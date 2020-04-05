Break The Rules Grid

Break The Rules Grid

Break The Rules Grid — это советник (Expert Advisor, EA) для MetaTrader 5, предназначенный для автоматизации торговой стратегии Grid Long Bias.

Советник распределяет капитал по нескольким ценовым уровням (Grid) и автоматически управляет открытыми позициями. Он позволяет трейдерам гибко контролировать распределение капитала и настраивать параметры управления рисками.

Основные возможности

  • Полностью автоматическая система Grid Trading

  • Стратегия Grid Long Bias

  • Настраиваемый параметр Maximum Investment

  • Оптимизирован для XAUUSD и BTCUSD

  • Автоматическое управление позициями и ордерами

  • Поддержка счетов Standard и Cent

Рекомендуемые настройки

max_range_percent

Настройте этот параметр в зависимости от волатильности выбранного торгового инструмента.

Рекомендуемые значения:

  • BTCUSD: 80

  • XAUUSD: 40

При необходимости эти значения можно изменить в соответствии с текущими рыночными условиями и вашим уровнем допустимого риска.

Maximum Investment

max_invest_by_start_balance = true

Советник рассчитывает максимальный объем инвестиций на основе баланса счета в момент запуска EA. Общая стоимость всех Grid-позиций не превысит это значение.

max_invest_by_start_balance = false

Советник использует значение, указанное в параметре custom_max_invest, в качестве максимального объема инвестиций. Общая стоимость всех Grid-позиций не превысит указанную сумму.

custom_max_invest

  • Если значение custom_max_invest равно размеру вашего капитала, советник работает без увеличения рыночной экспозиции за счет кредитного плеча.

  • Если значение custom_max_invest превышает размер вашего капитала, рыночная экспозиция увеличивается, что приводит к повышению торгового риска.

Рекомендации

  • Перед использованием на реальном счете протестируйте советник на демо-счете.

  • Настраивайте параметры в зависимости от выбранного торгового инструмента и текущих рыночных условий.

  • Grid Trading связан с повышенными рисками во время сильных трендовых движений рынка. Перед торговлей на реальном счете рекомендуется полностью изучить принцип работы стратегии и настроить параметры в соответствии со своим уровнем риска.

Break The Rules Grid разработан как гибкое автоматизированное решение для Grid Trading, позволяющее трейдерам самостоятельно контролировать распределение капитала и управление рисками.

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ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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