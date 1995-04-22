Universal pulse AI PRO
- 专家
-
- 版本: 1.0
- 激活: 5
专业级多策略智能交易系统
Universal Pulse EA 是一款新一代全自动智能交易机器人，专为外汇交易者打造。它结合趋势分析、动量确认、波动率过滤以及智能风险管理等多种交易逻辑，帮助交易者在不同市场环境下寻找高质量交易机会，并以稳定、可靠的方式执行交易。
与传统单一指标EA不同，Universal Pulse EA 会在开仓前综合分析多个市场条件，仅在满足预设交易规则时才执行订单，从而有效减少无效交易，提高整体交易质量。
核心功能
智能市场分析
-
多重交易信号确认
-
自动趋势识别
-
动量分析
-
波动率过滤
-
市场噪音过滤
-
高质量入场信号
智能交易管理
-
全自动买入（Buy）和卖出（Sell）
-
动态止损（Stop Loss）
-
动态止盈（Take Profit）
-
自动保本（Break Even）
-
移动止损（Trailing Stop）
-
智能平仓管理
-
支持部分止盈（可选）
-
自动订单管理
专业风险控制
-
固定手数交易
-
根据账户余额自动计算手数
-
自定义风险百分比
-
点差过滤
-
滑点保护
-
最大持仓数量限制
-
每日盈利目标（可选）
-
每日亏损限制（可选）
-
账户资金保护
-
最大回撤控制
交易过滤器
-
交易时间过滤
-
周末保护
-
市场波动率过滤
-
新闻过滤（可选）
-
点差过滤
-
时间过滤
-
品种过滤
推荐交易品种
Universal Pulse EA 支持大多数主流外汇货币对，包括：
-
EURUSD
-
GBPUSD
-
USDJPY
-
AUDUSD
-
NZDUSD
-
USDCAD
-
USDCHF
-
EURJPY
-
GBPJPY
可选支持：
-
XAUUSD（黄金）
推荐时间周期
-
M5
-
M15
-
H1
其中 M5 与 M15 为推荐周期，可在交易频率与信号质量之间取得良好平衡。
支持账户类型
-
Standard（标准账户）
-
ECN（ECN账户）
-
Raw Spread（低点差账户）
-
Demo（模拟账户）
-
Live（真实账户）
兼容绝大多数 MetaTrader 5 经纪商。
VPS 优化
Universal Pulse EA 已针对 VPS 服务器进行优化，可实现 24 小时稳定运行，减少网络延迟，提高订单执行效率。
操作简单
只需将 EA 加载到图表，根据您的资金情况设置风险参数，即可开始自动交易。
适合：
-
新手交易者
-
专业交易者
-
投资组合管理
-
Prop Firm 挑战账户（需符合平台规则）
可自定义参数
-
风险百分比
-
固定手数
-
自动手数
-
Stop Loss（止损）
-
Take Profit（止盈）
-
Trailing Stop（移动止损）
-
Break Even（自动保本）
-
最大点差
-
交易时间
-
最大持仓数量
-
Magic Number
-
最大滑点
-
每日盈利目标
-
每日亏损限制
-
新闻过滤
-
买卖模式（仅买 / 仅卖 / 双向交易）
为什么选择 Universal Pulse EA？
-
专业级交易逻辑
-
智能市场过滤
-
完善的资金管理
-
灵活的风险控制
-
参数简单易调整
-
全自动交易
-
稳定可靠的执行能力
-
支持长期运行
-
支持多个货币对
-
适合保守型及积极型交易风格
风险提示
外汇及 CFD 交易具有较高风险，可能导致部分或全部资金损失。历史表现不代表未来收益。建议您在真实账户交易前，先使用模拟账户进行充分测试，并根据自身资金规模合理设置风险参数。