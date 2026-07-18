Daily PnL Dashboard
- Индикаторы
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Konstantin MalyshevРазработка и честное тестирование советников MT5 (MQL5)
Специализация — алгоритмическая торговля золотом (XAUUSD) и Forex:
Разработка советников с нуля по вашему ТЗ: трендовые, контртрендовые, сеточные, пробойные системы, торговля от уровней.
- Версия: 1.10
Daily PnL Dashboard — аккуратная перетаскиваемая панель на графике, которая показывает результаты торговли одним взглядом, без раскопок во вкладке «История».
Что показывает панель:
- Результат за сегодня — крупно, с числом закрытых сделок.
- Разбивку по дням недели: последние 7 дней или текущая неделя с понедельника, с пропорциональными барами по каждому дню — лучшие и худшие дни видны мгновенно.
- Итог за неделю и за всё время, включая результат в процентах к сумме пополнений.
- Футер по счёту: баланс, средства и плавающий P/L всегда перед глазами.
Фильтры:
- Все сделки или только по символу графика.
- Фильтр по magic number — удобно следить за конкретным советником, когда на счёте работают несколько роботов.
Оформление и удобство:
- Современный тёмный канвас-дизайн со скруглёнными карточками и масштабированием под DPI.
- Панель перетаскивается за шапку в любое место графика, позиция запоминается для каждого символа.
- Английский и русский интерфейс.
- Без торговых функций и DLL, обновление по таймеру.
Результат считается по истории счёта (прибыль + своп + комиссия + сборы), цифры совпадают с отчётом брокера.
Входные параметры:
- Language / Язык панели — English или Русский.
- Week mode / Режим недели — последние 7 дней или текущая неделя с понедельника.
- Chart symbol trades only — учитывать только сделки по символу графика.
- Magic number — фильтр по magic (-1 = все сделки).
- X offset, Y offset — начальное положение панели.
- Refresh period, sec — период обновления в секундах.
Если панель оказалась полезной — поставьте, пожалуйста, оценку. Пожелания по функциям пишите в комментарии.