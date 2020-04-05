Kinetic Quant MT5: Динамическая количественная сеточная система и система хеджирующего восстановления

Kinetic Quant MT5 — это алгоритмическая торговая система премиум-класса, разработанная для стабильного роста капитала в меняющихся рыночных условиях. Сочетая плавное накопление позиций с высокочувствительной защитной структурой снижения рисков, она устраняет фатальные недостатки традиционных безрассудных сеточных систем.

*Файлы настроек (Set files) находятся в разделе комментариев*





Как это работает:

Советник опирается на двухуровневую структуру, ориентированную на максимальную эффективность при строгой защите средств на счете:

1. Умное накопление DCA

Вместо того, чтобы гнаться за волатильными скачками рынка, Kinetic Quant MT5 использует алгоритмическое усреднение долларовой стоимости (DCA). Он систематически масштабируется в позиции с высокой вероятностью успеха, используя точное исполнение при касании цены, что значительно оптимизирует среднюю стоимость входа во время нормального распределения рынка.

2. Защитное хеджирование по мере необходимости

В отличие от стандартных хеджирующих советников, которые постоянно открывают противоположные сделки и расходуют свободную маржу, Kinetic Quant MT5 использует интеллектуальный протокол Zone-Recovery (Восстановление в зоне). Встречное хеджирование применяется только в случае крайней необходимости — в частности, когда цена выходит за пределы рассчитанного критического порога волатильности.





Ключевые особенности:

Адаптивный сеточный движок: Параметры расстояния динамически растягиваются или сжимаются в зависимости от рыночной волатильности в реальном времени и силы тренда, помогая защитить счет во время внезапных, безоткатных расширений рынка.

Параметры расстояния динамически растягиваются или сжимаются в зависимости от рыночной волатильности в реальном времени и силы тренда, помогая защитить счет во время внезапных, безоткатных расширений рынка. Жесткая защита от просадки: Встроенная автоматизированная защита эквити непрерывно отслеживает активные корзины и мгновенно закрывает все позиции, если достигается заданный пользователем предел просадки.

Встроенная автоматизированная защита эквити непрерывно отслеживает активные корзины и мгновенно закрывает все позиции, если достигается заданный пользователем предел просадки. Беспрепятственное исполнение: Работает исключительно через рыночные ордера при касании цены, обеспечивая совместимость со всеми типами брокеров и избегая проблем, связанных с жесткими уровнями стопов/заморозки (stop/freeze levels).

Работает исключительно через рыночные ордера при касании цены, обеспечивая совместимость со всеми типами брокеров и избегая проблем, связанных с жесткими уровнями стопов/заморозки (stop/freeze levels). Динамический трейлинг-стоп: Автоматически фиксирует прибыль во время циклов восстановления, безопасно соблюдая ограничения институциональных брокеров.





Настройка и рекомендации:

Тип счета: Строго требуется счет с поддержкой хеджирования (Hedging). Рекомендуются брокеры с низким спредом / ECN.

Поддерживаемые символы: Оптимизировано для XAUUSD

Файлы настроек: Файлы настроек для XAUUSD находятся в Разделе комментариев

Таймфрейм: Запускайте на предпочитаемом таймфрейме (рекомендуемый set-файл оптимизирован для M5).





Краткое руководство пользователя и описание параметров:

Выполните эти быстрые шаги по настройке и следуйте руководству по параметрам, чтобы правильно развернуть Kinetic Quant MT5 в вашем терминале:

1. Установка и настройка исполнения

Откройте график XAUUSD (M5) и прикрепите Kinetic Quant MT5 .

и прикрепите . На вкладке Общие (Common) установите флажок "Разрешить алгоритмическую торговлю" (Allow Algo Trading) и убедитесь, что глобальная кнопка терминала Авто-торговля (AutoTrading) включена (зеленая).

установите флажок и убедитесь, что глобальная кнопка терминала включена (зеленая). Перейдите на вкладку Входные параметры (Inputs), нажмите Загрузить (Load) и выберите предоставленный файл .set из раздела комментариев.

2. Обзор входных параметров

MagicNumber: Уникальный идентификатор для ордеров советника. Используйте разные значения для каждого графика.

Уникальный идентификатор для ордеров советника. Используйте разные значения для каждого графика. AllowBuy / AllowSell: Включает или отключает циклы сетки на покупку/продажу независимо друг от друга.

Включает или отключает циклы сетки на покупку/продажу независимо друг от друга. DrawdownLimit (%): Жесткое ограничение потери эквити. Немедленно ликвидирует все позиции, если просадка достигает этого процента.

Жесткое ограничение потери эквити. Немедленно ликвидирует все позиции, если просадка достигает этого процента. EntryMode: Выбирает активный сигнальный движок (например, RSI, ADX Trend, Parabolic SAR, BB Re-entry) для входов в цикл.

Выбирает активный сигнальный движок (например, RSI, ADX Trend, Parabolic SAR, BB Re-entry) для входов в цикл. GridVol: Начальный размер лота для первой сделки и базовых сеточных ордеров.

Начальный размер лота для первой сделки и базовых сеточных ордеров. HedgeLotInc: Добавочный объем лота, который прибавляется к встречным ордерам восстановления (хеджирования).

Добавочный объем лота, который прибавляется к встречным ордерам восстановления (хеджирования). InitialGridSize: Максимальное количество уровней первичной сетки до активации режима Zone Recovery.

Максимальное количество уровней первичной сетки до активации режима Zone Recovery. baseGridStep: Базовое расстояние в пунктах (points) между сеточными ордерами.

Базовое расстояние в пунктах (points) между сеточными ордерами. adaptivegrid: Включает динамическое масштабирование волатильности ATR/ADX для расширения шага сетки во время высокой волатильности.

Включает динамическое масштабирование волатильности ATR/ADX для расширения шага сетки во время высокой волатильности. ProfitTarget ($): Общая чистая прибыль корзины, требуемая в валюте счета для закрытия и сброса активного цикла.

3. Руководство по управлению рисками и счетом

Минимальный баланс: $1,000 на 0.01 базового лота для XAUUSD (рекомендуется от $2,500+ для консервативного риска).

$1,000 на 0.01 базового лота для XAUUSD (рекомендуется от $2,500+ для консервативного риска). Кредитное плечо: Настоятельно рекомендуется 1:200 или выше для комфортного покрытия маржинальных требований при хеджировании Zone Recovery.

Настоятельно рекомендуется 1:200 или выше для комфортного покрытия маржинальных требований при хеджировании Zone Recovery. Тестер стратегий: Всегда тестируйте с использованием режима "Каждый тик на основе реальных тиков" (Every tick based on real ticks) для точного моделирования исполнения.





Почему трейдеры выбирают Kinetic Quant MT5:

Традиционные сеточные системы часто терпят неудачу, потому что они слепо увеличивают объемы, не адаптируясь к меняющимся рыночным условиям. Kinetic Quant MT5 спроектирован иначе — он объединяет интеллектуальное накопление, адаптивные расстояния и защитные механизмы восстановления для поддержания стабильности в условиях волатильности при стремлении к последовательному росту счета.