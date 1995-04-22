Break The Rules Grid
- 专家
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- 版本: 2.0
- 更新: 17 七月 2026
- 激活: 5
Break The Rules Grid 是一款适用于 MetaTrader 5（MT5）的智能交易系统（Expert Advisor，EA），专为自动执行 Grid Long Bias（网格做多偏向） 交易策略而设计。
该 EA 将资金分配到多个价格层级（Grid），并自动管理所有持仓。它帮助交易者灵活控制资金分配，并提供可自定义的资金管理功能。
主要功能
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全自动 Grid Trading（网格交易）系统
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Grid Long Bias（网格做多偏向）策略
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可自定义 Maximum Investment（最大投资金额）
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针对 XAUUSD 和 BTCUSD 进行了优化
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自动管理订单和持仓
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支持 Standard（标准账户）和 Cent（美分账户）
推荐参数
max_range_percent
请根据交易品种的波动性调整此参数。
推荐值：
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BTCUSD：80
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XAUUSD：40
以上参数可根据市场状况及个人风险偏好进行调整。
Maximum Investment（最大投资金额）
max_invest_by_start_balance = true
EA 将在启动时根据账户余额计算最大投资金额，所有 Grid 持仓的总价值不会超过该金额。
max_invest_by_start_balance = false
EA 将使用 custom_max_invest 参数作为最大投资金额，所有 Grid 持仓的总价值不会超过该设定值。
custom_max_invest
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当 custom_max_invest 设置为等于账户资金时，EA 将不会通过杠杆增加市场风险敞口（Exposure）。
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当 custom_max_invest 设置高于账户资金时，市场风险敞口将增加，因此交易风险也会相应提高。
使用建议
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在真实账户交易前，请先在模拟账户（Demo）中进行测试。
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请根据交易品种及市场环境调整 EA 参数。
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Grid Trading（网格交易）在市场出现持续单边趋势时具有一定风险。在真实交易前，请充分了解该策略，并根据自身的风险承受能力合理配置参数。
Break The Rules Grid 致力于为交易者提供灵活、高效的自动化网格交易解决方案，同时帮助用户自主控制资金配置和风险管理。