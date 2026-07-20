Aegis Pro EA

AEGIS PRO — торговый советник для MetaTrader 5
Точная сетка · Защита от волатильности

Большинство сеточных и мартингейл-роботов имеют общую слабость: они продолжают наращивать позиции во время резких движений рынка — именно тогда, когда должны остановиться. AEGIS PRO создан для решения этой проблемы и предлагает три самостоятельные торговые стратегии, каждая из которых подходит для своих рыночных условий.

ТРИ ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ В ОДНОМ СОВЕТНИКЕ
Режим выбирается одним параметром (Strategy_Type). Все три используют общий защитный механизм — сетку, корзины, защиту от волатильности и лимиты риска — но входят в рынок по совершенно разной логике.

1️⃣ TREND — мартингейл по тренду
Советник использует настраиваемую EMA (по умолчанию EMA 200 на H1) в качестве фильтра направления. Он открывает BUY только когда цена выше EMA и SELL только когда цена ниже EMA. Таким образом позиции всегда соответствуют преобладающему направлению рынка.

Подходит для: трендовых инструментов и импульсных движений.
Характер: меньше корзин, входы работают по основному потоку, а не против него. Режим по умолчанию.

2️⃣ COUNTER-TREND — мартингейл против тренда
Тот же фильтр EMA, но инвертированный: BUY когда цена ниже EMA, SELL когда цена выше EMA — ставка на возврат к среднему.

Подходит для: флэтовых, колеблющихся рынков и возврата к среднему.
Характер: классическая логика реверсии, зарабатывающая на возврате цены к средней. Учитывайте, что этот режим намеренно торгует против импульса, поэтому требует дисциплинированного стоп-лосса и консервативной глубины сетки в сильных трендах.

3️⃣ HEDGE GRID — оба направления одновременно
Фильтр EMA полностью отключён. Корзина BUY и корзина SELL работают одновременно, каждая управляется и закрывается независимо по собственному тейк-профиту.

Подходит для: рваных двусторонних рынков без чёткого направления.
Характер: чистейший сеточный режим — захватывает колебания в обе стороны одновременно. Для полноценной работы обеих корзин требуется хеджинговый счёт; на неттинговом счёте советник автоматически работает в одном чистом направлении.

Важная деталь конструкции: фильтр EMA определяет только первый ордер корзины. После открытия корзины доливки сетки продолжаются в обе стороны от последнего исполнения независимо от положения EMA. Это сделано намеренно — чтобы мартингейл не «замирал» посреди цикла только потому, что цена пересекла скользящую среднюю.

Период EMA и её таймфрейм полностью настраиваются — фильтр можно сделать настолько быстрым или медленным, насколько требует ваш стиль.

ЗАЩИТНЫЙ МЕХАНИЗМ
Защита от волатильности (защита от каскадов)
Два независимых детектора отслеживают рынок на каждом тике: детектор скорости (пройденный ценой путь в скользящем окне) и детектор устойчивого стресса (ATR на M1). При срабатывании любого из них AEGIS PRO немедленно прекращает открытие новых позиций и снимает отложенные ордера сетки, чтобы во время шторма ничего не могло исполниться. Торговля возобновляется только после настраиваемого периода непрерывного спокойствия — никогда посреди каскада. В отличие от новостного календаря, механизм реагирует на любое резкое движение: публикации данных, неожиданные заголовки или каскадные ликвидации. Он полностью работает в тестере стратегий, так что вы можете проверить его сами. Дополнительная опция позволяет стороне, торгующей по движению, продолжать работу, замораживая только контртрендовую сторону.

Точный шаг сетки на отложенных ордерах
Большинство сеточных советников используют рыночные ордера, поэтому при быстрых движениях уровни расходятся на сотни пунктов. AEGIS PRO выставляет настоящие отложенные лимитные и стоп-ордера точно на уровнях сетки, поэтому каждая позиция исполняется именно там, где предписано сеткой, независимо от скорости рынка. Защита от дублей гарантирует, что два ордера одного направления никогда не окажутся на одной цене.

Умное парное закрытие
Вместо ожидания восстановления всей корзины AEGIS PRO постоянно ищет самую убыточную и самую прибыльную позицию на каждой стороне и закрывает их вместе, когда их суммарный результат достигает цели — постепенно подрезая проблемную корзину с обоих концов.

Независимые корзины и многоуровневые лимиты риска
У каждого направления собственный тейк-профит, поэтому прибыльная корзина не ждёт убыточную. Общий стоп-лосс в валюте счёта ограничивает суммарную экспозицию, лимит количества ордеров ограничивает глубину сетки, максимальный лот ограничивает размер позиции, а при нехватке свободной маржи лот уменьшается автоматически.

Фильтры: новостной фильтр по экономическому календарю, дневной временной фильтр и фильтр максимального спреда.

Информационная панель на графике
Панель показывает в реальном времени: количество открытых BUY/SELL с плавающей прибылью, баланс, средства, плавающий P/L, уровень маржи, ближайшее новостное событие с обратным отсчётом и текущее состояние советника (Активен / Защита от волатильности / Новостная блокировка / Временной фильтр / Вне торговых часов).

Совместимость: работает на хеджинговых и неттинговых счетах, автоматически адаптируя управление позициями.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Инструменты: XAUUSD и основные валютные пары. Обязательно тестируйте на данных вашего брокера.
Таймфрейм: M1 или M5. Шаг сетки измеряется в пунктах, а не в барах.
Выбор стратегии: Trend — на направленных рынках, Counter-Trend — во флэте, Hedge Grid — на рваных двусторонних рынках. Протестируйте все три на своём инструменте перед реальной торговлей.
Счёт: рекомендуется хеджинговый (обязателен для режима Hedge Grid); ECN/низкоспредовые счета лучше всего подходят для сеточных систем; настоятельно рекомендуется VPS.
Установите реальный стоп-лосс. Basket_SL — ваш жёсткий лимит риска. Разумная отправная точка: 2–5% от баланса счёта, а не символическое значение. Это важнейший параметр советника.
Ограничьте глубину сетки. Держите Max_Orders умеренным (обычно 5–12). Глубокая сетка с агрессивным множителем очень быстро наращивает экспозицию.
Согласуйте шаг сетки с инструментом. Больший Grid_Step_Points на волатильных инструментах вроде золота означает меньше входов, лучший разнос уровней и существенно меньшую экспозицию.
Откалибруйте защиту от волатильности. Значения по умолчанию настроены под золото. Для валютных пар снизьте Vol_Max_Move_Points и Vol_ATR_Block_Points, чтобы защита реагировала на нормальный диапазон этого инструмента.
Начинайте с малого. Сначала демо-счёт, затем небольшой реальный счёт, и только после того, как советник переживёт реальные волатильные сессии, увеличивайте объёмы.
ТРЕБОВАНИЯ
MetaTrader 5 · Хеджинговый или неттинговый счёт · Рекомендуется VPS · Для новостного фильтра и обратного отсчёта на панели разрешите адрес календаря в Сервис → Настройки → Советники → WebRequest.

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ — ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ
AEGIS PRO использует принципы сетки и мартингейла. Этот класс стратегий несёт высокий уровень риска и может привести к крупным или полным потерям капитала.

По мере роста корзины увеличивается и размер позиций. Если рынок движется сильно и продолжительно против открытой корзины, накопленная экспозиция способна привести к убыткам, значительно превышающим обычные单 сделки — вплоть до потери всего баланса счёта. Защита от волатильности, стоп-лосс, лимиты ордеров и фильтры в этом продукте предназначены для снижения и контроля этого риска, но не могут его устранить. Ни один защитный механизм не предотвращает убытки при всех рыночных условиях, а экстремальные события — гэпы, низкая ликвидность, проскальзывания, реквоты или сбои исполнения у брокера — могут дать результат хуже любого бэктеста.

Прошлые результаты и результаты тестирования не являются показателем будущей доходности. Реальная торговля включает настоящие спреды, проскальзывания, свопы и условия исполнения, отличные от исторической симуляции.

Никогда не торгуйте деньгами, потерю которых вы не можете себе позволить. Не используйте средства, предназначенные для жизни, погашения долгов, сбережений или любых необходимых целей. Рискуйте только тем капиталом, потерю которого вы полностью готовы принять.

Всегда тестируйте сначала на демо-счёте, используйте стоп-лосс, соответствующий вашему капиталу, и убедитесь, что полностью понимаете поведение настроек перед реальной торговлей. Торговля подходит не всем. При сомнениях обратитесь к независимому лицензированному финансовому консультанту.

Покупая и используя этот продукт, вы принимаете полную ответственность за собственные торговые решения и их результаты. Автор не несёт ответственности за понесённые убытки.

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Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
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Aref Barakat
Эксперты
— MIDAS PRO is a fully-automated recovery EA built for XAUUSD (Gold) and metals. It works one disciplined recovery basket to a single profit target — with a live news filter, a hard equity-stop, and margin protection so it never fires a leg your account can't afford. No per-order stop-loss spaghetti: one basket, one target, one clean exit — then it starts fresh. Free demo included — test it in the Strategy Tester on your own broker's Gold feed before you commit a cent. ️ Why traders choos
Atlas Pro EA
Aref Barakat
Эксперты
ATLAS PRO is a dual-basket grid EA for MetaTrader 5 that runs independent BUY and SELL ladders, each with its own money profit target, hard risk cap, and built-in economic-calendar news filter. It uses a controlled additive lot ladder (0.01, 0.02, 0.03…) — not an aggressive martingale — and is fully account-aware, auto-switching between hedging and netting so it never sends conflicting orders. Free demo included — backtest it on your own broker's history before going live. How it works Opens
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