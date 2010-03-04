Aurum AI Gold Scalper

Aurum AI — двухагентная нейронная сеть для золота (XAUUSD)

Добро пожаловать в будущее алгоритмической торговли золотом. Забудьте о традиционных запаздывающих индикаторах. Aurum AI — это советник нового поколения, разработанный специально для анализа волатильности золота (XAUUSD). Основанный на двухагентной системе искусственного интеллекта, он сочетает глубокое обучение с передовым обучением с подкреплением. Этот советник не просто реагирует на рынок — он понимает глубинные механизмы золота.

Созданный для профессиональных трейдеров, Aurum AI обрабатывает рыночные данные с помощью сложных нейронных сетей и совершает сделки локально с точностью до миллисекунды.

Основная логика: история двух агентов. Наша архитектура разделена на два высокоспециализированных агента ИИ, работающих в идеальной синхронизации:

1. Аналитик (GNN):

Традиционные индикаторы полагаются на запаздывающие данные. Наша графовая нейронная сеть (GNN) отображает сложные рыночные структуры в реальном времени, чтобы выявлять скрытые корреляции и влияние институциональных инвесторов до того, как в рынок войдут розничные инвесторы.



2. Исполнитель (PPO):

Распознавания паттернов недостаточно. Используя оптимизацию проксимальной политики (PPO), этот агент динамически адаптируется к текущей волатильности. Он игнорирует статические линии «перекупленности/перепроданности», чтобы рассчитать абсолютную оптимальную точку входа.

Исполнение:

Интеграция с терминалом ONNX. Мы интегрировали эти модели, обученные на Python, непосредственно в MetaTrader 5 с помощью ONNX.Нулевая задержка: Скомпилированный ИИ работает локально на вашем компьютере с точностью до миллисекунды.Мгновенная реакция: Никаких веб-запросов или задержек API. Оцените безупречное исполнение в реальном времени для высокочастотных рыночных движений.

Ключевые особенности:

100% основано на данных: Никакой эмоциональной торговли, никаких сеточных/мартингейловых стратегий и никаких устаревших технических индикаторов.

Профессиональный скальпинг золота: Робот разработан специально для скальпинга XAUUSD, фокусируясь на быстрой реакции рынка и краткосрочных ценовых движениях.

Таймфреймы M1 и M5: Оптимизация Aurum Ai Intelligence полностью оптимизирована для таймфреймов M1 и M5, обеспечивая точное исполнение ордеров в условиях быстро меняющегося рынка.

Защита от новостных событий: Встроенная защита от новостей помогает избегать торговли во время важных экономических событий и нестабильных рыночных условий.

Контроль рисков: Встроенная система управления рисками защищает капитал и поддерживает стабильные торговые условия во время волатильных рыночных движений.

Защита от ежедневной просадки: Настройки ежедневной просадки позволяют трейдерам контролировать риски по счету и торговые лимиты.

Трейлинг-стоп: Встроенная функция трейлинг-стопа помогает автоматически фиксировать прибыль по мере движения сделки в вашу пользу или использовать автоматический трейлинг-стоп.

Торговая панель: Встроенная торговая панель со статистикой и информацией о торговле в реальном времени.

Информация:

Пары: XAUUSD

Таймфреймы: M1 и M5

Платформа: MetaTrader 5

Минимальный депозит: 400$

Минимальное кредитное плечо: от 1:500 до 1:1000 (Примечание: если у вас установлен минимальный депозит, используйте кредитное плечо 1:500)

Тип счета: Хеджирование, Нулевой, RAW и ECN.

Часто задаваемые вопросы об AURUM Ai Intelligence

1) Чем Aurum AI отличается от других торговых роботов?

В отличие от стандартных роботов, которые полагаются на жесткие, запаздывающие индикаторы, Aurum AI использует усовершенствованную двухагентную систему (GNN + PPO) для отображения скрытых рыночных связей и динамической адаптации к волатильности золота. Интегрируя эти модели непосредственно в терминал через ONNX, он исполняет сделки локально с точностью до миллисекунды, полностью исключая задержку в облаке.

2) Нужны ли мне продвинутые знания в области трейдинга для использования системы?

Нет. Робот поставляется с оптимизированными настройками по умолчанию. Пользователю нужно только установить размер лота и дневную просадку. Вся основная логика, такая как точки входа, стоп-лосс, тейк-профит и управление сделками, обрабатывается автоматически.

3) Какие рынки поддерживает Aurum Ai Intelligence?

Система оптимизирована исключительно для XAUUSD, ориентируясь на один из самых активно торгуемых и волатильных рынков.

4) Какой таймфрейм следует использовать?

Aurum Ai Intelligence разработан для работы на таймфреймах M1 и M5, что позволяет системе быстро реагировать на краткосрочные рыночные возможности.

5) Торгует ли робот полностью автоматически?

Да. Система работает полностью автоматически, анализируя рыночные условия и совершая сделки только тогда, когда выполняются все предопределенные условия.

6) Как работает управление сделками?

Робот использует гибкое и контролируемое управление торговлей:

- Настраиваемый Take Profit

- Настраиваемый Stop Loss

- Встроенный Trailing Stop

- Контроль максимального количества позиций

7) Могу ли я настроить параметры?

Да. Вы можете настроить ключевые параметры, такие как размер лота, расстояние Trailing Stop и защита от дневной просадки.

8) Могу ли я использовать AURUM Ai Intelligence с любым брокером?

Да. Система работает с любым брокером, поддерживающим MetaTrader 5. Для достижения наилучших результатов настоятельно рекомендуется использовать счета с низким спредом.

9) Буду ли я получать обновления?

Да. Все будущие обновления и улучшения предоставляются бесплатно.

10) Что я получу после покупки?

После покупки вы получите: - доступ к AURUM Ai Intelligence для MetaTrader 5

- полное руководство в формате PDF

- доступ к круглосуточной поддержке