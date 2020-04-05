Universal pulse AI PRO

Universal Pulse EA

Профессиональная мультистратегическая торговая система

Universal Pulse EA — это автоматический торговый робот нового поколения, разработанный для поиска высоковероятных торговых возможностей на различных валютных рынках Forex. Используя сочетание анализа тренда, подтверждения импульса, фильтрации волатильности и интеллектуального управления рисками, Universal Pulse EA стремится обеспечить стабильную и последовательную торговлю при сохранении капитала.

В отличие от простых роботов, основанных на одном индикаторе, Universal Pulse EA анализирует сразу несколько рыночных факторов перед открытием сделки. Это помогает сократить количество ложных входов во время флэта или нестабильного рынка и повысить качество торговых сигналов.

Основные возможности

Интеллектуальный анализ рынка

  • Многоуровневое подтверждение сигналов

  • Автоматическое определение тренда

  • Анализ рыночного импульса

  • Фильтр волатильности

  • Фильтрация рыночного шума

  • Отбор качественных точек входа

Продвинутое управление сделками

  • Полностью автоматическое открытие Buy и Sell сделок

  • Динамический Stop Loss

  • Динамический Take Profit

  • Автоматический перевод сделки в безубыток (Break Even)

  • Trailing Stop

  • Интеллектуальное закрытие позиций

  • Частичная фиксация прибыли (опционально)

  • Автоматическое сопровождение открытых сделок

Профессиональное управление рисками

  • Фиксированный размер лота

  • Автоматический расчёт лота по балансу

  • Настраиваемый процент риска

  • Защита от высокого спреда

  • Контроль проскальзывания

  • Ограничение количества одновременно открытых сделок

  • Дневной лимит прибыли (опционально)

  • Дневной лимит убытков (опционально)

  • Защита капитала

  • Контроль максимальной просадки

Торговые фильтры

  • Фильтр торговых сессий

  • Защита от торговли в выходные дни

  • Фильтр рыночной волатильности

  • Поддержка новостного фильтра

  • Фильтр спреда

  • Фильтр времени торговли

  • Фильтр торговых инструментов

Рекомендуемые торговые инструменты

Universal Pulse EA подходит для большинства популярных валютных пар Forex:

  • EURUSD

  • GBPUSD

  • USDJPY

  • AUDUSD

  • NZDUSD

  • USDCAD

  • USDCHF

  • EURJPY

  • GBPJPY

Дополнительно:

  • XAUUSD (Золото)

Рекомендуемые таймфреймы

  • M5

  • M15

  • H1

Наиболее оптимальная работа достигается на таймфреймах M5 и M15, обеспечивая хороший баланс между количеством сделок и качеством сигналов.

Поддерживаемые типы счетов

  • Standard

  • ECN

  • Raw Spread

  • Demo

  • Live

Совместим с большинством брокеров MetaTrader 5.

Оптимизирован для VPS

Universal Pulse EA полностью готов к круглосуточной работе на VPS, обеспечивая стабильное исполнение ордеров с минимальной задержкой.

Простота использования

Достаточно установить советник на график, выбрать желаемые параметры риска и запустить автоматическую торговлю. Universal Pulse EA самостоятельно анализирует рынок, открывает, сопровождает и закрывает сделки.

Подходит для:

  • Начинающих трейдеров

  • Опытных трейдеров

  • Управления инвестиционным портфелем

  • Прохождения проп-фирм (при соблюдении их правил)

Настраиваемые параметры

  • Процент риска

  • Фиксированный лот

  • Автоматический расчёт лота

  • Stop Loss

  • Take Profit

  • Trailing Stop

  • Break Even

  • Максимальный спред

  • Время торговли

  • Максимальное количество сделок

  • Magic Number

  • Допустимое проскальзывание

  • Дневной лимит прибыли

  • Дневной лимит убытков

  • Новостной фильтр

  • Режим торговли (Только Buy / Только Sell / Buy и Sell)

Почему стоит выбрать Universal Pulse EA?

  • Современная торговая логика

  • Интеллектуальная фильтрация рынка

  • Надёжная защита капитала

  • Гибкое управление рисками

  • Простая настройка

  • Полностью автоматическая торговля

  • Стабильное исполнение ордеров

  • Подходит для долгосрочного использования

  • Оптимизирован для нескольких валютных пар

  • Подходит как для консервативной, так и для более активной торговли

Важное уведомление

Торговля на рынке Forex и CFD связана с высоким уровнем риска и может привести к потере части или всего инвестированного капитала. Прошлые результаты не гарантируют аналогичных результатов в будущем. Перед использованием на реальном счёте рекомендуется протестировать советник на демо-счёте и подобрать параметры риска в соответствии с вашим капиталом и торговыми целями.


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5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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