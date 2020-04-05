Break The Rules Grid

Break The Rules Grid — это советник (Expert Advisor, EA) для MetaTrader 5, предназначенный для автоматизации торговой стратегии Grid Long Bias.

Советник распределяет капитал по нескольким ценовым уровням (Grid) и автоматически управляет открытыми позициями. Он позволяет трейдерам гибко контролировать распределение капитала и настраивать параметры управления рисками.

Основные возможности

Полностью автоматическая система Grid Trading

Стратегия Grid Long Bias

Настраиваемый параметр Maximum Investment

Оптимизирован для XAUUSD и BTCUSD

Автоматическое управление позициями и ордерами

Поддержка счетов Standard и Cent

Рекомендуемые настройки

max_range_percent

Настройте этот параметр в зависимости от волатильности выбранного торгового инструмента.

Рекомендуемые значения:

BTCUSD: 80

XAUUSD: 40

При необходимости эти значения можно изменить в соответствии с текущими рыночными условиями и вашим уровнем допустимого риска.

Maximum Investment

max_invest_by_start_balance = true

Советник рассчитывает максимальный объем инвестиций на основе баланса счета в момент запуска EA. Общая стоимость всех Grid-позиций не превысит это значение.

max_invest_by_start_balance = false

Советник использует значение, указанное в параметре custom_max_invest, в качестве максимального объема инвестиций. Общая стоимость всех Grid-позиций не превысит указанную сумму.

custom_max_invest

Если значение custom_max_invest равно размеру вашего капитала, советник работает без увеличения рыночной экспозиции за счет кредитного плеча.

Если значение custom_max_invest превышает размер вашего капитала, рыночная экспозиция увеличивается, что приводит к повышению торгового риска.

Рекомендации

Перед использованием на реальном счете протестируйте советник на демо-счете.

Настраивайте параметры в зависимости от выбранного торгового инструмента и текущих рыночных условий.

Grid Trading связан с повышенными рисками во время сильных трендовых движений рынка. Перед торговлей на реальном счете рекомендуется полностью изучить принцип работы стратегии и настроить параметры в соответствии со своим уровнем риска.

Break The Rules Grid разработан как гибкое автоматизированное решение для Grid Trading, позволяющее трейдерам самостоятельно контролировать распределение капитала и управление рисками.