD (Gold) ,   сочетающий   передовой   технический   анализ   с   надежным   управлением   рисками.   Созданный   для   точной   торговли,   он   подходит   как   для   разгона   личных   счетов,   так   и   для   прохождения   челленджей   в   проп-трейдинговых   компаниях   (Prop   Firm). Live signal :  https://www.mql5.com/en/s
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