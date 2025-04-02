Kinetic Quant MT5
- 专家
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Cameron Reece AllcockI have been actively involved in trading since 2020 and started developing algorithmic trading systems in 2022. Since then, my focus has been on building robust, practical, and rule-based systems designed for real market conditions.
- 版本: 1.0
- 激活: 5
Kinetic Quant MT5: 动态量化网格与对冲恢复系统
Kinetic Quant MT5 是一款高级算法交易系统，专为在不断变化的市场条件下实现有韧性的资本增长而设计。通过将平滑的头寸积累与高响应的防御性风险缓解结构相结合，它消除了传统、鲁莽的网格系统的致命缺陷。
*参数配置文件 (Set files) 在评论区*
工作原理:
该 EA 依赖于 双层结构布局，专注于最大化效率，同时严格保护账户净值：
1. 智能 DCA 积累
Kinetic Quant MT5 没有追逐剧烈的市场波动，而是利用算法 美元平均成本法 (DCA)。它使用精准的价格触碰执行系统地扩展高概率头寸，在正常的市场分布期间大幅优化您的平均进场成本。
2. 依需防御性对冲
不同于标准对冲 EA 不断发送反向交易并消耗可用保证金，Kinetic Quant MT5 具有智能的 区域恢复 (Zone-Recovery) 协议。只有在绝对必要时才会部署反向对冲——具体来说，就是当价格突破计算出的关键波动率阈值时。
核心功能:
- 自适应网格引擎: 间距参数根据实时市场波动率和趋势强度动态拉伸或压缩，有助于在突发的、无回调的市场扩张期间保护账户。
- 硬性回撤保护: 内置自动净值保护，持续监控活动订单篮子，如果达到用户定义的回撤限制，则立即平仓所有头寸。
- 无摩擦执行: 完全通过价格触碰时的市价单执行，确保兼容所有经纪商类型，同时避免与严格的止损/冻结水平 (stop/freeze levels) 相关的问题。
- 动态移动止损: 在恢复周期内自动锁定利润，同时安全遵守机构经纪商的限制。
设置与建议:
账户类型: 严格要求对冲 (Hedging) 账户。推荐使用低点差 / ECN 经纪商。
支持品种: 为 XAUUSD 优化
参数文件 (Set Files): XAUUSD 参数文件位于 评论区 (Comments Section)
时间周期: 在您首选的时间周期上运行 (推荐的 set 文件针对 M5 进行了优化)。
快速用户手册与参数指南:
遵循这些快速设置步骤和参数指南，以在您的终端上正确部署 Kinetic Quant MT5：
1. 安装与执行设置
- 打开您的 XAUUSD (M5) 图表并附加 Kinetic Quant MT5。
- 在 常规 (Common) 选项卡中，勾选 "允许算法交易" (Allow Algo Trading)，并验证全局终端的 自动交易 (AutoTrading) 按钮已启用（绿色）。
- 导航至 输入 (Inputs) 选项卡，点击 加载 (Load)，并从评论区选择提供的 .set 文件。
2. 输入参数概览
- MagicNumber: EA 订单的唯一标识符。每个图表保持不同。
- AllowBuy / AllowSell: 独立切换多头或空头网格周期。
- DrawdownLimit (%): 硬性净值损失上限。如果回撤达到此百分比，立即清算所有头寸。
- EntryMode: 选择用于周期入场的活动信号引擎（例如 RSI, ADX Trend, Parabolic SAR, BB Re-entry）。
- GridVol: 初始交易和基准网格订单的初始手数大小。
- HedgeLotInc: 添加到反向对冲恢复订单的增量手数量。
- InitialGridSize: 触发区域恢复 (Zone Recovery) 模式之前允许的最大初始网格层数。
- baseGridStep: 网格订单之间的基准距离（以 points 为单位）。
- adaptivegrid: 启用动态 ATR/ADX 波动率缩放，以在剧烈波动期间扩大网格步长。
- ProfitTarget ($): 关闭并重置活动周期所需的账户货币总净篮子利润。
3. 风险与账户管理指南
- 最低余额: XAUUSD 上每 0.01 基础手需 $1,000（对于保守风险建议 $2,500+）。
- 账户杠杆: 强烈建议使用 1:200 或更高杠杆，以轻松覆盖区域恢复对冲的保证金要求。
- 策略测试器: 始终使用 "基于真实分笔的每一个分笔" (Every tick based on real ticks) 模式进行回测，以获得准确的执行建模。
为什么交易者选择 Kinetic Quant MT5:
传统的网格系统通常会失败，因为它们盲目地增加风险敞口，而不适应不断变化的市场条件。Kinetic Quant MT5 的设计与众不同——它将智能积累、自适应间距和防御性恢复机制结合在一起，以在波动环境中保持稳定性，同时追求稳定的账户增长。