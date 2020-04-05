"Взламывая Рынок"

HackerKid FX — Golden MACD EA

Чистая, основанная на правилах система для XAUUSD. Без сетки. Без мартингейла. Одна сделка за раз.

HackerKid FX — Golden MACD EA — это специализированный торговый робот для золота (XAUUSD), построенный на единственном принципе: торговать только тогда, когда импульс и тренд совпадают, и никогда не брать на себя риск, который вы не можете предвидеть.

Вместо того чтобы гнаться за каждой свечой, EA ждет, когда рынок выстроится в линию — импульс подтвердит направление доминирующего тренда — прежде чем открыть одну сфокусированную позицию. Когда условия отсутствуют, он просто остается вне рынка. Никаких принудительных сделок, никакой борьбы с трендом, никаких ставок на шум.

Войдя в сделку, Golden MACD активно управляет позицией, а не оставляет ее на волю случая. Адаптивный механизм трейлинг-стопа следует за движением, чтобы защитить и приумножить прибыль, выходы на основе импульса срабатывают, когда рынок разворачивается против позиции, а опциональный выход по времени закрывает сделки, которые слишком затянулись. Каждая позиция существует самостоятельно.

Создан для трейдеров, которые хотят робота, которого они действительно могут понять и контролировать, — а не загадочную систему, которая сносит счет в первую же плохую неделю.

Почему Golden MACD EA

✓ Без сетки. Без мартингейла.

✓ Без усреднения. Максимум одна открытая позиция одновременно.

✓ Входы по тренду — торгует в направлении доминирующего тренда, а не против него.

✓ Адаптивный трейлинг-стоп, который фиксирует прибыль по мере развития движения.

✓ Опциональное динамическое определение лота на основе ATR — автоматически уменьшает размер позиции при росте волатильности.

✓ Опциональный выход по времени для сделок, которые слишком затянулись.

✓ 100% прозрачные входные параметры — каждый параметр задокументирован и настраиваем.

✓ Бесплатная ДЕМО-версия, которую вы можете запустить в Стратегическом Тестере MetaTrader 5 перед покупкой.

Что вы получаете после покупки

Golden MACD EA — это не просто файл, который вы скачиваете и разбираетесь в одиночку, — он поставляется с реальной поддержкой, чтобы вы могли запустить его правильно:

✓ Прямой контакт со мной (HackerKid FX) — Свяжитесь со мной перед переходом на реальный счет, чтобы мы могли настроить EA под вашего брокера, размер счета и профиль риска. Я помогу вам правильно настроить его, а не оставлю гадать.

✓ Полное руководство пользователя, доступное на нескольких языках — Четкое пошаговое руководство, охватывающее установку, настройки и лучшие практики, чтобы ничего не оставалось на ваше усмотрение.

✓ Доступ к эксклюзивной частной Telegram-группе — Присоединяйтесь к сообществу пользователей Golden MACD, где вы получите приоритетную поддержку, помощь с настройкой и все будущие обновления в момент их выпуска.

✓ Постоянные обновления без дополнительных затрат — По мере улучшения EA вы автоматически получаете новые версии. Ваша покупка продолжает становиться лучше.

✓ Полная индивидуальная поддержка от меня.



Рекомендуемая настройка

Символ: XAUUSD (Золото)

XAUUSD (Золото) Таймфрейм: M1 – M5 (подтвердите тот, на котором вы реально торгуете/оптимизировали)

M1 – M5 (подтвердите тот, на котором вы реально торгуете/оптимизировали) Тип счета: ECN / Raw / Zero с низким спредом

ECN / Raw / Zero с низким спредом Кредитное плечо: 1:100 или выше

1:100 или выше Минимальный депозит: 300 - 500 USD

300 - 500 USD Настоятельно рекомендуется VPS для стабильной работы 24/5.

для стабильной работы 24/5. Рекомендуемый брокер: Zero-счет Exness. Также мы рекомендуем IC Markets, BlackBull Markets, но они требуют индивидуальной настройки.

Попробуйте перед покупкой

Скачайте бесплатную ДЕМО-версию и запустите ее в Стратегическом Тестере MetaTrader 5 (бэктест и оптимизация) на своей собственной истории цен. Увидите, как именно он ведет себя, прежде чем потратить хоть копейку.

📊 Подтвержденный трек-рекорд: Живой отчет на MyFxBook.

Подтвержденный трек-рекорд — это самый важный фактор, оправдывающий цену.

Стартовая цена запуска

Это стартовая цена запуска. Она увеличивается на 200 USD по мере продажи копий, и как только живой трек-рекорд созреет, она вырастет еще больше — ранние покупатели фиксируют самую низкую цену, которую этот EA когда-либо будет иметь. Не ждите, пока цена вырастет.

Поддержка и контакты

HackerKid FX — "Взламывая Рынок"

🔗 Telegram & Instagram: @swagmix8

Есть вопросы перед покупкой? Напишите мне — я с удовольствием помогу вам с настройкой. После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить приглашение в эксклюзивную Telegram-группу.

Предупреждение о рисках

Торговля иностранной валютой и CFD сопряжена с высоким уровнем риска и может не подходить для всех инвесторов. Прошлые результаты, включая результаты бэктестов и исторические данные, не гарантируют будущих результатов. Никогда не торгуйте деньгами, которые вы не можете позволить себе потерять. Этот Советник является торговым инструментом, а не финансовой консультацией, и прибыль не гарантируется.