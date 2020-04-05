Gold Grinder XAU — Двусторонняя Сеточная Система Восстановления для Золота

Проверенная живая эффективность (Myfxbook): +232% прибыли, 12,4% максимальная просадка, Профит-фактор 6,17, 84% винрейт за 547 сделок на реальном счёте:

Как это работает Gold Grinder запускает два независимых корзины (BUY и SELL) на XAUUSD. Двусторонний стрэддл из отложенных стоп-ордеров ловит начальный импульс в любую сторону. Когда цена идёт против корзины, движок Smart DCA усредняет позицию, используя якорные сеточные расстояния с магнитным ценообразованием — отложенные ордера следуют за рынком для оптимального исполнения. Прибыль собирается двумя способами: Peel TP закрывает каждую позицию у ближайшей прибыльной соседней точки входа при откате цены через сетку, а Basket Batch TP закрывает старейшие основные позиции по совокупному долларовому таргету. Триггер безубытка принудительно закрывает заполненные корзины с прибылью.

Ключевые особенности

Две независимые корзины BUY/SELL — прибыль в обе стороны

Smart DCA с регулируемым сеточным расстоянием и прогрессией лота на каждом уровне (15 уровней)

Гибридный движок Peel TP + Basket TP с автоматическим переключением режимов

Adopt-All: существующие или ручные позиции по символу автоматически присоединяются к корзине

Новостной фильтр с режимом спасения (NFP, FOMC, CPI, GDP) и защитой от закрытия в пятницу

Дружественная к брокеру маршрутизация сообщений: встроенное дросселирование запросов, кулдауны и автоматические выключатели удерживают ордерный трафик в пределах нормы

Автоопределение центовых/стандартных счетов, размеров контрактов и 2/3-значного ценообразования золота

Живой дашборд: плавающий P&L, состояние корзины, таймеры кулдаунов, статистика сессии/дня/недели/месяца

Требования

Тип счёта: Хеджинг (обязательно)

Символ: XAUUSD / Gold (любой брокерский суффикс), рекомендуемое плечо 1:500 и выше

Рекомендуемый капитал: $200 (центовый счёт) или $20 000 (стандартный счёт)

Рекомендуется VPS для круглосуточной работы 24/5

Основные входные параметры

InpSoloTP / InpBasketBuyTP / InpBasketSellTP — долларовые цели прибыли (по умолчанию $3 / $5 / $5)

InpBuyLot1…15 / InpSellLot1…15 — прогрессия лота на каждом уровне (по умолчанию 0,01 → 1,00)

InpDCADistance1…15 — сеточный шаг на каждом уровне в долларах (по умолчанию $1,00)

InpBuyMaxLevels / InpSellMaxLevels — ограничение глубины корзины (по умолчанию 15)

InpMagic — магическое число (меняйте при запуске нескольких копий)

Лицензирование Лицензирование осуществляется через активацию MQL5 Market (5 активаций на покупку, по стандартным условиям MetaQuotes). Тестер стратегий и демо-счета работают без ограничений — оценивайте свободно перед переходом в реальную торговлю. Этот продукт не содержит ограничений по счёту, времени или инструменту, за исключением специфики стратегии XAUUSD.

Предупреждение о рисках Этот советник использует сеточное/мартингейл-усреднение. Просадки неизбежны при затяжных однонаправленных трендах, а убытки могут превышать показанные цели прибыли. Прошлая эффективность — включая приведённые выше проверенные живые результаты — не гарантирует будущих результатов. Торгуйте только тем капиталом, который можете позволить себе потерять, и проведите демо-тест перед развёртыванием на реальном счёте.