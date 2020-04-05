QiwiX EA

QiwiX EA – это алгоритмический торговый советник, использующий модифицированную сеточную стратегию с элементами хеджирования и усреднения, торгующий на трёх флэтовых парах (NZDCAD, AUDCAD, AUDNZD).

Стратегия основана на контртрендовой торговле с применением индикатора Bollinger Bands.

Частичная фиксация прибыли помогает выходить из позиций при малейших откатах, сохраняя накопленный результат, а встроенный фильтр S&P 500 приостанавливает торговлю на 48 часов, защищая от рыночных шоков.

Мониторинг сигнала:  https://www.mql5.com/en/signals/2362484

Ключевые особенности QiwiX EA:
  • Одновременная торговля по 3 флэтовым парам
  • Контролируемое увеличение лота для безопасного усреднения
  • Частичная фиксация прибыли
  • Фильтр волатильности S&P 500 (пауза на 48 часов)
  • Настраиваемый уровень Стоп-лосса

Рекомендуемые параметры:
  • Депозит: от 1000 USD
  • Плечо: 1:500
  • Стоп-лосс: 40%
  • Тип счёта: Hedging
  • Пары: NZDCAD, AUDCAD, AUDNZD
  • Использование VPS обязательно

Инструкции по установке:

Советник имеет простые и понятные настройки (см. скриншот)

Добавьте советник на график одной из трех пар (либо NZDCAD, либо AUDCAD, либо AUDNZD), таймфрейм любой, на все графики советник добавлять не нужно!

Советник мультивалютный

Основные настройки советника:

Baselot - базовый лот для торговли, если параметр "Use balance multiplier" стоит FALSE, то торговля идет исходя из этого значения лота, если "Use balance multiplier" - TRUE , то исходя из баланса счета

NZDCAD symbol (empty - not use) - тикер символа NZDCAD у вашего брокера (может быть NZDCADs, NZDCAD+ и т.д.), если оставить пустым торговля по символу не происходит
AUDCAD symbol (empty - not use) - тикер символа AUDCAD у вашего брокера, если оставить пустым торговля по символу не происходит

AUDNZD symbol (empty - not use) - тикер символа AUDNZD у вашего брокера, если оставить пустым торговля по символу не происходит

Use balance multiplier - при FALSE - в торговле используется базовый лот (параметр Baselot), если TRUE - то в зависимости от параметра "Balance for multiplier"

Balance for multiplier (if "Use balance multiplier" - TRUE) - указывается число, кратно которому увеличивается лот торговли (например, при балансе 10000 usd и значении параметра 2000 - базовый лот будет умножен на 5)

  • <1000 - высокий риск 
  • 1000-2000 - умеренный риск 
  • >2000 - низкий риск

CLOSEONLY mode - при активации в значении TRUE советник переходит в режим только закрытие (поскольку используется сеточный алгоритм, то текущие сетки будут достроены, новые начинаться не будут)

Stop loss % of balance (0 - not use) - уровень стоплосса в % от баланса счета, если указан 0 - стоплосс не учитывается

Stop loss in USD (0 - not use) - уровень стоплосса в USD, сработает если разница между балансом и средствами достигает этого значения, если указан 0 - стоплосс не учитывается

Use S&P500 filter? - если стоит TRUE - будет включен фильтр торговли, при активации - торговля останавливается на 48 часов (изменение индекса более чем на 5% за последние 5 дней, либо на 2,5% за последний час)

S&P500 symbol (SPX, $SPX, SP500) - укажите тикер символа SP500 у вашего брокера

Перед запуском торговли на реальном счете обязательно протестируйте советник и определите для себя приемлемый уровень риска (уровень стоплосса и повышающий коэффициент торгового лота)!

Если у вас возникли любые вопросы по установке, настройке или тестированию советника, напишите мне, я вам помогу!


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[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Impulse MT5
Simon Reeves
5 (16)
Эксперты
Are you ready to power up your Gold trading? Impulse by Starpoint Trading — A six-strategy gold EA that waits for the perfect shot. Come chat with us in our public MQL5 channel!  https://www.mql5.com/en/channels/starpoint Impulse v2.00 is here! The biggest update in Impulse's history has arrived. Version 2.00 takes everything that made Impulse a disciplined, patient Gold trading system and elevates it across the board: A brand-new sixth strategy — Conviction Momentum joins the squad, hunting de
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