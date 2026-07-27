ELLIOTT W3 NAVIGATOR — VISUAL WAVE 3 BREAKOUT EA FOR METATRADER 5

Elliott W3 Navigator превращает структурированный подход к торговле по продолжению движения в понятный автоматизированный процесс. Советник создан для трейдеров, которым нужны входы по четким правилам, наглядный контекст сделки и настраиваемое управление риском без необходимости постоянно анализировать график вручную. Интерфейс на графике показывает, что обнаружил советник, какого условия он ожидает и как управляет активной торговой моделью.

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ

Публичный сигнал MQL5 будет добавлен в ближайшее время.

ЦЕНА

Стартовое предложение: USD 79 СКИДКА 50% Эта вводная цена действует в течение первых 7 календарных дней после выхода продукта в MQL5 Market. По завершении этого периода акция заканчивается и начинает действовать обычная цена продукта.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Советник ожидает подтвержденную направленную структуру рынка, а не реагирует на каждое движение цены. Затем он проверяет, остается ли откат в пределах допустимой области торговой модели, и дожидается закрытия свечи, подтверждающей возобновление движения.

Когда все активные условия совпадают, советник открывает позицию в подтвержденном направлении и устанавливает защитные уровни выхода с учетом текущей динамики рынка. Выход по времени также может закрыть позицию, которая остается открытой дольше заданного периода удержания.

Если торговая модель не завершена, устарела, заблокирована фильтром или не подходит для исполнения, советник остается неактивным. Панель на графике поясняет текущее состояние, чтобы пользователь видел, почему сделка не была открыта.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Наглядная интерпретация графика: отображает обнаруженную структуру 0–1–2, область коррекции, триггер продолжения и планируемые уровни сделки.

отображает обнаруженную структуру 0–1–2, область коррекции, триггер продолжения и планируемые уровни сделки. Подтвержденные входы: оценивает сигналы по закрытым свечам, чтобы снизить реакцию на незавершенное движение цены.

оценивает сигналы по закрытым свечам, чтобы снизить реакцию на незавершенное движение цены. Гибкое использование: работает с символом текущего графика и позволяет настраивать таймфрейм анализа.

работает с символом текущего графика и позволяет настраивать таймфрейм анализа. Два способа расчета объема: выберите фиксированный торговый объем или расчет риска в процентах от баланса.

выберите фиксированный торговый объем или расчет риска в процентах от баланса. Системное управление позицией: использует защитные уровни Stop Loss, Take Profit и необязательный максимальный период удержания.

использует защитные уровни Stop Loss, Take Profit и необязательный максимальный период удержания. Дополнительные торговые ограничения: включает фильтры спреда, сессии, дней недели, дневного убытка, просадки и количества сделок в день.

включает фильтры спреда, сессии, дней недели, дневного убытка, просадки и количества сделок в день. Контролируемая экспозиция: допускает только одну открытую позицию для одного и того же символа и Magic Number.

допускает только одну открытую позицию для одного и того же символа и Magic Number. Практичный визуальный интерфейс: предоставляет статусные сообщения на английском языке, возраст торговой модели и позиции, причины ожидания, всплывающие подсказки и компактный режим панели.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ

НАЧАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ Платформа MetaTrader 5 Символ По умолчанию: XAUUSD. Советник также работает с символом графика, к которому он прикреплен. Перед использованием на реальном счете протестируйте каждый символ с учетом обозначений вашего брокера. Таймфрейм анализа По умолчанию H1; настраивается во входных параметрах. Направление торговли По умолчанию BUY и SELL; любое направление можно ограничить. Расчет объема позиции По умолчанию включен Fixed Lot со значением 0.01. Расчет риска в процентах доступен после отключения Fixed Lot, значение по умолчанию — 1.0%. Брокер / тип счета Совместим с любым брокером MT5 и любым типом счета; предпочтительны счета Hedging с условиями ECN/RAW. Рекомендуемые брокеры Exness или IC Markets (типы счетов RAW/ECN). Перед использованием на реальном счете протестируйте конкретный символ и тип счета. Рекомендуемое кредитное плечо 1:100 или выше. Минимальный депозит USD 200 — рекомендуется использовать консервативные настройки риска. VPS Рекомендуется, если требуется непрерывная работа. Первоначальная настройка Начните с параметров по умолчанию в Strategy Tester. Изменяйте по одной группе настроек за раз и проверяйте результат на данных, не использовавшихся при настройке.

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Каждый экземпляр советника торгует символом графика, к которому он прикреплен. Для мониторинга нескольких символов прикрепите отдельные экземпляры к отдельным графикам.

Используйте уникальный Magic Number для независимых конфигураций, которыми необходимо управлять раздельно.

Выбранный таймфрейм анализа определяет оценку сигналов, даже если график открыт на другом таймфрейме.

По умолчанию включен Fixed Lot. Значение Risk Percent используется только после отключения Fixed Lot.

Дополнительный фильтр торговой сессии использует серверное время брокера.

Советник не использует сетку ордеров, мартингейл или последовательность усреднения для восстановления убытков.

Спред и условия исполнения могут изменить цену входа или помешать исполнению торговой модели, которая при других условиях была бы допустимой.

Дополнительные средства контроля для проп-счетов являются операционными мерами защиты и не гарантируют прохождение какого-либо испытания проприетарной торговой компании.

Торговля продуктами с кредитным плечом сопряжена с риском убытков. Тщательно тестируйте советник и выбирайте размер позиции с учетом своих обстоятельств.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

В: Нужен ли мне set-файл?

О: Для начала тестирования set-файл не требуется. Загрузите советник и сохраните параметры по умолчанию для первого запуска в Strategy Tester. После проверки с учетом условий брокера вы сможете сохранить собственную конфигурацию в виде set-файла.

В: Может ли советник торговать разными символами и на разных таймфреймах?

О: Да. Каждый экземпляр использует символ своего графика, а таймфрейм анализа выбирается во входных параметрах. Для независимых запусков используйте отдельные графики и подходящие Magic Numbers.

В: Как работает расчет объема по процентному риску?

О: Отключите Fixed Lot, чтобы активировать расчет по Risk Percent. После этого советник рассчитывает объем на основе баланса счета, запланированного защитного расстояния и данных о стоимости тика символа с учетом установленного брокером минимального и максимального объема, а также шага изменения объема.

В: Использует ли советник сетку ордеров или мартингейл?

О: Нет. Исходный код не содержит сетки ордеров, мартингейла или последовательности усреднения. Экспозиция ограничена одной открытой позицией для одного и того же символа и Magic Number.

В: Подходит ли советник для проп-счетов?

О: Он включает дополнительные ограничения дневного убытка, просадки и количества сделок в день. Эти инструменты могут помочь соблюдать политику управления риском, однако они не гарантируют соответствия правилам каждой компании или успешного прохождения испытания.

В: Какого брокера выбрать?

О: Предпочтительны Exness или IC Markets. Перед использованием на реальном счете протестируйте конкретный символ и тип счета.

ПОДДЕРЖКА

Для получения поддержки по продукту свяжитесь с продавцом через страницу продукта на MQL5. Укажите версию советника, символ, таймфрейм анализа, имя сервера брокера, соответствующие входные параметры, а также приложите снимки экрана или сообщения из Journal, чтобы вопрос можно было рассмотреть максимально эффективно.

Текущая версия: Версия 1.30 — фирменный стиль Elliott W3 Navigator, настраиваемая работа с символами и таймфреймами, профессиональная визуализация графика на английском языке, а также интегрированные средства исполнения и управления риском.