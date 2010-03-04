Aurum AI Gold Scalper

Aurum AI - 黄金 (XAUUSD) 双智能体神经网络交易系统

欢迎来到黄金算法交易的未来。告别传统的滞后指标。Aurum AI 是一款专为应对黄金 (XAUUSD) 波动性而打造的新一代智能交易系统 (EA)。它采用双智能体人工智能系统，融合了深度学习和高级强化学习。这款 EA 不仅能够对市场做出反应，更能深入理解黄金的深层机制。

Aurum AI 专为专业交易员打造，通过复杂的神经网络处理市场数据，并以毫秒级精度在本地执行交易。

核心逻辑：双智能体的故事 我们的架构分为两个高度专业化的 AI 智能体，它们完美同步运行：

1. 分析师 (GNN)：

传统指标依赖于滞后数据。我们的图神经网络 (GNN) 能够映射复杂的实时市场结构，在散户交易量出现之前识别隐藏的相关性和机构足迹。

2. 执行器 (PPO)：

仅仅识别模式是不够的。该智能体利用近端策略优化 (PPO) 技术，动态适应当前的市场波动。它忽略静态的“超买/超卖”线，直接计算出绝对最优的入场点。

执行：

ONNX 终端集成：我们使用 ONNX 将这些 Python 训练的模型直接集成到 MetaTrader 5 平台。

零延迟：编译后的 AI 在您的本地计算机上运行，​​实现毫秒级精度。

即时响应：无需网络请求或 API 延迟。体验流畅的实时执行，精准捕捉高频市场波动。

主要特性：

100% 数据驱动：摒弃情绪化交易、网格/马丁格尔策略以及过时的技术指标。

专业黄金剥头皮交易：该机器人专为 XAUUSD 剥头皮交易而设计，专注于快速的市场反应和短期价格波动。

M1 和 M5 时间框架：Aurum AI 智能算法针对 M1 和 M5 时间框架进行了全面优化，确保在瞬息万变的市场环境中精准执行交易。

新闻过滤保护：内置新闻保护功能可帮助您避免在重大经济事件和市场动荡时期进行交易。

风险控制：内置风险管理功能可在市场波动期间保护您的资金并维持稳定的交易环境。

每日回撤保护：每日回撤设置允许交易者控制账户风险敞口和交易限额。

追踪止损：内置追踪止损功能可在交易朝着您有利的方向发展时自动锁定利润，您也可以使用自动追踪止损功能。

交易面板：内置交易面板，提供实时交易统计数据和信息。

信息：

交易对：XAUUSD

时间周期：M1 和 M5

平台：MetaTrader 5

最低入金：400 美元

最低杠杆：1:500 至 1:1000（注意：如果您已达到最低入金要求，请使用 1:500 杠杆）

账户类型：对冲账户、零杠杆账户、RAW 账户和 ECN 账户。

AURUM AI 智能交易系统 - 常见问题解答

1) Aurum AI 与其他交易机器人有何不同？

与依赖僵化、滞后指标的标准机器人不同，Aurum AI 使用先进的双代理系统（GNN + PPO）来映射隐藏的市场联系，并动态适应黄金的波动性。通过 ONNX 将这些模型直接集成到终端中，它可以在本地以毫秒级精度执行交易，完全消除云延迟。

2) 我需要高级交易知识才能使用该系统吗？

不需要。该机器人已预设优化的默认设置。用户只需设置手数和每日最大回撤。所有核心逻辑，例如入场、止损、止盈和交易管理，均由系统自动处理。

3) Aurum AI Intelligence 支持哪些市场？

该系统专为 XAUUSD 优化，专注于交易最活跃、波动性最大的市场之一。

4) 我应该使用哪个时间框架？

Aurum AI Intelligence 设计用于 M1 和 M5 时间框架，使系统能够快速响应短期市场机会。

5) 该机器人是否全自动交易？

是的。系统全自动运行，分析市场状况，仅在满足所有预设条件时才执行交易。

6) 交易管理如何运作？

该机器人采用灵活且可控的交易管理：

- 可配置止盈

- 可配置止损

- 内置追踪止损

- 最大持仓控制

7) 我可以自定义设置吗？

可以。您可以调整关键参数，例如手数、追踪止损距离和每日回撤保护。

8) 我可以在任何经纪商处使用 AURUM Ai Intelligence 吗？

可以。该系统适用于任何支持 MetaTrader 5 的经纪商。为了获得最佳性能，强烈建议使用低点差账户。

9) 我会收到更新吗？

是的。所有未来的更新和改进均免费提供。

10) 购买后我能获得什么？

购买后，您将获得：- MetaTrader 5 版 AURUM Ai Intelligence 的使用权限

- PDF 格式的完整用户手册

- 全天候 (24/7) 专属支持服务