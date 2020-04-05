Stochastic Arbitrage Engine

Перевод на русский язык:

Вы когда-нибудь наблюдали, как традиционная система корреляции дает сбой во время внезапного изменения рынка? Стандартные системы часто полагаются на статические пороговые значения, которые разрушаются именно в тот момент, когда они нужны больше всего. Stochastic Arbitrage Engine (Движок стохастического арбитража) предлагает смену парадигмы в управлении алгоритмической экспозицией, заменяя жесткие правила на гибкую, адаптивную математику.

Разработанный для искушенного трейдера, этот движок строит многоактивную синтетическую матрицу для выявления и извлечения выгоды из направленных дисбалансов. Вместо того чтобы надеяться на возврат рынка к среднему, движок рассчитывает точную вероятность этого события с использованием High-Efficiency Math Registry (Реестра высокоэффективной математики).

Ощутите спокойную ясность институциональной логики, работающей на вас. Динамически оценивая волатильность и скорости возврата к среднему в реальном времени, Stochastic Arbitrage Engine с точностью, безопасностью и контролем управляет сложными рыночными условиями.

Ключевые преимущества
High-Efficiency Math Registry: Интегрирует продвинутые модели, включая фильтры Калмана, прогнозирование волатильности GARCH и проверки скорости Орнштейна-Уленбека для валидации каждого входа.
Toxic Flow Sentinel (Страж токсичного потока): Защищает ваш капитал, обнаруживая аномальный относительный объем и экстремальное ценовое смещение, не позволяя системе работать в манипулируемой или неликвидной среде.
Asynchronous Atomic Execution Manifold (Многообразие асинхронного атомарного исполнения): Гарантирует, что если одна нога вашей синтетической матрицы столкнется с экстремальным проскальзыванием или отклонением брокером, вся экспозиция будет немедленно нейтрализована для предотвращения нехеджированного риска.
Modern Portfolio Theory Weighting (Взвешивание на основе современной портфельной теории): Распределяет объем на основе наивысшей вероятности успеха, а не усредняет вниз по убыточным позициям вслепую.
Bayesian Adaptive Thresholds (Байесовские адаптивные пороги): Непрерывно пересчитывает параметры выхода и входа на основе текущего рыночного режима, позволяя системе адаптироваться естественным образом.
Institutional Drawdown Protocol (Институциональный протокол просадки): Использует линейные и нелинейные адаптивные механизмы восстановления для систематического снижения экспозиции во время неблагоприятных условий.

Как использовать
Прикрепите советник к одному графику на вашем предпочтительном таймфрейме.
Движок автоматически просканирует Матрицу активов, определенную в ваших входных параметрах.
Убедитесь, что ваш брокер поддерживает символы, указанные в конфигурации вашей матрицы.
Для оптимальной производительности запускайте на счете с низким спредом и высокой скоростью исполнения.

Параметры и настройки
Matrix Execution Engine (Движок исполнения матрицы)
ExecutionSystem: Определяет операционную логику матрицы (Пассивная, Активная, Аварийная очистка).

Synthetic Matrix Configuration (Конфигурация синтетической матрицы)
AssetMatrix: Вселенная синтетических активов, которую будет конструировать движок (например, XAU/XAG/EUR/GBP).
StochasticArbitrageExecutionMode: Выберите между конфигурациями Сохранение (низкий риск), Сбалансированная (умеренный рост) и Агрессивная.
ExcludedNodes: Конкретные узлы матрицы, исключаемые из расчета.
DirectionalBias: Ограничьте экспозицию только длинными, только короткими или рыночно-нейтральными позициями.

Vector Execution Manifold (Многообразие векторного исполнения)
MaxTradesPerDay: Максимальное количество разрешенных сделок в день (0 для неограниченного).
CooldownMinutes: Период отдыха после закрытой сделки перед возобновлением сканирования.
DrawdownProtocol: Выберите алгоритм восстановления (Линейный адаптивный или Нелинейный адаптивный).
VectorStepDistance: Условное шаговое расстояние для векторного многообразия.
StepScale: Определяет шкалу прогрессии шагов (Фиксированная, Геометрическая, Экспоненциальная).
StepAdaptation: Выберите статические шаги или динамическое расширение шагов по ATR.
ATR_Period: Период для расчета среднего истинного диапазона.
ATR_Multiplier: Множитель, применяемый к ATR для расширения шага.

Alpha Capture Manifold (Многообразие захвата альфы)
AlphaStrategy: Логика реализации альфы (Независимая, Агрегированная, Гибридная).
AlphaYieldTarget: Целевой порог для реализации прибыли.
AlphaExitLatency: Задержка в тиках перед реализацией альфы.

Risk Mitigation Manifold (Многообразие снижения риска)
RiskMitigation: Протокол управления системным риском (Нейтральный режим, Полная ликвидация).
MaxDrawdownLimit: Максимально допустимая системная просадка перед остановкой.

Capital Allocation Manifold (Многообразие распределения капитала)
AlgorithmicSizing: Включить количественное номинальное распределение на основе силы сигнала.
ExposureMultiplier: Глобальный множитель для системной экспозиции.
BaseNotionalVolume: Начальный базовый объем для векторов.
VolParadigm: Тип прогрессии номинального объема (Фиксированный, Геометрический, Экспоненциальный).
MatrixWeighting: Протокол распределения (Фиксированный, Келли, Паритет капитала).
EnableGARCH: Включить фильтр прогнозирования волатильности GARCH.
EnableOU_Process: Включить проверку скорости возврата к среднему Орнштейна-Уленбека.
EnableBayesian: Включить байесовское обнаружение рыночного режима.

Defense Sentinel (Страж защиты)
EnableToxicFilter: Включить страж токсичного потока на основе относительного объема.
MaxRVOL: Максимально допустимый порог относительного объема для исполнения.
EnableLatencyWatch: Включить сторожевой таймер ловушки задержки.
MaxSpreadMultiplier: Максимально допустимое отклонение спреда перед вето на сделку.

Intelligence Manifold (Многообразие интеллекта)
EnableQuantIntel: Главный включатель для набора нейросетевых инструментов.
SignalFilter: Выберите протокол фильтрации сигнала (Z-оценка, Калман, Гибридный).
ZScorePeriod: Период расчета для полос стандартного отклонения.
ZScoreThreshold: Пороговое значение стандартных отклонений для входа.

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NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
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Tradify unity
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Tradify — это количественная торговая система, предназначенная для институционального рыночного анализа и исполнения сделок. Система использует стратегию согласования нескольких таймфреймов в сочетании с фрактальной геометрией и математикой Фибоначчи для выявления зон входа с высокой вероятностью успеха. Основная методология Система работает на основе трёхэкранного фреймворка, гарантирующего, что сделки открываются только при полной синхронизации краткосрочного входа, среднесрочного тренда и
Chinggey Untung
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Chinggey Untung — это институциональный мультистратегический советник (Expert Advisor), разработанный для платформы MetaTrader 5. Он объединяет нейросетевой трендовый движок с квантовой матричной системой восстановления для управления рыночной волатильностью с абсолютной технической точностью. Система использует статистическую 3-векторную корреляционную матрицу для отслеживания рыночных дисбалансов и применяет защитную схему капитала для сохранения средств во время событий с высоким влиянием н
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Wonderful Institutional Breakout Engine
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Эксперты
Wonderful — это автоматическая торговая система для MetaTrader 5, основанная на стратегиях пробоя на нескольких валютных парах. Система определяет потенциальные движения цены и выставляет отложенные ордера, чтобы захватить импульс при пробое ценой вычисленных уровней. Приложение включает встроенные защитные функции для управления рисками, включая виртуальные стоп-уровни, невидимые для брокера. Оно также отслеживает общесчетовую просадку и дневные лимиты по сделкам для поддержания дисциплиниров
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XAUtify Gold Correlation
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Gold Epic Fury
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Золотая Эпическая Ярость — это профессиональная торговая система, специально разработанная для XAUUSD (золото). Советник использует комбинацию индикаторов Parabolic SAR, MACD и RSI для определения рыночного импульса и точек входа. Он оснащён продвинутым исполнительным движком с транзакционным конечным автоматом, что обеспечивает надёжность в периоды высокой волатильности. Система включает мультитаймфреймовый трендовый фильтр для согласования сделок с доминирующим направлением рынка. Также в ней
Goldenify
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Goldenify — это профессиональная количественная торговая станция, предназначенная для точной торговли золотом и другими основными символами. Она использует ансамблевую управляющую поверхность, объединяющую классический технический анализ с распознаванием паттернов и продвинутыми протоколами управления рисками. Система ориентирована на сохранение капитала и качество исполнения сделок, включает модули институционального уровня для динамического расчета объема позиций и скрытого управления ордерам
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Saiful Izham Bin Hassan
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Fibonify — это продвинутая автоматическая торговая система, разработанная для платформы MetaTrader 5. Она использует институциональный механизм конвергенции уровней Фибоначчи для выявления высоковероятностных торговых возможностей. Система сочетает классические уровни Фибоначчи с несколькими техническими индикаторами, обеспечивая надежную основу для профессиональной торговли. Ключевые возможности Советник построен на основе многоуровневого аналитического движка, который гарантирует, что каждая
Recoverify Advanced Zone Recovery
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Recoverify — это профессиональный торговый инструмент для MetaTrader 5, предназначенный для управления позициями с использованием математического механизма восстановления в заданной зоне. Система фокусируется на восстановлении убыточных сделок путём создания зоны восстановления и применения структурированного хеджирования для достижения общего уровня тейк-профита. Приложение подходит для трейдеров, которые предпочитают системный подход к управлению позициями — как при ручном входе, так и по ав
Detandorify Institutional Grid
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Detandorify — это профессиональная торговая система для MetaTrader 5, использующая сеточный подход для управления рыночными позициями. Система ориентирована на институциональное качество исполнения и комплексное управление рисками для работы в различных рыночных условиях. Движок работает путём размещения серии ордеров через определённые интервалы, что позволяет извлекать выгоду из рыночной волатильности. Он включает несколько фильтров для уточнения входов и несколько стратегий выхода для фикса
Gold Harvester Pro
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Honkify — это профессиональная торговая система, разработанная для платформы MetaTrader 5. Она использует модульную архитектуру, объединяющую продвинутую математическую фильтрацию с надёжным управлением рисками. Система определяет рыночные условия с помощью комбинации линейных регрессионных каналов и фильтра Калмана, что позволяет ей адаптироваться как к трендовым, так и к боковым движениям цены. Ключевые особенности Двухдвигательный фильтр: использует линейные регрессионные каналы и фильтры Ка
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Brainify — это автоматизированная торговая система, предназначенная для платформы MetaTrader 5. Она использует многостратегическую структуру для одновременного выявления и совершения сделок по нескольким валютным парам с одного графика. Система объединяет различные протоколы исполнения — от скальпинга до следования за трендом, управляемые через централизованную интеллектуальную матрицу. Основные возможности Система использует несколько независимых модулей, которые можно настраивать под разные с
Martingify
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Martingify — это профессиональный торговый советник, предназначенный для автоматической торговли на платформе MetaTrader 5. Он использует структурированный математический подход к управлению сделками, сочетая встроенную логику машинного обучения с расширенными защитными механизмами для работы в различных рыночных условиях. Система анализирует рыночный импульс и волатильность с помощью встроенных фильтра Калмана и механизма линейной регрессии для определения точек входа и динамической адаптации
Wyckoffy Smart Wyckoff VSA Engine
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Wyckoffy — это торговая система, созданная для MetaTrader 5, которая использует теорию Вайкоффа и анализ объёма и спреда (VSA) для выявления институциональных движений на рынке. Программа анализирует структуру рынка и динамику объёмов, чтобы определять фазы накопления и распределения. Основные преимущества Система фокусируется на рыночной логике, выявляя действия крупных участников рынка. Она сочетает структурный анализ с объёмными паттернами для подтверждения ценовых движений. Программа включ
Area Breaker Elit Pro
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Area Breaker Elit Pro Area Breaker Elit Pro — это высокопроизводительная торговая система институционального уровня, разработанная для MetaTrader 5. Она использует алгоритм пространственной кластеризации на основе плотности (DBSCAN) для выявления узлов высокой ликвидности и зон спроса/предложения с предельной точностью. Система предназначена для торговли как стандартными валютными парами, так и драгоценными металлами (золото и серебро) с использованием продвинутого интеллектуального модуля «Met
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Armani Pro — это мультитаймфреймовая торговая система для MetaTrader 5. Она анализирует институциональную структуру рынка на таймфреймах H4, H1 и M15. Система использует скоринговый механизм для оценки торговых условий и открывает сделки только при соблюдении заранее заданных критериев на всех таймфреймах. Основная логика стратегии Стратегия основана на институциональном согласовании. Она определяет основной тренд на таймфрейме H4. После того как тренд установлен, система ищет подтверждение н
Awang Quant Pro
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Awang Quant Bot — это автоматизированная торговая система, разработанная для платформы MetaTrader 5. Она объединяет несколько технических индикаторов с продвинутыми модулями управления рисками для выявления и управления торговыми возможностями. Система использует модульный подход, позволяющий гибко настраивать стратегии — от следования за трендом до торговли на возврате к среднему. Основные возможности Тройная блокировка (Triple-Lock Execution): система использует комбинацию Stochastic RSI, Bo
Hftify Institutional Quant
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
HFTify — это эксперт, разработанный для высокочастотных торговых стилей в современных рыночных условиях. Он использует продвинутую логику исполнения для выявления краткосрочных ценовых движений и неэффективностей и реагирования на них. Система построена с акцентом на институциональное управление рисками и точность исполнения. Основная логика HFTify включает использование теневых отложенных зон и скрытное исполнение для минимизации рыночного воздействия. В него входит набор протоколов безопасно
Bollingerify
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Bollingerify — это профессиональная торговая система, основанная на возврате к среднему (mean-reversion), разработанная для платформы MetaTrader 5. Система объединяет анализ полос Боллинджера с институциональными торговыми концепциями для выявления точек разворота на рынке. Она построена на модульной архитектуре, обеспечивающей стабильность и эффективность в различных рыночных условиях. Ключевые особенности Институциональная логика: система использует такие понятия, как Orderblocks (торговые б
Kutip wang
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Kutip Wang — это синтетическая матричная арбитражная система, разработанная для платформы MetaTrader 5. Движок создает мультиактивную синтетическую матрицу для выявления и использования направленных дисбалансов в широком спектре символов. Он использует институциональную архитектуру для управления сложными корреляциями активов и логикой исполнения. Система фокусируется на синтетической вселенной активов, включающей XAU, XAG, EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY и SGD. Анализируя взаимосвязи м
Harmonicify
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Harmonicify — это высокопроизводительный движок для обнаружения паттернов, предназначенный для профессиональных трейдеров, которым требуется геометрическая точность в сочетании со статистической верификацией. В отличие от стандартных гармонических инструментов, эта система использует институциональные количественные фильтры для проверки каждого сигнала перед его исполнением. Основные возможности Расширенное обнаружение паттернов: поддержка Gartley, Bat, Butterfly, Crab, Shark, Cypher, 5-0 и Th
XAU Hedgify Portfolio Guardian
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
XAU Hedgify Portfolio Guardian — профессиональный набор инструментов для управления рисками, предназначенный для трейдеров, которым требуется защита институционального уровня для их счетов MetaTrader 5. В отличие от стандартных защитных систем, данное решение использует количественные модели волатильности и многоуровневую матрицу триггеров для обеспечения безопасности портфеля от рыночных аномалий, новостных всплесков и сбоев исполнения. Система действует как «финансовый страж», отслеживая каж
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Gold Markovify — это количественная торговая система, предназначенная для выявления и использования структурных рыночных режимов с помощью скрытых марковских моделей (HMM). В отличие от традиционных индикаторов, основанных на линейных скользящих средних, данный движок использует вероятностный подход для определения скрытых состояний ценового движения. Он разработан специально для инструментов с высокой волатильностью и нелинейным распределением, таких как золото и серебро. Количественное ядро
Regressify
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Система обзор Для трейдеров, стремящихся к математической дисциплине, Regressify предлагает автоматизированную структуру на основе статистической линейной регрессии. Вычисляя отклонения цен и диапазоны стандартного отклонения в реальном времени, алгоритм совершает сделки на статистических экстремумах. Ключевые особенности - Линейная регрессия: Непрерывно пересчитывает границы канала. - Фильтр режима: Адаптирует торговую логику для трендовых или боковых условий. - Модульная стратегия: Объединяе
Scalpium X
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Вы уже знаете, насколько сложными могут быть финансовые рынки. Вероятно, вы сталкивались с разочарованием, когда внезапный рыночный скачок срабатывал по стоп-лоссу, или со стрессом, когда один неудачный день стирал недели стабильной прибыли. Это типичный цикл для розничных трейдеров, особенно при торговле с капиталом проп-фирм. Представьте, что вы развертываете автоматизированную систему, которая не просто ищет сделки с высокой вероятностью успеха, но и активно защищает ваши средства, как проф
Fx AsFookify
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Переведите на русский и сделайте так, чтобы было удобно копировать и вставлять (без двойных #, даже без одинарных, тройных, четверных или пятерных #): Вы когда-нибудь наблюдали, как многообещающая торговая система медленно сливает ваш счёт, потому что она просто не способна справиться с внезапным, неожиданным сдвигом рынка? Большинство автоматических систем отлично работают на спокойном рынке, но полностью терпят крах, когда рынок становится волатильным, и им не хватает защитных механизмов, чт
Gold AsFookify
Saiful Izham Bin Hassan
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Gold AsFookify объединяет три независимые торговые стратегии в одного полностью автоматизированного экспертного советника. Он создан для опытных трейдеров, которые понимают мартингейльные сеточные системы и хотят точно контролировать логику входа, размер позиций и управление рисками. Этот советник использует согласование нескольких таймфреймов, фильтрацию по объёму и определение рыночного режима для генерации сигналов более высокого качества. Он может адаптировать шаг сетки и размер лотов на о
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