Aegis Pro EA

AEGIS PRO — MetaTrader 5 智能交易系统
精准网格 · 波动性守卫

大多数网格与马丁格尔交易机器人都有同一个致命弱点：在市场剧烈波动时仍不断加仓——而那正是最应该停止的时刻。AEGIS PRO 正是为解决这一问题而设计，并提供三种独立的交易策略，分别适用于不同的市场环境。

一款 EA，三种交易策略
您只需通过一个参数（Strategy_Type）即可选择模式。三种模式共享同一套保护引擎——网格、篮子管理、波动性守卫与风险上限——但入场逻辑完全不同。

1️⃣ 趋势模式（TREND）— 顺势马丁格尔
EA 使用可配置的 EMA（默认 H1 周期 200 EMA）作为方向过滤器。仅在价格高于 EMA 时开买单，仅在价格低于 EMA 时开卖单，因此持仓方向与市场主趋势保持一致。

适用于： 趋势行情与动能市场。
特点： 篮子数量较少，顺应主导趋势而非逆势操作。此为默认模式。

2️⃣ 逆势模式（COUNTER-TREND）— 逆势马丁格尔
使用相同的 EMA 过滤器，但方向相反：价格低于 EMA 时开买单，价格高于 EMA 时开卖单，押注价格回归均值。

适用于： 区间震荡与均值回归行情。
特点： 经典的回归逻辑，捕捉价格向均值摆动的机会。请注意此模式为刻意逆动能交易，因此在强趋势中必须配合严格的止损与保守的加仓层数。

3️⃣ 对冲网格模式（HEDGE GRID）— 双向同时运行
完全关闭 EMA 过滤器。买入篮子与卖出篮子同时运行，各自独立管理并按各自的止盈目标平仓。

适用于： 无明确方向的双向震荡市场。
特点： 最纯粹的网格模式，同时捕捉双向波动。需使用对冲账户才能完整运行双篮子；在净额结算账户上，EA 会自动改为每次仅运行一个净方向。

重要设计说明： EMA 过滤器仅决定篮子的第一笔订单。篮子建立后，网格加仓将从最后成交价向双向继续进行，不再受 EMA 位置影响。这是刻意设计——避免马丁格尔仅因价格穿越均线而在周期中途停滞。

EMA 周期与时间框架均可自由配置，您可根据交易风格调整过滤器的灵敏度。

保护引擎
波动性守卫（防级联保护）
两个独立探测器每个 tick 监控市场：速度探测器（滚动窗口内的价格行程）与持续压力探测器（M1 ATR）。任一触发时，AEGIS PRO 立即停止开新仓，并撤销挂单网格，确保风暴期间不会有任何订单成交。只有在经过可配置的持续平静期后才会恢复交易——绝不在级联行情中途重启。与新闻日历不同，它对任何剧烈波动都有反应：数据公布、突发消息或强平级联。该功能在策略测试器中完全生效，您可自行验证。另有可选设置，允许顺势一方继续工作，仅冻结逆势一方。

挂单实现精确网格间距
多数网格 EA 使用市价单，在快速行情中网格层级会相差数百点。AEGIS PRO 使用真正的限价挂单与止损挂单，精确置于网格价位，无论行情多快，每笔订单都在预定价格成交。重复价格保护确保同方向永不出现两笔同价订单。

智能配对平仓
无需等待整个篮子回本，AEGIS PRO 持续扫描每一方向的最大亏损单与最大盈利单，当两者合计达到目标时同时平仓——从两端逐步削减陷入困境的篮子。

独立篮子与多层风险上限
每个方向拥有独立止盈，盈利篮子无需等待亏损篮子。以账户货币计价的综合止损限制总风险敞口，最大订单数限制加仓深度，最大手数限制仓位规模，并在可用保证金不足时自动缩减手数。

过滤器： 经济日历新闻过滤、每日时间过滤、最大点差过滤。

图表实时仪表盘
面板实时显示：买卖持仓数量与浮动盈亏、余额、净值、浮动盈亏、保证金水平、下一个新闻事件及实时倒计时，以及 EA 当前状态（运行中 / 波动性守卫 / 新闻封锁 / 时间过滤 / 非交易时段）。

经纪商兼容性： 支持对冲与净额结算账户，并自动调整持仓管理方式。

使用建议
交易品种： XAUUSD 与主要外汇货币对。请务必先在您自己经纪商的数据上测试。
图表周期： M1 或 M5。网格距离以点（points）计算，而非 K 线数。
策略选择： 趋势行情用 Trend，区间行情用 Counter-Trend，双向震荡用 Hedge Grid。上线前请在您的品种上回测全部三种模式。
账户： 建议使用对冲账户（Hedge Grid 模式必需）；ECN／低点差账户最适合网格系统；强烈建议使用 VPS。
务必设置真实止损。 Basket_SL 是您的硬性风险上限——建议起点为账户余额的 2–5%，而非象征性数值。这是本 EA 最重要的设置。
限制加仓层数。 Max_Orders 建议保持适中（通常 5–12）。层数过深加上激进倍数会使风险敞口迅速膨胀。
网格间距需匹配品种。 在黄金等高波动品种上加大 Grid_Step_Points，可减少入场次数并显著降低风险敞口。
校准波动性守卫。 默认阈值针对黄金设定。交易外汇品种时，请调低 Vol_Max_Move_Points 与 Vol_ATR_Block_Points，使守卫适应该品种的正常波动幅度。
从小额开始。 先用模拟账户，再用小额真实账户，待其经历真实剧烈行情后再逐步加大规模。
系统要求
MetaTrader 5 · 对冲或净额结算账户 · 建议使用 VPS · 使用新闻过滤器与仪表盘倒计时需在 工具 → 选项 → EA交易 → WebRequest 中添加日历网址许可。

⚠️ 风险警告 — 购买前请务必阅读
AEGIS PRO 采用网格与马丁格尔原理。此类策略风险极高，可能导致重大甚至全部资金亏损。

篮子规模扩大时，仓位手数随之增加。若市场持续强势逆向运行，累积的风险敞口可能造成远超普通单笔交易的亏损——包括账户全部资金的损失。本产品中的波动性守卫、止损、订单数量上限与各类过滤器旨在降低并控制该风险，但无法消除风险。没有任何保护机制能在所有市场条件下防止亏损；跳空、流动性枯竭、滑点、重新报价或经纪商执行故障等极端事件，可能导致比任何回测结果更严重的后果。

过往表现与回测结果并不代表未来收益。 实盘交易涉及真实点差、滑点、隔夜利息与执行条件，均与历史模拟不同。

切勿使用您无法承受损失的资金进行交易。 请勿动用生活费、债务偿还款、储蓄或任何必要用途的资金。仅可投入您完全有能力全部亏损的风险资本。

请务必先在模拟账户测试，使用与您资金规模相匹配的止损，并在实盘前充分理解各项参数的行为。交易并非适合所有人。如有疑问，请咨询独立持牌财务顾问。

购买并使用本产品即表示您对自己的交易决策与结果承担全部责任。作者不对任何亏损承担责任。

推荐产品
AutoSLTP for Scalpers
Aaron Nii Amartey Donkor
专家
SL$TPauto Expert Advisor SL$TPauto automatically manages Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for all trades on a specific symbol. This Expert Advisor scans whatever chart it's placed on and works based on that chart's symbol, functioning independently across multiple charts simultaneously. Key Features: Automatically places Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) for all open trades on the current chart symbol Applies the same Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) settings to any new trades as
SuperTrend AI Clustering EA
Michael Prescott Burney
专家
SuperTrend AI Clustering 自动聚类趋势跟随智能交易系统（MetaTrader 5） SuperTrend AI Clustering 是一款用于 MetaTrader 5 的自适应趋势跟随智能交易系统，旨在根据不断变化的市场环境自动调整自身参数。系统并非只使用单一固定的 SuperTrend 倍数，而是同时评估多个倍数因子，衡量其近期表现，通过 K-Means 聚类算法将其分组，并选择当前表现最优的一组因子。这样就形成了一个动态的 SuperTrend 模型，可以在不同波动率阶段和市场结构下自我适应，而无需频繁手动重新配置。 该系统适合希望采用自动化趋势跟随方式，并且重视自适应能力、结构化风险控制以及透明图表信息展示的交易者。它可用于外汇交易品种、贵金属、指数、加密货币、商品及其他在 MetaTrader 5 中可交易的品种。智能交易系统兼容多种周期，从短周期的日内交易到长周期的波段和中长期趋势交易均可应用。 核心交易理念 该智能交易系统的逻辑基础是 SuperTrend 指标，它使用基于 ATR 的波动通道来识别市场的多头和空头阶段。较低的倍数因子会形成更紧的
FxHydra
Sif-eddine Tabet
专家
Live Signal Tickmill :   CLICK HERE  !!!! This account reflects the actual live trading results of the EA , including verified statistics such as profit, drawdown, win rate, and trade history. Users can independently review the performance directly on MQL5 to ensure full transparency before using the system. All published backtests of FX Hydra are conducted using the safest risk settings , designed to prioritize stability and controlled drawdown rather than aggressive profit optimization. FX
GerFX Crypto Maniac MT5
Exler Consulting GmbH
2.33 (3)
专家
Please be aware of the risks involved using an automated trading strategy: Past performance is no guarantee of future profitability (the EA could also make losses).  The backtests shown (e.g. in screenshots) are optimized to find the best parameters but therefore do not give a realistic prediction of future profitability. This strategy will always use a stop loss, but execution of the SL depends on your broker, so losses can be larger if there is slippage. LAUNCH PROMO: Only a few copies left
Wolf EA MT5
Satria Adhi Monandar
专家
Wolf-EA is an automated forex robot work using a combination of martingale and hedging. Because of this method, this EA has a very high ROI (Return of investment) with relatively good stability. According to the developers, this automated trading system is able to perform miracles. Many Traders scare away from Martingale, as this principle is perceived as the basis of the trading system. But if you play smart, it can be very profitable. Please test in a demo account first for at least a week. Al
AItify Aegis Quant
Saiful Izham Bin Hassan
专家
AItify Aegis Quant 是一款先进的量化交易系统，采用多模型集成方法。它不依赖单一技术指标或基础逻辑，而是通过三十种不同的数学算法处理市场数据。这使得系统在做出任何交易决策之前都能达成高度可靠的共识，为您的投资组合提供真正的机构级架构。 优势与特点 机器学习集成：引擎使用三十种独特的分析模型，包括支持向量机、随机森林和循环神经网络，来计算方向性概率。 动态风险管理：系统根据组合信号的确切置信度分数主动调整手数大小。高概率设定获得最优缩放，而不确定的条件则被过滤掉。 高级资本保护：AItify Aegis Quant 包含十种不同的资金管理模型，包括风险价值（VaR）和凯利公式。这确保持仓风险敞口在任何时候都受到严格控制。 内置安全保护机制：系统根据当前市场波动性和经纪商点差水平动态调整止损水平，以确保可靠且合规的执行。 投资组合监控：在多个图表上运行时，内部风险管理器会监控总体的账户综合风险敞口，并在达到最大风险阈值时智能地停止新开仓。 输入参数 风险管理 固定手数：当资金管理模式设置为固定时使用的静态手数。 每笔交易风险百分比：单次开仓中允许承担风
SupplyDemand Trader
Themichl LLC
专家
SD Trader Combined — Product Description SD Trader Combined Find the zone. Trade the reaction. Protect the account. A single-file, broker-safe Expert Advisor for MetaTrader 5 that detects high-quality supply & demand zones, scores them objectively, and executes three configurable strategies with strict, rules-based risk control. At a glance Platform MetaTrader 5 (build 3815+) Account Hedging or Netting Symbols Any liquid FX, metals, indices, crypto Timeframes M5 – H4 (optimized for M15 / H1) Fil
Pair Pulse Prime
Yao Elyse Emmanuel Yao
专家
DESCRIPTION — ENGLISH SECTION I am Pair Pulse Prime. My purpose: detect high-probability institutional zones across the four most liquid Forex and metals markets, then execute with precision. I don't guess. I don't follow indicators. I identify the footprints of institutional actors — Order Blocks, Fair Value Gaps, Balanced Price Ranges, Breaker Blocks, Unicorn — and I enter only when confluences align acco
Mango MT5
Mikita Borys
专家
本智能交易系统是基于自定义指标开发的。以 Chaikin Oscillator 为基础。 这是什么指标？ Chaikin Oscillator, CHO (Chaikin Oscillator) 是由 Chaikin Analytics, LLC 首席执行官 Mark Chaikin 发明的技术分析指标。自 1965 年以来，马克一直在金融市场工作。在这段令人印象深刻的时间里，他已成为一名高度专业的交易分析师。 振荡器计算 A/D 指标的三天指数移动平均线 (EMA) 与十天指数移动平均线 (EMAl) 之间的差值。 除该指标外，还开发了用于确定和确认进场点的系统。逐条工作。 在交易顾问的工作说明中添加了一些功能： - 在系统内选择用于确定进入点的 TF - 止损 - 获利 - 跟踪止损 - 选择搜索信号的条形图（过滤虚假信号） - 通过百分比风险计算进行固定或自动下单 - 双向交易或选择交易方向 - 广泛的自定义指标设置 - 时间控制（可设置交易时间，避免波动） - 交易限制（例如，只做一笔交易，并且在第一笔交易结束前不开启下一笔交易。这对小型交易账户来说是个很好的功能） -
GoldDow2
Kyōhei Shirahama
专家
Advanced R-Based Risk Management Breakout EA with SMA200 Trend Filter This Expert Advisor integrates Dow Theory breakout logic with ATR-based R-multiple risk management. The entire trade lifecycle — from position sizing to exit — is volatility-adjusted and systematically controlled. Key Features 1. Dow Theory Breakout Logic Breakout of recent swing highs/lows Multi-timeframe structure confirmation Automatic swing detection 2. SMA200 Trend Filter Buy only above SMA200 Sell only below SMA200 Stric
SmartReversal MT5
Carlos Mendez Sanchez
专家
SmartReversal is an advanced reversal Expert Advisor that combines Bollinger Bands, VWAP, and highly configurable grid management to deliver structured, logical, and efficient trading. "For the backtest, IMPORTANT: you have to load the configuration file and set the chart to M5. If you don't do this, the good results won't be reflected." configuration set:     https://www.mql5.com/es/market/product/176303/comments?source=Site public real account:  myfxbook.com/members/cmendezz/smartreversal/120
Profitable EMA
Rajendra Kumar Sinku
专家
Multiple Exponential Moving Averages from two different timeframes have been used in making this fully automatic trading robot. The backtest screenshots speak the rest. The amount to be invested has to be put manually in input tab. So works on all account sizes. For best results - Timeframe = 15M - Leverage = 100 - Preferred pair = EURUSD but gave profit on other pairs too. - Avoid trading between last week of December and first week of January.
Financial Control
Vitalii Zakharuk
专家
The Financial Control expert system traverses the entire history and all currency pairs with a single setting. The bot works on both Netting and Hedging account types. The Expert Advisor can be launched on any hourly period, on any currency pair and on the server of any broker. It is recommended to work on liquid Forex pairs, with a low spread and use VPS. Financial Control is high frequency trading. You can start using it with $ 100 and 0.01 lot. If there is a commission on the account, it mu
Timeframe Zoom The Third Screen
Sergio Izquierdo Rodriguez
专家
Timeframe Zoom, The Third Screen, is an Expert Advisor that operates using Heiken Ashi candlesticks on daily, hourly, and fifteen-minute timeframes, with the fifteen-minute timeframe triggering trades. It buys on days with blue candlesticks and sells on days with red candlesticks. It ensures that the potential trade is above or below a moving average on the hourly timeframe and uses the MACD and CCI indicators on the fifteen-minute timeframe to confirm the entry. It exits trades when the Heike
PO3 Session Protraction
Austine Wasike Simiyu
专家
产品名称 PO3 Session Protraction 描述 此专家顾问基于交易时段范围和Power of 3市场概念应用规则。它每天仅检查一次交易条件，并在满足特定时段和波动率标准时才执行交易。 交易逻辑概述 使用亚洲时段和纽约CBDR时段的范围。 应用基于百分位的波动率检查，可根据符号调整。 包含Normal和Delayed Protraction逻辑用于入场决策。 包含可选的周方向偏差过滤器。 如果启用，则每天在纽约时间下午3点自动平仓。 根据账户余额百分比计算仓位规模。 专家顾问遵循固定的内部规则，不使用马丁格尔、网格或其他高频方法。 输入和设置 参数保持有限： Trading Mode (Auto: 包括Normal和Delayed) Risk per Trade (%) Maximum Spread (points) Percentile value (常见设置：80, 85, 90) Trading days (Wednesday, Thursday, Friday) Enable Daily Cutoff Close (NY 3 PM) Show Dashbo
Gold Gann PDC Double Shield EA
Nikhil Balnath Birangal
专家
"Gold Gann PDC Double Shield EA" is a mathematically driven Expert Advisor based on the legendary Gann Square of 9 theory. Unlike 'grid' or 'martingale' systems that risk your entire account, this EA uses a 'Sniper' approach—targeting the high-probability opening drive of Gold." Key Features: Time-Filtered Precision: Only enters trades during the first 2 hours of the day to capture institutional intent. Mon-Wed-Fri Specialization: Specifically optimized for the 'Opening Drive' days, avoiding the
Super Goldarix
Parfait Mujinga Ndalika
专家
Super Goldarix Overview Super Goldarix is a specialized Expert Advisor designed to capture trading opportunities during the New York session overlap. The robot employs precise time-based trading strategies with built-in GMT time detection for consistent performance across all brokers. Trading Session The EA operates exclusively during optimal market hours: Start Time: 12:50 PM GMT End Time: 3:00 PM GMT Time Zone: GMT (automatically detected, no manual offset adjustment needed) ️ Importa
CRT Model 1
Yahia Mohamed
5 (1)
专家
CRT Model 1 EA 是一款自动交易解决方案，旨在执行 CRT Model 1 策略，该策略专注于基于时间的区间分析、流动性扫荡（Liquidity Sweeps）和回调入场。 该智能交易系统（EA）定义特定的时间范围以建立高价和低价参考点。然后，它监控该范围之外的价格行为，以识别海龟汤（Turtle Soup/流动性扫荡），随后进行反转和回调入场。 策略逻辑 该 EA 基于以下逻辑顺序运行： 区间计算：计算“区间开始小时”和“区间结束小时”之间的价格行为的最高价（High）和最低价（Low）。 Model #1 入场模式： 做空设置：EA 等待一根蜡烛收盘价高于 CRT 高点。然后等待随后的蜡烛收盘价回到该水平之下。当价格回调至该水平时，执行入场。 做多设置：EA 等待一根蜡烛收盘价低于 CRT 低点。然后等待随后的蜡烛收盘价回到该水平之上。当价格回调至该水平时，执行入场。 重要提示 要交易凌晨 5 点（纽约时间）的 4 小时蜡烛区间，请将该时间转换为您的经纪商服务器时间（例如，IC Markets 为 12:00）。然后加上 4 小时作为蜡烛持续时间。设置：CRT Rang
Derivonit EA
Lungile Mpofu
专家
Derivonit EA  is fully automated Expert Advisor for trading Boom 1000 Index  offered by Deriv formerly known as Binary Dotcom. The EA uses more than seven strategies to open trades and close. It is based on CCI, STOCHASTICH, BANDS, ALLIGATOR and ENVELOPES for opening trades and then uses ATR, ADX, Accelerator Oscillator and RSI for closing trades. The EA will automatically open trades and close on Take Profit. Lot size and number of trades can be also changed depending on account balance you hav
Evoque Global MT5
Muhammad Mubashir Mirza
专家
Evoque Global – Reliable Automated Hedging The price will keep increasing by $100 with every  single purchase, so don't be late. Evoque Global   offers a hands-free, adaptive trading solution designed to deliver consistent profits with controlled risk. Using a smart hedging approach, it balances trades to reduce drawdowns and maximize smooth equity growth. This expert advisor works seamlessly in all market conditions—trending or ranging—automatically managing entries, exits, and trade sizes with
HedgeStorm FX
Savaliya Raj
专家
HedgeStorm FX — Intelligent Hedging Powerhouse Telegram:  t.me/rajjthealgotrader   HedgeStorm FX is a next-generation automated trading system engineered to navigate volatile markets with precision and control. Designed for traders who demand consistency and adaptability, this EA combines advanced trade management with dynamic positioning to handle both trending and ranging conditions. Key Highlights ️ Adaptive Market Entry System HedgeStorm FX continuously monitors price behavior to iden
Explosive Breakout Hunter
Maruyama Kiyotaka
专家
Explosive Breakout Hunter 是一款旨在通过捕捉强劲突破来最大化收益的智能交易系统（EA）。 尽管胜率约为50%，且每月的交易次数有限，但它更注重质量而非数量。 耐心等待最佳交易机会，稳步积累大幅获利。 您可以通过回测结果的截图了解该EA的潜在盈利能力。 此外，您还可以免费试用EA的演示版，亲自体验其效果。 安装非常简单，无需更改任何设置。 EA可以在大多数使用GMT+2（包括夏令时）的经纪商服务器上正常运行，且无需额外调整。如果您的经纪商服务器时间不同，也可以通过EA属性轻松调整。 必要条件: 交易货币对:   USDJPY 时间周期:   1小时图 交易时间:   东欧时间（EET）7:00至12:00 推荐条件: 最低初始资金: $1,000 杠杆: 最低1:25（推荐1:100） 使用VPS: 建议通过VPS确保EA全天候稳定运行 中长期策略: 本EA以中长期收益最大化为优势，建议至少运行1年，甚至更长时间！ 回测参数: 回测时间: 2014年1月1日至2024年11月30日 初始资金: $5,000 杠杆比例: 1:100 账户资金风险比例: 5% 使用
AIS TrailingStop Moral Expectation MT5
Aleksej Poljakov
专家
该交易专家的主要目的是利用追踪止损来支持未平仓头寸。专家可以跟踪手动和其他顾问开设的头寸。 止损和止盈水平的计算是基于市场价格变化的统计关系。借助这一点，顾问可以选择利润和风险之间的最佳比率。一有机会，专家就会将仓位移至盈亏平衡点，然后开始跟踪价格。头寸的盈亏平衡点是根据累计掉期和佣金来计算的。 此外，还增加了使用您自己的算法开仓的功能。因此，对顾问进行了重大更改，包括输入参数。 追踪止损参数： Trailing Stop timeframe-顾问用来计算止损和获利水平的时间范围； UseTakeProfit-跟踪仓位时使用您自己的获利。 交易策略主要参数： Lot – 如果使用其内部策略，专家将开设的头寸数量； Slippage – 价格滑点（最小值 1）； Best price-专家开仓时使用的过滤器； MinRisk-控制风险。启用此过滤器可以降低风险，但也会降低盈利能力。 策略参数： Symbol Name——顾问应该监控的符号。如果未指定参数，则使用安装顾问的符号； Strategy-选择您自己的交易策略。 None- 未发生该符号的交易； Strategy para
Mabrouk Fixed Ultimate Recovery EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
专家
Description: Mabrouk PRO Martingale is a high-performance algorithmic trading system designed for traders who seek consistent growth with extreme risk control. This EA is the result of rigorous optimization, achieving a 0% Maximal Drawdown in extensive backtesting while maintaining high profitability. Key Features: Drawdown Heritage: Optimized to handle market volatility without stressing your account. Smart Recovery Logic: Uses an advanced grid system with a 1.5x multiplier to exit trades in pr
BTC Breakout Engine
Peter Mueller
5 (1)
专家
Watch my video about this EA!  Making an informed decision always pays off! No AI, No Grid, No MartinGale. This is a real Expert Advisor built on top of a real trading strategy: The Breakout of major Support and Resistance Levels.  Please contact me after purchase for the installation & user guidelines.  SET FILES LIVE SIGNAL   Recommended Spread below 20$ The Bitcoin Breakout Engine is a Portfolio of 4 different breakout strategies, all of them are trading Bitcoin. The Strategy has been stres
GoldMining
Mr Sarut Panjan
专家
Our automated forex trading system offers three key risk control functions that make it an intriguing choice: 1. Fixed Lot : You can specify the lot size for each trade. This feature allows for efficient capital allocation and the ability to adjust position sizes based on your risk preferences and market conditions. 2. Fixed Loss per Trade: The system enables you to set a maximum acceptable loss per order. This ensures that no single trade can result in significant losses, protecting your ove
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
专家
This EA is a simple automated trading system for the Meta Trader 5 platform. It uses parabolic SAR to automatically adjust lot size based on market trends. By this, the EA does not take a large amount of risk, but instead steadily accumulates profits. Main Features The EA does not use the martingale method for lot size adjustment. If a position is taken before the forex market closes, the position will be carried over to the weekend. This EA is designed to hold multiple positions at the same t
Breakout Pending Dashboard MT5
Rudy Serge Chappron
专家
Breakout Pending Dashboard MT5 is an Expert Advisor specialized in breakout trading using Buy Stop and Sell Stop pending orders. The EA automatically analyzes key market levels to identify potential breakout zones, then calculates the entry level, Stop Loss and Take Profit. Main Features Breakout detection using Donchian Channels Buy Stop and Sell Stop pending orders Dynamic Stop Loss based on market structure and ATR Take Profit based on a configurable risk/reward ratio EMA, Bollinger Bands, AD
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Profit Only MT5
Aleksandr Bebishev
专家
Only profit! This is a smart grid trading robot.  It works on my original algorithm!  At  medium  risks, it shows more than 100%  profit  per year.  ( Tested exclusively on real ticks and real accounts ) This robot is created to receive income more than any bank offers. It trades automatically around the clock on any currency pair!   ( I do not recommend "exotic" currency pairs ) Adjustable   risks.  Adjustable position volume. Adjustable mesh pitch. Adjustable profit level. Not tied to a time f
该产品的买家也购买
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
专家
Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。 Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。 全球终身授权数量严格限制在 1000 个。 当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。 特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。 只需5万美元初始投资即可获得实时信号：   点击此处 Quantum Titan MQL5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Titan MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie、Quantum OmniGold、Quantum Athena X 或 Quantum Starman！*** 详情请私信咨询！ 隆重推出量子泰坦 Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。 几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (29)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.87 (30)
专家
Smart Gold Hunter 是一款用于 MetaTrader 5 的 XAUUSD / Gold 交易 Expert Advisor。它适合希望使用无网格、无马丁格尔、真实 Stop Loss 和 Take Profit 逻辑，并且重视风险控制的黄金交易者。 您可以在购买前查看实时信号： Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Gold Hunter 不是网格 EA，也不是马丁格尔 EA。它不依赖无限加仓、恢复单或亏损后加倍手数。EA 的主要思路是用受控逻辑、保护设置和真实交易管理来交易黄金，而不是使用高风险的平均加仓方式。 该 EA 主要为 XAUUSD / Gold 设计。您可以将其用于 XAUUSD 或经纪商提供的黄金品种，例如 XAUU
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Lizard
Marco Scherer
4.15 (41)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.52 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
专家
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
作者的更多信息
MidasPro
Aref Barakat
专家
— MIDAS PRO is a fully-automated recovery EA built for XAUUSD (Gold) and metals. It works one disciplined recovery basket to a single profit target — with a live news filter, a hard equity-stop, and margin protection so it never fires a leg your account can't afford. No per-order stop-loss spaghetti: one basket, one target, one clean exit — then it starts fresh. Free demo included — test it in the Strategy Tester on your own broker's Gold feed before you commit a cent. ️ Why traders choos
FREE
Atlas Pro EA
Aref Barakat
专家
ATLAS PRO is a dual-basket grid EA for MetaTrader 5 that runs independent BUY and SELL ladders, each with its own money profit target, hard risk cap, and built-in economic-calendar news filter. It uses a controlled additive lot ladder (0.01, 0.02, 0.03…) — not an aggressive martingale — and is fully account-aware, auto-switching between hedging and netting so it never sends conflicting orders. Free demo included — backtest it on your own broker's history before going live. How it works Opens
FREE
筛选:
无评论
回复评论