Gold Grinder XAU

Gold Grinder XAU — Двусторонняя Сеточная Система Восстановления для Золота
Проверенная живая эффективность (Myfxbook): +232% прибыли, 12,4% максимальная просадка, Профит-фактор 6,17, 84% винрейт за 547 сделок на реальном счёте:
Как это работает Gold Grinder запускает два независимых корзины (BUY и SELL) на XAUUSD. Двусторонний стрэддл из отложенных стоп-ордеров ловит начальный импульс в любую сторону. Когда цена идёт против корзины, движок Smart DCA усредняет позицию, используя якорные сеточные расстояния с магнитным ценообразованием — отложенные ордера следуют за рынком для оптимального исполнения. Прибыль собирается двумя способами: Peel TP закрывает каждую позицию у ближайшей прибыльной соседней точки входа при откате цены через сетку, а Basket Batch TP закрывает старейшие основные позиции по совокупному долларовому таргету. Триггер безубытка принудительно закрывает заполненные корзины с прибылью.
Ключевые особенности
  • Две независимые корзины BUY/SELL — прибыль в обе стороны
  • Smart DCA с регулируемым сеточным расстоянием и прогрессией лота на каждом уровне (15 уровней)
  • Гибридный движок Peel TP + Basket TP с автоматическим переключением режимов
  • Adopt-All: существующие или ручные позиции по символу автоматически присоединяются к корзине
  • Новостной фильтр с режимом спасения (NFP, FOMC, CPI, GDP) и защитой от закрытия в пятницу
  • Дружественная к брокеру маршрутизация сообщений: встроенное дросселирование запросов, кулдауны и автоматические выключатели удерживают ордерный трафик в пределах нормы
  • Автоопределение центовых/стандартных счетов, размеров контрактов и 2/3-значного ценообразования золота
  • Живой дашборд: плавающий P&L, состояние корзины, таймеры кулдаунов, статистика сессии/дня/недели/месяца
Требования
  • Тип счёта: Хеджинг (обязательно)
  • Символ: XAUUSD / Gold (любой брокерский суффикс), рекомендуемое плечо 1:500 и выше
  • Рекомендуемый капитал: $200 (центовый счёт) или $20 000 (стандартный счёт)
  • Рекомендуется VPS для круглосуточной работы 24/5
Основные входные параметры
  • InpSoloTP / InpBasketBuyTP / InpBasketSellTP — долларовые цели прибыли (по умолчанию $3 / $5 / $5)
  • InpBuyLot1…15 / InpSellLot1…15 — прогрессия лота на каждом уровне (по умолчанию 0,01 → 1,00)
  • InpDCADistance1…15 — сеточный шаг на каждом уровне в долларах (по умолчанию $1,00)
  • InpBuyMaxLevels / InpSellMaxLevels — ограничение глубины корзины (по умолчанию 15)
  • InpMagic — магическое число (меняйте при запуске нескольких копий)
Лицензирование Лицензирование осуществляется через активацию MQL5 Market (5 активаций на покупку, по стандартным условиям MetaQuotes). Тестер стратегий и демо-счета работают без ограничений — оценивайте свободно перед переходом в реальную торговлю. Этот продукт не содержит ограничений по счёту, времени или инструменту, за исключением специфики стратегии XAUUSD.
Предупреждение о рисках Этот советник использует сеточное/мартингейл-усреднение. Просадки неизбежны при затяжных однонаправленных трендах, а убытки могут превышать показанные цели прибыли. Прошлая эффективность — включая приведённые выше проверенные живые результаты — не гарантирует будущих результатов. Торгуйте только тем капиталом, который можете позволить себе потерять, и проведите демо-тест перед развёртыванием на реальном счёте.

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4.2 (25)
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ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подкл
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
Эксперты
ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕКВИЗИТА! -->   СКАЧАТЬ ВСЕ ФАЙЛЫ ДЛЯ СЪЕМОК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ НОВИНКА (от 399$)   : Выберите 1 советника бесплатно! (ограничено 2 номерами торговых счетов, любые мои советники, кроме UBS) Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Live Signal 2 !! ЗОЛОТОЙ ФАНТОМ УЖЕ ЗДЕСЬ !! После оглушительного
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Эксперты
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
Эксперты
Gold House — Система торговли на пробоях свинг-структуры золота Один советник. Три торговых режима. Выберите тот, который подходит именно вам. Без сетки. Без мартингейла. Цена будет увеличиваться на 50 долларов после каждых 10 покупок. Окончательная запланированная цена: 1 999 долларов. Торговые сигналы в реальном времени: Режим Profit Priority: https://www.mql5.com/en/signals/2359124 Режим BE Priority:  https://www.mql5.com/en/signals/2372604 Адаптивный режим:   https://www.mql5.com/en/sign
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цена
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Эксперты
Запустить промо: Ограниченное количество копий по текущей цене Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: получите 1 EA бесплатно!   (за 2 торговых счета) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Добро пожаловать в DayTrade Pro Algo!   После многих лет изучения рынков и программирования различных стратегий я нашел алгоритм, в котором есть все, что нужно хорошей торговой системе: Не зависит от брокера Распрост
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
One Man Army
Ihor Otkydach
4.74 (23)
Эксперты
БОНУС ДЛЯ КАЖДОГО ПОКУПАТЕЛЯ: Покупатель этого бота получает в подарок GRABBER BOT : Акция имеет временные ограничения. Поэтому поспешите! Без шума и без лишнего риска с минимальной торговой просадкой: One Man Army — это подготовленная для личного и ПРОП-фирм трединга мультивалютная торговая система, работающая по стратегии скальпирования краткосрочных и среднесрочных коррекций и разворотов рынка. Торгует отложенными лимитными ордерами. Этот торговый бот не угадывает направление, а входит в рын
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Quantum Einstein Gold
Roylan Jumalon
Эксперты
Обзор Quantum Einstein XAU — это полностью автоматизированный советник, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD) на MetaTrader 5. Он использует стратегию Smart DCA с двумя независимыми корзинами, валидированную по тренду, с интеллектуальными механизмами фиксации прибыли, встроенным управлением рисками и защитой от гиперактивности брокера. Советник управляет двумя независимыми корзинами — BUY и SELL — каждая из которых может масштабироваться до 15 уровней DCA с полностью настраиваем
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