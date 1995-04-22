Aegis Pro EA

AEGIS PRO — MetaTrader 5 智能交易系统

精准网格 · 波动性守卫





大多数网格与马丁格尔交易机器人都有同一个致命弱点：在市场剧烈波动时仍不断加仓——而那正是最应该停止的时刻。AEGIS PRO 正是为解决这一问题而设计，并提供三种独立的交易策略，分别适用于不同的市场环境。





一款 EA，三种交易策略

您只需通过一个参数（Strategy_Type）即可选择模式。三种模式共享同一套保护引擎——网格、篮子管理、波动性守卫与风险上限——但入场逻辑完全不同。





1️⃣ 趋势模式（TREND）— 顺势马丁格尔

EA 使用可配置的 EMA（默认 H1 周期 200 EMA）作为方向过滤器。仅在价格高于 EMA 时开买单，仅在价格低于 EMA 时开卖单，因此持仓方向与市场主趋势保持一致。





适用于： 趋势行情与动能市场。

特点： 篮子数量较少，顺应主导趋势而非逆势操作。此为默认模式。





2️⃣ 逆势模式（COUNTER-TREND）— 逆势马丁格尔

使用相同的 EMA 过滤器，但方向相反：价格低于 EMA 时开买单，价格高于 EMA 时开卖单，押注价格回归均值。





适用于： 区间震荡与均值回归行情。

特点： 经典的回归逻辑，捕捉价格向均值摆动的机会。请注意此模式为刻意逆动能交易，因此在强趋势中必须配合严格的止损与保守的加仓层数。





3️⃣ 对冲网格模式（HEDGE GRID）— 双向同时运行

完全关闭 EMA 过滤器。买入篮子与卖出篮子同时运行，各自独立管理并按各自的止盈目标平仓。





适用于： 无明确方向的双向震荡市场。

特点： 最纯粹的网格模式，同时捕捉双向波动。需使用对冲账户才能完整运行双篮子；在净额结算账户上，EA 会自动改为每次仅运行一个净方向。





重要设计说明： EMA 过滤器仅决定篮子的第一笔订单。篮子建立后，网格加仓将从最后成交价向双向继续进行，不再受 EMA 位置影响。这是刻意设计——避免马丁格尔仅因价格穿越均线而在周期中途停滞。





EMA 周期与时间框架均可自由配置，您可根据交易风格调整过滤器的灵敏度。





保护引擎

波动性守卫（防级联保护）

两个独立探测器每个 tick 监控市场：速度探测器（滚动窗口内的价格行程）与持续压力探测器（M1 ATR）。任一触发时，AEGIS PRO 立即停止开新仓，并撤销挂单网格，确保风暴期间不会有任何订单成交。只有在经过可配置的持续平静期后才会恢复交易——绝不在级联行情中途重启。与新闻日历不同，它对任何剧烈波动都有反应：数据公布、突发消息或强平级联。该功能在策略测试器中完全生效，您可自行验证。另有可选设置，允许顺势一方继续工作，仅冻结逆势一方。





挂单实现精确网格间距

多数网格 EA 使用市价单，在快速行情中网格层级会相差数百点。AEGIS PRO 使用真正的限价挂单与止损挂单，精确置于网格价位，无论行情多快，每笔订单都在预定价格成交。重复价格保护确保同方向永不出现两笔同价订单。





智能配对平仓

无需等待整个篮子回本，AEGIS PRO 持续扫描每一方向的最大亏损单与最大盈利单，当两者合计达到目标时同时平仓——从两端逐步削减陷入困境的篮子。





独立篮子与多层风险上限

每个方向拥有独立止盈，盈利篮子无需等待亏损篮子。以账户货币计价的综合止损限制总风险敞口，最大订单数限制加仓深度，最大手数限制仓位规模，并在可用保证金不足时自动缩减手数。





过滤器： 经济日历新闻过滤、每日时间过滤、最大点差过滤。





图表实时仪表盘

面板实时显示：买卖持仓数量与浮动盈亏、余额、净值、浮动盈亏、保证金水平、下一个新闻事件及实时倒计时，以及 EA 当前状态（运行中 / 波动性守卫 / 新闻封锁 / 时间过滤 / 非交易时段）。





经纪商兼容性： 支持对冲与净额结算账户，并自动调整持仓管理方式。





使用建议

交易品种： XAUUSD 与主要外汇货币对。请务必先在您自己经纪商的数据上测试。

图表周期： M1 或 M5。网格距离以点（points）计算，而非 K 线数。

策略选择： 趋势行情用 Trend，区间行情用 Counter-Trend，双向震荡用 Hedge Grid。上线前请在您的品种上回测全部三种模式。

账户： 建议使用对冲账户（Hedge Grid 模式必需）；ECN／低点差账户最适合网格系统；强烈建议使用 VPS。

务必设置真实止损。 Basket_SL 是您的硬性风险上限——建议起点为账户余额的 2–5%，而非象征性数值。这是本 EA 最重要的设置。

限制加仓层数。 Max_Orders 建议保持适中（通常 5–12）。层数过深加上激进倍数会使风险敞口迅速膨胀。

网格间距需匹配品种。 在黄金等高波动品种上加大 Grid_Step_Points，可减少入场次数并显著降低风险敞口。

校准波动性守卫。 默认阈值针对黄金设定。交易外汇品种时，请调低 Vol_Max_Move_Points 与 Vol_ATR_Block_Points，使守卫适应该品种的正常波动幅度。

从小额开始。 先用模拟账户，再用小额真实账户，待其经历真实剧烈行情后再逐步加大规模。

系统要求

MetaTrader 5 · 对冲或净额结算账户 · 建议使用 VPS · 使用新闻过滤器与仪表盘倒计时需在 工具 → 选项 → EA交易 → WebRequest 中添加日历网址许可。





⚠️ 风险警告 — 购买前请务必阅读

AEGIS PRO 采用网格与马丁格尔原理。此类策略风险极高，可能导致重大甚至全部资金亏损。





篮子规模扩大时，仓位手数随之增加。若市场持续强势逆向运行，累积的风险敞口可能造成远超普通单笔交易的亏损——包括账户全部资金的损失。本产品中的波动性守卫、止损、订单数量上限与各类过滤器旨在降低并控制该风险，但无法消除风险。没有任何保护机制能在所有市场条件下防止亏损；跳空、流动性枯竭、滑点、重新报价或经纪商执行故障等极端事件，可能导致比任何回测结果更严重的后果。





过往表现与回测结果并不代表未来收益。 实盘交易涉及真实点差、滑点、隔夜利息与执行条件，均与历史模拟不同。





切勿使用您无法承受损失的资金进行交易。 请勿动用生活费、债务偿还款、储蓄或任何必要用途的资金。仅可投入您完全有能力全部亏损的风险资本。





请务必先在模拟账户测试，使用与您资金规模相匹配的止损，并在实盘前充分理解各项参数的行为。交易并非适合所有人。如有疑问，请咨询独立持牌财务顾问。





购买并使用本产品即表示您对自己的交易决策与结果承担全部责任。作者不对任何亏损承担责任。



