KS Fibonacci Trendline Price Alarm Combo
- Индикаторы
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Kulvinder SinghKULVINDER SINGH
MQL5 Developer | Python Developer | Forex Trader | Software Product Creator
📞 +91-9996327555 | ✉ Kulvinder99@gmail.com
🌐 smarttradingpip.com | advocateprosuit.in | cctvpeoplecounting.com
- Версия: 1.5
- Обновлено: 2 августа 2026
- Активации: 5
KS Fibonacci Trendline Price Alarm Combo
Это многофункциональный индикатор-оповещатель для MetaTrader 5, объединяющий три типа инструментов графического анализа в одном удобном решении:
Основные характеристики
Три инструмента в одном (все оснащены встроенной функцией оповещения при касании цены):
Горизонтальные ценовые линии (классические оповещения об уровнях поддержки/сопротивления)
Линии тренда (с возможностью перемещения и изменения наклона)
Инструменты коррекции и расширения Фибоначчи (с настраиваемыми уровнями)
Умные оповещения при касании ценой любой линии или уровня:
Звуковой сигнал (стандартные звуки MT5 или собственный файл .wav)
Всплывающее окно с уведомлением
Push-уведомление на мобильное устройство
Визуальная индикация (линия или уровень меняют цвет на серый после срабатывания)
Ключевые возможности
Единая панель управления для создания всех инструментов и работы с ними
Кнопки быстрого создания: «+ Новая линия оповещения», «+ Новая линия тренда», «+ Новый уровень Фибоначчи»
Объекты можно свободно перемещать (стандартное поведение в MT5)
Настройка параметров по умолчанию через панель:
Цвет, стиль, толщина линии
Выбор уровней Фибоначчи (15 стандартных уровней; пользователь может включать или отключать любую их комбинацию)
Метки (процентное значение + цена)
Переключатели звуковых, всплывающих и push-уведомлений
Сохранение состояния оповещения (система «помнит», что сигнал сработал, пока вы снова не переместите объект)
Автоматическое восстановление всех объектов и настроек оповещений при повторном добавлении индикатора на график
Панель настроек с возможностью прокрутки для удобного управления
Идеально подходит для:
Трейдеров, использующих метод Price Action
Трейдеров, работающих с уровнями Фибоначчи
Трейдеров, торгующих от уровней поддержки и сопротивления
Всех, кому нужны быстрые визуальные и звуковые оповещения при достижении ценой ключевых уровней и линий тренда
Это многофункциональный индикатор-оповещатель для MetaTrader 5, объединяющий три типа инструментов графического анализа в одном удобном решении:
Основные характеристики
Три инструмента в одном (все оснащены встроенной функцией оповещения при касании цены):
Горизонтальные ценовые линии (классические оповещения об уровнях поддержки/сопротивления)
Линии тренда (с возможностью перемещения и изменения наклона)
Инструменты коррекции и расширения Фибоначчи (с настраиваемыми уровнями)
Умные оповещения при касании ценой любой линии или уровня:
Звуковой сигнал (стандартные звуки MT5 или собственный файл .wav)
Всплывающее окно с уведомлением
Push-уведомление на мобильное устройство
Визуальная индикация (линия или уровень меняют цвет на серый после срабатывания)
Ключевые возможности
Единая панель управления для создания всех инструментов и работы с ними
Кнопки быстрого создания: «+ Новая линия оповещения», «+ Новая линия тренда», «+ Новый уровень Фибоначчи»
Объекты можно свободно перемещать (стандартное поведение в MT5)
Настройка параметров по умолчанию через панель:
Цвет, стиль, толщина линии
Выбор уровней Фибоначчи (15 стандартных уровней; пользователь может включать или отключать любую их комбинацию)
Метки (процентное значение + цена)
Переключатели звуковых, всплывающих и push-уведомлений
Сохранение состояния оповещения (система «помнит», что сигнал сработал, пока вы снова не переместите объект)
Автоматическое восстановление всех объектов и настроек оповещений при повторном добавлении индикатора на график
Панель настроек с возможностью прокрутки для удобного управления
Идеально подходит для:
Трейдеров, использующих метод Price Action
Трейдеров, работающих с уровнями Фибоначчи
Трейдеров, торгующих от уровней поддержки и сопротивления
Всех, кому нужны быстрые визуальные и звуковые оповещения при достижении ценой ключевых уровней и линий тренда