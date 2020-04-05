Universal pulse AI PRO

Профессиональная мультистратегическая торговая система

Universal Pulse EA

Universal Pulse EA — это автоматический торговый робот нового поколения, разработанный для поиска высоковероятных торговых возможностей на различных валютных рынках Forex. Используя сочетание анализа тренда, подтверждения импульса, фильтрации волатильности и интеллектуального управления рисками, Universal Pulse EA стремится обеспечить стабильную и последовательную торговлю при сохранении капитала.

В отличие от простых роботов, основанных на одном индикаторе, Universal Pulse EA анализирует сразу несколько рыночных факторов перед открытием сделки. Это помогает сократить количество ложных входов во время флэта или нестабильного рынка и повысить качество торговых сигналов.

Основные возможности

Интеллектуальный анализ рынка

Многоуровневое подтверждение сигналов

Автоматическое определение тренда

Анализ рыночного импульса

Фильтр волатильности

Фильтрация рыночного шума

Отбор качественных точек входа

Продвинутое управление сделками

Полностью автоматическое открытие Buy и Sell сделок

Динамический Stop Loss

Динамический Take Profit

Автоматический перевод сделки в безубыток (Break Even)

Trailing Stop

Интеллектуальное закрытие позиций

Частичная фиксация прибыли (опционально)

Автоматическое сопровождение открытых сделок

Профессиональное управление рисками

Фиксированный размер лота

Автоматический расчёт лота по балансу

Настраиваемый процент риска

Защита от высокого спреда

Контроль проскальзывания

Ограничение количества одновременно открытых сделок

Дневной лимит прибыли (опционально)

Дневной лимит убытков (опционально)

Защита капитала

Контроль максимальной просадки

Торговые фильтры

Фильтр торговых сессий

Защита от торговли в выходные дни

Фильтр рыночной волатильности

Поддержка новостного фильтра

Фильтр спреда

Фильтр времени торговли

Фильтр торговых инструментов

Рекомендуемые торговые инструменты

Universal Pulse EA подходит для большинства популярных валютных пар Forex:

EURUSD

GBPUSD

USDJPY

AUDUSD

NZDUSD

USDCAD

USDCHF

EURJPY

GBPJPY

Дополнительно:

XAUUSD (Золото)

Рекомендуемые таймфреймы

M5

M15

H1

Наиболее оптимальная работа достигается на таймфреймах M5 и M15, обеспечивая хороший баланс между количеством сделок и качеством сигналов.

Поддерживаемые типы счетов

Standard

ECN

Raw Spread

Demo

Live

Совместим с большинством брокеров MetaTrader 5.

Оптимизирован для VPS

Universal Pulse EA полностью готов к круглосуточной работе на VPS, обеспечивая стабильное исполнение ордеров с минимальной задержкой.

Простота использования

Достаточно установить советник на график, выбрать желаемые параметры риска и запустить автоматическую торговлю. Universal Pulse EA самостоятельно анализирует рынок, открывает, сопровождает и закрывает сделки.

Подходит для:

Начинающих трейдеров

Опытных трейдеров

Управления инвестиционным портфелем

Прохождения проп-фирм (при соблюдении их правил)

Настраиваемые параметры

Процент риска

Фиксированный лот

Автоматический расчёт лота

Stop Loss

Take Profit

Trailing Stop

Break Even

Максимальный спред

Время торговли

Максимальное количество сделок

Magic Number

Допустимое проскальзывание

Дневной лимит прибыли

Дневной лимит убытков

Новостной фильтр

Режим торговли (Только Buy / Только Sell / Buy и Sell)

Почему стоит выбрать Universal Pulse EA?

Современная торговая логика

Интеллектуальная фильтрация рынка

Надёжная защита капитала

Гибкое управление рисками

Простая настройка

Полностью автоматическая торговля

Стабильное исполнение ордеров

Подходит для долгосрочного использования

Оптимизирован для нескольких валютных пар

Подходит как для консервативной, так и для более активной торговли

Важное уведомление

Торговля на рынке Forex и CFD связана с высоким уровнем риска и может привести к потере части или всего инвестированного капитала. Прошлые результаты не гарантируют аналогичных результатов в будущем. Перед использованием на реальном счёте рекомендуется протестировать советник на демо-счёте и подобрать параметры риска в соответствии с вашим капиталом и торговыми целями.