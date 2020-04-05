QiwiX EA
- Эксперты
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Ilya ZelenovТелеграм канал, посвящённый сигналам: https://t.me/qiwix_signals
- Версия: 1.21
- Обновлено: 28 июля 2026
- Активации: 10
- Одновременная торговля по 3 флэтовым парам
- Контролируемое увеличение лота для безопасного усреднения
- Частичная фиксация прибыли
- Фильтр волатильности S&P 500 (пауза на 48 часов)
- Настраиваемый уровень Стоп-лосса
- Депозит: от 1000 USD
- Плечо: 1:500
- Стоп-лосс: 40%
- Тип счёта: Hedging
- Пары: NZDCAD, AUDCAD, AUDNZD
- Использование VPS обязательно
Добавьте советник на график одной из трех пар (либо NZDCAD, либо AUDCAD, либо AUDNZD), таймфрейм любой, на все графики советник добавлять не нужно!
Советник мультивалютный
• Baselot - базовый лот для торговли, если параметр "Use balance multiplier" стоит FALSE, то торговля идет исходя из этого значения лота, если "Use balance multiplier" - TRUE , то исходя из баланса счета
• AUDNZD symbol (empty - not use) - тикер символа AUDNZD у вашего брокера, если оставить пустым торговля по символу не происходит
• Balance for multiplier (if "Use balance multiplier" - TRUE) - указывается число, кратно которому увеличивается лот торговли (например, при балансе 10000 usd и значении параметра 2000 - базовый лот будет умножен на 5)
- <1000 - высокий риск
- 1000-2000 - умеренный риск
- >2000 - низкий риск
• CLOSEONLY mode - при активации в значении TRUE советник переходит в режим только закрытие (поскольку используется сеточный алгоритм, то текущие сетки будут достроены, новые начинаться не будут)
• Stop loss in USD (0 - not use) - уровень стоплосса в USD, сработает если разница между балансом и средствами достигает этого значения, если указан 0 - стоплосс не учитывается
• S&P500 symbol (SPX, $SPX, SP500) - укажите тикер символа SP500 у вашего брокера
Перед запуском торговли на реальном счете обязательно протестируйте советник и определите для себя приемлемый уровень риска (уровень стоплосса и повышающий коэффициент торгового лота)!
Если у вас возникли любые вопросы по установке, настройке или тестированию советника, напишите мне, я вам помогу!