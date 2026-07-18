Daily PnL Dashboard

  • Индикаторы
  • Konstantin Malyshev
    Konstantin Malyshev

    Konstantin Malyshev

    Разработка и честное тестирование советников MT5 (MQL5)
    Специализация — алгоритмическая торговля золотом (XAUUSD) и Forex:
    Разработка советников с нуля по вашему ТЗ: трендовые, контртрендовые, сеточные, пробойные системы, торговля от уровней.
  • Версия: 1.10
Daily PnL Dashboard — аккуратная перетаскиваемая панель на графике, которая показывает результаты торговли одним взглядом, без раскопок во вкладке «История».

Что показывает панель:
- Результат за сегодня — крупно, с числом закрытых сделок.
- Разбивку по дням недели: последние 7 дней или текущая неделя с понедельника, с пропорциональными барами по каждому дню — лучшие и худшие дни видны мгновенно.
- Итог за неделю и за всё время, включая результат в процентах к сумме пополнений.
- Футер по счёту: баланс, средства и плавающий P/L всегда перед глазами.

Фильтры:
- Все сделки или только по символу графика.
- Фильтр по magic number — удобно следить за конкретным советником, когда на счёте работают несколько роботов.

Оформление и удобство:
- Современный тёмный канвас-дизайн со скруглёнными карточками и масштабированием под DPI.
- Панель перетаскивается за шапку в любое место графика, позиция запоминается для каждого символа.
- Английский и русский интерфейс.
- Без торговых функций и DLL, обновление по таймеру.

Результат считается по истории счёта (прибыль + своп + комиссия + сборы), цифры совпадают с отчётом брокера.

Входные параметры:
- Language / Язык панели — English или Русский.
- Week mode / Режим недели — последние 7 дней или текущая неделя с понедельника.
- Chart symbol trades only — учитывать только сделки по символу графика.
- Magic number — фильтр по magic (-1 = все сделки).
- X offset, Y offset — начальное положение панели.
- Refresh period, sec — период обновления в секундах.

Если панель оказалась полезной — поставьте, пожалуйста, оценку. Пожелания по функциям пишите в комментарии.
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Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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