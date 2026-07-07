KS RSI Horizontal Level Divergence Alarm
- Индикаторы
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Kulvinder SinghKULVINDER SINGH
MQL5 Developer | Python Developer | Forex Trader | Software Product Creator
📞 +91-9996327555 | ✉ Kulvinder99@gmail.com
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- Версия: 1.3
- Обновлено: 3 августа 2026
- Активации: 5
Индикатор KS RSI с оповещениями по горизонтальным уровням
Это индикатор RSI для MetaTrader 5, который дополняет стандартный индекс относительной силы (RSI) удобными горизонтальными линиями оповещения, отображаемыми непосредственно на шкале индикатора (от 0 до 100).
Основные характеристики:
Стандартный расчет RSI (период по умолчанию — 14, полностью настраиваемый).
Создание линий оповещения одним кликом: нажмите кнопку «+ New RSI Alert Line», чтобы мгновенно добавить горизонтальную линию на текущем уровне RSI с возможностью ее перемещения.
Перемещаемые линии: перетаскивайте любую линию вверх или вниз для точной установки уровней оповещения RSI (например, 30, 50, 70 и т. д.).
Система многоуровневых оповещений: при пересечении линией RSI установленного уровня срабатывают:
Звуковой сигнал (стандартные звуки MT5 или собственный файл .wav)
Всплывающее окно (функция Alert())
Push-уведомление на мобильное устройство
Визуальная индикация: линии меняют цвет (по умолчанию — серый) после срабатывания, что позволяет легко отличить активные оповещения от уже сработавших.
Панель настроек (с возможностью скрытия/отображения):
Изменение цвета, стиля и толщины линий (для новых или выбранных линий)
Включение/выключение звуковых и push-уведомлений
Тестирование звука
Применение настроек к выбранной линии
Удаление выбранной линии
Кнопки управления:
Новая линия оповещения
Удалить все линии
Показать/скрыть панель
Преимущества:
Линии привязаны к шкале RSI, а не к цене, что идеально подходит для отслеживания уровней перекупленности и перепроданности.
Линии и элементы панели остаются в подокне индикатора RSI.
Автоматическое восстановление линий при перезагрузке графика или шаблона.
Чистый, профессиональный интерфейс и удобные элементы управления.
Этот индикатор идеально подходит для трейдеров, желающих получать уведомления в момент пересечения RSI ключевых психологических или стратегически важных уровней, не отслеживая график постоянно.
Отлично подходит для стратегий возврата к среднему (mean-reversion), торговли по дивергенции или импульсных стратегий с использованием RSI.
Благодарим вас; ваши отзывы об индикаторе очень важны для нас.
Это индикатор RSI для MetaTrader 5, который дополняет стандартный индекс относительной силы (RSI) удобными горизонтальными линиями оповещения, отображаемыми непосредственно на шкале индикатора (от 0 до 100).
Основные характеристики:
Стандартный расчет RSI (период по умолчанию — 14, полностью настраиваемый).
Создание линий оповещения одним кликом: нажмите кнопку «+ New RSI Alert Line», чтобы мгновенно добавить горизонтальную линию на текущем уровне RSI с возможностью ее перемещения.
Перемещаемые линии: перетаскивайте любую линию вверх или вниз для точной установки уровней оповещения RSI (например, 30, 50, 70 и т. д.).
Система многоуровневых оповещений: при пересечении линией RSI установленного уровня срабатывают:
Звуковой сигнал (стандартные звуки MT5 или собственный файл .wav)
Всплывающее окно (функция Alert())
Push-уведомление на мобильное устройство
Визуальная индикация: линии меняют цвет (по умолчанию — серый) после срабатывания, что позволяет легко отличить активные оповещения от уже сработавших.
Панель настроек (с возможностью скрытия/отображения):
Изменение цвета, стиля и толщины линий (для новых или выбранных линий)
Включение/выключение звуковых и push-уведомлений
Тестирование звука
Применение настроек к выбранной линии
Удаление выбранной линии
Кнопки управления:
Новая линия оповещения
Удалить все линии
Показать/скрыть панель
Преимущества:
Линии привязаны к шкале RSI, а не к цене, что идеально подходит для отслеживания уровней перекупленности и перепроданности.
Линии и элементы панели остаются в подокне индикатора RSI.
Автоматическое восстановление линий при перезагрузке графика или шаблона.
Чистый, профессиональный интерфейс и удобные элементы управления.
Этот индикатор идеально подходит для трейдеров, желающих получать уведомления в момент пересечения RSI ключевых психологических или стратегически важных уровней, не отслеживая график постоянно.
Отлично подходит для стратегий возврата к среднему (mean-reversion), торговли по дивергенции или импульсных стратегий с использованием RSI.
Благодарим вас; ваши отзывы об индикаторе очень важны для нас.