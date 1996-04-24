Aegis Quantum Smart Indicator
- Индикаторы
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- Версия: 2.0
- Активации: 5
Почему стоит выбрать Aegis Quantum Smart Indicator?
В отличие от многих индикаторов на рынке, Aegis Quantum Smart Indicator работает полностью самостоятельно.
Без ежемесячной подписки
Купите один раз и пользуйтесь без каких-либо ежемесячных платежей.
Без Telegram-группы
Для использования индикатора не нужно вступать в Telegram-каналы или закрытые сообщества.
Без мастер-счёта и копирования сигналов
Индикатор самостоятельно анализирует рыночные данные в режиме реального времени и не использует мастер-счета или сервисы копирования сигналов.
Полностью автономная работа
Просто установите индикатор в MetaTrader 5 и начните использовать его сразу после установки.
Следует за текущим рыночным движением
Aegis Quantum анализирует текущую рыночную ситуацию и помогает определять потенциальные точки BUY, SELL или WAIT, основываясь на движении цены и совокупности технических факторов, а не на заранее подготовленных или вручную отправляемых сигналах.
Мгновенные торговые решения
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Интеллектуальные сигналы BUY
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Интеллектуальные сигналы SELL
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Режим WAIT при неопределённой рыночной ситуации
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Автоматический расчёт Entry, Stop Loss и Take Profit
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Подтверждение по нескольким таймфреймам
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Оповещения в режиме реального времени
Создан для профессиональных трейдеров
Независимо от того, торгуете ли вы золотом, валютными парами Forex или индексами, Aegis Quantum предоставляет современный профессиональный интерфейс и интеллектуальный анализ рынка, помогая принимать более уверенные торговые решения.
Без подписок. Без Telegram. Без копирования сигналов. Только интеллектуальный анализ рынка, следующий за его реальным движением.