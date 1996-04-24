Pattern Builder Pro

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  • Arief
    Arief

    Arief

    4.6 (12)
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    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّٰهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْعَظِيمِ
    Здравствуйте и добро пожаловать ✤
    Меня зовут Ариф, я из Индонезии.
    3 продукта
  • Версия: 1.4
  • Обновлено: 11 июля 2026
  • Активации: 5

Pattern Builder Pro — сканер пользовательских свинг-паттернов для MetaTrader 5

Pattern Builder Pro — это индикатор и сканер рынка для MetaTrader 5, который позволяет вручную нарисовать любой свинг-паттерн и мгновенно найти похожие формирования цены по всем символам Обзора рынка и на нескольких таймфреймах одновременно. В отличие от стандартных индикаторов графических паттернов (голова и плечи, треугольники, флаги), этот инструмент распознавания паттернов для MT5 позволяет задать собственную модель — любое количество точек разворота, любую форму — и находит совпадения в реальном времени с помощью взвешенного алгоритма схожести из 11 метрик, включая динамическую трансформацию времени (DTW) и анализ Прокруста.

Основные возможности:

  • Интерактивная доска для рисования паттерна на координатной сетке — точное размещение точек разворота
  • Многокритериальный движок схожести: геометрия, последовательность углов, наклон, ретрейсмент, расширение, соотношение свингов, пропорции ширины и высоты, направление тренда, структурный порядок и порядок амплитуды сегментов
  • Опциональные DTW и анализ Прокруста для сравнения паттернов независимо от масштаба и ориентации
  • Проверка точек High of Day / Low of Day (HOD/LOD) для точной фильтрации сетапов
  • Асинхронный сканер рынка — сотни символов на таймфреймах от M5 до D1 без зависания терминала
  • Сортируемая таблица результатов с процентом схожести, направлением, количеством свингов и переходом на график в один клик
  • Библиотека паттернов — сохранение и загрузка собственных шаблонов
  • Тёмная и светлая темы, 7 уровней масштабирования интерфейса, полностью канвас-интерфейс без нативных графических объектов

Pattern Builder Pro идеально подходит как для начинающих, так и для профессиональных трейдеров. Вы рисуете любой паттерн технического анализа вручную всего один раз, а его интеллектуальный алгоритм автоматически обнаруживает, распознаёт и отслеживает этот же паттерн на финансовых рынках, помогая выявлять рыночные тренды, развороты тренда и возможности продолжения тренда. Инструмент поддерживает практически все основные методы технического анализа, включая графические паттерны (Голова и плечи, Перевернутая голова и плечи, Двойная вершина, Двойное дно, Тройная вершина, Тройное дно, Округлая вершина, Округлое дно, Ромбовидная вершина и Ромбовидное дно); гармонические паттерны (Gartley, Bat, Butterfly, Crab, Deep Crab, Shark, Cypher, AB=CD, Alternate Bat и Nen Star); волновые паттерны (волны Эллиотта и Вульфа); паттерны свинговой структуры (Выше максимум, Выше минимум, Ниже максимум, Ниже минимум, Прорыв структуры, Смена характера и Сдвиг рыночной структуры); паттерны концепции Smart Money (Блок ордеров, Блок-разрушитель, Блок смягчения, Разрыв справедливой стоимости, Дисбаланс, Сметание ликвидности, Захват ликвидности, Равный максимум, Равный минимум, Премиальная зона, Дисконтная зона и Стимулирование); паттерны Вайкоффа (Накопление, Распределение, Пружина, Верхний толчок, Верхний толчок после распределения, Признак силы, Признак слабости, Последняя точка поддержки и Последняя точка предложения); ценовые паттерны (Прорыв, Ложный прорыв, Повторное тестирование и Откат); а также паттерны Фибоначчи (Коррекция Фибоначчи, Расширение Фибоначчи, Экспансия Фибоначчи, Кластер Фибоначчи и Золотая зона). Благодаря простой настройке и мощной автоматизации Pattern Builder Pro предоставляет полноценное комплексное решение для технического анализа, распознавания графических паттернов, анализа рыночной структуры, анализа концепции Smart Money и профессиональной поддержки торговых решений. Принимайте более разумные торговые решения с лёгкостью.

Нарисуйте один раз — обнаруживайте везде. Освойте каждый паттерн, освойте каждый рынок и освойте искусство трейдинга. Наслаждайтесь!


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Samuel Monga Ilunga
Индикаторы
Увидьте, что рынок делает на самом деле.   Наблюдайте за 3 фазами рынка вживую прямо перед собой (Сжатие, Расширение, Тренд) и открывайте более удачные входы на ранней   стадии фазы Тренда.      Хватит гадать. Начните читать рынок так, как это делают институции и умные деньги.   Apex Market Structure Pro для MT5 — это точный инструмент анализа умных денег, который убирает шум и показывает истинную   структуру под каждой свечой: ликвидность, смены структуры, зоны накопления и уклон тренда — всё
OmniSync Projection
Antonio-alin Teculescu
5 (1)
Индикаторы
Chronos Fractal Engine is an innovative price projection indicator for MetaTrader 5, designed to transform your technical analysis by intelligently identifying and projecting historical price patterns. Built upon an advanced correlation algorithm and the fractal principles of the market, this powerful tool visualizes potential future price movements, giving you a unique edge in your trading decisions. What is Chronos Fractal Engine? At its core, the Chronos Fractal Engine employs a sophisticat
Tradable Zones Pro
Mathew Odong
Индикаторы
The Zone Trading Indicator is a technical analysis tool for MetaTrader 5 that automatically identifies and displays tradable price zones across multiple timeframes to assist with structured market analysis. The indicator plots Monthly, Weekly, Daily, and H4 tradable zones , allowing traders to view higher- and lower-timeframe price areas simultaneously. These zones are designed to support one-candle–based entry approaches by highlighting predefined areas where price interaction may be monitored.
Orderflow Absorption MT5
Chi Sum Poon
5 (1)
Индикаторы
OrderFlow Absorption – Профессиональный индикатор дельты и сигналов абсорбции для MT5 Откройте для себя настоящую силу анализа потока ордеров с OrderFlow Absorption – лучшим индикатором дельты и сигналов абсорбции для MetaTrader 5. Этот инструмент создан для трейдеров, которые хотят видеть, что действительно происходит за каждым движением цены, выявляя скрытое давление покупателей/продавцов и события абсорбции, которые двигают рынок. Возможности Визуализация дельты:   Мгновенно определяйте давле
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
5 (1)
Индикаторы
Индикатор " Dynamic Scalper System MT5 " разработан для скальпингового метода торговли внутри трендовых волн. Тестировался на основных валютных парах и золоте, возможна совместимость с другими торговыми инструментами. Дает сигналы для кратковременного открытия позиций по тренду с дополнительным сопровождением движения цены. Принцип действия индикатора. Большие стрелки определяют направление тренда. Внутри трендовых волн действует алгоритм генерации сигналов для скальпинга в виде маленьких ст
Astro Ai Intelligence
Abdul Hamas
Индикаторы
Привет, трейдер! Большинство розничных трейдеров полагаются на запаздывающие веб-скрипты. Для торговли с истинным преимуществом необходима институциональная архитектура. Индикатор Astro AI — это не стандартное наложение графика. Это скомпилированная нейронная сеть с двумя агентами, работающая непосредственно на вашем терминале. Вот точная технология, лежащая в основе системы: 1. Агент 1: Аналитик (Графовые нейронные сети — GNN) Рынки — это не просто изолированные ценовые бары; это взаимосвяз
Flag Pattern Angelo
Brighton Mufaro Mudzingwa
Индикаторы
Brandon Angelo Flag Pattern — how it works This indicator automatically detects classic bull and bear flag chart patterns in real time. The detection happens in three stages for each bar. First it looks for a flagpole — a sharp, strong directional move over a configurable number of bars ( FlagpoleBars , default 5) that must exceed a minimum percentage size ( FlagpoleMinPct ). For a bullish flag the pole must close net higher than it opened; for a bearish flag, net lower. Second it identifies th
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
Индикаторы
VTrende Pro - МТФ индикатор для трендовой торговли с панелью индикации для МТ5 !!! - Подробное описание на русском языке под видео (на Youtube) - !!! Хотя сигналы индикатора VTrende Pro можно использовать, как сигналы полноценной торговой системы, рекомендуется применять их в связке с ТС Билла Вильямса. VTrende Pro - это расширенная версия индикатора VTrende . Отличие Pro версии от VTrende: - Временные зоны - Сигнал V - сигнал 1-2 волн Основная задача индикатора - определить точки изменения н
SMC Fibo Levels Pack
Jing Bo Wu
Индикаторы
This indicator automatically detects internal & swing market structure, Fibonacci Retracement and Fibo Levels. Features Full internal & swing market structure labeling in real-time Fibonacci Retracement Fibonacci Levels After purchasing the indicator, the full source code is provided, and via indicator buffers it can be easily integrated into your Expert Advisors (EAs) for automated trading strategies.
Euro Escalper
Cristofher Robles
Индикаторы
Euro Escalper— Professionalnyi Institutsionalnyi Indikator Skalpinga Euro Escalper — eto vysokoproizvoditelnyi torgovyi indikator, razrabotannyi dlya treiderov, trebuyushchikh institutsionalnoi tochnosti v kazhdoi tochke vkhoda. Rabotaet s Sinteticheskimi Indeksami (Deriv), Forex i lyubym aktivom, dostupnym v MetaTrader 5. Sochetaet zony likvidnosti na osnove Fibonachchi, vstroennyi dvigatel SuperTrend i professionalnuyu panel monitoringa v realnom vremeni. Klyuchevye Preimushchestva Bez Perisov
CGE Trading Suite
Carl Gustav Johan Ekstrom
5 (2)
Индикаторы
Institutional-Grade Analytics for MT5 The full analytical edge of a professional trading desk, built into your MT5 chart. CGE Trading Suite is an indicator system of 20 integrated modules covering market structure, timing, momentum, volume and capital flow, combined into a single chart-based workspace. Why CGE Trading Suite? The suite empowers traders with structure, confidence, and consistent performance across all markets and time frames. Hover over any signal or tool on the chart to instant
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Умный многослойный детектор пробоя и отката для MetaTrader 5 «Умно. Просто. Быстро!» Устали упускать точки входа с высокой вероятностью пробоя? Тратите часы на просмотр нескольких графиков, пытаясь совместить пробои с направлением тренда и динамикой валют — и всё равно упускаете движение? Break Pullback решает всё это с помощью одного индикатора. Что такое Break Pullback? Break Pullback — это профессиональный индикатор MetaTrader 5, созданный специально для трейдеров, торгующих по структуре ры
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Индикаторы
Pattern Builder — сканер пользовательских свинг-паттернов для MetaTrader 4 Pattern Builder — это индикатор и сканер рынка для MetaTrader 4, который позволяет вручную нарисовать любой свинг-паттерн и мгновенно найти похожие формирования цены по всем символам Обзора рынка и на нескольких таймфреймах одновременно. В отличие от стандартных индикаторов графических паттернов (голова и плечи, треугольники, флаги), этот инструмент распознавания паттернов для MT4 позволяет задать собственную модель — люб
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