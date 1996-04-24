Почему стоит выбрать Aegis Quantum Smart Indicator?

В отличие от многих индикаторов на рынке, Aegis Quantum Smart Indicator работает полностью самостоятельно.

Без ежемесячной подписки

Купите один раз и пользуйтесь без каких-либо ежемесячных платежей.

Без Telegram-группы

Для использования индикатора не нужно вступать в Telegram-каналы или закрытые сообщества.

Без мастер-счёта и копирования сигналов

Индикатор самостоятельно анализирует рыночные данные в режиме реального времени и не использует мастер-счета или сервисы копирования сигналов.

Полностью автономная работа

Просто установите индикатор в MetaTrader 5 и начните использовать его сразу после установки.

Следует за текущим рыночным движением

Aegis Quantum анализирует текущую рыночную ситуацию и помогает определять потенциальные точки BUY, SELL или WAIT, основываясь на движении цены и совокупности технических факторов, а не на заранее подготовленных или вручную отправляемых сигналах.

Мгновенные торговые решения

Интеллектуальные сигналы BUY

Интеллектуальные сигналы SELL

Режим WAIT при неопределённой рыночной ситуации

Автоматический расчёт Entry, Stop Loss и Take Profit

Подтверждение по нескольким таймфреймам

Оповещения в режиме реального времени

Создан для профессиональных трейдеров

Независимо от того, торгуете ли вы золотом, валютными парами Forex или индексами, Aegis Quantum предоставляет современный профессиональный интерфейс и интеллектуальный анализ рынка, помогая принимать более уверенные торговые решения.

Без подписок. Без Telegram. Без копирования сигналов. Только интеллектуальный анализ рынка, следующий за его реальным движением.