Break The Rules Grid
- Эксперты
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- Версия: 2.0
- Обновлено: 17 июля 2026
- Активации: 5
Break The Rules Grid — это советник (Expert Advisor, EA) для MetaTrader 5, предназначенный для автоматизации торговой стратегии Grid Long Bias.
Советник распределяет капитал по нескольким ценовым уровням (Grid) и автоматически управляет открытыми позициями. Он позволяет трейдерам гибко контролировать распределение капитала и настраивать параметры управления рисками.
Основные возможности
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Полностью автоматическая система Grid Trading
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Стратегия Grid Long Bias
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Настраиваемый параметр Maximum Investment
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Оптимизирован для XAUUSD и BTCUSD
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Автоматическое управление позициями и ордерами
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Поддержка счетов Standard и Cent
Рекомендуемые настройки
max_range_percent
Настройте этот параметр в зависимости от волатильности выбранного торгового инструмента.
Рекомендуемые значения:
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BTCUSD: 80
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XAUUSD: 40
При необходимости эти значения можно изменить в соответствии с текущими рыночными условиями и вашим уровнем допустимого риска.
Maximum Investment
max_invest_by_start_balance = true
Советник рассчитывает максимальный объем инвестиций на основе баланса счета в момент запуска EA. Общая стоимость всех Grid-позиций не превысит это значение.
max_invest_by_start_balance = false
Советник использует значение, указанное в параметре custom_max_invest, в качестве максимального объема инвестиций. Общая стоимость всех Grid-позиций не превысит указанную сумму.
custom_max_invest
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Если значение custom_max_invest равно размеру вашего капитала, советник работает без увеличения рыночной экспозиции за счет кредитного плеча.
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Если значение custom_max_invest превышает размер вашего капитала, рыночная экспозиция увеличивается, что приводит к повышению торгового риска.
Рекомендации
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Перед использованием на реальном счете протестируйте советник на демо-счете.
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Настраивайте параметры в зависимости от выбранного торгового инструмента и текущих рыночных условий.
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Grid Trading связан с повышенными рисками во время сильных трендовых движений рынка. Перед торговлей на реальном счете рекомендуется полностью изучить принцип работы стратегии и настроить параметры в соответствии со своим уровнем риска.
Break The Rules Grid разработан как гибкое автоматизированное решение для Grid Trading, позволяющее трейдерам самостоятельно контролировать распределение капитала и управление рисками.