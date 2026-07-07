KS Fibonacci Trendline Price Alarm Combo
- 指标
-
Kulvinder Singh
- 版本: 1.5
- 更新: 2 八月 2026
- 激活: 5
KS 斐波那契趋势线价格预警组合工具
这是一款专为 MetaTrader 5 设计的多功能预警指标，将三种绘图工具整合在一个便捷的套件中：
主要功能
三合一绘图工具（均内置价格触碰预警功能）：
水平价格线（经典的支撑/阻力位预警）
趋势线（可拖动，支持倾斜角度）
斐波那契回调/扩展工具（支持自定义水平位）
当价格触碰任意线条或水平位时触发智能预警：
声音提示（使用 MT5 内置音效或自定义 .wav 文件）
弹出式预警窗口
移动端推送通知
视觉反馈（触发后线条/水平位变为灰色）
核心能力
统一控制面板，用于创建和管理所有工具
一键创建按钮：+ 新建预警线、+ 新建趋势线、+ 新建斐波那契工具
对象完全可拖动（遵循 MT5 标准操作习惯）
通过面板自定义默认设置：
颜色、样式、线宽
斐波那契水平位选择（包含 15 个标准水平位，用户可自由启用或禁用任意组合）
标签显示（百分比 + 价格）
声音、弹窗及推送通知的开关控制
持久预警——记录触发状态，直到您再次移动该对象
重新加载到图表时自动恢复所有对象及预警设置
支持滚动的设置面板，便于管理
适用人群
价格行为（Price Action）交易者
斐波那契交易者
支撑/阻力位交易者
任何希望针对关键价位和趋势线获取即时视觉与声音预警的交易者
这是一款专为 MetaTrader 5 设计的多功能预警指标，将三种绘图工具整合在一个便捷的套件中：
主要功能
三合一绘图工具（均内置价格触碰预警功能）：
水平价格线（经典的支撑/阻力位预警）
趋势线（可拖动，支持倾斜角度）
斐波那契回调/扩展工具（支持自定义水平位）
当价格触碰任意线条或水平位时触发智能预警：
声音提示（使用 MT5 内置音效或自定义 .wav 文件）
弹出式预警窗口
移动端推送通知
视觉反馈（触发后线条/水平位变为灰色）
核心能力
统一控制面板，用于创建和管理所有工具
一键创建按钮：+ 新建预警线、+ 新建趋势线、+ 新建斐波那契工具
对象完全可拖动（遵循 MT5 标准操作习惯）
通过面板自定义默认设置：
颜色、样式、线宽
斐波那契水平位选择（包含 15 个标准水平位，用户可自由启用或禁用任意组合）
标签显示（百分比 + 价格）
声音、弹窗及推送通知的开关控制
持久预警——记录触发状态，直到您再次移动该对象
重新加载到图表时自动恢复所有对象及预警设置
支持滚动的设置面板，便于管理
适用人群
价格行为（Price Action）交易者
斐波那契交易者
支撑/阻力位交易者
任何希望针对关键价位和趋势线获取即时视觉与声音预警的交易者