Kinetic Quant MT5
- Эксперты
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Cameron Reece AllcockI have been actively involved in trading since 2020 and started developing algorithmic trading systems in 2022. Since then, my focus has been on building robust, practical, and rule-based systems designed for real market conditions.
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Kinetic Quant MT5: Динамическая количественная сеточная система и система хеджирующего восстановления
Kinetic Quant MT5 — это алгоритмическая торговая система премиум-класса, разработанная для стабильного роста капитала в меняющихся рыночных условиях. Сочетая плавное накопление позиций с высокочувствительной защитной структурой снижения рисков, она устраняет фатальные недостатки традиционных безрассудных сеточных систем.
*Файлы настроек (Set files) находятся в разделе комментариев*
Как это работает:
Советник опирается на двухуровневую структуру, ориентированную на максимальную эффективность при строгой защите средств на счете:
1. Умное накопление DCA
Вместо того, чтобы гнаться за волатильными скачками рынка, Kinetic Quant MT5 использует алгоритмическое усреднение долларовой стоимости (DCA). Он систематически масштабируется в позиции с высокой вероятностью успеха, используя точное исполнение при касании цены, что значительно оптимизирует среднюю стоимость входа во время нормального распределения рынка.
2. Защитное хеджирование по мере необходимости
В отличие от стандартных хеджирующих советников, которые постоянно открывают противоположные сделки и расходуют свободную маржу, Kinetic Quant MT5 использует интеллектуальный протокол Zone-Recovery (Восстановление в зоне). Встречное хеджирование применяется только в случае крайней необходимости — в частности, когда цена выходит за пределы рассчитанного критического порога волатильности.
Ключевые особенности:
- Адаптивный сеточный движок: Параметры расстояния динамически растягиваются или сжимаются в зависимости от рыночной волатильности в реальном времени и силы тренда, помогая защитить счет во время внезапных, безоткатных расширений рынка.
- Жесткая защита от просадки: Встроенная автоматизированная защита эквити непрерывно отслеживает активные корзины и мгновенно закрывает все позиции, если достигается заданный пользователем предел просадки.
- Беспрепятственное исполнение: Работает исключительно через рыночные ордера при касании цены, обеспечивая совместимость со всеми типами брокеров и избегая проблем, связанных с жесткими уровнями стопов/заморозки (stop/freeze levels).
- Динамический трейлинг-стоп: Автоматически фиксирует прибыль во время циклов восстановления, безопасно соблюдая ограничения институциональных брокеров.
Настройка и рекомендации:
Тип счета: Строго требуется счет с поддержкой хеджирования (Hedging). Рекомендуются брокеры с низким спредом / ECN.
Поддерживаемые символы: Оптимизировано для XAUUSD
Файлы настроек: Файлы настроек для XAUUSD находятся в Разделе комментариев
Таймфрейм: Запускайте на предпочитаемом таймфрейме (рекомендуемый set-файл оптимизирован для M5).
Краткое руководство пользователя и описание параметров:
Выполните эти быстрые шаги по настройке и следуйте руководству по параметрам, чтобы правильно развернуть Kinetic Quant MT5 в вашем терминале:
1. Установка и настройка исполнения
- Откройте график XAUUSD (M5) и прикрепите Kinetic Quant MT5.
- На вкладке Общие (Common) установите флажок "Разрешить алгоритмическую торговлю" (Allow Algo Trading) и убедитесь, что глобальная кнопка терминала Авто-торговля (AutoTrading) включена (зеленая).
- Перейдите на вкладку Входные параметры (Inputs), нажмите Загрузить (Load) и выберите предоставленный файл .set из раздела комментариев.
2. Обзор входных параметров
- MagicNumber: Уникальный идентификатор для ордеров советника. Используйте разные значения для каждого графика.
- AllowBuy / AllowSell: Включает или отключает циклы сетки на покупку/продажу независимо друг от друга.
- DrawdownLimit (%): Жесткое ограничение потери эквити. Немедленно ликвидирует все позиции, если просадка достигает этого процента.
- EntryMode: Выбирает активный сигнальный движок (например, RSI, ADX Trend, Parabolic SAR, BB Re-entry) для входов в цикл.
- GridVol: Начальный размер лота для первой сделки и базовых сеточных ордеров.
- HedgeLotInc: Добавочный объем лота, который прибавляется к встречным ордерам восстановления (хеджирования).
- InitialGridSize: Максимальное количество уровней первичной сетки до активации режима Zone Recovery.
- baseGridStep: Базовое расстояние в пунктах (points) между сеточными ордерами.
- adaptivegrid: Включает динамическое масштабирование волатильности ATR/ADX для расширения шага сетки во время высокой волатильности.
- ProfitTarget ($): Общая чистая прибыль корзины, требуемая в валюте счета для закрытия и сброса активного цикла.
3. Руководство по управлению рисками и счетом
- Минимальный баланс: $1,000 на 0.01 базового лота для XAUUSD (рекомендуется от $2,500+ для консервативного риска).
- Кредитное плечо: Настоятельно рекомендуется 1:200 или выше для комфортного покрытия маржинальных требований при хеджировании Zone Recovery.
- Тестер стратегий: Всегда тестируйте с использованием режима "Каждый тик на основе реальных тиков" (Every tick based on real ticks) для точного моделирования исполнения.
Почему трейдеры выбирают Kinetic Quant MT5:
Традиционные сеточные системы часто терпят неудачу, потому что они слепо увеличивают объемы, не адаптируясь к меняющимся рыночным условиям. Kinetic Quant MT5 спроектирован иначе — он объединяет интеллектуальное накопление, адаптивные расстояния и защитные механизмы восстановления для поддержания стабильности в условиях волатильности при стремлении к последовательному росту счета.