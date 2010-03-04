Aurum AI Gold Scalper
- Эксперты
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- Версия: 2.16
- Обновлено: 25 июля 2026
- Активации: 5
Aurum AI — двухагентная нейронная сеть для золота (XAUUSD)
Добро пожаловать в будущее алгоритмической торговли золотом. Забудьте о традиционных запаздывающих индикаторах. Aurum AI — это советник нового поколения, разработанный специально для анализа волатильности золота (XAUUSD). Основанный на двухагентной системе искусственного интеллекта, он сочетает глубокое обучение с передовым обучением с подкреплением. Этот советник не просто реагирует на рынок — он понимает глубинные механизмы золота.
Созданный для профессиональных трейдеров, Aurum AI обрабатывает рыночные данные с помощью сложных нейронных сетей и совершает сделки локально с точностью до миллисекунды.
Основная логика: история двух агентов. Наша архитектура разделена на два высокоспециализированных агента ИИ, работающих в идеальной синхронизации:
1. Аналитик (GNN):
Традиционные индикаторы полагаются на запаздывающие данные. Наша графовая нейронная сеть (GNN) отображает сложные рыночные структуры в реальном времени, чтобы выявлять скрытые корреляции и влияние институциональных инвесторов до того, как в рынок войдут розничные инвесторы.
2. Исполнитель (PPO):
Распознавания паттернов недостаточно. Используя оптимизацию проксимальной политики (PPO), этот агент динамически адаптируется к текущей волатильности. Он игнорирует статические линии «перекупленности/перепроданности», чтобы рассчитать абсолютную оптимальную точку входа.
Исполнение:
Интеграция с терминалом ONNX. Мы интегрировали эти модели, обученные на Python, непосредственно в MetaTrader 5 с помощью ONNX.Нулевая задержка: Скомпилированный ИИ работает локально на вашем компьютере с точностью до миллисекунды.Мгновенная реакция: Никаких веб-запросов или задержек API. Оцените безупречное исполнение в реальном времени для высокочастотных рыночных движений.
Ключевые особенности:
100% основано на данных: Никакой эмоциональной торговли, никаких сеточных/мартингейловых стратегий и никаких устаревших технических индикаторов.
Профессиональный скальпинг золота: Робот разработан специально для скальпинга XAUUSD, фокусируясь на быстрой реакции рынка и краткосрочных ценовых движениях.
Таймфреймы M1 и M5: Оптимизация Aurum Ai Intelligence полностью оптимизирована для таймфреймов M1 и M5, обеспечивая точное исполнение ордеров в условиях быстро меняющегося рынка.
Защита от новостных событий: Встроенная защита от новостей помогает избегать торговли во время важных экономических событий и нестабильных рыночных условий.
Контроль рисков: Встроенная система управления рисками защищает капитал и поддерживает стабильные торговые условия во время волатильных рыночных движений.
Защита от ежедневной просадки: Настройки ежедневной просадки позволяют трейдерам контролировать риски по счету и торговые лимиты.
Трейлинг-стоп: Встроенная функция трейлинг-стопа помогает автоматически фиксировать прибыль по мере движения сделки в вашу пользу или использовать автоматический трейлинг-стоп.
Торговая панель: Встроенная торговая панель со статистикой и информацией о торговле в реальном времени.
Информация:
Пары: XAUUSD
Таймфреймы: M1 и M5
Платформа: MetaTrader 5
Минимальный депозит: 400$
Минимальное кредитное плечо: от 1:500 до 1:1000 (Примечание: если у вас установлен минимальный депозит, используйте кредитное плечо 1:500)
Тип счета: Хеджирование, Нулевой, RAW и ECN.
Часто задаваемые вопросы об AURUM Ai Intelligence
1) Чем Aurum AI отличается от других торговых роботов?
В отличие от стандартных роботов, которые полагаются на жесткие, запаздывающие индикаторы, Aurum AI использует усовершенствованную двухагентную систему (GNN + PPO) для отображения скрытых рыночных связей и динамической адаптации к волатильности золота. Интегрируя эти модели непосредственно в терминал через ONNX, он исполняет сделки локально с точностью до миллисекунды, полностью исключая задержку в облаке.
2) Нужны ли мне продвинутые знания в области трейдинга для использования системы?
Нет. Робот поставляется с оптимизированными настройками по умолчанию. Пользователю нужно только установить размер лота и дневную просадку. Вся основная логика, такая как точки входа, стоп-лосс, тейк-профит и управление сделками, обрабатывается автоматически.
3) Какие рынки поддерживает Aurum Ai Intelligence?
Система оптимизирована исключительно для XAUUSD, ориентируясь на один из самых активно торгуемых и волатильных рынков.
4) Какой таймфрейм следует использовать?
Aurum Ai Intelligence разработан для работы на таймфреймах M1 и M5, что позволяет системе быстро реагировать на краткосрочные рыночные возможности.
5) Торгует ли робот полностью автоматически?
Да. Система работает полностью автоматически, анализируя рыночные условия и совершая сделки только тогда, когда выполняются все предопределенные условия.
6) Как работает управление сделками?
Робот использует гибкое и контролируемое управление торговлей:
- Настраиваемый Take Profit
- Настраиваемый Stop Loss
- Встроенный Trailing Stop
- Контроль максимального количества позиций
7) Могу ли я настроить параметры?
Да. Вы можете настроить ключевые параметры, такие как размер лота, расстояние Trailing Stop и защита от дневной просадки.
8) Могу ли я использовать AURUM Ai Intelligence с любым брокером?
Да. Система работает с любым брокером, поддерживающим MetaTrader 5. Для достижения наилучших результатов настоятельно рекомендуется использовать счета с низким спредом.
9) Буду ли я получать обновления?
Да. Все будущие обновления и улучшения предоставляются бесплатно.
10) Что я получу после покупки?
После покупки вы получите: - доступ к AURUM Ai Intelligence для MetaTrader 5
- полное руководство в формате PDF
- доступ к круглосуточной поддержке