HackerKid FX Golden MACD EA

"破解市场"

黑客小子FX — 黄金MACD EA

一个干净的、基于规则的XAUUSD系统。没有网格。没有马丁格尔。一次一笔交易。

黑客小子FX — 黄金MACD EA 是一款专为黄金 (XAUUSD) 设计的交易机器人，它基于一个单一原则：仅当动量和趋势一致时才进行交易，绝不承担您无法预见的风险。

该EA不会追逐每一根K线，而是等待市场排列整齐 —— 动量确认主导趋势的方向 —— 然后才专注于一个仓位。当条件不具备时，它保持空仓。不强迫交易，不与趋势对抗，不在噪音上赌博。

一旦进入交易，黄金MACD EA会主动管理仓位，而不是听天由命。一个自适应的跟踪止损机制会跟随价格变动以保护和扩展盈利；基于动量的退出机制会在市场转向不利时平仓；可选的基于时间的退出机制会关闭那些已过度持仓的交易。每个仓位都是独立的。

专为那些希望拥有一个真正能理解和控制的机器人的交易者设计 —— 而不是一个在第一个糟糕的星期就爆仓的神秘系统。

为什么选择黄金MACD EA

✓ 没有网格。没有马丁格尔。

✓ 没有加仓。 一次最多持有一个仓位。

✓ 趋势对齐的入场 —— 它顺应主导趋势交易，而不是逆势。

✓ 自适应跟踪止损，随着行情发展锁定盈利。

✓ 可选的ATR动态手数调整 —— 当波动性飙升时自动缩减仓位规模。

✓ 可选的基于时间的退出，用于处理过度持仓的交易。

✓ 100%透明的输入参数 —— 每个参数都有文档记录且可调节。

✓ 免费演示版，您可以在购买前于MetaTrader 5策略测试器中运行。

购买后您将获得

黄金MACD EA不仅仅是一个您下载后独自摸索的文件 —— 它附带了真正的支持，帮助您以正确的方式运行：

✓ 直接与我联系 (黑客小子FX) —— 在您上线前联系我，我们可以根据您的经纪商、账户规模和风险状况微调EA。我会帮助您正确设置，而不是让您去猜测。

✓ 完整的用户手册，提供多种语言版本 —— 一份清晰的、分步骤的指南，涵盖安装、设置和最佳实践，让一切不再有歧义。

✓ 进入专属私人Telegram群组 —— 加入黄金MACD用户社区，在那里您将获得优先支持、设置帮助，以及每个未来更新发布时的即时获取。

✓ 持续更新，无需额外费用 —— 随着EA的改进，您会自动获得新版本。您的购买会不断增值。

✓ 来自我的全面定制支持。



推荐设置

交易品种： XAUUSD (黄金)

XAUUSD (黄金) 时间框架： M1 – M5 (确认您实际运行/优化时使用的周期)

M1 – M5 (确认您实际运行/优化时使用的周期) 账户类型： 低点差ECN / Raw / Zero账户

低点差ECN / Raw / Zero账户 杠杆： 1:100 或更高

1:100 或更高 最低入金： 300 - 500 美元

300 - 500 美元 强烈推荐使用VPS 以确保24/5稳定运行。

以确保24/5稳定运行。 推荐经纪商： Exness Zero账户。同时我们也推荐 IC Markets，BlackBull Markets，但这需要定制调整。

购买前试用

下载免费的演示版，在MetaTrader 5策略测试器（回测和优化）中，基于您自己的价格历史运行它。在花费一分钱之前，亲眼看看它的表现。

📊 已验证的交易记录： MyFxBook 实盘记录。

一个经过验证的交易记录是证明其价格合理性的最重要因素。

首发特惠价格

这是首发特惠价格。随着销售份数增加，价格将上涨200美元，一旦实盘交易记录成熟，价格还会继续上涨 —— 早期买家锁定的是这款EA未来将拥有的最低价格。不要等到价格上涨。

支持与联系

黑客小子FX — "破解市场"

🔗 Telegram & Instagram: @swagmix8

购买前有问题？给我发消息 —— 很高兴帮您完成设置。购买后，请联系我以获取专属Telegram群组的邀请。

风险免责声明

外汇和差价合约交易具有高风险，可能不适合所有投资者。过往表现，包括回测和历史结果，并不保证未来结果。切勿使用您无法承受损失的资金进行交易。本专家顾问是一种交易工具，并非财务建议，不保证任何盈利。