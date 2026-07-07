KS RSI Horizontal Level Divergence Alarm

Индикатор KS RSI с оповещениями по горизонтальным уровням



Это индикатор RSI для MetaTrader 5, который дополняет стандартный индекс относительной силы (RSI) удобными горизонтальными линиями оповещения, отображаемыми непосредственно на шкале индикатора (от 0 до 100).



Основные характеристики:



Стандартный расчет RSI (период по умолчанию — 14, полностью настраиваемый).



Создание линий оповещения одним кликом: нажмите кнопку «+ New RSI Alert Line», чтобы мгновенно добавить горизонтальную линию на текущем уровне RSI с возможностью ее перемещения.



Перемещаемые линии: перетаскивайте любую линию вверх или вниз для точной установки уровней оповещения RSI (например, 30, 50, 70 и т. д.).



Система многоуровневых оповещений: при пересечении линией RSI установленного уровня срабатывают:



Звуковой сигнал (стандартные звуки MT5 или собственный файл .wav)



Всплывающее окно (функция Alert())



Push-уведомление на мобильное устройство



Визуальная индикация: линии меняют цвет (по умолчанию — серый) после срабатывания, что позволяет легко отличить активные оповещения от уже сработавших.



Панель настроек (с возможностью скрытия/отображения):



Изменение цвета, стиля и толщины линий (для новых или выбранных линий)



Включение/выключение звуковых и push-уведомлений



Тестирование звука



Применение настроек к выбранной линии



Удаление выбранной линии



Кнопки управления:



Новая линия оповещения



Удалить все линии



Показать/скрыть панель



Преимущества:



Линии привязаны к шкале RSI, а не к цене, что идеально подходит для отслеживания уровней перекупленности и перепроданности.



Линии и элементы панели остаются в подокне индикатора RSI.



Автоматическое восстановление линий при перезагрузке графика или шаблона.



Чистый, профессиональный интерфейс и удобные элементы управления.



Этот индикатор идеально подходит для трейдеров, желающих получать уведомления в момент пересечения RSI ключевых психологических или стратегически важных уровней, не отслеживая график постоянно.



Отлично подходит для стратегий возврата к среднему (mean-reversion), торговли по дивергенции или импульсных стратегий с использованием RSI.



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