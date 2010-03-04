Aurum AI Gold Scalper

Aurum AI — двухагентная нейронная сеть для золота (XAUUSD)

Добро пожаловать в будущее алгоритмической торговли золотом. Забудьте о традиционных запаздывающих индикаторах. Aurum AI — это советник нового поколения, разработанный специально для анализа волатильности золота (XAUUSD). Основанный на двухагентной системе искусственного интеллекта, он сочетает глубокое обучение с передовым обучением с подкреплением. Этот советник не просто реагирует на рынок — он понимает глубинные механизмы золота.
Созданный для профессиональных трейдеров, Aurum AI обрабатывает рыночные данные с помощью сложных нейронных сетей и совершает сделки локально с точностью до миллисекунды.
Основная логика: история двух агентов. Наша архитектура разделена на два высокоспециализированных агента ИИ, работающих в идеальной синхронизации:
1. Аналитик (GNN):
Традиционные индикаторы полагаются на запаздывающие данные. Наша графовая нейронная сеть (GNN) отображает сложные рыночные структуры в реальном времени, чтобы выявлять скрытые корреляции и влияние институциональных инвесторов до того, как в рынок войдут розничные инвесторы.

2. Исполнитель (PPO):
Распознавания паттернов недостаточно. Используя оптимизацию проксимальной политики (PPO), этот агент динамически адаптируется к текущей волатильности. Он игнорирует статические линии «перекупленности/перепроданности», чтобы рассчитать абсолютную оптимальную точку входа.
Исполнение:
Интеграция с терминалом ONNX. Мы интегрировали эти модели, обученные на Python, непосредственно в MetaTrader 5 с помощью ONNX.Нулевая задержка: Скомпилированный ИИ работает локально на вашем компьютере с точностью до миллисекунды.Мгновенная реакция: Никаких веб-запросов или задержек API. Оцените безупречное исполнение в реальном времени для высокочастотных рыночных движений.
Ключевые особенности:
100% основано на данных: Никакой эмоциональной торговли, никаких сеточных/мартингейловых стратегий и никаких устаревших технических индикаторов.
Профессиональный скальпинг золота: Робот разработан специально для скальпинга XAUUSD, фокусируясь на быстрой реакции рынка и краткосрочных ценовых движениях.
Таймфреймы M1 и M5: Оптимизация Aurum Ai Intelligence полностью оптимизирована для таймфреймов M1 и M5, обеспечивая точное исполнение ордеров в условиях быстро меняющегося рынка.
Защита от новостных событий: Встроенная защита от новостей помогает избегать торговли во время важных экономических событий и нестабильных рыночных условий.
Контроль рисков: Встроенная система управления рисками защищает капитал и поддерживает стабильные торговые условия во время волатильных рыночных движений.
Защита от ежедневной просадки: Настройки ежедневной просадки позволяют трейдерам контролировать риски по счету и торговые лимиты.
Трейлинг-стоп: Встроенная функция трейлинг-стопа помогает автоматически фиксировать прибыль по мере движения сделки в вашу пользу или использовать автоматический трейлинг-стоп.
Торговая панель: Встроенная торговая панель со статистикой и информацией о торговле в реальном времени.
Информация:
Пары: XAUUSD
Таймфреймы: M1 и M5
Платформа: MetaTrader 5
Минимальный депозит: 400$
Минимальное кредитное плечо: от 1:500 до 1:1000 (Примечание: если у вас установлен минимальный депозит, используйте кредитное плечо 1:500)
Тип счета: Хеджирование, Нулевой, RAW и ECN.
Часто задаваемые вопросы об AURUM Ai Intelligence
1) Чем Aurum AI отличается от других торговых роботов?
В отличие от стандартных роботов, которые полагаются на жесткие, запаздывающие индикаторы, Aurum AI использует усовершенствованную двухагентную систему (GNN + PPO) для отображения скрытых рыночных связей и динамической адаптации к волатильности золота. Интегрируя эти модели непосредственно в терминал через ONNX, он исполняет сделки локально с точностью до миллисекунды, полностью исключая задержку в облаке.
2) Нужны ли мне продвинутые знания в области трейдинга для использования системы?
Нет. Робот поставляется с оптимизированными настройками по умолчанию. Пользователю нужно только установить размер лота и дневную просадку. Вся основная логика, такая как точки входа, стоп-лосс, тейк-профит и управление сделками, обрабатывается автоматически.
3) Какие рынки поддерживает Aurum Ai Intelligence?
Система оптимизирована исключительно для XAUUSD, ориентируясь на один из самых активно торгуемых и волатильных рынков.
4) Какой таймфрейм следует использовать?
Aurum Ai Intelligence разработан для работы на таймфреймах M1 и M5, что позволяет системе быстро реагировать на краткосрочные рыночные возможности.
5) Торгует ли робот полностью автоматически?
Да. Система работает полностью автоматически, анализируя рыночные условия и совершая сделки только тогда, когда выполняются все предопределенные условия.
6) Как работает управление сделками?
Робот использует гибкое и контролируемое управление торговлей:
- Настраиваемый Take Profit
- Настраиваемый Stop Loss
- Встроенный Trailing Stop
- Контроль максимального количества позиций
7) Могу ли я настроить параметры?
Да. Вы можете настроить ключевые параметры, такие как размер лота, расстояние Trailing Stop и защита от дневной просадки.
8) Могу ли я использовать AURUM Ai Intelligence с любым брокером?
Да. Система работает с любым брокером, поддерживающим MetaTrader 5. Для достижения наилучших результатов настоятельно рекомендуется использовать счета с низким спредом.
9) Буду ли я получать обновления?
Да. Все будущие обновления и улучшения предоставляются бесплатно.
10) Что я получу после покупки?
После покупки вы получите: - доступ к AURUM Ai Intelligence для MetaTrader 5
- полное руководство в формате PDF
- доступ к круглосуточной поддержке

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NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
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Привет, трейдер! Большинство розничных трейдеров полагаются на запаздывающие веб-скрипты. Для торговли с истинным преимуществом необходима институциональная архитектура. Индикатор Astro AI — это не стандартное наложение графика. Это скомпилированная нейронная сеть с двумя агентами, работающая непосредственно на вашем терминале. Вот точная технология, лежащая в основе системы: 1. Агент 1: Аналитик (Графовые нейронные сети — GNN) Рынки — это не просто изолированные ценовые бары; это взаимосвяз
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