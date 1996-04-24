Pattern Builder Pro — сканер пользовательских свинг-паттернов для MetaTrader 5

Pattern Builder Pro — это индикатор и сканер рынка для MetaTrader 5, который позволяет вручную нарисовать любой свинг-паттерн и мгновенно найти похожие формирования цены по всем символам Обзора рынка и на нескольких таймфреймах одновременно. В отличие от стандартных индикаторов графических паттернов (голова и плечи, треугольники, флаги), этот инструмент распознавания паттернов для MT5 позволяет задать собственную модель — любое количество точек разворота, любую форму — и находит совпадения в реальном времени с помощью взвешенного алгоритма схожести из 11 метрик, включая динамическую трансформацию времени (DTW) и анализ Прокруста.

Основные возможности:

Интерактивная доска для рисования паттерна на координатной сетке — точное размещение точек разворота

Многокритериальный движок схожести: геометрия, последовательность углов, наклон, ретрейсмент, расширение, соотношение свингов, пропорции ширины и высоты, направление тренда, структурный порядок и порядок амплитуды сегментов

Опциональные DTW и анализ Прокруста для сравнения паттернов независимо от масштаба и ориентации

Проверка точек High of Day / Low of Day (HOD/LOD) для точной фильтрации сетапов

Асинхронный сканер рынка — сотни символов на таймфреймах от M5 до D1 без зависания терминала

Сортируемая таблица результатов с процентом схожести, направлением, количеством свингов и переходом на график в один клик

Библиотека паттернов — сохранение и загрузка собственных шаблонов

Тёмная и светлая темы, 7 уровней масштабирования интерфейса, полностью канвас-интерфейс без нативных графических объектов

Pattern Builder Pro идеально подходит как для начинающих, так и для профессиональных трейдеров. Вы рисуете любой паттерн технического анализа вручную всего один раз, а его интеллектуальный алгоритм автоматически обнаруживает, распознаёт и отслеживает этот же паттерн на финансовых рынках, помогая выявлять рыночные тренды, развороты тренда и возможности продолжения тренда. Инструмент поддерживает практически все основные методы технического анализа, включая графические паттерны (Голова и плечи, Перевернутая голова и плечи, Двойная вершина, Двойное дно, Тройная вершина, Тройное дно, Округлая вершина, Округлое дно, Ромбовидная вершина и Ромбовидное дно); гармонические паттерны (Gartley, Bat, Butterfly, Crab, Deep Crab, Shark, Cypher, AB=CD, Alternate Bat и Nen Star); волновые паттерны (волны Эллиотта и Вульфа); паттерны свинговой структуры (Выше максимум, Выше минимум, Ниже максимум, Ниже минимум, Прорыв структуры, Смена характера и Сдвиг рыночной структуры); паттерны концепции Smart Money (Блок ордеров, Блок-разрушитель, Блок смягчения, Разрыв справедливой стоимости, Дисбаланс, Сметание ликвидности, Захват ликвидности, Равный максимум, Равный минимум, Премиальная зона, Дисконтная зона и Стимулирование); паттерны Вайкоффа (Накопление, Распределение, Пружина, Верхний толчок, Верхний толчок после распределения, Признак силы, Признак слабости, Последняя точка поддержки и Последняя точка предложения); ценовые паттерны (Прорыв, Ложный прорыв, Повторное тестирование и Откат); а также паттерны Фибоначчи (Коррекция Фибоначчи, Расширение Фибоначчи, Экспансия Фибоначчи, Кластер Фибоначчи и Золотая зона). Благодаря простой настройке и мощной автоматизации Pattern Builder Pro предоставляет полноценное комплексное решение для технического анализа, распознавания графических паттернов, анализа рыночной структуры, анализа концепции Smart Money и профессиональной поддержки торговых решений. Принимайте более разумные торговые решения с лёгкостью.



Нарисуйте один раз — обнаруживайте везде. Освойте каждый паттерн, освойте каждый рынок и освойте искусство трейдинга. Наслаждайтесь!

