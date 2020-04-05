Kinetic Quant MT5

Kinetic Quant MT5: Динамическая количественная сеточная система и система хеджирующего восстановления

Kinetic Quant MT5 — это алгоритмическая торговая система премиум-класса, разработанная для стабильного роста капитала в меняющихся рыночных условиях. Сочетая плавное накопление позиций с высокочувствительной защитной структурой снижения рисков, она устраняет фатальные недостатки традиционных безрассудных сеточных систем.

*Файлы настроек (Set files) находятся в разделе комментариев*


Как это работает:

Советник опирается на двухуровневую структуру, ориентированную на максимальную эффективность при строгой защите средств на счете:

 1. Умное накопление DCA

Вместо того, чтобы гнаться за волатильными скачками рынка, Kinetic Quant MT5 использует алгоритмическое усреднение долларовой стоимости (DCA). Он систематически масштабируется в позиции с высокой вероятностью успеха, используя точное исполнение при касании цены, что значительно оптимизирует среднюю стоимость входа во время нормального распределения рынка.

 2. Защитное хеджирование по мере необходимости

В отличие от стандартных хеджирующих советников, которые постоянно открывают противоположные сделки и расходуют свободную маржу, Kinetic Quant MT5 использует интеллектуальный протокол Zone-Recovery (Восстановление в зоне). Встречное хеджирование применяется только в случае крайней необходимости — в частности, когда цена выходит за пределы рассчитанного критического порога волатильности.


Ключевые особенности:

  • Адаптивный сеточный движок: Параметры расстояния динамически растягиваются или сжимаются в зависимости от рыночной волатильности в реальном времени и силы тренда, помогая защитить счет во время внезапных, безоткатных расширений рынка.
  • Жесткая защита от просадки: Встроенная автоматизированная защита эквити непрерывно отслеживает активные корзины и мгновенно закрывает все позиции, если достигается заданный пользователем предел просадки.
  • Беспрепятственное исполнение: Работает исключительно через рыночные ордера при касании цены, обеспечивая совместимость со всеми типами брокеров и избегая проблем, связанных с жесткими уровнями стопов/заморозки (stop/freeze levels).
  • Динамический трейлинг-стоп: Автоматически фиксирует прибыль во время циклов восстановления, безопасно соблюдая ограничения институциональных брокеров.


Настройка и рекомендации:

Тип счета: Строго требуется счет с поддержкой хеджирования (Hedging). Рекомендуются брокеры с низким спредом / ECN.

Поддерживаемые символы: Оптимизировано для XAUUSD

Файлы настроек: Файлы настроек для XAUUSD находятся в Разделе комментариев

Таймфрейм: Запускайте на предпочитаемом таймфрейме (рекомендуемый set-файл оптимизирован для M5).


Краткое руководство пользователя и описание параметров:

Выполните эти быстрые шаги по настройке и следуйте руководству по параметрам, чтобы правильно развернуть Kinetic Quant MT5 в вашем терминале:

 1. Установка и настройка исполнения

  • Откройте график XAUUSD (M5) и прикрепите Kinetic Quant MT5.
  • На вкладке Общие (Common) установите флажок "Разрешить алгоритмическую торговлю" (Allow Algo Trading) и убедитесь, что глобальная кнопка терминала Авто-торговля (AutoTrading) включена (зеленая).
  • Перейдите на вкладку Входные параметры (Inputs), нажмите Загрузить (Load) и выберите предоставленный файл .set из раздела комментариев.

 2. Обзор входных параметров

  • MagicNumber: Уникальный идентификатор для ордеров советника. Используйте разные значения для каждого графика.
  • AllowBuy / AllowSell: Включает или отключает циклы сетки на покупку/продажу независимо друг от друга.
  • DrawdownLimit (%): Жесткое ограничение потери эквити. Немедленно ликвидирует все позиции, если просадка достигает этого процента.
  • EntryMode: Выбирает активный сигнальный движок (например, RSI, ADX Trend, Parabolic SAR, BB Re-entry) для входов в цикл.
  • GridVol: Начальный размер лота для первой сделки и базовых сеточных ордеров.
  • HedgeLotInc: Добавочный объем лота, который прибавляется к встречным ордерам восстановления (хеджирования).
  • InitialGridSize: Максимальное количество уровней первичной сетки до активации режима Zone Recovery.
  • baseGridStep: Базовое расстояние в пунктах (points) между сеточными ордерами.
  • adaptivegrid: Включает динамическое масштабирование волатильности ATR/ADX для расширения шага сетки во время высокой волатильности.
  • ProfitTarget ($): Общая чистая прибыль корзины, требуемая в валюте счета для закрытия и сброса активного цикла.

 3. Руководство по управлению рисками и счетом

  • Минимальный баланс: $1,000 на 0.01 базового лота для XAUUSD (рекомендуется от $2,500+ для консервативного риска).
  • Кредитное плечо: Настоятельно рекомендуется 1:200 или выше для комфортного покрытия маржинальных требований при хеджировании Zone Recovery.
  • Тестер стратегий: Всегда тестируйте с использованием режима "Каждый тик на основе реальных тиков" (Every tick based on real ticks) для точного моделирования исполнения.


Почему трейдеры выбирают Kinetic Quant MT5:

Традиционные сеточные системы часто терпят неудачу, потому что они слепо увеличивают объемы, не адаптируясь к меняющимся рыночным условиям. Kinetic Quant MT5 спроектирован иначе — он объединяет интеллектуальное накопление, адаптивные расстояния и защитные механизмы восстановления для поддержания стабильности в условиях волатильности при стремлении к последовательному росту счета.

Рекомендуем также
Algo Edge
Niklas Templin
3 (2)
Эксперты
Algo Edge EA  -DE40/ Tec100 EA working with high and low from last Candle. Self learning EA just set the EA on the Chart and Start no Settings optimization.  AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 and much more.  Multifunctional Expert Advisor can trade with every Forex Pair or Indize. EA can Trade with every Broker. M1 high, M30 medium, H1 low Risk. Functions: For other Indize example US30: Change the Robot Worktime in Europe to 16:30-21:30 -inp1_ =Robot Worktime inp_2 and inp_4 VolumePercent =
FREE
Best Gold Trump Era Investing Ea
Mauricio Enrique Rojas Parejo
Эксперты
+4 Years of data. This is the best scalping trend following strategy during this Trump Era.  It has a compound interest system that will make you grow your account while keeping a moderate to low risk. This is not just a BS get-rich-quick bot. This is an actual price action based EA that will perform its best for the next +2 years. Its trades are taken based off of Market Trends, TRUE SnR levels and even ICT's Fair Value Gaps. This has all of the best trading knowledge into one simple EA. If you
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.21 (24)
Эксперты
Добро пожаловать в Indicement! ПОДСТАВКА ГОТОВА! -> скачать файлы набора   здесь ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене осталось всего несколько экземпляров! Окончательная цена: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     привносит мой 15-летний опыт создания профессиональных торговых алгоритмов на рынки инде
Realza Grid Scalper Pro Mt5
Ricardo Rene Realza Ylarraga
Эксперты
REALZA GOLD GRID PRO MT5   Автоматизируйте торговлю XAUUSD (ЗОЛОТО) с точностью, мощью и профессиональной стратегией Realza Gold Grid Pro MT5 — это торговый робот (Expert Advisor), разработанный для трейдеров, которые хотят получать стабильные результаты на рынке золота (XAUUSD), используя продвинутую стратегию Grid + интеллектуальное управление позициями. Этот робот полностью автоматический: анализирует рынок в реальном времени, открывает несколько сделок и управляет ими для максимизации приб
AI Trading Buddy
Aii Karadag
5 (1)
Эксперты
Important: After Installation use this instructions described in the "Comments" to add the AI-Trading-Buddy configuration: https://www.mql5.com/de/market/product/124858?source=Site +Profile#!tab=comments&comment=55105781 This EA can't be backtested in metatrader 5 since it uses webrequests to ai-models like claude, chat-gpt or deepseek and its not possible to backtest with webrequests in mql5. In the backtest scenario I used a simple rsi swing trade strategy. AI Trading Buddy The AI Trading Bu
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Эксперты
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
Gemtoh Zenith Gold
Kittiphan Klairuang
Эксперты
Gemtoh Zenith Gold is a high-performance Expert Advisor specifically designed for XAUUSD (Gold) trading. It combines advanced technical analysis with a disciplined smart recovery logic to navigate the gold market's volatility. Key Strategy: Trend-Following Logic: Positions are taken based on strong price action and trend confirmations. Smart Recovery: Features a sophisticated grid-based recovery system to manage trades efficiently without extreme risk. Risk Management: Built-in drawdown protecti
PythonX Grid Pro XAUUSD
Abhinav Puri
Эксперты
PythonX Grid Pro - Intelligent Gold Grid Trading System LIMITED-TIME OFFER: $29,999 → $2,999 | Save $27,000 Before the Price Returns to Normal Overview XAU Grid Pro is a fully automated Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold) trading. The EA combines a structured breakout grid with advanced basket management, dynamic risk controls, and automated protection mechanisms to capitalize on gold's strong directional movements while maintaining strict trade management. Built for traders
Gold Zone EA
Simon Reger
4.02 (43)
Эксперты
Gold Zone EA — полностью автоматизированный торговый советник, который анализирует структуру рынка с помощью зон спроса и предложения (Supply & Demand) и открывает сделки на основе определённых ценовых реакций. Советник сочетает обнаружение зон, анализ импульса, EMA-фильтр, несколько уровней Take Profit, Break Even, Trailing Stop и встроенную панель ручной торговли прямо на графике. EA работает на многих инструментах, включая: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, BTCUSD а также на различных валютных
FREE
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Привет Трейдеры! Представляю Стратегию "Дуэнде", Дуэнде — это алгоритм, который обнаруживает шаблоны различных высоких и низких уровней, где они остаются постоянными, чтобы делать хорошие входы, с системой восстановления, запрашивающей различные вещи, такие как безубыточность, и пересечения между одноранговыми узлами. Доказано, что он без проблем контролирует несколько валют, с мощным контролем новостей во время рынка. можно управлять всеми необходимыми символами Моя стратегия оптимизирована
Advaced Trader MT5
Zhi Xian Hou
Эксперты
Advanced Trader MT5 is a fully automated trading robot developed by using custom indicator "Trend for MT5", which can be found here . The expert has been tested on AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD and USDCHF using historical data of many years, you can also test it using real ticks history data on MT5 backtest platform. Even if you don't want to 100% automatically trade by it, you can still use it as a good tool for trading, there is parameters for you to control the EA trading and use it as a trade assist
BTC Master Pro
Farzad Saadatinia
4.58 (12)
Эксперты
BTC Master Pro — ваш надежный инструмент для дисциплинированной торговли Bitcoin. Новая версия теперь усилена искусственным интеллектом OpenAI , обеспечивая более точное исполнение сделок и улучшенную фильтрацию торговых сигналов в условиях высокой волатильности крипторынка. Этот профессиональный торговый робот разработан специально для торговли Bitcoin (BTCUSD) на платформе MetaTrader 5 , с акцентом на структурированное исполнение, контролируемую нагрузку на депозит и интеллектуальное управлени
Viking Alpha DAX Ivar Edition
Valdeci Carlos Dos Passos Albuquerque
Эксперты
Viking Alpha DAX — Germany 40 Expert Advisor for MetaTrader 5 LAUNCH PROMO Only 10 copies at launch price. Price increases with each sale. Launch price: $297 Next price: $497 Final price: $997 Live Performance: FX Blue — Vikingtradingbots What Makes Viking Alpha DAX Different Most DAX robots fail for one simple reason: they treat the Germany 40 like a forex pair. It isn't. The DAX has a heartbeat — a specific rhythm tied to the Frankfurt Stock Exchange opening, the European session structure, an
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.71 (34)
Эксперты
ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене будет доступно лишь очень ограниченное количество экземпляров! Окончательная цена: 999$ НОВИНКА (от 349$) --> ПОЛУЧИТЕ 1 EA БЕСПЛАТНО (для 2 номеров торговых счетов). Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Добро пожаловать в BITCOIN REAPER!   После колоссального успеха Gold Reaper я решил, что пришло время применить те же принципы победы к рынку биткоинов,
SlingShot Fx Pro
Adam Zolei
Эксперты
Sling Shot FX Pro – Precision. Protection. Performance. This is an introductory offer at a heavily reduced price. The price will increase soon, as the product achieves its early adoption goals. Secure your license now to benefit from the lowest price and all future updates! Step into the world of professional algorithmic trading with Sling Shot FX Pro – an advanced Expert Advisor built for traders who demand consistency, control, and cutting-edge automation. This system is powered by a propriet
EMLU Precision AI
Ali Shimaz
1 (1)
Эксперты
EMLU Precision AI — Free Demonstration Version for MT5 Type: Expert Advisor (MT5) ️ Important Notice (Read Before Downloading) This Free version of EMLU Precision AI is designed strictly for demonstration, research, structural inspection, and interface familiarisation . It does not represent the behaviour, logic depth, live signals, or performance results of the full paid version. Performance, trade frequency, and result quality are intentionally reduced to prevent misuse of the free edition as
FREE
Unity Grid 1M
Mikhail Atarskii
Эксперты
Обзор продукта:  Unity Grid 1M XAUUSD Unity Grid 1M XAUUSD Плечи 1 к 500 Минимальный дерозит 10000$ либо 100$ на центе  Unity Grid 1M XAUUSD -TF1M (TF5M) Unity Grid 1M XAUUSD   — это полностью автоматический торговый советник (робот) для платформы MetaTrader 5. Его основная стратегия — это   торговая сетка (грид)   с элементами   мартингейла   и   усреднения . Простыми словами, робот не пытается предсказать каждое движение цены. Вместо этого он открывает первую сделку по сигналу, а если цена ид
Dracula MT5
Anatoliy Lukanin
Эксперты
Полностью автоматизированный не использующий сеточные стратегии, мартингейла, усреднения позиций, пережидания убытка и т.п. Замысел не сложный, при флете устанавливаются 2 лимитных ордера при использовании   USE_LIMIT_ORDERS = true, иначе торгует по рынку. При срабатывании  ордера, позиция закрывается по TAKE_PROFIT, SIGNAL_TRAILING_TAKE_PROFIT в неудачной ситуации по STOP_LOSS_VIRTUAL. Либо ордера удаляются. После закрытия позиции эксперт смотрит как закрылась позиция, при профитной добавляетс
Search light mini
Kazuya Koizumi
Эксперты
This EA trades CFD stocks (mainly NASDAQ stocks such as Amazon, Google, and Netflix) without using martingale or Bollinger band strategies. Entry points are determined based on local chart fluctuations, with the aim of long-term stable operation. An initial margin of 1000 USD or more is recommended. Features: Entry points are determined based on the following criteria: - Down → Down → Current fluctuation greater than the reference value = BUY entry - Up → Up → Down → Up + Current fluctuation g
FREE
CCI Extreme
Avinash Pagadala
Эксперты
XAU CCI Extreme H4 Expert Advisor for MetaTrader 5 — Gold / XAUUSD focus Version: 1.00 What it is XAU CCI Extreme H4 is an Expert Advisor for gold on the H4 chart. CCI extreme reversion style participation on gold H4. Built for structured automated participation — not grid , not martingale . Evaluate on your broker and risk profile before any live use. This product is a technical system . Exact thresholds and entry equations remain internal product design and are not published here. Advantages
FREE
Precision Day Break EA
Savaliya Raj
Эксперты
Precision DayBreak EA Telegram:  t.me/rajjthealgotrader   For MT4/5 Algo Development Inquiry.  Precision DayBreak EA is a smart breakout system that trades based on Previous Day High & Low levels . Break High → BUY Break Low → SELL Fully automated market execution Optional one trade per day (disciplined trading) Auto lot (risk %) + fixed lot support Stop Loss, Take Profit & Trailing Stop Clean chart with previous day range box Works on all symbols & brokers Dynamic Prici
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Эксперты
BlueBird EA – Dynamic Adaptive Grid Hedge System BlueBird EA   represents a new era of grid-based automation — combining volatility awareness, adaptive trend tracking, and smart capital management. If you are seeking a   fully autonomous, dynamic grid system   capable of capturing both trends and corrections,   BlueBird EA   is your ultimate trading companion. Overview BlueBird EA is a next-generation adaptive grid trading system designed for dynamic markets such as GOLD (XAUUSD) . It intellige
The Hunter FX
Xokomil Cox Elias
Эксперты
The Hunter FX is an Expert Advisor (EA) developed over several years. It analyzes the market in every microsecond to find patterns that humans cannot see. It analyzes every microstructure of the market to find opportunities in the Forex market, the most liquid market in the world. The EA was developed specifically for the EURUSD pair on the 15-minute timeframe, where it demonstrated the best results. It was programmed to analyze the markets from July 2015 to 2026, and has been profitable for ov
EA New Player
Vitali Vasilenka
4.87 (68)
Эксперты
EA New Player — Торговый советник нового поколения. Он не просто торгует — он меняет правила игры. Внимание !! Подробная информация и инструкция по настройке доступна тут - https://www.mql5.com/en/blogs/post/764022 Настройки советника Доступны бесплатно тут - https://www.mql5.com/en/blogs/post/766840   EA New Player — это инновационный портфельный советник для MT5, созданный на базе 7 проверенных стратегий технического анализа. Он не использует искусственный интеллект, но превосходит многие ней
Xauusd Devil
Arockia Dinesh Babu
Эксперты
Gold Devil MT5: The Ultimate XAUUSD Precision Scalper (1.01.2025 to 31.12.2025) Gold Devil is a high-performance Expert Advisor specifically engineered for the gold (XAUUSD) market. It utilizes a sophisticated trend-breakout algorithm combined with advanced volatility filters to capture high-probability movements with surgical precision. Why Choose Gold Devil? Proven Growth Potential: Based on rigorous 1-year backtesting on real tick data, Gold Devil demonstrated an exceptional ability to scale
ScorpionGrid
Evgenii Kuznetsov
5 (3)
Эксперты
Мультивалютный сеточный советник, в большинстве случаев получает довольно точные входы. Если вход оказывается недостаточно точным, позиции управляются с использованием тщательно продуманной стратегии мартингейла. Вход осуществляется по сигналам индикаторов RSI и Stochastic, в зонах перекупленности/перепроданности, плюс дополнительное условия входа по авторскому алгоритму. Рекомендуемый таймфрейм - М15 Входные параметры SetName - имя текущих настроек MagicNumber – маджик номер, идентификационный
Quantum Grid AI Trader
Shu Kai Shang
Эксперты
Quantum Grid AI Trader MT5 — Профессиональная интеллектуальная сеточная торговая система для XAUUSD (золото) Quantum Grid AI Trader MT5 — это профессиональный интеллектуальный сеточный торговый Expert Advisor (EA), специально разработанный для XAUUSD (золото). Он объединяет адаптивную логику нескольких стратегий и полную систему управления рисками, обеспечивая стабильную и отличную работу на боковых рынках при одновременном балансе эффективного использования капитала и строгого контроля рисков.
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (4)
Эксперты
Робот пытается спасти убыточные сделки. Если сделка двинется в убыточном направлении, сработает алгоритм зоны восстановления (Zone Recovery algorithm). На двух ценовых уровнях определяются начальные точки серии покупок и продаж. Для каждого из двух сделок устанавливаются по две точки выхода (выше и ниже). При достижении одной из точек выхода, все сделки закрываются с суммарной прибылью или в зоне безубытка. Версия для MT4 Использование Общие настройки Close_All: закрыть все сделки Magic: магиче
Impulse Hadge
Dilmurad Zamitov
Эксперты
ImpulseHedger XAU: Интеллектуальное золото и математическая защита Вы устали от того, что золото «сливает» ваш депозит одним затяжным трендом? Большинство сеточников гибнут на первом же серьезном безоткате. ImpulseHedger был создан с одной целью: превратить опасную волатильность золота в вашу стабильную прибыль, используя гибридную систему «Импульсной Сетки» и «Умного Замка». В чем уникальность ImpulseHedger? В отличие от стандартных усреднителей, наш робот не просто «набирает лоты». Он ис
Mean reversion automatic
Samuel Bedin
Эксперты
Mean reversion automatic is a trading bot for people wanting a secure trading automation. Based on several filters making efficient trades. Designed for major forex. Adjustables parameters availables. Make x3 in a few months losing a few penny as you can see on screenshot. Included money management and growth compounding. Make your trades in total security with this bot. Do not hesitate to contact me
С этим продуктом покупают
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Lizard
Marco Scherer
4.13 (38)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подкл
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
Эксперты
ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕКВИЗИТА! -->   СКАЧАТЬ ВСЕ ФАЙЛЫ ДЛЯ СЪЕМОК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ НОВИНКА (от 399$)   : Выберите 1 советника бесплатно! (ограничено 2 номерами торговых счетов, любые мои советники, кроме UBS) Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Live Signal 2 !! ЗОЛОТОЙ ФАНТОМ УЖЕ ЗДЕСЬ !! После оглушительного
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Эксперты
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
Эксперты
Gold House — Система торговли на пробоях свинг-структуры золота Один советник. Три торговых режима. Выберите тот, который подходит именно вам. Без сетки. Без мартингейла. Цена будет увеличиваться на 50 долларов после каждых 10 покупок. Окончательная запланированная цена: 1 999 долларов. Торговые сигналы в реальном времени: Режим Profit Priority: https://www.mql5.com/en/signals/2359124 Режим BE Priority:  https://www.mql5.com/en/signals/2372604 Адаптивный режим:   https://www.mql5.com/en/sign
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цена
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Эксперты
Запустить промо: Ограниченное количество копий по текущей цене Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: получите 1 EA бесплатно!   (за 2 торговых счета) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Добро пожаловать в DayTrade Pro Algo!   После многих лет изучения рынков и программирования различных стратегий я нашел алгоритм, в котором есть все, что нужно хорошей торговой системе: Не зависит от брокера Распрост
Другие продукты этого автора
Bitcoin Advanced Hedging System
Cameron Reece Allcock
4.63 (148)
Эксперты
Advanced Hedging EA Advanced Hedging EA — это алгоритмическая торговая система, разработанная для волатильных рынков, таких как BTCUSD и XAUUSD . Советник сочетает в себе логику торговли на пробой и в диапазоне, используя Stochastic и Bollinger Bands для определения состояния рынка и управления точками входа. Он также включает в себя стратегии хеджирования и восстановления позиций, наряду с контролем выхода из сделок с учетом волатильности и защитой капитала. Для получения более продвинутой ве
FREE
NexusGrid
Cameron Reece Allcock
5 (1)
Эксперты
NexusGrid: Передовая алгоритмическая сеточная система для XAUUSD Разработанный специально для волатильности золота (XAUUSD), NexusGrid — это советник, предназначенный для адаптации к структуре рынка в режиме реального времени. Сочетая динамический шаг сетки, матрицу входных фильтров 8-в-1 и четкие протоколы управления рисками, NexusGrid создан для работы как во время трендовых расширений, так и в диапазонах возврата к среднему, не полагаясь на фиксированные, жесткие интервалы. Основные преимущес
Vertex Signal Engine
Cameron Reece Allcock
Индикаторы
Vertex Signal Engine Сложный индикатор, разработанный и математически оптимизированный «под капотом» для чистых, надежных торговых сетапов на основе импульса. В отличие от индикаторов, полагающихся на один расчет, Vertex Engine использует основной метод слияния — объединяя пересечения скользящих средних с динамическим подтверждением импульса — для отрисовки высоковероятных сетапов с непревзойденной четкостью, прямо на вашем ценовом графике. Это независимый инструмент, не привязанный ни к какой
Quantum Equilibrium
Cameron Reece Allcock
Эксперты
Quantum Equilibrium EA - Алгоритмическая архитектура институционального уровня Большинство розничных советников терпят неудачу, потому что они жестко оптимизированы под конкретные исторические условия. Когда рыночные режимы меняются, эти негибкие системы ломаются. Quantum Equilibrium EA был разработан с использованием другой парадигмы: строгой математической адаптации. Разработанное для профессиональных количественных трейдеров и портфельных управляющих, это программное обеспечение не является
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв