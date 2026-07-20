Aegis Pro EA

AEGIS PRO — торговый советник для MetaTrader 5

Точная сетка · Защита от волатильности





Большинство сеточных и мартингейл-роботов имеют общую слабость: они продолжают наращивать позиции во время резких движений рынка — именно тогда, когда должны остановиться. AEGIS PRO создан для решения этой проблемы и предлагает три самостоятельные торговые стратегии, каждая из которых подходит для своих рыночных условий.





ТРИ ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ В ОДНОМ СОВЕТНИКЕ

Режим выбирается одним параметром (Strategy_Type). Все три используют общий защитный механизм — сетку, корзины, защиту от волатильности и лимиты риска — но входят в рынок по совершенно разной логике.





1️⃣ TREND — мартингейл по тренду

Советник использует настраиваемую EMA (по умолчанию EMA 200 на H1) в качестве фильтра направления. Он открывает BUY только когда цена выше EMA и SELL только когда цена ниже EMA. Таким образом позиции всегда соответствуют преобладающему направлению рынка.





Подходит для: трендовых инструментов и импульсных движений.

Характер: меньше корзин, входы работают по основному потоку, а не против него. Режим по умолчанию.





2️⃣ COUNTER-TREND — мартингейл против тренда

Тот же фильтр EMA, но инвертированный: BUY когда цена ниже EMA, SELL когда цена выше EMA — ставка на возврат к среднему.





Подходит для: флэтовых, колеблющихся рынков и возврата к среднему.

Характер: классическая логика реверсии, зарабатывающая на возврате цены к средней. Учитывайте, что этот режим намеренно торгует против импульса, поэтому требует дисциплинированного стоп-лосса и консервативной глубины сетки в сильных трендах.





3️⃣ HEDGE GRID — оба направления одновременно

Фильтр EMA полностью отключён. Корзина BUY и корзина SELL работают одновременно, каждая управляется и закрывается независимо по собственному тейк-профиту.





Подходит для: рваных двусторонних рынков без чёткого направления.

Характер: чистейший сеточный режим — захватывает колебания в обе стороны одновременно. Для полноценной работы обеих корзин требуется хеджинговый счёт; на неттинговом счёте советник автоматически работает в одном чистом направлении.





Важная деталь конструкции: фильтр EMA определяет только первый ордер корзины. После открытия корзины доливки сетки продолжаются в обе стороны от последнего исполнения независимо от положения EMA. Это сделано намеренно — чтобы мартингейл не «замирал» посреди цикла только потому, что цена пересекла скользящую среднюю.





Период EMA и её таймфрейм полностью настраиваются — фильтр можно сделать настолько быстрым или медленным, насколько требует ваш стиль.





ЗАЩИТНЫЙ МЕХАНИЗМ

Защита от волатильности (защита от каскадов)

Два независимых детектора отслеживают рынок на каждом тике: детектор скорости (пройденный ценой путь в скользящем окне) и детектор устойчивого стресса (ATR на M1). При срабатывании любого из них AEGIS PRO немедленно прекращает открытие новых позиций и снимает отложенные ордера сетки, чтобы во время шторма ничего не могло исполниться. Торговля возобновляется только после настраиваемого периода непрерывного спокойствия — никогда посреди каскада. В отличие от новостного календаря, механизм реагирует на любое резкое движение: публикации данных, неожиданные заголовки или каскадные ликвидации. Он полностью работает в тестере стратегий, так что вы можете проверить его сами. Дополнительная опция позволяет стороне, торгующей по движению, продолжать работу, замораживая только контртрендовую сторону.





Точный шаг сетки на отложенных ордерах

Большинство сеточных советников используют рыночные ордера, поэтому при быстрых движениях уровни расходятся на сотни пунктов. AEGIS PRO выставляет настоящие отложенные лимитные и стоп-ордера точно на уровнях сетки, поэтому каждая позиция исполняется именно там, где предписано сеткой, независимо от скорости рынка. Защита от дублей гарантирует, что два ордера одного направления никогда не окажутся на одной цене.





Умное парное закрытие

Вместо ожидания восстановления всей корзины AEGIS PRO постоянно ищет самую убыточную и самую прибыльную позицию на каждой стороне и закрывает их вместе, когда их суммарный результат достигает цели — постепенно подрезая проблемную корзину с обоих концов.





Независимые корзины и многоуровневые лимиты риска

У каждого направления собственный тейк-профит, поэтому прибыльная корзина не ждёт убыточную. Общий стоп-лосс в валюте счёта ограничивает суммарную экспозицию, лимит количества ордеров ограничивает глубину сетки, максимальный лот ограничивает размер позиции, а при нехватке свободной маржи лот уменьшается автоматически.





Фильтры: новостной фильтр по экономическому календарю, дневной временной фильтр и фильтр максимального спреда.





Информационная панель на графике

Панель показывает в реальном времени: количество открытых BUY/SELL с плавающей прибылью, баланс, средства, плавающий P/L, уровень маржи, ближайшее новостное событие с обратным отсчётом и текущее состояние советника (Активен / Защита от волатильности / Новостная блокировка / Временной фильтр / Вне торговых часов).





Совместимость: работает на хеджинговых и неттинговых счетах, автоматически адаптируя управление позициями.





РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Инструменты: XAUUSD и основные валютные пары. Обязательно тестируйте на данных вашего брокера.

Таймфрейм: M1 или M5. Шаг сетки измеряется в пунктах, а не в барах.

Выбор стратегии: Trend — на направленных рынках, Counter-Trend — во флэте, Hedge Grid — на рваных двусторонних рынках. Протестируйте все три на своём инструменте перед реальной торговлей.

Счёт: рекомендуется хеджинговый (обязателен для режима Hedge Grid); ECN/низкоспредовые счета лучше всего подходят для сеточных систем; настоятельно рекомендуется VPS.

Установите реальный стоп-лосс. Basket_SL — ваш жёсткий лимит риска. Разумная отправная точка: 2–5% от баланса счёта, а не символическое значение. Это важнейший параметр советника.

Ограничьте глубину сетки. Держите Max_Orders умеренным (обычно 5–12). Глубокая сетка с агрессивным множителем очень быстро наращивает экспозицию.

Согласуйте шаг сетки с инструментом. Больший Grid_Step_Points на волатильных инструментах вроде золота означает меньше входов, лучший разнос уровней и существенно меньшую экспозицию.

Откалибруйте защиту от волатильности. Значения по умолчанию настроены под золото. Для валютных пар снизьте Vol_Max_Move_Points и Vol_ATR_Block_Points, чтобы защита реагировала на нормальный диапазон этого инструмента.

Начинайте с малого. Сначала демо-счёт, затем небольшой реальный счёт, и только после того, как советник переживёт реальные волатильные сессии, увеличивайте объёмы.

ТРЕБОВАНИЯ

MetaTrader 5 · Хеджинговый или неттинговый счёт · Рекомендуется VPS · Для новостного фильтра и обратного отсчёта на панели разрешите адрес календаря в Сервис → Настройки → Советники → WebRequest.





⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ — ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ

AEGIS PRO использует принципы сетки и мартингейла. Этот класс стратегий несёт высокий уровень риска и может привести к крупным или полным потерям капитала.





По мере роста корзины увеличивается и размер позиций. Если рынок движется сильно и продолжительно против открытой корзины, накопленная экспозиция способна привести к убыткам, значительно превышающим обычные单 сделки — вплоть до потери всего баланса счёта. Защита от волатильности, стоп-лосс, лимиты ордеров и фильтры в этом продукте предназначены для снижения и контроля этого риска, но не могут его устранить. Ни один защитный механизм не предотвращает убытки при всех рыночных условиях, а экстремальные события — гэпы, низкая ликвидность, проскальзывания, реквоты или сбои исполнения у брокера — могут дать результат хуже любого бэктеста.





Прошлые результаты и результаты тестирования не являются показателем будущей доходности. Реальная торговля включает настоящие спреды, проскальзывания, свопы и условия исполнения, отличные от исторической симуляции.





Никогда не торгуйте деньгами, потерю которых вы не можете себе позволить. Не используйте средства, предназначенные для жизни, погашения долгов, сбережений или любых необходимых целей. Рискуйте только тем капиталом, потерю которого вы полностью готовы принять.





Всегда тестируйте сначала на демо-счёте, используйте стоп-лосс, соответствующий вашему капиталу, и убедитесь, что полностью понимаете поведение настроек перед реальной торговлей. Торговля подходит не всем. При сомнениях обратитесь к независимому лицензированному финансовому консультанту.





Покупая и используя этот продукт, вы принимаете полную ответственность за собственные торговые решения и их результаты. Автор не несёт ответственности за понесённые убытки.



