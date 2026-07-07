KS RSI Horizontal Level Divergence Alarm
- 指标
-
Kulvinder Singh
- 版本: 1.3
- 更新: 3 八月 2026
- 激活: 5
KS RSI 水平线警报（支持背离监控）
这是一款适用于 MetaTrader 5 的 RSI 指标，它结合了标准的相对强弱指数（RSI）与直观易用的水平警报线功能，这些警报线直接绘制在 RSI 刻度（0–100）上。
主要功能：
标准的 RSI 计算（默认周期为 14，参数完全可自定义）
点击创建警报线：点击“+ New RSI Alert Line”（新建 RSI 警报线）按钮，即可在当前 RSI 数值处立即添加一条可拖动的水平线。
可拖动线条：上下拖动任意线条，即可精确设定 RSI 警报水平（例如 30、50、70 等）。
多重警报系统：当 RSI 穿过任意警报线时，会触发以下警报：
声音警报（使用 MT5 内置声音或自定义 .wav 文件）
弹窗警报 (Alert())
移动端推送通知
视觉反馈：线条被触发后会改变颜色（默认为灰色），便于区分待触发与已触发的警报。
设置面板（可切换显示/隐藏）：
更改新线条或选中线条的颜色、线型及宽度
开启/关闭声音和推送通知
测试声音
将设置应用于选中线条
删除选中线条
管理按钮：
新建警报线
删除所有线条
显示/隐藏面板
优势：
线条绑定于 RSI 刻度而非价格——非常适合监控 RSI 超买/超卖水平。
线条和面板对象固定在 RSI 子窗口中。
重新加载图表或模板时，自动恢复线条设置。
界面简洁专业，操作直观便捷。
对于希望在 RSI 穿过关键心理关口或特定策略水平时立即获得通知，而无需时刻盯着图表的交易者来说，这款指标是理想之选。
非常适合基于 RSI 的均值回归、背离或动量交易策略。
感谢大家，您的评价将有助于我们进一步优化该指标。
这是一款适用于 MetaTrader 5 的 RSI 指标，它结合了标准的相对强弱指数（RSI）与直观易用的水平警报线功能，这些警报线直接绘制在 RSI 刻度（0–100）上。
主要功能：
标准的 RSI 计算（默认周期为 14，参数完全可自定义）
点击创建警报线：点击“+ New RSI Alert Line”（新建 RSI 警报线）按钮，即可在当前 RSI 数值处立即添加一条可拖动的水平线。
可拖动线条：上下拖动任意线条，即可精确设定 RSI 警报水平（例如 30、50、70 等）。
多重警报系统：当 RSI 穿过任意警报线时，会触发以下警报：
声音警报（使用 MT5 内置声音或自定义 .wav 文件）
弹窗警报 (Alert())
移动端推送通知
视觉反馈：线条被触发后会改变颜色（默认为灰色），便于区分待触发与已触发的警报。
设置面板（可切换显示/隐藏）：
更改新线条或选中线条的颜色、线型及宽度
开启/关闭声音和推送通知
测试声音
将设置应用于选中线条
删除选中线条
管理按钮：
新建警报线
删除所有线条
显示/隐藏面板
优势：
线条绑定于 RSI 刻度而非价格——非常适合监控 RSI 超买/超卖水平。
线条和面板对象固定在 RSI 子窗口中。
重新加载图表或模板时，自动恢复线条设置。
界面简洁专业，操作直观便捷。
对于希望在 RSI 穿过关键心理关口或特定策略水平时立即获得通知，而无需时刻盯着图表的交易者来说，这款指标是理想之选。
非常适合基于 RSI 的均值回归、背离或动量交易策略。
感谢大家，您的评价将有助于我们进一步优化该指标。