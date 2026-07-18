



Что показывает панель:

- Результат за сегодня — крупно, с числом закрытых сделок.

- Разбивку по дням недели: последние 7 дней или текущая неделя с понедельника, с пропорциональными барами по каждому дню — лучшие и худшие дни видны мгновенно.

- Итог за неделю и за всё время, включая результат в процентах к сумме пополнений.

- Футер по счёту: баланс, средства и плавающий P/L всегда перед глазами.





Фильтры:

- Все сделки или только по символу графика.

- Фильтр по magic number — удобно следить за конкретным советником, когда на счёте работают несколько роботов.





Оформление и удобство:

- Современный тёмный канвас-дизайн со скруглёнными карточками и масштабированием под DPI.

- Панель перетаскивается за шапку в любое место графика, позиция запоминается для каждого символа.

- Английский и русский интерфейс.

- Без торговых функций и DLL, обновление по таймеру.





Результат считается по истории счёта (прибыль + своп + комиссия + сборы), цифры совпадают с отчётом брокера.





Входные параметры:

- Language / Язык панели — English или Русский.

- Week mode / Режим недели — последние 7 дней или текущая неделя с понедельника.

- Chart symbol trades only — учитывать только сделки по символу графика.

- Magic number — фильтр по magic (-1 = все сделки).

- X offset, Y offset — начальное положение панели.

- Refresh period, sec — период обновления в секундах.





Если панель оказалась полезной — поставьте, пожалуйста, оценку. Пожелания по функциям пишите в комментарии.

Daily PnL Dashboard — аккуратная перетаскиваемая панель на графике, которая показывает результаты торговли одним взглядом, без раскопок во вкладке «История».