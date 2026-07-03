- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
53
Прибыльных трейдов:
37 (69.81%)
Убыточных трейдов:
16 (30.19%)
Лучший трейд:
74.99 USD
Худший трейд:
-137.91 USD
Общая прибыль:
785.96 USD (71 945 pips)
Общий убыток:
-515.61 USD (43 297 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (286.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
286.16 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
52.43%
Макс. загрузка депозита:
2.01%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
0.61
Длинных трейдов:
29 (54.72%)
Коротких трейдов:
24 (45.28%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
5.10 USD
Средняя прибыль:
21.24 USD
Средний убыток:
-32.23 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-400.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-400.13 USD (6)
Прирост в месяц:
19.49%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
442.29 USD (30.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.20% (442.29 USD)
По эквити:
23.41% (333.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USOUSD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USOUSD
|270
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USOUSD
|29K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +74.99 USD
Худший трейд: -138 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +286.16 USD
Макс. убыток в серии: -400.13 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 14" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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VantageMarkets-Live 14
|4.59 × 49
A signal for SomaOil EA: https://www.mql5.com/en/market/product/185532
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
27%
1
4K
USD
USD
1.3K
USD
USD
5
100%
53
69%
52%
1.52
5.10
USD
USD
30%
1:500