HackerKid FX Golden MACD EA

HackerKid FX — Golden MACD EA

"Взламывая Рынок"

Чистая, основанная на правилах система для XAUUSD. Без сетки. Без мартингейла. Одна сделка за раз.

HackerKid FX — Golden MACD EA — это специализированный торговый робот для золота (XAUUSD), построенный на единственном принципе: торговать только тогда, когда импульс и тренд совпадают, и никогда не брать на себя риск, который вы не можете предвидеть.

Вместо того чтобы гнаться за каждой свечой, EA ждет, когда рынок выстроится в линию — импульс подтвердит направление доминирующего тренда — прежде чем открыть одну сфокусированную позицию. Когда условия отсутствуют, он просто остается вне рынка. Никаких принудительных сделок, никакой борьбы с трендом, никаких ставок на шум.

Войдя в сделку, Golden MACD активно управляет позицией, а не оставляет ее на волю случая. Адаптивный механизм трейлинг-стопа следует за движением, чтобы защитить и приумножить прибыль, выходы на основе импульса срабатывают, когда рынок разворачивается против позиции, а опциональный выход по времени закрывает сделки, которые слишком затянулись. Каждая позиция существует самостоятельно.

Создан для трейдеров, которые хотят робота, которого они действительно могут понять и контролировать, — а не загадочную систему, которая сносит счет в первую же плохую неделю.

Почему Golden MACD EA

Без сетки. Без мартингейла.

✓ Без усреднения. Максимум одна открытая позиция одновременно.

Входы по тренду — торгует в направлении доминирующего тренда, а не против него.

Адаптивный трейлинг-стоп, который фиксирует прибыль по мере развития движения.

Опциональное динамическое определение лота на основе ATR — автоматически уменьшает размер позиции при росте волатильности.

Опциональный выход по времени для сделок, которые слишком затянулись.

100% прозрачные входные параметры — каждый параметр задокументирован и настраиваем.

Бесплатная ДЕМО-версия, которую вы можете запустить в Стратегическом Тестере MetaTrader 5 перед покупкой.

Что вы получаете после покупки

Golden MACD EA — это не просто файл, который вы скачиваете и разбираетесь в одиночку, — он поставляется с реальной поддержкой, чтобы вы могли запустить его правильно:

Прямой контакт со мной (HackerKid FX) — Свяжитесь со мной перед переходом на реальный счет, чтобы мы могли настроить EA под вашего брокера, размер счета и профиль риска. Я помогу вам правильно настроить его, а не оставлю гадать.

Полное руководство пользователя, доступное на нескольких языках — Четкое пошаговое руководство, охватывающее установку, настройки и лучшие практики, чтобы ничего не оставалось на ваше усмотрение.

Доступ к эксклюзивной частной Telegram-группе — Присоединяйтесь к сообществу пользователей Golden MACD, где вы получите приоритетную поддержку, помощь с настройкой и все будущие обновления в момент их выпуска.

Постоянные обновления без дополнительных затрат — По мере улучшения EA вы автоматически получаете новые версии. Ваша покупка продолжает становиться лучше.

Полная индивидуальная поддержка от меня.

Рекомендуемая настройка

  • Символ: XAUUSD (Золото)
  • Таймфрейм: M1 – M5 (подтвердите тот, на котором вы реально торгуете/оптимизировали)
  • Тип счета: ECN / Raw / Zero с низким спредом
  • Кредитное плечо: 1:100 или выше
  • Минимальный депозит: 300 - 500 USD
  • Настоятельно рекомендуется VPS для стабильной работы 24/5.
  • Рекомендуемый брокер: Zero-счет Exness. Также мы рекомендуем IC Markets, BlackBull Markets, но они требуют индивидуальной настройки.

Попробуйте перед покупкой

Скачайте бесплатную ДЕМО-версию и запустите ее в Стратегическом Тестере MetaTrader 5 (бэктест и оптимизация) на своей собственной истории цен. Увидите, как именно он ведет себя, прежде чем потратить хоть копейку.

📊 Подтвержденный трек-рекорд: Живой отчет на MyFxBook.

Подтвержденный трек-рекорд — это самый важный фактор, оправдывающий цену.

Стартовая цена запуска

Это стартовая цена запуска. Она увеличивается на 200 USD по мере продажи копий, и как только живой трек-рекорд созреет, она вырастет еще больше — ранние покупатели фиксируют самую низкую цену, которую этот EA когда-либо будет иметь. Не ждите, пока цена вырастет.

Поддержка и контакты

HackerKid FX"Взламывая Рынок"

🔗 Telegram & Instagram: @swagmix8

Есть вопросы перед покупкой? Напишите мне — я с удовольствием помогу вам с настройкой. После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить приглашение в эксклюзивную Telegram-группу.

Предупреждение о рисках

Торговля иностранной валютой и CFD сопряжена с высоким уровнем риска и может не подходить для всех инвесторов. Прошлые результаты, включая результаты бэктестов и исторические данные, не гарантируют будущих результатов. Никогда не торгуйте деньгами, которые вы не можете позволить себе потерять. Этот Советник является торговым инструментом, а не финансовой консультацией, и прибыль не гарантируется.


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5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
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