KS Fibonacci Trendline Price Alarm Combo



Это многофункциональный индикатор-оповещатель для MetaTrader 5, объединяющий три типа инструментов графического анализа в одном удобном решении:



Основные характеристики



Три инструмента в одном (все оснащены встроенной функцией оповещения при касании цены):



Горизонтальные ценовые линии (классические оповещения об уровнях поддержки/сопротивления)



Линии тренда (с возможностью перемещения и изменения наклона)



Инструменты коррекции и расширения Фибоначчи (с настраиваемыми уровнями)



Умные оповещения при касании ценой любой линии или уровня:



Звуковой сигнал (стандартные звуки MT5 или собственный файл .wav)



Всплывающее окно с уведомлением



Push-уведомление на мобильное устройство



Визуальная индикация (линия или уровень меняют цвет на серый после срабатывания)



Ключевые возможности



Единая панель управления для создания всех инструментов и работы с ними



Кнопки быстрого создания: «+ Новая линия оповещения», «+ Новая линия тренда», «+ Новый уровень Фибоначчи»



Объекты можно свободно перемещать (стандартное поведение в MT5)



Настройка параметров по умолчанию через панель:



Цвет, стиль, толщина линии



Выбор уровней Фибоначчи (15 стандартных уровней; пользователь может включать или отключать любую их комбинацию)



Метки (процентное значение + цена)



Переключатели звуковых, всплывающих и push-уведомлений



Сохранение состояния оповещения (система «помнит», что сигнал сработал, пока вы снова не переместите объект)



Автоматическое восстановление всех объектов и настроек оповещений при повторном добавлении индикатора на график



Панель настроек с возможностью прокрутки для удобного управления



Идеально подходит для:



Трейдеров, использующих метод Price Action



Трейдеров, работающих с уровнями Фибоначчи



Трейдеров, торгующих от уровней поддержки и сопротивления



Всех, кому нужны быстрые визуальные и звуковые оповещения при достижении ценой ключевых уровней и линий тренда