QiwiX EA – это алгоритмический торговый советник, использующий модифицированную сеточную стратегию с элементами хеджирования и усреднения, торгующий на трёх флэтовых парах (NZDCAD, AUDCAD, AUDNZD).





Стратегия основана на контртрендовой торговле с применением индикатора Bollinger Bands.





Частичная фиксация прибыли помогает выходить из позиций при малейших откатах, сохраняя накопленный результат, а встроенный фильтр S&P 500 приостанавливает торговлю на 48 часов, защищая от рыночных шоков.





Мониторинг сигнала: https://www.mql5.com/en/signals/2362484

Мониторинг сигнала:





Ключевые особенности QiwiX EA:

Одновременная торговля по 3 флэтовым парам

Контролируемое увеличение лота для безопасного усреднения

Частичная фиксация прибыли

Фильтр волатильности S&P 500 (пауза на 48 часов)

Настраиваемый уровень Стоп-лосса





Рекомендуемые параметры:

Депозит: от 1000 USD

Плечо: 1:500

Стоп-лосс: 40%

Тип счёта: Hedging

Пары: NZDCAD, AUDCAD, AUDNZD

Использование VPS обязательно





Инструкции по установке:





Советник имеет простые и понятные настройки (см. скриншот)

Добавьте советник на график одной из трех пар (либо NZDCAD, либо AUDCAD, либо AUDNZD), таймфрейм любой, на все графики советник добавлять не нужно! Советник мультивалютный

Основные настройки советника:

• Baselot - базовый лот для торговли, если параметр "Use balance multiplier" стоит FALSE, то торговля идет исходя из этого значения лота, если "Use balance multiplier" - TRUE , то исходя из баланса счета

• NZDCAD symbol (empty - not use) - тикер символа NZDCAD у вашего брокера (может быть NZDCADs, NZDCAD+ и т.д.), если оставить пустым торговля по символу не происходит

• AUDCAD symbol (empty - not use) - тикер символа AUDCAD у вашего брокера, если оставить пустым торговля по символу не происходит

• AUDNZD symbol (empty - not use) - тикер символа AUDNZD у вашего брокера, если оставить пустым торговля по символу не происходит

• Use balance multiplier - при FALSE - в торговле используется базовый лот (параметр Baselot), если TRUE - то в зависимости от параметра "Balance for multiplier"

• Balance for multiplier (if "Use balance multiplier" - TRUE) - указывается число, кратно которому увеличивается лот торговли (например, при балансе 10000 usd и значении параметра 2000 - базовый лот будет умножен на 5)

<1000 - высокий риск

1000-2000 - умеренный риск

>2000 - низкий риск • CLOSEONLY mode - при активации в значении TRUE советник переходит в режим только закрытие (поскольку используется сеточный алгоритм, то текущие сетки будут достроены, новые начинаться не будут)

• Stop loss % of balance (0 - not use) - уровень стоплосса в % от баланса счета, если указан 0 - стоплосс не учитывается

• Stop loss in USD (0 - not use) - уровень стоплосса в USD, сработает если разница между балансом и средствами достигает этого значения, если указан 0 - стоплосс не учитывается

• Use S&P500 filter? - если стоит TRUE - будет включен фильтр торговли, при активации - торговля останавливается на 48 часов (изменение индекса более чем на 5% за последние 5 дней, либо на 2,5% за последний час)